Arvostelussa OnePlus Buds

Yhden minuutin pika-arvio

OnePlus Buds saapuivat viimein markkinoille. Vaikka odotukset ovat olleet korkealla, hinta ja akunkesto ylittää villeimmätkin toiveet. Nappikuulokkeille varattu kotelo muistuttaa kovasti Google Pixel Budsia, kun taas kuulokkeet itsessään tuovat herkästi mieleen Apple AirPodsit. Lähtökohdat ovatkin kohdillaan erinomaiseksi täysin langattomaksi kuulokkeeksi.

Valitettavasti esikuvien matkiminen ei tee vielä paremmaksi.

OnePlus Buds kompastuu moniin perusongelmiin. Napit putoavat korvasta turvan helposti, niiden käyttö ei ole erityisen mukavaa ja kaiken kukkuraksi vastamelutoiminnot jättävät toivomisen varaa.

Ominaisuudet pääsevät kyllä oikeuksiinsa OnePlus-puhelimella, jolloin ääniavustaja sekä kosketuspainikkeet toimivat kuten kuuluukin. Muiden valmistajien puhelimilla nämä jäävät kuitenkin ainakin toistaiseksi haaveeksi.

Vaikka hinta ei poista ongelmia, tarjoaa OnePlus Buds hyvän ja edullisen tavan kokeilla täysin langattomia kuulokkeita. Ämyreissä piisaa virtaa 30 tunnin ajaksi, ja Warp Charge -ominaisuuden avulla puhtia saa vielä 10 lisätuntia vain kymmenen minuutin latauksella.

Mikäli aktiivinen vastamelutoiminto ei ole välttämätön etkä laita pahaksesi kovan muotoilun aiheuttamaa epämukavuutta korvan ulkosopukoissa, edullinen OnePlus Buds on pätevä valinta parempaa edullista langatonta kuulokevaihtoehtoa odottaessa.

Hinta ja saatavuus

Hintansa puolesta OnePlus Buds loistaa kilpailijoitaan kirkkaammin. 89 euroa on täysin langattomista kuulokkeista erittäin vertailukelpoinen hinta kun huomioi, että esimerkiksi Apple AirPods maksaa 129 euroa ja Sony WF-XB700 149 euroa.

Ennen kuin huomautat, että esimerkiksi Lypertek Tevi irtoaa samaan hintaan OnePlus Budsin kanssa, niin olet täysin oikeassa. OnePlus Buds kuitenkin erottuu erityisesti tunnetun merkkinsä ansiosta, mikä tekee siitä monin tavoin kiinnostavamman vaihtoehdon.

Muotoilu

Mikäli OnePlus Budsit laittaisi pöydälle väärinpäin ja ilman logoa, monet väittäisivät nappien olevan satavarmasti Applen AirPodsit. Oletus ei ole perusteeton, sillä samannäköisyys on silmiinpistävää.

Merkittävin ero on Apple AirPodsien pyöreämpi tausta sekä pienempi koko, sillä OnePlus Budsien kosketuksella toimiva tasainen taustapaneeli tekee siitä hitusen kookkaamman. Valitettavasti painikkeet ovat äärimmäisen rajoitetut ilman ylimääräistä säätämistä. Käytännössä oletusasetukset vastaavat yhdellä painalluksella puheluun ja hyppäävät seuraavaan kappaleeseen tuplakosketuksella.

OnePlus kertoi olevansa tietoinen ongelmasta ja tuovansa kustomointimahdollisuudet julkaisun jälkeen. Päivitykset voikin olettaa tulevan varsin pian, jolloin käytettävyys paranee huomattavasti.

Käyttökokemusta lisää miellyttävä sensori, joka tunnistaa kuulokkeen poistamisen korvasta. Tämä katkaisee musiikin automaattisesti, minkä lisäksi soitto jatkuu itsestään napin palatessa takaisin korvaan. Se on erinomaisen näppärä lisä erityisesti niille, jotka joutuvat katkaisemaan musiikinkuuntelun tämän tästä vaikkapa rupatteluhetkeä varten.

Keskisin kysymys on kuitenkin yksinkertainen: miltä OnePlus Budsit tuntuvat? Valitettavasti eivät erityisen hyviltä.

Olemme tottuneet vaihtoehtoja arvioidessamme erilaisiin muokattaviin nappeihin, jotka saa omaan korvaan sopivaksi niin muotonsa kuin kokonsakin puolesta. Koska OnePlus Budsit ovat täysin muoviset, minkä vuoksi niiden muokkaaminen on vaikeaa. Kokeilu vahvistaa pelon, sillä korvassa alkoi tuntua epämieluisalle jo tunnin käytön jälkeen.

Isossa koossa on kuitenkin hyvätkin puolensa. Kun napit saa korvaan, ne pysyvät varsin tukevasti vaikkapa treenatessa. OnePlus on aiheesta tietoinen, ja napit ovatkin saaneet hienkestävyydestä kertovan IPX4-leiman, joten kuulokkeet ovat esimerkiksi kuntosalikäyttöön hyvä vaihtoehto. Tosin aktiivisen vastamelutoiminnon puuttumisen vuoksi taustalla kolisevat painot kuuluvat turhan hyvin omien kuulokkeiden läpi.

Budsien mukana tuleva kotelo on erittäin tasainen ja suunnilleen samankokoinen kuin Google Pixel Budsien suojus. Kotelon kanssa noin 46 grammaa painavat OnePlus-napit kertovat ulkoisella LED-valolla akkutilanteen, mikä helpottaa liikkeelle lähtöä. Ja lopuksi on vielä syytä mainita, että kotelo käyttää lataukseen USB-C-piuhaa, mikä on huomattavasti miellyttävämpi ja modenimpi vaihtoehto kuin useiden kilpailijoiden microUSB.

Ominaisuudet

Vaikka OnePlus Buds ei sisällä aktiivista melunsuodatusta, kuulokkeita mainostetaan "ympäristön äänien eristämisellä", joiden ansiosta puheluiden aikainen taustamelu vähenee merkittävästi. Vaikka ratkaisu ei sinänsä olekaan ylisanojen väärti, erityisesti puheluissa äänenlaatu on eittämättä lähes yhtä hyvä kuin mitä itse puhelimeen puhuessakin.

Taustamelun poistaminen voisi olla riittävä lisä alati aktiivisena olevan ääniassistentin kanssa. Harmillisesti tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ennen tulossa olevaa päivitystä, jonka avulla käyttäjät voivat muokata kuulokkeiden pikakomentoja.

Päivityksen jälkeenkään ääniavustaja ei valitettavasti ole Applen AirPodien Siri-tekoälyn tapaan jatkuvasti kuulolla, mikä on ikävä yllätys monille.

Pientä marmatusta ansaitsee myös aptX HD- ja LDAC-tuen puttuminen, sillä samalla Hi-Res Audio jää haaveeksi. OnePlus Buds tukee ainoastaan SBC- ja AAC-koodekkeja, jotka tarjoavat kyllä varsin riittävän äänenlaadun. Sony WF-1000XM3 jää eron vuoksi kuitenkin kukkulan kuninkaaksi.

Kuulokkeet tarjoavat Bluetooth 5.0 -tuen, jonka viive on ainoastaan 103 millisekuntia eli vain hitusen yli kymmenyksen. Sen ansiosta äänimaisema pysyy samassa vaudissa katsottavan sarjan tai elokuvan kanssa.

Samalla kyseessä on ensimmäinen täysin langaton kuuloke, joka tukee OnePlussan Warp Charging -lataustekniikkaa. Sen ansiosta 10 minuutin latauksen pitäisi riittää 10 tunniksi. Teknisen harppauksen todella huomaa, vaikka kilpailijat yltävät vartin latauksella samaan toiminta-aikaan.

Vaikka viimeinen on usein vähäisin, OnePlussan päätös lisätä Find My Earbuds -lisä on yksinkertaisesti mainio. Niin ikään käyttöönotto OnePlus-puhelimen kanssa on silkkaa juhlaa: avaa kuulokesuoja puhelimen lähellä niin laitteet löytävät toisensa. Vaikka Google ja Applekin tarjoavat vastaavanlaisen vaivattomuuden, on OnePlus-perheen helppous kilpailijoita edellä.

Äänenlaatu

Kuten langattomissa kuulokkeissa aina, tärkeimmät asiat ovat lopulta äänenlaatu ja toimivuus. OnePlus Buds läpäisee jälkimmäisen kohdan moitteitta: yhteys pysyy vakaana ja vailla ärsyttäviä pätkäisyjä. Yhteyden katkeamattomuus on toki vähimmäisvaatimus, kun puhutaan langattomista kuulokkeista.

Erilaiset äänentoistoasetukset ovat pitkälti mieltymyskysymyksiä, mutta ainakin meidän korviimme OnePlus Buds tarjoaa mukavan äänenlaadun. Matalat bassoäänet kajahtelevat miellyttävästi, minkä lisäksi keskitason ja korkeanpuoleiset äänet raikaavat kirkkaina. Toivoisimme silti hitusen laajempaa äänimaisemaa, mutta joka tapauksessa hintaansa nähden äänenlaatu on hyvällä tasolla.

Harmillisesti OnePlus ei ainakaan vielä tarjoa sovellusta äänenkorkeuksien tai muiden asetusten hallinnointiin. Onneksi Androiddin sisäänrakennettu applikaatio mahdollistaa alimpien bassotaajuuksien sekä 10-15 kHz:n äänien muokkaamisen mieluisaksi. Juuri nämä olivatkin osa-alueet, joiden kohdalla toivoimme parannusta perusasetuksia käyttäessä.

Soitatimme OnePlus Budsien läpi runsaasti erilaisia kappaleita genrerajoista välittämättä. Lopputulos oli positiivinen kaikille, eikä mikään musiikkityyli jäänyt selvästi vajaaksi. Ainoa moite on toki edellisessä kappaleessa mainitusta syystä isoa bassoa kaipaavien kuuntelijoiden tilanne, sillä alataajuuksia ei saa tällä erää korostettua muun äänimaiseman ylitse.

Puheluissa Budsit todella loistavat. Vastapuolen ääni kuuluu kristallinkirkkaana, eikä testipuheluiden jälkeen käynyt ilmi moitteita puheen kuulumisesta toiseenkaan suuntaan.

Vertailussa OnePlus Buds pärjää hyvin. Äänenlaatu itsessään kestää tarkastelun Samsung Galaxy Buds Plussaan sekä Google Pixel Budseihin ongelmitta. Tästä huolimatta aktiivisella vastamelunsuodatuksella varustettu Sony WF-1000XM3 vetää kuitenkin edelleen pisimmän korren.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua pikapuoliin, sillä OnePlus on tuomassa päivityksen myötä myös Dolby Atmos -tuen. Se on kuitenkin mitä ilmeisimmin saapumassa vain OnePlus 7- ja OnePlus 8 -sarjan malleihin, joten ostopäätöstä kannattaa tarvittaessa pantata päivityksen julkaisuun ja tarkkoihin yksityiskohtiin asti.

Akunkesto

Ensitestiemme perusteella puheet 30 tunnin akunkestosta pitävät paikkansa. Budsien lataus kestää kertarykäisyllä 7 tuntia, minkä lisäksi kotelosta saa virtaa 23 tunnin edestä. Lisäksi Warp Charge -lataus hoitaa lisävirran muutamassa minuutissa, joten käyttö on sulavaa ja nopeaa.

Kysyimme OnePlussalta Warp Chargen mahdollisesta vaikutuksesta akunkestoon. Virallisen kommentin mukaan väitteellä ei ole totuuspohjaa, vaan litiumakun varaus kestää sellaisenaan.

Kaikkinensa voidaankin sanoa, että OnePlus Buds on niin akunkeston kuin suorituskykynsäkin puolesta markkinoiden parhaita ja varmimpia vaihtoehtoja.

Osta, jos...

Haluat täysin langattomat kuulokkeet edullisesti

OnePlus Budsit ovat täysin langattomien kuulokkeiden edullisimmasta päästä. Tunnetun valmistajan sekä tulossa olevien päivitysten ansiosta kuulokkeet saanevat vielä merkittäviä lisäominaisuuksia, kuten OnePlus 7- ja OnePlus 8 -puhelimille tulen Dolby Atmos -tuen.

Jos haluat kuulokkeet pikalatauksella

Jos kuulokkeiden virta tuntuu loppuvan liian nopeasti, OnePlus Buds tarjoaa oivan rohdon vaivaan. Pitkään jaksavan akun lisäksi lisävirtaa saa 10 minuutissa, joten hätä ei pääse käytännössä koskaan yllättämään.

Apple AirPodien muotoilu miellyttää

Jos haluat sulautua Apple AirPod -käyttäjien joukkoon hieman pienemmällä rahalla, OnePlus Buds tarjoaa oikoreitin ulkonäkötrendiin. Äänimaisema ja ominaisuuslista jäävät vajaaksi, mutta ulkonäön puolesta laitteet ovat samasta puusta veistettyjä.

Älä osta, jos...

Haluat paeta maailman vilskettä

Erityisesti kaupungilla tai julkisissa liikennevälineissä liikkuvat huomaavat nopeasti, että OnePlus Buds ei poista taustamelua. Ympäristön meteli häiritseekin kuunteluhetkeä väkisin, jollei tila ole rauhallisesta päästä.

Et halua joustaa muotoilusta

Jos olet tottunut käyttämään erikoismuotoiltuja kuulokkeita, OnePlus Buds saattaa järkyttää. Niiden kookas ja muovinen tuntuma ei ole miellyttävimmästä päästä. Kun muotoiluun ei voi vaikuttaa, OnePlussan napit joko sopivat täydellisesti tai eivät ollenkaan.

Äänenlaatu on kaikki kaikessa

OnePlus Budsien äänenlaadussa ei ole mitään varsinaista vikaa. Edullinen hinta kuitenkin näkyy äänimaiseman laajuudessa, joka jää joidenkin kilpailevien vaihtoehtojen varjoon. Erityisesti vahvaa bassoa kaipaavat jäävät toivomaan vielä lisäpanostusta mataliin ääniin.