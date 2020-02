Ensiarviossa Huawei Mate X

Mate X jättää yhä joitain kysymyksiä ilmaan, mutta se on kokonaisuutena ällistyttävän futuristinen ja vakuuttava taitettava puhelin. Huawein uutuusmalli kilpailee selvimmin Samsungin uutta Galaxy Foldia vastaan, mutta puhelimet ovat yllättävän erilaisia. Taitettavien puhelinten hinnat ovat kuitenkin vielä normaaleiden kuluttajien ulottumattomissa.

Monet meistä pääsivät näkemään Samsung Galaxy Foldin videoista ja livestriimeistä, mutta vain Samsungin omat edustajat pääsivät koskemaan uutuuspuhelimeen. Olimme siis innoissamme Foldin julkaisusta, mutta emme vielä osaa sanoa kovinkaan paljon puhelimen toiminnasta kokeilematta laitetta itse.

Näytti siltä, että sama tilanne toistuisi myös Huawein taitettavan Mate X:n kohdalla, mutta tiedotustilaisuus Huawein toimitusjohtaja Richard Yun kanssa johtikin harvinaiseen mahdollisuuteen päästä kokeilemaan valmistajan taitettavaa 5G-puhelinta maailman ensimmäisten joukossa.

Hinta ja saatavuus

Huawein Mate 20 X paljastettiin ylpeästi mobiilialan suurimmassa Mobile World Congress -tapahtumassa, eikä mallilta puuttunut ainakaan yllätyksiä. Puhelin näyttää yllättävän erilaiselta Samsung Galaxy Foldiin verrattuna, eikä kellekään jäänyt epäselväksi, että Huawei on noussut Applen ja Samsungin rinnalle maailman johtavaksi puhelinvalmistajaksi.

Valmistajaa ei voida enää myöskään yhdistää pelkkiin halpoihin puhelimiin, sillä Mate X:n 2 299 euron hintalappu saa Galaxy Foldin näyttämään suorastaan kohtuuhintaiselta.

Tuohon hintaan saa 512 Gt:a tallennustilaa ja 8 Gt:a RAM-muistia, mutta Huawei vihjaili myös muista vaihtoehdoista. Tiedämme toistaiseksi vain, että puhelin julkaistaan laajasti ainakin Iso-Britanniassa, mutta eurohinnan paljastaminen viittaisi julkaisuun myös muualla Euroopassa. Jää nähtäväksi saapuuko malli myös Suomeen, mutta uutisoimme asiasta heti saatuamme lisätietoja.

Muotoilu ja näyttö

Puhelin yllätti meidät heti ensimmäisenä lukkojärjestelmällään, joka pitää näytön tiukasti paikallaan laitteen ollessa "puhelintilassa". Laitteen saa avattua 8-tuumaiseksi tabletiksi painamalla sen takaosasta löytyvää painiketta, joka vapauttaa näytön toisen puoliskon.

Jos sinua ärsytti Samsung Galaxy Foldin vaatimaton 4,6-tuumainen puhelinnäyttö ja valtavat reunat, iloitset varmasti Huawei Mate X:n 6,6-tuumaisesta näytöstä, joka on käytännössä reunaton.

Puhelimen toiselta puolelta löytyy pidemmällä kuvasuhteella varustettu 6,4-tuumainen näyttö, joka on täydellinen vaikkapa 21:9-elokuvien katseluun. Kaiken lisäksi pienemmän näytön käyttö säästäisi todennäköisesti laitteen akkua.

Taaemman näytön vasemmassa osassa on pystysuuntainen palkki, johon on mahdutettu suurin osa puhelimen komponenteista. Siihen on asennettu myös Huawein hehkuttaman uuden kolmoiskameran vaatima edistynyt tekniikka.

Palkista löytyvät myös virtapainikkeena toimiva sormenjälkitunnistin ja USB-C-latausliitäntä.

Liikkuvat osat mietityttävät varmasti monia älypuhelinten ostajia – etenkin kun laite maksaa 2 300 euroa. Huawei kuitenkin vakuuttaa, ettei meillä ole syytä huoleen.

Mate X:n näytön taittamista on testattu laboratorio-oloissa 100 000 kertaa ja yritys näytti meille myös uudenlaisen suojakuoren, joka antaa lisäturvaa kalliille laitteelle. Puhelin tuntuu kaiken lisäksi yllättävän vankalta ohueen ulkomuotoonsa nähden.

Oma suurempi huolemme on lukko-osan kuluminen käytössä. Huawei kertoi meille, että lukko on tällä hetkellä välttämätön täydellisen taitoksen aikaansaamiseksi, mutta ehkäpä seuraavan sukupolven Falcon Wing -sarana pystyy lukittautumaan paikalleen ilman erillistä salpaa.

Toinen suuri huolenaiheemme puhelimen kestävyyden suhteen on sen selviäminen naarmuista. Taittuvat näytöt ovat aina muovisia, joten ne naarmuuntuvat selvästi herkemmin kuin lasi. Hyvänä esimerkkinä tästä on vaikkapa Moto Z Force.

Samsung Galaxy Fold saattaa olla tässä suhteessa kestävämpi kuin Huawei Mate X, sillä puhelimessa on vähemmän paljasta näyttöpintaa ja kovatekoinen kuori.

Kamera

Emme tiedä Mate X:n kamerasta vielä juuri mitään. Huawei mainosti suuresti uutta kolmoiskameraansa, mutta emme saaneet vielä avata kamerasovellusta itse. Virallinen esittely paljasti kuitenkin muutaman uuden kameratempun, jotka olivat enemmän ja vähemmän tarpeellisia.

Mainittakoon aivan ensimmäisenä, ettei laitteessa ole lainkaan etukameraa, vaan ainoastaan kolme takakameraa. Omakuvien laatu ei ole kuitenkaan kärsinyt lainkaan, päinvastoin. Käyttäjä voi nimittäin käyttää myös laitteen taaempaa näyttöä, jolloin takakamera muuttuu "etukameraksi". Sen laatu on selvästi parempi kuin tavallisissa etukameroissa, joten selfiet ovat jatkossa entistä tarkempia.

Kameran kuvan saa samanaikaisesti puhelimen molemmille näytöille, joten sekä kuvaaja että kuvaaja näkevät reaaliajassa miltä kohde näyttää kuvassa. Ominaisuus onkin kätevä lisä kaikille, jotka eivät luota vaikkapa oman puolisonsa kuvaustaitoihin täydellistä lomakuvaa metsästäessä.

Huawein kameratekniikan piilottelulle saattaa olla monia eri syitä. Kamera saattaa toisaalta sisältää tulevaisuuden tekniikkaa, jonka paljastusta halutaan säästellä maaliskuun lopulla julkaistavaan Huawei P30:een. Syynä saattaa tosin olla myös yksinkertaisesti se, ettei Mate X:n rajalliseen tilaan olla saatu mahdutettua huippuluokan kameratekniikkaa. Valmistaja saattaa siis tarvita lisäaikaa yksityiskohtien hiomiseen ennen puhelimen tuomista myyntiin.

Kaikki tämä on vasta pelkkää arvailua, mutta Huawei valottanee yksityiskohtia tarkemmin ennen lopullista julkaisua. Puhelimen kerrotaan saapuvan myyntiin vielä tämän vuoden aikana.

Akunkesto ja komponentit

Huawei olisi sen sijaan voinut puhua vaikka koko päivän laitteen akunkestosta. Mate X:n sisään on onnistuttu mahduttamaan kaksi akkua, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on mukavat 4 500 mAh:a.

Lukema on suurempi kuin Samsung Galaxy Foldissa, mutta Mate X:ssä on toisaalta myös suurempi näyttö niin puhelin- kuin tablettitilassakin. Se siis todennäköisesti kuluttaa enemmän virtaa kuin korealaiskilpailijansa.

Akunkesto ei kuitenkaan muodostune suureksi ongelmaksi, sillä Huawein uusi 55 watin pikalataustekniikka onnistuu lataamaan puhelimen suuren akun 85 prosentiin jo puolessa tunnissa.

Myös komponentit ovat vakuuttavaa tasoa, sillä suorittimena on tehokas Kirin 980, RAM-muistia löytyy 8 Gt:a ja tallennustilaakin huimat 512 Gt:a. Kalliilla hinnalla saa siis myös tehoa konepellin alle.

Kaikkein kiinnostavin komponentti on kuitenkin Balong 5000 -5G-modeemi, jonka ansiosta puhelin pystyy lataamaan esimerkiksi 1 Gt:n elokuvan 3 sekunnissa. 5G-verkkojen lanseeraus on kuitenkin vielä vasta aluillaan, joten todelliset hyödyt saadaan käyttöön suurimpien kaupunkien ulkopuolella vasta muutaman vuoden sisällä. On joka tapauksessa mukava tietää, ettei 2 300 euron puhelin vanhene hetkessä.

Miten puhelin toimii käytännössä?

Mate X:ssä on puhelimelle varta vasten räätälöity Android-käyttöliittymä, joka osaa tunnistaa puhelimen eri tilat. Käyttöliittymä on optimoitu tyylikkäästi sekä puhelin- että tablettikäyttöön ja tunnistaa puhelimen käyttösuunnan millisekunneissa. Oman lyhyen kokemuksemme perusteella käyttöliittymä toimi uskomattoman sulavasti, vaikka kyseessä ei ollut vielä edes lopullinen myyntiin saapuva laite.

Käyttöliittymä on Huaweille tuttuun tapaan valmistajan oma EMUI, johon on lisätty täysin uusia ominaisuuksia, kuten parempia moniajo-ominaisuuksia suuremman näytön hyödyntämiseen. Ratkaisu on hyvä lisä näyttöön, joka avautuu käytännössä pienikokoiseksi tabletiksi.

Huawein toimitusjohtaja Richard Yu mainitsi, että tabletti tukisi lopulta myös hiirtä ja näppäimistöä, joka mahdollistaisi sen käyttämisen vaikkapa yksinkertaiseen toimistokäyttöön. Tämä saattaisi viitata siihen, että Huawei kehittäisi omaa Samsung Dexin tyylistä työpöytäkäyttöliittymäänsä. Toivomme salaa jopa täyttä Windows-tukea, mutta se saattaa olla vielä liian suuri toive puhelimille.

Ensituntumamme

Huawei Mate X on ajatuksella kehitetty taitettava puhelin, jota voisimme aidosti kuvitella käyttävämme arkielämässä. Sen muotoilu on kaiken lisäksi niin onnistunut, ettei se aiheuta ajatuksia kummallisesta konseptipuhelimesta, jota ei kehtaisi vetää esiin taskustaan.

Ilmassa on tietysti myös vielä joitain kysymyksiä, kuten näytön ja liikkuvien osien kestävyys. Saamme kuitenkin vastaukset näihin mietteisiin siinä vaiheessa, kun pääsemme lopulta testaamaan puhelinta varsinaisessa arvostelussamme.

Tällä hetkellä vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Huawei Mate X on huomattavasti viimeistellympi puhelin kuin Samsung Galaxy Fold. Se ei ole ainoastaan huomattavasti tyylikkäämpi ja ohuempi, vaan myös niin valmis, että valmistaja uskaltautui antamaan sen tekniikkatoimittajan käsiin.

Mobile World Congress (MWC) on maailman suurin puhelintapahtuma, jossa paljastetaan vuosittain lukuisia puhelimia, tabletteja, puettavia älylaitteita ja muita mobiilimaailman kiinnostavimpia uutuuksia. TechRadar raportoi viimeisimmät uutiset paikan päältä Barcelonasta ja tarjoaa kattavat analyysit mielenkiintoisista innovaatioista. Voit seurata kaikkia MWC-uutisiamme täältä.

Kuvat: TechRadar