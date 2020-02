Arvostelussa Honor Magic Watch 2

Honor Magic Watch 2 on erityisesti fitness-ominaisuuksiin keskittyvä älykello, joka julkaistiin edullisen Honor Band -aktiivisuusrannekkeen rinnalla.

Kello on Honor Watch Magicin suora seuraaja, vaikka valmistaja onkin syystä tai toisesta päättänyt vaihtaa magic- ja watch-sanojen paikkaa. Uusi painos muistuttaa hyvin läheisesti myös Huawei Watch GT 2:ta, joka on muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta kuin kellon identtinen kaksonen.

Magic Watch 2 on Honorin ensimmäinen uusi älykello sitten Huawei-pakotteiden asettamisen, joten se on samalla kiinnostava katsaus siihen, mihin suuntaan yhtiö on menossa tulevaisuudessa.

Honor onkin satsannut entistä voimakkaammin puettaviin älylaitteisiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti pakotteensa Huaweita vastaan. Taustalla on se, että kellot eivät ole riippuvaisia Googlen Android-käyttöjärjestelmästä – toisin kuin puhelimet. Honorin puettavat älylaitteet ovat itse asiassa aina käyttäneet valmistajan omaa ohjelmistoa.

Honor Magic Watch 2: hinta ja saatavuus

Honor Magic Watch 2 on tarjolla sekä 46 mm:n että 42 mm:n kellotauluilla, joista jälkimmäinen on ulkomuodoltaan selvästi sirompi. Suurempi malli on tarjolla Charcoal Black- ja Flax Brown -värityksellä ja maksaa 199 euroa. Pienemmän mallin värit ovat puolestaan Agate Black ja Sakura Gold ja sen hinta on 179 euroa.

Vain suurempi malli tukee Bluetooth-puheluita ja siinä on valmistajan mukaan kaksi kertaa pidempi akunkesto. Oma testilaitteemme on musta 46 mm:n malli, joten pienempää mallia koskevat huomiomme perustuvat Honorin antamiin tietoihin.

Magic Watch 2 on yleisesti ottaen varsin edullinen älykello, sillä monet sen kilpailijoista maksavat yli kaksi kertaa enemmän. Esimerkiksi jo Apple Watch 5:n edullisin malli maksaa 459 euroa. Toki se on kiistatta monipuolisempi älykello, mutta kunnollista juoksukelloa etsivä ei välttämättä aidosti tarvitse kaikkia Applen tarjoamia lisäominaisuuksia.

Kello saapui myyntiin 30.1.2020 ja on saatavilla kaikilta suurimmilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Muotoilu

Honor Magic Watch 2 koostuu kellotaulusta ja irrotettavista rannekkeista. Kuten aiemmin mainitsimme, saatavilla on kaksi eri kokoa: 46 mm ja 42 mm.

Testaamassamme 46 mm:n mallissa on muutama koon suoma etu, kuten suurempi näyttö korkeammalla resoluutiolla, kaksi kertaa pienempää mallia pidempi akunkesto, suurempi Bluetooth-kantama sekä sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni puheluiden puhumiseen.

Nämä seikat kannattaa ottaa huomioon sopivaa kokoa valitessa, mutta suurin osa käyttäjistä pärjää todennäköisesti kummalla mallilla tahansa.

Vakiorannekkeisiin kuuluvat musta fluoroelastomeeri (tuntuu käytännössä silikonilta), ruskea nahka ja kultainen milanolaisranneke. Oman arvostelukappaleemme ranneke oli ensimmäisenä mainittu.

Kellon runko on 46 mm:n malleissa musta (oma testilaitteemme) tai ruskea. 42 mm:n kellot ovat joko mustia tai kultaisia.

46 mm:n mallin tarkat mitat ovat 45,9 x 45,9 x 10,7 mm:ä ja 42 mm:n versiossa puolestaan 41,8 x 41,8 x 9,3 mm:ä. Suurempi malli tuntuu kookkaammalta kädessä, mutta vielä merkittävämmän eron huomaa kellojen painoissa. 29 grammaa painava pienempi kello tuntuu selvästi kevyemmältä kuin 41 gramman suurempi malli. Paino selittyy suuremman näytön lisäksi myös kookkaammalla akkukennolla, kaiuttimella ja mikrofonilla. Suurempikin kello tuntuu siitä huolimatta melko kevyeltä kädessä.

Honor Magic Watch 2 on sulavalinjainen laite. Vaikutelmaa korostaa kellotaulun reunus, joka on samassa tasossa näytön kanssa. Lopputulos ei ole niinkään perinteinen, vaan pikemminkin moderni. Mielestämme tyyli sopii erinomaisesti nuoriin käyttäjiin keskittyvälle brändille. Samalla myös näytön reunat ovat kaventuneet, joten ruutu on entistä suurempi.

Kellon kovasta muovista valmistettuun takaosaan on asennettu latausliitäntä ja sykemittari. Se tuntuu rannetta vasten mukavammalta kuin metalli.

Kellossa on kaksi kruunua: toinen tuo esiin erilaiset lifestyle-ominaisuudet ja toinen avaa fitness-valikon. Kruunut eivät törrötä liian kaukana kellon rungosta, vaan istuvat sopivasti sen muotoiluun.

(Image credit: Future)

Kello tuntuu yleisesti ottaen mukavalta miehen keskikokoisessa kädessä, mutta saattaa olla turhan suuri sitä pienempiin ranteisiin. Siinä tapauksessa suosittelemme kokeilemaan mieluummin 42 mm:n mallia. Kummassakin rannekkeessa on joka tapauksessa esimerkillisen paljon säätövaraa, sillä soljelle tehdyt reiät ulottuvat melkein hihnan reunasta reunaan. Reikiä on itse asiassa myös solkiosassa, jotta ranteen iho pääsee hengittämään mukavasti.

Jos olet nähnyt aiemmin Huawei Watch GT 2:n, kellon kuvaus kuulostaa todennäköisesti tutulta. Kellot ovat itse asiassa niin samanlaiset, että ne on helppo sekoittaa toisiinsa. Yksi pienistä yksityiskohdista on kuitenkin Honorin kellon punaisella raidalla koristeltu kruunu.

Meillä oli kellon muotoilun suhteen oikeastaan vain yksi ongelma: rungon taipumus kerätä likaa. Soljen alle, rungon ympärille ja korvakkeisiin kertyi usein pölyä ja muuta hienoa likaa. Saimmekin puhdistaa kelloa käytännössä päivittäin pitääksemme sen tyylikkäänä.

Näyttö

Honor Magic Watch 2:ssa on rungon koosta riippuen joko 1,2- tai 1,39-tuumainen AMOLED-näyttö, joka yltää 800 nitin maksimikirkkauteen. Kirkkaus ja hyvä resoluutio yllättivätkin meidät positiivisesti.

(Image credit: Future)

Värit toistuvat hyvin ja näytöstä saa helposti selvää, vaikka ruudulla olisi kerrallaan enemmänkin tietoa.

Honor kertoi meille, että kellon taustakuvaksi saisi valittua halutessaan omia kuvia Huawei Health -sovelluksen kautta. Se ei ollut saatavilla vielä oman testimme aikana, mutta ominaisuus saatetaan toki lisätä jonkin tulevan päivityksen yhteydessä.

Näytön saa halutessaan always on -tilaan, jolloin ruutu on päällä koko ajan. Valinta kuitenkin lyhentää akunkestoa, ja näytön kirkkaus oli mielestämme melko himmeä ulkokäyttöön.