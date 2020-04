Arvostelussa OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro on todellinen huippumalli, joka ei tingi enää mistään osa-alueesta. Valmistaja on luopunut vanhasta "flagship killer" -litanniasta ja päättänyt näyttää itse esimerkkiä luomalla sellaisen lippulaivan, josta moni muu voisi ottaa oppia. 8 Pro nostaa OnePlussan suoraan raskassarjalaisten rinnalle haastamaan Samsungin, Huawein ja Applen. OnePlus on ollut jo pitkään monen tekniikkaintoilijan suosikki, mutta nyt sillä on ainekset todelliseen läpimurtoon myös suuren yleisön silmissä.

OnePlus 8 Pro Tarjoukset Huawei honor view 10i 20 lite... DHgate WW €3.35 Katso Huawei honor view 10i 20 lite... DHgate WW €3.35 Katso OnePlus 8 Pro 5G 128GB/8GB -... Proshop.fi €899 Katso Amazon Germany View Similar Amazon Ei hintatietoja Katso Amazon

Kahden minuutin pika-arvio

OnePlus 8 Pro on yhtiön ensimmäinen todellinen lippulaivamalli. Vaikka valmistaja aloitti aikanaan tuomalla markkinoille loistavan hinta-laatusuhteen tarjoavia "lippulaivojen tappajia", se ei ole enää mikään altavastaaja. OnePlus on noussut ansaitusti muiden huippumallien rinnalle.

OnePlus 7 Pro ja 7T Pro oikaisivat vielä muutaman mutkan suoraksi pitääkseen hintalapun kohtuullisempana, mutta OnePlus 8 Pro ei enää säästä mistään osa-alueesta. Se pyrkii kilpailemaan suoraan Samsung Galaxy S20 Plussan, iPhone 11 Pron ja Huawei P40 Pron kanssa.

Jos kuitenkin etsit yhä edullista lippulaivaa, suosittelemme metsästämään tarjouksia OnePlus 7T Prosta tai tutustumaan OnePlus 8:aan.

OnePlus 8 Pro: tekniset tiedot Paino: 199 g

Mitat: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Näytön koko: 6,78 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Näytön virkistystaajuus: 120 Hz

Pikselitiheys: 513 pikseliä tuumaa kohden

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 865

RAM-muisti: 8 Gt / 12 Gt

Tallennusti: 128 Gt/256 Gt

Takakamerat: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP

Etukamera: 16 MP

Akku: 4 510 mAh

Vedenkestävyysluokitus: IP68

SIM-korttipaikat: Kaksi

Latausliitäntä: USB-C

OnePlus on asentanut 8 Prohon erinomaisen näytön, jota se itse tituleeraa jopa tämän vuoden parhaaksi.

Vaikka väite onkin rohkea, sille on myös paljon katetta. 6,78-tuumainen 120 hertsin virkistystaajuudella varustettu QHD+-näyttö on nimittäin yksinkertaisesti loistava. Käytännössä ainoastaan Galaxy S20 Ultran näyttö yltää sen rinnalle – mutta puhelimet kamppailevat täysin eri hintaluokissa.

Puhelimen takana on neloiskamera, joka tarjoaa monipuoliset kuvausominaisuudet. Sen ultralaajakulmakamera, 30-kertainen zoomi, tehokas yökuvaustila ja uudet värifiltterit saavat aikaan kelvollisia kuvia.

Kamerat ovat kehittyneet selvästi 7 Prohon ja 7T Prohon verrattuna, mutta ne eivät ole vieläkään aivan Samsungin tai Huawein tasolla. Jos kamera ei kuitenkaan ole tärkein seikka ostopäätöstä tehdessäsi, OnePlus ottaa helposti riittävän hyviä kuvia arkikäytössä.

OnePlus on myös viimein kuunnellut faniensa toiveita ja lisännyt puhelimeen tuen langattomalle lataukselle. Yhtiö ei ole turhia kainostellut, vaan tuonut puhelimeen saman tien todella nopean langattoman lataustekniikan, joka täyttää akun tyhjästä 50 prosenttiin jo puolessa tunnissa. 8 Prossa on myös suurin akku, jonka OnePlus on koskaan asentanut puhelimeensa. Se riittää helposti yli päiväksi.

Yhtiö on säilyy maineelleen uskollisena myös suorituskyvyn suhteen. Tarjolla on Qualcommin uusin ja hienoin Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka kaveriksi on tarjolla joko 8 tai 12 Gt:a RAM-muistia. Puhelin tukee myös seuraavan sukupolven 5G-verkkotekniikkaa, joten se säilyy tuoreena vielä vuosiksi eteenpäin.

Saat siis lyhyesti sanottuna täysiverisen lippulaivamallin kilpailukykyiseen hintaan.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 8 Pro: hinta ja saatavuus

OnePlus 8 Pron hinnat: 899 € (8 Gt + 128 Gt) | 999 € (12 Gt + 256 Gt)

Myynnissä OnePlussan verkkokaupassa sekä DNA:lla, Elisalla, Telialla, Gigantissa, Verkkokauppa.comissa ja Jimm’sissä

OnePlus 8 Pro on kallein puhelin, jonka OnePlus on koskaan valmistanut. Se ei ole mikään suuri yllätys, sillä yhtiö on nostanut hintoja tasaisesti vuodesta toiseen muiden kilpailijoiden tahdissa. OnePlus Onesta ja OnePlus 2:sta tuttu ajattelu edullisesta lippulaivasta on silti vähitellen hävinnyt.

OnePlus 8 Prosta on saatavalla kaksi eri muistiversiota. Edullisemmassa 899 euron mallissa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa ja kalliimmassa 999 euron luurissa puolestaan 12 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Vertailun vuoksi OnePlus 7T Pro 8 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla maksoi 759 euroa, joten hinta on noussut reilusti. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen 5G-puhelin on väistämättä edellistä mallia kalliimpi tyyriimmän modeemin vuoksi.

Vaikka vanhan koulukunnan OnePlus-fanit saattavatkin säikähtää 8 Pron hintaa, täytyy muistaa, mitä puhelimia vastaan se kamppailee. Se on nimittäin selvästi edullisempi kuin Samsung Galaxy S20 Plus (1 149 €) tai Huawei P40 Pro (1 049 €) – puhumattakaan iPhone 11 Prosta, joka maksaa jo 64 Gt:n tallennustilalla peräti 1 179 euroa.

OnePlus 8 Pro saapui myyntiin 21.4. ja on saatavilla OnePlussan omasta verkkokaupasta, DNA:lta, Elisalta, Telialta, Gigantista, Verkkokauppa.comista ja Jimm’sistä.

(Image credit: TechRadar)

Näyttö

6,78 tuumaa, 1 440 x 3 168 QHD+, 19,8:9, 513 ppi, 120 Hz, HDR10+

OnePlussan mukaan sen Fluid Display on "vuoden paras näyttö"

Korkea virkistystaajuus ja liikegrafiikan pehmennys parantavat pelikokemusta

OnePlus 8 Pron suurin myyntivaltti on sen erinomainen näyttö. Yhtiö on lopputuloksesta niin ylpeä, että se mainostaa sitä "vuoden parhaana näyttönä".

Vaikka väitteen paikkansapitävyys jää vielä nähtäväksi, OnePlus 8 Pron näyttö on eittämättä markkinoiden kärkikaartia. Sen 6,78 tuuman koko, QHD-resoluutio (1 440 x 3 168), pitkä 19,8:9-kuvasuhde ja 513 ppi:n pikselitiheys ovat rinta rinnan kovimpien kilpailijoiden kanssa, mutta OnePlus 8 Pron näyttö yltää vieläkin pidemmälle.

Ruudun todellinen valttikortti on nimittäin sulava 120 Hz:n virkistystaajuus, joka päihittää lähes kaikki pääkilpailijat. Käytännössä ainoastaan Samsung Galaxy S20 -sarja yltää samaan virkistystaajuuteen, mutta korealaisvalmistajan tapauksessa korkea virkistystaajuus toimii vain Full HD -resoluutiolla. OnePlus ei ole sen sijaan rajoittanut resoluutiota, vaan käyttäjä pääsee nauttimaan 120 Hz:n näytöstä terävällä QHD-resoluutiolla.

Korkean virkistystaajuuten hyötynä on se, että erityisesti pelaaminen on selvästi normaalia sulavampaa. Myös esimerkiksi arkinen sosiaalisten medioiden skrollaaminen tuntuu tavallista pehmeämmältä. Eron huomaa erityisen hyvin, kun vaihtaa 120 Hz:stä takaisin perinteiseen 60 Hz:iin.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus kertoo panostaneensa suuresti näytön optimointiin, jotta QHD-resoluution ja 120 hertsin virkistystaajuuden yhdistäminen ei kuluttaisi liikaa akkua. Omien testiemme perusteella optimointi on tuottanut tulosta, sillä täysi resoluutio ja virkistystaajuus ei kuluta akkua merkittävästi enempää kuin alempi asetus.

OnePlus on saanut näytölleen tunnustusta myös riippumattomalta taholta, sillä tunnettu näyttötestaaja DisplayMate palkitsi OnePlus 8 Pron näytön parhaalla A+-arvosanalla ja kehui erityisesti markkinoiden johtavaa 1 300 nitin maksimikirkkautta sekä huippuluokan väritarkkuutta. Lyhyesti sanottuna kaikki näytöltä katsottu sisältö näyttää siis erinomaiselta.

Videosisältöjen kohdalla käyttäjä voi hyödyntää myös liikegrafiikan pehmennystä, jonka avulla myös alemmilla virkistystaajuuksilla varustetut sisällöt saadaan sulavammiksi. Ominaisuus toimii esimerkiksi YouTubessa ja Netflixissä mallintamalla sisällön keinotekoisesti korkeammalle virkistystaajuudelle. Lopputuloksen onnistuminen on lopulta hieman makuasia, mutta omasta mielestämme toiminto on mukava lisä.

Jos kaipaat myös värikkäämpää katselukokemusta, voit käyttää "eloisa väritehoste pro" -asetusta, joka "optimoi dynaamisesti videon värit ja kontrastin ja tekee siitä eloisamman". Käytännössä se siis korostaa värejä ja kontrastia.

Molemmat edellä mainitut ominaisuudet ovat oletuksena pois käytöstä, mutta suosimme antamaan niille mahdollisuuden.

Muotoilu

Laadukas viimeistely tuntuu ja näyttää hyvältä

Ensimmäinen OnePlus-puhelin virallisella veden- ja pölynkestävyysluokituksella

Kookas kameramoduuli erottuu selvästi takakuoresta

OnePlus 8 Pro näyttää pitkälti samalta kuin muutkin huippuluokan lippulaivamallit. Etuosaa hallitsee suuri 6,78-tuumainen näyttö, joka kaartuu reunoja kohti. Sen vasemmassa ylänurkassa on pieni kamerareikä, joka ei vähennä juurikaan käyttökelpoista näyttöpinta-alaa.

Takakuoren mattapintainen Gorilla Glass -lasi on joko vihreä tai sininen. Kummatkin värit ovat trendikkäitä mutta sopivan hillittyjä. Puhelin tuntuu miellyttävältä kädessä ja erottuu selvästi esimerkiksi Galaxy S20 Plussan tai iPhone 11 Pron lasipinnoista.

Laite on kuitenkin melko liukas, joten suosittelemme sujauttamaan sen paketin mukana tulevaan silikonikuoreen tai hankkimaan jonkin toisen suojakuoren oman makusi mukaan. Suojakuori varjelee myös suurikokoista, pystysuuntaista kameramoduulia, joka törröttää muuten alttiina iskuille.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 8 Pron mitat ovat 165,3 x 74,35 x 8,5 mm, joten se ei ole mikään pieni puhelin. Vaikka laitteen monipuolinen käyttäminen vaatiikin kahta kättä, sitä on mahdollista hallita myös yhdellä kädellä. Tästä on kiittäminen kapeaa mutta pitkulaista ulkomuotoa. Puhelin sijoittuu 199 gramman painonsa puolesta suunnilleen lippulaivojen keskivaiheille.

8 Pron pohjassa on pelkkä USB-C-liitäntä, joten 3,5 mm:n kuulokeliitännästä on valitettavasti turha haaveilla. Pohjasta löytyy myös kaksi SIM-korttia nielevä kelkka ja toinen puhelimen kaiuttimista. Toinen stereokaiuttimista on puolestaan sijoitettu kuulokeosaan ja suuntautuu siten suoraan käyttäjää kohti.

Virta-lukituspainike on sijoitettu puhelimen oikealle kyljelle ja siihen on asetettu kaksi pikatoimintoa. Kaksoipainallus avaa kameran ja pitkä painallus Google Assistant -ääniassistentin. Niiden lisäksi oikealta reunalta löytyy myös kätevä liukukytkin, jonka avulla puhelimen tilaa saa vaihdettua äänettömän, värinän ja yleisen välillä. Kytkimen tuntuma on jämäkkä ja laadukas.

Vasemmalle puolelle on asetettu äänenvoimakkuudensäädön painikkeet, joihin ylettää hyvin myös yhdellä kädellä.

(Image credit: TechRadar)

Yksi ulkoisesti suurimmista eroista OnePlus 7 Prohon ja 7T Prohon on pop-up-etukamerasta luopuminen. OnePlus 8 Prossa on sen sijaan vasempaan ylänurkkaan sijoitettu kamerareikä.

8 Pro on itse asiassa OnePlussan ensimmäinen puhelin, joka käyttää kamerareikää, vaikka tekniikka on ollut markkinoilla jo pitkään. Pop-up-etukamerasta luopumista perustellaan sillä, että puhelimen sisälle vapautuu enemmän tilaa muille komponenteille. Samalla laitteesta saadaan tehtyä myös kevyempi.

Vaikka ensiajatus täysin yhtenäisen näytön "pilaamisesta" kamerareiällä kuulostikin askeleelta väärään suuntaan, yllätyimme positiivisesti saadessamme laitteen käsiimme. Kamerareiän halkaisija on vain 3,8 millimetriä, joten se jää käytännössä ilmoituspalkin alueelle, eikä vie kallisarvoista näyttötilaa. Videoita katsellessakin se peittyy aina reunojen mustiin palkkeihin. Päivän käytön jälkeen emme edes ajatelleet koko asiaa.

OnePlus 8 Pro on myös valmistajan ensimmäinen puhelin, jolla on virallinen IP-luokitus. Se täyttää siis viralliset veden- ja pölynkestävyysstandardit. Vaikka aiemmatkin mallit ovat kestäneet käytännössä pölyä ja roiskeita, yhtiö ei ollut hankkinut virallista luokitusta aiemmille laitteilleen.

Puhelin sai IP68-luokituksen, eli se on täysin pölytiivis ja kestää puolen tunnin upotuksen metrin syvyiseen veteen. Et siis joudu murehtimaan puhelimen käyttämistä esimerkiksi kesämökin rannassa.

OnePlus 8 Pro on saatavilla joko jäätävän vihreänä tai merensinisenä. Molemmat värit ovat omaperäisiä ja istuvat vuoden 2020 väritrendeihin.

Kuva 1/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 8/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 9/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 10/10 (Image credit: TechRadar)

Kamera

Neloiskamera: 48 MP:n ultralaajakulma, 48 MP:n pääkamera, telefoto, värifiltteri

OnePlussan historian suurin kamerapäivitys

OnePlus 8 Pro on valmistajan ensimmäinen puhelin, johon on asennettu neljä kameraa. Kaksi niistä ovat kaiken lisäksi Sonyn 48 megapikselin kennoja.

Valmistajan historian suurin, 48 megapikselin kenno on sijoitettu keskelle kameramoduulia. Kyseinen kenno on Sonyn IMX689 ja siinä on f1,78 aukko optisella kuvanvakautuksella ja elektronisella kuvanvakautuksella. Pääkamera kykenee kuvaamaan myös 4K-videoita.

Sen yläpuolella on 48 megapikselin Sony IMX586 -superlaajakulmakenno f2,2 aukolla ja 119,7 asteen näkökenttä. Kulma ei ole mikään markkinoiden laajin, mutta laajentaa silti mukavasti näkymää esimerkiksi maisema- tai sisäkuvissa.

Moduulin pohjimmaisena on 5 megapikselin color filter -linssi f2,4:n aukolla. Sen tarkoituksena on tarjota valmiita filttereitä kuviin, jotta Instagram-feedisi näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Omasta mielestämme ominaisuus on suoraan sanottuna varsin tarpeeton, sillä sama asia voidaan toteuttaa myös jälkeenpäin sovelluksella.

Neljäs kenno istuu varsinaisen kameramoduulin vasemmalla puolella. Se on 8 megapikselin telefotokenno, joka yltää 3-kertaiseen optiseen ja 30-kertaiseen digitaaliseen zoomiin.

Markkinoilla on toki hurjempiakin zoomeja, kuten Galaxy S20 Ultran 100-kertainen zoomi, mutta OnePlussan mukaan sen yhteisö ei ole kaivannut 30-kertaista suurempaa vaihtoehtoa. 100-kertaista zoomia kokeilleena voimme yhtyä mielipiteeseen – sitä ei oikeasti tule käytettyä koskaan ensimmäisten kokeilujen jälkeen.

Raudan suhteen on tehty suuria muutoksia, joten miten puhelin sitten pärjää käytännön kuvaustilanteissa? Lyhyesti sanottuna OnePlus 8 Pron kamerat ovat suuri päivitys 7 Prohon ja 7T Prohon verrattuna. 8 Pro loistaa erityisesti kuvien luonnollisilla värisävyillä.

Kuvia ei ole ylikorostettu samaan tapaan kuin Samsung Galaxy S20 Plussassa tai Huawei P40 Prossa, vaan värit näyttävät pitkälti samalta kuin luonnossa.

(Image credit: TechRadar)

Kamera käyttää automaattisesti 48 megapikselin pääkennoa, mutta kuvia otetaan oletuksena vain 12 megapikselin resoluutiolla. Vaikka saat halutessasi vaihdettua resoluution kamerasovelluksen yläpalkin keskeltä, emme suosittele sitä suurimmassa osassa tilanteista.

12 megapikselin resoluutio yltää nimittäin parempiin tuloksiin, jos valaistusolosuhteet eivät ole kaikkein optimaalisimmat. Se tuo kuviin enemmän dynamiikkaa ja saa aikaan värikkäämpiä lopputuloksia. 48 megapikselin vaihtoehtoa kannattaa käytännössä hyödyntää vain kirkkaassa päivänvalossa.

48 megapikselin kuvissa on luonnollisesti enemmän yksityiskohtia, mutta värit jäävät haaleammiksi ja tiedostokoko kasvaa lähes nelinkertaiseksi (4–6 Mt:sta 14–20 Mt:uun). Onneksi jo 128 Gt:n tallennustilaankin mahtuu niin paljon kuvia, ettei tila todennäköisesti lopu hevillä kesken.

Kamerasovelluksessa on paljon sisäänrakennetuja ominaisuuksia, kuten 3-, 10- ja 30-kertaiset zoomit, värifiltteritoiminto ja yökuvaustila.

Viimeisenä mainittu toimii melko hyvin hämärässä valaistuksessa. Se ei yllä Huawein, Samsungin tai Applen tasolle, mutta on silti vahvaa keskikastia. Yökuvaustila käyttää kuvien ottamiseen noin 2–3 sekuntia, vaikka osa kilpailijoista tarjoaa paljon pidempiäkin valotusaikoja. Kamera ei onnistu nostamaan juuri yksityiskohtia kaikkein pimeimmistä olosuhteista, mutta yltää silti yleisesti ottaen kelvolliseen suoritukseen.

Testasimme OnePlus 8 Prota rinnakkain Samsung Galaxy S20 Plussan kanssa. Kokeilimme ultralaajakulmakameroita ja eri zoomeja vertaillaksemme lopputuloksia.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus: ultralaajakulma

Kuva 1/2 OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla

Testikuvista kävi ilmi, että OnePlus 8 Pro onnistui vangitsemaan hyvin kohteiden yksityiskohdat myös ultralaajakulmakuvassa, mutta lopputulokset eivät olleet yhtä värikkäitä kuin Samsungilla.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: pääkamera

Kuva 1/2 OnePlus 8 Pron pääkamera (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 Plussan pääkamera (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla

OnePlus 8 Pron ottamissa kuvissa värit olivat aidommat kuin Galaxy S20 Plussassa, joka korosti värejä epäluonnollisesti. Lopputulokset eivät olleet aina yhtä värikkäitä, mutta kuvat näyttivät luonnollisilta.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: kolminkertainen zoomi

Kuva 1/2 OnePlus 8 Pron kolminkertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 Plussan kolminkertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla

Jotkin käyttäjät saattavat pitää Samsung Galaxy S20 Plussan ottamista värikkäistä kuvista enemmän kuin OnePlus 8 Prosta, mutta mielestämme kameran ensisijainen tehtävä on ottaa mahdollisimman luonnollisia kuvia. Sillä mittapuulla OnePlus onnistuu paremmin kuin Samsung, mutta Galaxy S20 Plus tuottaa muuten yksityiskohtaisempia ja selkeämpiä kuvia.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 10-kertainen zoomi

Kuva 1/2 OnePlus 8 Pron 10-kertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 Plussan 10-kertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla

Korkeilla zoomeilla kuvat muuttuvat melko rakeisiksi, sillä OnePlus 8 Pro joutuu luottamaan pelkkään digitaaliseen zoomiin ja keinotekoiseen kuvanparannukseen. Käytimme kaikkiin kuviin kamerajalustaa, sillä vapaalla kädellä otetut kuvat jäivät helposti epätarkoiksi. Suosittelemme siis vähintäänkin tukemaan puhelimen jotain tasaista pintaa vasten, jos aiot ottaa kuvia 10- tai 30-kertaisella zoomilla.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30-kertainen zoomi

Kuva 1/2 OnePlus 8 Pron 30-kertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 Plussan 30-kertainen zoomi (Image credit: TechRadar) Katso tästä kuva täydellä resoluutiolla

Kameran testikuvat

Akunkesto

4 510 mAh:n akku on OnePlussan historian suurin ja kestää koko päivän

Suurempi akku kuin kilpailijoilla

Todella nopea langallinen ja langaton lataus

OnePlus 8 Prossa on suuri 4 510 mAh:n akkukenno, joka on yhtiön historian suurin. Se on itse asiassa samalla kookkaampi kuin puhelimen kalliimmissa kilpailijoissa: Samsung Galaxy S20 Plussassa, Huawei P40 Prossa ja iPhone 11 Prossa.

Akku kestää luonnollisesti leikiten koko päivän, vaikka puhelinta käyttäisi hyvinkin aktiivisesti. Vähemmällä käytöllä se riittää hyvin puoleksitoista tai jopa kahdeksi päiväksi.

Kun toistimme puhelimella 90-minuuttisen Full HD -videon täydellä kirkkaudella, puhelin menetti akkua vain 10 %. Tulos oli sama riippumatta siitä, käyttikö näyttöä Full HD- vai QHD-resoluutiolla. Akku kului sen sijaan hieman nopeammin, jos asetuksista otti käyttöön liikegrafiikan pehmennyksen ja eloisan väritehosteen.

OnePlus on päivittänyt Warp Charge 30T -laturinsa, joten puhelin latautuu tyhjästä 50 prosenttiin jo 23 minuutissa.

(Image credit: TechRadar)

Vieläkin vaikuttavampi saavutus löytyy kuitenkin langattomalta puolelta. Vaikka OnePlus 8 Pro on valmistajan ensimmäinen langatonta latausta tukeva malli, yhtiö ei turhaan kainostellut, vaan toi siihen suoraan ehkäpä markkinoiden nopeimman lataustekniikan.

Warp Charge 30 Wireless lataa puhelimen 50 prosenttiin jo puolessa tunnissa. Tähän suoritukseen pääseminen vaatii tosin OnePlussan oman Warp Charge 30 -latausalustan käyttöä. Erikseen myytävä alusta maksaa 69 euroa.

Latausalusta ei ole kuitenkaan mikään kaikkein tavallisin, sillä siihen on rakennettu oma jäähdytysjärjestelmä, jottei puhelin pääsisi kuumenemaan liikaa käytössä. Onneksi tuuletin ei pidä niin kovaa ääntä, että sitä huomaisi käytössä. Entä sitten, jos haluaisit ladata puhelinta yöpöydälläsi? OnePlus on ottanut tämänkin seikan huomioon ja optimoinut lataustehon niin, että yöllä puhelimeen syötetään virtaa hitaampaan tahtiin kuin päivällä. Myös tuulettimet pysyvät siis vaiti.

OnePlus 8 Prossa on myös monista muista lippulaivamalleista tuttu käänteinen langaton lataustekniikka, jonka avulla puhelimen suuresta akusta pystyy jakaa virtaa myös kavereille. Voit yksinkertaisesti asettaa minkä tahansa yleisintä Qi-latausstandardia tukevan laitteen sen päälle ja käyttää puhelinta ikään kuin latausalustana. Ominaisuus on kätevimmillään kuulokkeiden ja muiden pienten laitteiden kanssa, mutta puhelimen akun lataaminen vie luonnollisesti melko pitkän tovin.

Käänteisen langattoman latauksen saa käyttöön vetämällä työkaluvalikon esiin puhelimen yläosasta ja valitsemalla käänteinen lataus -ikoni. Sen jälkeen voit yksinkertaisesti asettaa 8 Pron näyttö alaspäin ja ladata haluamaasi laitetta sen takakuorta vasten.

OnePlus on asettanut toiminnon siten, että käänteinen langaton lataus kytkeytyy automaattisesti pois päältä siinä vaiheessa, kun akkua on jäljellä 15 prosenttia. Et siis joudu huolia siitä, että kuluttaisit vahingossa puhelimesi akun loppuun jonkin toisen laitteen vuoksi.

Suorituskyky ja käyttökokemus

Huippuluokan tehot: Snapdragon 865, X55 5G-modeemi, 8 tai 12 Gt:a RAM-muistia

Nopea, kevyt ja sulava käyttöliittymä

Dolby Atmos -stereokaiuttimet, Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.1

OnePlus 8 Pron pellin alla on valmistajalle tuttuun tapaan runsaasti tehoa. Siihen on asennettu muun muassa Qualcommin lippulaivajärjestelmäpiiiri Snapdragon 865, jossa on myös Qualcommin X55 -5G-modeemi. Pääset siis nauttimaan nopeasta suorituskyvystä sekä komponenttien että verkon osalta.

Puhelimessa on mallista riippuen joko 8 tai 12 Gt:a LPDDR5-tyypin RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt:a tallennustilaa. OnePlus 8 Pro selviää siis helposti mistä tahansa tehtävästä pitkistä Fornite- tai PUBG-pelisessioista leffamaratoneihin.

LPDDR5 on 30 prosenttia nopeampi ja kuluttaa 20 prosenttia vähemmän virtaa kuin OnePlus 7T:hen asennettu vanhemman tyypin RAM-muisti. Se on siis ehdottomasti tervetullut päivitys uuteen Prohon.

12 Gt:n RAM-muistilla varustettu OnePlus 8 Pro sai Geekbench 5.1 -testin keskiarvopisteiksi 3 305, joten se on selvästi tehokkaampi kuin OnePlus 7T (2 564 pistettä) tai Samsung Galaxy S20 Plus (3 034 pistettä).

OnePlus 8 Pro on todella tehokas laite ja sen pitäisi pärjätä mainiosti koko elinkaarensa ajan – kiitos modernin 5G-tekniikan ja tehokkaiden komponenttien. Kaiken lisäksi OnePlussalla on tapana tarjota puhelimiinsa uusimmat päivitykset kolmen vuoden ajan.

Puhelimen SIM-kelkkaan saa kerrallaan kaksi eri SIM-korttia, mutta vain toinen niistä pystyy käyttämään 5G-yhteyttä. MicroSD-kortille ei sen sijaan ole paikkaa, joten tallennustilaa ei saa laajennettua enää jälkeenpäin.

Omassa testilaitteessamme oli 12 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Käyttöjärjestelmä ja esiasennetut sovellukset veivät 20 Gt:a, joten vapaaseen käyttöön jää mallista riippuen joko 236 Gt:a tai 108 Gt:a. Jos tallennustila pääsee kuitenkin loppumaan kesken, voit aina tallentaa tiedostosi myös johonkin pilvipalveluun, kuten ilmaiseen Google Photosiin.

Tehokkaat komponentit ja 120 Hz:n näyttö takaavat ehkäpä markkinoiden sulavimman Android 10 -käyttökokemuksen. OnePlussan Oxygen OS -käyttöliittymä on juuri niin erinomainen kuin aina ennenkin. Se pitäytyy pitkälti Googlen hyväksi havaitussa stock-Androidissa, mutta lisää soppaan muutaman tarpeellisen ominaisuuden.

Oxygen OS:ään on tuotu esimerkiksi pikaeleitä, joiden avulla saa avattua kameran, taskulampun tai suosikkisovelluksen. Voit myös helposti vaihtaa käyttöliittymän värimaailmaa, ikoneja, fontteja ja niin edelleen.

Käyttöliittymässä on myös kokonaisvaltainen tumma teema, jonka saa kytkettyä käyttöön asetuksista (mukauttaminen -> värisävy -> pimeä). Värimaailma kattaa kaikki OnePlussan esiasennetut sovellukset ja käyttöliittymän.

OnePlus 8 Prossa on kaksi kaiutinta, joista toinen sijaitsee latausliitännän vieressä ja toinen kuulokeosassa. Stereokaiuttimet käyttävät Dolby Atmos -teknologiaa, joka pyrkii simuloimaan ääneen lisää tilan tuntua. Kaiuttimet ovat kohtuullisen hyvät puhelimen kaiuttimiksi, mutta jos katsot YouTube-videoita pidempiä sisältöjä, suosittelemme kaivamaan mieluummin kuulokkeet.

Puhelin tukee myös uusimpia Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.1 -standardeja, joten pääset hyötymään markkinoiden parhaista internetnopeuksista ja tehokkaimmista Bluetooth-yhteyksistä.

(Image credit: TechRadar)

OnePlus 8 Pro on hyvä ostos, jos...

Haluat markkinoiden parhaan näytön

Jos vietät reippaasti aikaa pelatessa tai katsellessa videoita puhelimeltasi, OnePlus 8 Pron tulisi olla toivelistasi kärkipäässä. 120 Hz:n QHD-näyttö saa kaiken sisällön näyttämään erinomaiselta ja tarjoaa normaalia sulavamman pelikokemuksen.

Haluat puhelimen, joka kestää aikaa

Uusimmat komponentit ja 5G-tuki takaavat sen, ettei OnePlus 8 Pro jää jalkoihin vielä muutaman vuoden aikana. Siinä on käytännössä kaikki seuraavan sukupolven teknologiat, joten puhelin on pitkäaikainen hankinta.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat aidosti edullisen puhelimen

OnePlus rakensi aikoinaan brändinsä sen varaan, että se teki halpoja puhelimia mahdollisimman hyvillä ominaisuuksilla. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja puhelin on noussut lippulaivaluokkaan. OnePlus 8 Pro on edelleenkin edullisempi kuin monet samoista asiakkaista kilpailevat mallit, mutta edullisempia malleja etsivät saavat nyt suunnata katseensa Xiaomiin, Motorolaan sekä Huawein ja Samsungin edullisempiin malleihin.