Arvostelussa iPhone SE (2020)

Jos olet vannoutunut iPhone-käyttäjä ja etsit uutta omenapuhelinta pikkubudjetilla, iPhone SE täyttää todennäköisesti toiveesi. Uusittu suosikki-iPhone tarjoaa riittävän hyvät ominaisuudet peruskäyttäjälle: kamera on hyvä, suorituskyky on mallillaan ja Apple tarjoaa sovellus- ja turvallisuuspäivitykset todennäköisesti noin viideksi vuodeksi eteenpäin. Kaiken lisäksi puhelin on selvästi kompaktimpi kuin lippulaivamallit, joten se sopii hyvin kaikille, jotka karsastavat jättimäisiä puhelimia. Akunkestossa, muotoilussa ja näyttötekniikassa olisi hieman parantamisen varaa, mutta iPhone SE:n erinomainen hinta-laatusuhde korjaa puutteet.

Kahden minuutin pika-arvio

iPhone SE:llä on selkeä ykköstavoite: tuoda markkinoille uusi iPhone kohtuulliseen vajaan 500 euron hintaluokkaan. Vaikkei hinta vieläkään ole varsinaisesti halpa, se on selvästi edullisempi kuin muut uudet mallit, jotka asettuvat reilun 700 euron hintaista iPhone XR:ää lukuun ottamatta yli tuhanteen euroon.

Puhelimen muotoilu tuntuu varmasti tutulta kaikille, jotka ovat päivittämässä aiempaa iPhoneaan uuteen. Se itse asiassa näyttää käytännössä samalta kuin kaikki iPhone X:ää edeltäneet mallit. Siinä on sama 4,7.-tuumainen näyttö ja suuret ylä- ja alareunat – sekä tietysti tuttu kotipainike integroidulla sormenjälkitunnistimella.

Näyttöpinta-ala on selvästi pienempi kuin esimerkiksi 6,1-tuumaisessa iPhone 11:ssä, mutta puhelin on toisaalta myös mukavan kompakti ja kevyt. Se on oikeastaan pienempi kuin käytännössä mikään toinen uusi puhelin.

Puhelin on muiden iPhonejen tapaan veden- ja pölynkestävä, mutta vanhanaikaisesta muotoilustaan huolimatta siitä ei löydy perinteistä kuulokeliitäntää. Hieman ajasta jääneen näyttötekniikan vuoksi puhelimen ruudulta on hankalaa katsoa esimerkiksi videoita kirkkaassa päivänvalossa.

Vaikka Apple käyttää puhelimessa käytännössä samaa muotoilua kuin iPhone 8:ssa, sen komponentit on uusittu täysin. Kaikkein suurin päivitys on uusi A13 Bionic -järjestelmäpiiri, jonka ansiosta puhelin on selvästi suorituskykyisempi kuin sen ulkomuoto antaa ymmärtää. Se ei ole aivan yhtä tehokas kuin viime vuoden puolella julkaistut iPhone-lippulaivat, mutta pääsee yllättävän lähelle niitä.

(Image credit: TechRadar)

Samainen A13-järjestelmäpiiri parantaa myös kameran suorituskykyä, vaikkei itse kameratekniikka olekaan muuttunut merkittävästi iPhone 8:sta. iPhone SE:n kamerassa on ylipäätäänkin vain yksi linssi.

Puhelimella saa otettua joka tapauksia kohtuullisen hyviä kuvia, jotka riittävät suurimmalle osalle käyttäjistä. Se ei kuitenkaan yllä samanlaiseen väritarkkuuteen, yksityiskohtaisuuteen tai selkeyteen kuin vaikkapa iPhone 11 Pro.

Muotokuvatoiminto ei toimi aivan yhtä hyvin kuin sellaisissa puhelimissa, joissa on erillinen syvyysanturi boke-efektin luomista varten. Kohteiden reunat jäävät siis toisinaan hieman epätarkoiksi. Kamera on kuitenkin yleisesti ottaen hyvä puhelimen hintaan nähden.

iPhone SE:n suurin ongelma on sen akku. Puhelinta oli nimittäin vaikea saada kestämään aamusta iltaan, ellei käyttö ollut melko kevyttä. Kun ottaa huomioon jatkuvasti enemmän virtaa kuluttavat sovellukset, olisimme toivoneet puhelimeen suurempaa akkua.

Siitä huolimatta iPhone SE 2020 on kiitettävän hyvä puhelin omassa hintaluokassaan ja eittämättä paras vaihtoehto monelle pitkän linjan iPhone-käyttäjälle, jotka kaipaavat edullisempaa mallia.

iPhone SE: hinta ja saatavuus

iPhone SE 2020 saapui kauppoihin 24.4. ja on saatavilla käytännössä kaikilta jälleenmyyjiltä.

64 Gt:n tallennustilalla varustetun perusmallin hinta alkaa 499 eurosta, mutta halukkaille on tarjolla myös 128 Gt:n (549 €) ja 256 Gt:N (669 €) mallit. Erityisesti 128 Gt:n mallin lisähinta on niin pieni, että se on varmasti houkutteleva vaihtoehto monelle perusmallia pohtivalle.

iPhone SE:n värivaihtoehdot ovat valkoinen, musta sekä punainen (PRODUCT)RED, jonka tuotoista ohjataan rahaa Covid-19:ää vastaan tehtävään työhön.

Näyttö ja muotoilu

(Image credit: TechRadar)

iPhone SE:n muotoilu ja näyttö ovat tismalleen samat kuin vuonna 2017 julkaistussa iPhone 8:ssa. Ratkaisuun päädyttiin todennäköisesti siksi, että Apple voi käyttää vanhoja tuotantolinjojaan ja pitää puhelimen hinnan mahdollisimman kohtuullisena.

Muotoilu tuntuu kiistatta vanhanaikaiselta verrattuna kalliimpiin iPhoneihin, joiden näytön reunat ovat hyvin ohuet ja runkoa on tehty vankemmasta alumiinista.

Toisaalta iPhone 8:n muotoiluun palaaminen tarkoittaa sitä, että puhelin on myös selvästi kevyempi kuin huippumallit. Siksi sen koko ja paino tuntuvat todennäköisesti tutummilta monille käyttäjille, jotka ovat päivittämässä omistamaansa iPhone 7:ää tai 8:aa uudempaan malliin.

Kun iPhone SE:n ottaa käteen ensimmäistä kertaa, muistaa välittömästi, kuinka kevyitä puhelimet olivat vielä muutama vuosi takaperin. Vaikka muotoilu tuntuukin meistä vanhentuneelta, se voi tuntua myös tutulta ja turvalliselta monelle aiempien iPhonejen käyttäjille – onhan siinä kotipainikekin!

(Image credit: TechRadar)

Jäämme kuitenkin kaipaamaan puhelimeen perinteistä 3,5 mm:n kuulokeliitäntää. Vaikka ominaisuus on hävinnyt vuosien varrella kaikista lippulaivamalleista, edullisemmassa hintaluokassa sille olisi vielä aidosti kysyntää.

Apple pyrkii vastaamaan tähän puutteeseen tarjoamalla paketin mukana omat EarPods-kuulokkeensa, jotka saa liitettyä suoraan iPhone SE:n Lightning-liitäntään. Jos kuitenkin omistat laadukkaammat langalliset kuulokkeet, voit yksinkertaisesti ostaa 10 euron hintaisen adapterin kuulokkeillesi.

iPhone SE 2020:n näyttö ei ole kaikkein monipuolisin, mutta on siitä huolimatta riittävän hyvä hintaluokassaan. Toivoisimme näytöltä hieman korkeampaa resoluutiota, sillä kilpailevissa Android-malleissa on usein terävämmät ruudut. Myös kirkkautta saisi olla enemmän, jotta puhelinta olisi helpompaa käyttää myös kirkkaassa päivänvalossa.

A13 Bionic -järjestelmäpiiri

iPhone SE 2020:n suurin muutos on käytännössä sen järjestelmäpiiri, joka on tismalleen sama kuin esimerkiksi yli kaksi kertaa kalliimmassa iPhone 11 Pro Maxissa. Vaikka SE näyttääkin ulkoisesti iPhone 8:lta, sisällä on tehty merkittäviä päivityksiä.

Tehokkaan järjestelmäpiirinsä ansiosta uusi iPhone SE yltää liki iPhone 11:n tasolle sovellusten välillä vaihtaessa tai kuvien ja videoiden editoinnissa. Suorituskykyisempi järjestelmäpiiri on parantanut myös kameran kyvykkyyttä.

(Image credit: TechRadar)

Apple on onnistunut tekemään puhelimesta todella tehokkaan hintaansa nähden. Se pystyi esimerkiksi kompressoimaan neljän ja puolen minuutin mittaisen Full HD -videon käytännössä yhtä nopeasti kuin iPhone 11 Pro Max. Kun teimme saman testin iPhone 8 Plussaa vasten, iPhone SE 2020 voitti sen ylivoimaisesti.

jos tarvitset äärimmäistä suorituskykyä, iPhone 11 Pro tai iPhone 11 Pro Max tarjoavat toki vieläkin paremmat tehot, mutta iPhone SE:kin selvisi helposti jopa Pascal's Wagerin kaltaisista vaativista peleistä. Tavallinen käyttäjä ei ylipäätään huomaa merkittävää eroa puhelinten välillä ellei sitä hakemalla hae.

On kuitenkin kiinnostava huomata, ettei iPhone SE tuota yhtä paljon tehoa kuin iPhone 11 -mallisto, vaikka järjestelmäpiiri on tismalleen sama. Tämä viittaisi siihen, että Apple on pyrkinyt rajoittamaan järjestelmäpiirin suorituskykyä parantaakseen akunkestoa.

(Image credit: TechRadar)

Saman ilmiön huomaa itse asiassa myös iPhone 11:n ja iPhone 11 Pron kohdalla, sillä niidenkin benchmark-testituloksissa on pieniä eroja. Ratkaisu perustuu todennäköisesti siihen, että yhtiö pyrkii räätälöimään eri mallinsa eri kohderyhmien mukaan.

Pro-malleista kiinnostuneet haluavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, minkä vuoksi puhelimiin on täytynyt asentaa myös suuremmat akut. Peruskäyttäjät taas pärjäävät todennäköisesti kompromissiratkaisullakin, joka kuluttaa vähemmän virtaa. Apple ei koskaan paljasta RAM-muistien määrää, mutta iPhone SE:ssä näyttäisi olevan 3 Gt:a RAM-muistia ja iPhone 11:ssä puolestaan 4 Gt:a. Kustannuksia on säästetty siis myös sillä osa-alueella.

Siitä huolimatta ainoa hidastumisen merkki, jonka puhelinta käyttäessä huomasi oli kameran taipumus prosessoida kuvia sekunti tai pari kuvan ottamisen jälkeen. Se ei ole onneksi mikään suuri ongelma käyttökokemuksen kannalta.

(Image credit: TechRadar)

Kamera

Mielestämme iPhone SE:n tärkein menestyksen määrittäjä on sen kamera. Suurin osa puhelimen ostajista kun nimeää juuri kameran tärkeimmäksi yksittäiseksi ominaisuudeksi, joka vaikuttaa ostopäätökseen. Apple on ottanut riskin säilyttäessään kameran samana kuin iPhone 8:ssa, mutta luottaa A13-järjestelmäpiirin pelastavan tilanteen. Onko se siis onnistunut?

Lyhyesti sanottuna: kyllä. iPhone SE yltää hyvässä valaistuksessa jopa lähelle iPhone 11 Pro Maxia, mutta paljastaa puutteensa lähinnä hämärässä valaistuksessa tai tilanteissa, joissa useammasta kamerasta olisi kiistatonta hyötyä.

Vertailimme tätä arvostelua varten puhelinta rinta rinnan iPhone 11 Pro Maxia, iPhone XS Maxia ja iPhone 8 Plussaa vasten, ja iPhone SE 2020 pärjäsi yllättävän hyvin.

Ennen kuin siirrymme vertailun tuloksiin, paneudutaan hetkeksi kameran teknisiin tietoihin. iPhone SE:n kamera on käytännössä sama kuin iPhone 8:ssa. Apple ei paljastanut, käyttääkö se tismalleen samaa kennoa kuin aiemmin, mutta f1,8:n aukko ja 12 megapikselin resoluutio ovat pysyneet ennallaan.

Apple on tosin säilyttänyt samat tekniset tiedot pääkamerassa aina iPhone 8:sta saakka, vaikka kuvien laatu on parantunut suurin harppauksin. Näyttäisi siis siltä, että järjestelmäpiiri tekee töitä hartiavoimin kuvia ottaessa. Sen ansiosta iPhone SE 2020:n ottamat kuvat näyttävät selvästi terävemmiltä ja väreiltään tarkemmilta kuin esimerkiksi iPhone 8 Plussan otokset. Lopputulosten suunta säilyy samana huolimatta siitä, onko valaistus kirkas vai hämärä.

iPhone SE 2020: testikuvat

Kuva 1/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 8/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 9/9 (Image credit: TechRadar)

Kun kuvia vertaa rinnakkain Applen kalleimman iPhone 11 Pro Maxin kanssa, iPhone SE ei tuota luonnollisestikaan yhtä hyviä kuvia. iPhone SE:llä on tapana ylivalottaa otoksia tietyissä tilanteessa, ja toisinaan värit jäävät haaleammiksi sekä elottomammiksi.

Tämä ilmiö näkyi erityisen hyvin kuvatessa luontokuvia hämärässä valaistuksessa, kuten varjoisassa metsässä. Hämärämmästä valosta huolimatta iPhone SE:n kamera sai usein aikaan ylivalottuneita kuvia – ikään kuin se olisi yrittänyt kompensoida tilannetta liian paljon. Valotusta joutui siis usein säätämään hämärämmäksi manuaalisesti.

Applen kalleinta ja halvinta iPhonea vertaillessa erot eivät kuitenkaan olleet niin suuria kuin hintaero antaisi olettaa. Suurimmat menetykset olivat mielestämme lähinnä yökuvaustoiminnon puute sekä ultralaajakulmatilan ja optisen zoomin uupuminen.

Itse kuvanlaadussa ei ole valtavia eroja, mutta esimerkiksi syvyysvaikutelma on heikompi kuin erillisellä syvyysanturilla varustetuissa iPhone 11 -sarjalaisissa. Tämän takia myös muotokuvat jäävät vaisummiksi kuin kalliimmissa malleissa.

iPhone SE:n kamera epäonnistui toisinaan kohteen taustan sumentamisessa, jolloin kohteen reunoille jää epämääräisiä sumeita alueita. Tämä erottui parhaiten erityisesti hiusten tai muiden hankalien reunojen kohdalla.

Kuva 1/2 iPhone SE:n testikuva. Kuva oli kohtuullisen kirkas puoleenväliin saakka. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 iPhone 11 Pro Maxin testikuva. Koko patsas erottuu selkeämmin. (Image credit: TechRadar)



Vaikka puhelimet pystyvätkin erottamaan kohteen taustastaan myös keinoälyn avulla, lopputulokset eivät koskaan yllä samalle tasolle kuin aidosti kahdella kameralla otetut kuvat.

Myöskään hämäräkuvat eivät olleet aivan yhtä yksityiskohtaisia tai väritarkkoja kuin iPhone 11 Pro Maxilla.

Pienet erot on kuitenkin helppo antaa anteeksi, kun muistaa puhelinten välisen hintaeron. On ylipäätään vaikuttavaa, kuinka paljon Apple on onnistunut parantamaan kameran laatua iPhone 8:aan verrattuna pelkän tehokkaamman järjestelmäpiirin avulla.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11 Pro Max

Kuva 1/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 2/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 3/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 4/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 5/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 6/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 7/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 8/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 9/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 10/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 11/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 12/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 13/14 iPhone SE (Image credit: TechRadar) Kuva 14/14 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Eukamerassa on 7 megapikseliä ja sitäkin on höystetty keinoälyllä. Yhdellä kameralla saa otettua esimerkiksi yllä mainittuja muotokuvia sumennetulla taustalla, vaikka hiusten rajaus jääkin hieman epätarkaksi.

Etukamera ottaa yleisesti ottaen laadukkaita kuvia, jotka ovat teräviä ja selkeitä. Se pärjää melko hyvin jopa hämärämmässä valaistuksessa, joten Apple on selvästi soveltanut algoritmejään taidokkaasti myös etukameraansa.

iPhone SE 2020 ei saanut iPhone 11 -mallistosta tuttua toimintoa, jonka avulla pystyy ottamaan hidastettuja selfie-viedoita, eli niin sanottuja slofieita. Emme kuitenkaanhenkilökohtaisesti jää kaipaamaan sitä – tai pidä lainkaan sanasta slofie.

Videon osalta iPhone SE 2020 on juuri niin tasokas kuin Applen muutkin puhelimet. Voit kuvata sillä 4K-videoita enintään 60 fps -kuvataajuudella, mikä on oikeastaan melko poikkeuksellista tässä hintaluokassa. Korkeinta kuvataajuutta on silti syytä käyttää vain hyvässä valaistuksessa, sillä video jää muuten melko rakeiseksi.

iPhone SE 2020:n etukameran testikuvat

Kuva 1/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/6 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/6 (Image credit: TechRadar)

Akunkesto

Apple ei ole virallisesti paljastanut iPhone SE:n akkukennon kokoa, mutta tiedämme, että iPhone 8:ssa on 1 821 mAh:n akku. Odotamme siis myös iPhone SE 2020:n saaneen suunnilleen yhtä suuren akun.

Kaikki iPhone 8:aa käyttäneet ovat todennäköisesti huomanneet, ettei akunkesto ollut puhelimen suurin vahvuus ja sama pätee harmillisesti myös iPhone SE 2020:een.

Vaikka sen järjestelmäpiiri onkin energiatehokkaampi ja iOS 13.4 -käyttöjärjestelmä on optimoinut virrankulutuksen paremmin, iPhone SE 2020:n akku kestää suunnilleen saman verran kuin iPhone 8. Applen mukaan virta loppuu noin 2–4 tuntia nopeammin kuin iPhone 11:ssä.

Käytännössä akunkesto oli hieman kaksipiippuinen juttu. Toisaalta se ei kestänyt yhtä hyvin kuin iPhone XR tai iPhone 11 ja jouduimme etsimään laturia viimeistään illan hämärtyessä. Toisaalta kevyellä käytöllä akkua saattoi olla jäljellä vielä 30 % yöpuulle painuessa. Yön aikana virtaa kului hädin tuskin lainkaan.

(Image credit: TechRadar)

Vaikkei akunkesto ylläkään nykyisten huippumallien tasolle, se on todennäköisesti riittävän hyvä, jos olet tottunut aiempiin iPhoneihin. Olisimme siitä huolimatta toivoneet Applen panostaneen enemmän akunkestoon.

Yksi keino asian korvaamiseksi on hankkia 18-wattinen pikalaturi, kuten iPhone 11 Pron laturi, joka maksaa 35 euroa. Sen avulla puhelimen saa ladattua tyhjästä 50 prosenttiin jo noin puolessa tunnissa.

Puhelimen lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin 1 tunnin ja 50 minuuttia, mutta mukana tuleva 5-wattinen laturi on selvästi hitaampi. Suosittelemmekin panostamaan muutaman kympin pikalaturiin.

iPhone SE 2020 tukee myös langatonta latausta ja on yhteensopiva yleisimmän Qi-latausstandardin kanssa. Jos akku ei meinaa riittää iltaan saakka, voit yksinkertaisesti hankkia työpöytäsi nurkalle langattoman latausalustan, jotta saat puhelimeen helposti lisävirtaa myös päivän aikana.

Ihannetapauksessa et tietenkään joutuisi huolia lainkaan iPhonen lataamisesta päivän aikana, mutta iPhone SE:n akku ei valitettavasti yllä aivan niihin lukemiin aktiivisemmassa käytössä.

(Image credit: TechRadar)

iPhone SE 2020 on hyvä ostos, jos...

Haluat uuden iPhonen kohtuulliseen hintaan iPhone SE tarjoaa ylivoimaisesti parhaan hinta-laatusuhteen koko iPhone-mallistossa. Se ei ole ainoastaan absoluuttisesti edullisin, vaan on myös ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen kalliimpienkin puhelinten kanssa.

Etsit edullista puhelimesta pitkäksi ajaksi Apple tarjoaa Android-kilpailijoista poiketen puhelimilleen päivityksiä peräti viideksi vuodeksi eteenpäin. iPhone SE säilyy siis turvallisena ja käyttökelpoisena vielä vuosiksi eteenpäin. Jos et jaksa välittää viimeisimmistä trendeistä, se on edullinen ja pitkäkestoinen puhelin.

Haluat pienen ja kevyen puhelimen Jos sinua kauhistuttaa painavat ja suurikokoiset uutuusmallit, iPhone SE:n muotoilu voi tuntua yllättävän houkuttelevalta. Se kulkee mukavan huomaamattomasti taskussa, ja näytön yläreunoihin on helppo ylettää myös yhdellä kädellä.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat huippuluokan kuvia puhelimellasi Vaikka iPhone SE 2020:n kamera onkin hyvä hintaansa nähden, se ei pärjää millään Applen kalleimmille malleille esimerkiksi valotuksen, syvyysvaikutelman tai väritarkkuuden osalta. Sen kamera on siitä huolimatta todennäköisesti riittävän hyvä suurimmalle osalle käyttäjistä.

Haluat pitkän akunkeston Emme täysin ymmärrä, miksi Apple on päätynyt iPhone 8:n tasoiseen akunkestoon. Akun kanssa elää, jos käyttö on kevyttä, mutta aktiivisempi käyttäjä joutuu hapuilemaan laturia jo alkuillasta. Olisimme odottaneet Applelta enemmän tällä saralla.

Katsot aktiivisesti sarjoja ja leffoja tai pelaat puhelimellasi iPhone SE 2020:n näyttötekniikka on jäänyt muutaman vuoden taakse, joten se ei ole erityisen kirkas, terävä tai väritarkka nykynäyttöihin verrattuna. Onneksi kohtuullisen hyvät kaiuttimet parantavat videoiden katselukokemusta.

Arvosteltu huhtikuussa 2020