Arvostelussa Lenovo Yoga Smart Tab

Arviomme

Lenovo Yoga Smart Tab on ohut, kevyt ja mukavasti käteen istuva tabletti, joka on täydellinen elokuvien katseluun tai e-kirjojen lukemiseen. Se jää väistämättä Applen iPadien varjoon, mutta jos etsit monipuolista Android-tablettia, Yoga Smart Tab on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.