Arvostelussa Google Stadia

Jos sinulla on 100 megan nettiliittymä, Google Stadia suoriutuu erinomaisesti ja on palvelu, jota olet odottanut. Sitä hitaammilla yhteyksillä Stadia kyllä toimii, mutta ei vastaa yhtiön lupaamia odotuksia viiveettömästä pelikokemuksesta.

Lyhyesti

Google Stadia on ensimmäinen hyvä koe pilvipelaamisen tulevaisuudesta. Pelaajat ovat joutuneet tyytymään konsoleiden ja tietokoneiden päivityssykleihin jo vuosien ajan, mutta siihen on tulossa muutos.

Stadia antaa tilaajilleen pääsyn alati kasvavaan pelivalikoimaan oli käyttäjät sitten missä tahansa. Kunnianhimoiset suunnitelmat ovat myös osin totta, sillä olemme testanneet palvelua ja todenneet sen olevan erinomainen vaihtoehto konsoleille sekä potentiaalinen alustojen korvaaja.

Palvelu tekee monia asioita oikein. Sen lisäksi, että se tarjoaa yllättävän miellyttävän suorituskyvyn hyvin vähäisellä viiveellä kotiverkossa, palvelun voi suoratoistaa puhelimiin, tabletteihin, PC:lle ja Chromecastiin. Näiden ohella se tukee YouTube Gaming live-lähetyksiä. Premiere Edition -version ostaneet saavat itselleen lisäksi ergonomisen wifillä toimivan langattoman ohjaimen, jonka ansiosta viive on alhainen.

Mutta miten palvelu vertautuu vastaaviin kilpailijoihin, kuten PlayStation Nowiin tai Geforce Nowiin? Puhtaasti suorituskyvyn osalta Stadia päihittää PlayStation Nowin, emmekä kokeneet minkäänlaisia yhteyden katkeamisia koko viikon aikana. Geforce Now tarjoaa puolestaan isomman pelikirjaston, mutta Stadia tukee 4K HDR -suoratoistoa, jota ei löydy Nvidian palvelusta.

Onko Stadia siis täydellinen suoratoistopalvelu? Ei aivan.

Kuten kaikkien suoratoistopalvelujen kohdalla, kokemukset voivat vaihdella käyttäjäkohtaisesti. Tähän vaikuttavat niin oma sijainti Googlen lähimpään serveriin kuin oma nettiyhteys. Toisin kuin konsolit, jotka karkeasti ottaen toimivat samalla periaatteella sijainnista riippumatta, suoratoistopalveluissa voi olla radikaalejakin eroja aluekohtaisesti.

Lisäksi palvelussa on lukuisia pienempiä ongelmia, jotka korjataan aikanaan ja joihin kuuluvat muun muassa Pro-tilaus sekä rajallinen pelivalikoima. Isommista ongelmista Google Assistantia tai YouTube Gaming -integraatiota ei tueta vielä lainkaan. Mutta jos Google onnistuu hälventämään Pro-tilauksen ympärillä olevat epäselvyydet, laajentamaan Stadian pelikirjastoa sekä lunastamaan lupaamansa ominaisuudet, kyseessä voi oikeasti olla kaikki muut korvaava pelien suoratoistopalvelu.

Reilun viikon testin jälkeen meillä on monia mietteitä Googlen kunnianhimoisesta pelien suoratoistopalvelusta. Mutta voimme sanoa suoraan, että jos sinulla on riittävä nettiyhteys ja sinua ei haittaa maksaa uudesta tilauspalvelusta, suosittelemme kokeilemaan Premiere Edition -tilausta tai odottamaan hieman pidempään, kunnes Google Stadia julkaisee tänä vuonna palvelun ilmaisversion.

Google Stadia julkaisupäivä ja hinta

Google Stadia on saatavilla Founders- tai Premiere Edition -version ostaneille käyttäjille, ja se julkaistiin 19. marraskuuta 14 eri maassa, mukaan lukien Suomessa. Tilaajaversiot maksavat 129 euroa, joskin Founders Edition myytiin jo loppuun ja se korvattiin Premiere Editionilla.

Pakettien kesken on hyvin vähän eroja. Founders Editionissa on sininen Stadia Controller -peliohjain, kun taas Premiere Editionissa se on valkoinen. Founders Editionissa on mukana myös ilmainen 30 päivän käyttöoikeus kaverille. Molemmat versiot sisältävät kuitenkin ohjaimen, Chromecast Ultran ja kolme kuukautta Stadia Pro -tilausta.

Kolmen kuukauden jälkeen Pro-tilaus maksaa 9,99 euroa kuukaudessa, joka aktivoidaan automaattisesti Google-tiliin lisätyltä luottokortilta. Google Stadia vaatii luottokortin kirjautuakseen palveluun.

Toista ohjainta kaipaavat tai palvelun vuonna 2020 julkaistavaan ilmaisversioon ohjaimen haluavat joutuvat pulittamaan pelkästä ohjaimesta 69 euroa.

(Image credit: Google)

Google Stadia: mikä se on?

Google Stadia on sekä Googlen uusi pelien suoratoistopalvelu sekä kauppapaikka, josta siihen ostetaan pelejä. Kaikki ostetut pelit ovat omistuksessa pysyvästi, mutta niistä saa pulittaa toistaiseksi lähes täyden hinnan.

Stadia lupaa ja onnistuu lunastamaan suoratoistokokemuksen, jota varten tarvitsee vain hyvin edullisen kokoonpanon: Chromecast Ultran, puhelimen tai kannettavan, sekä ohjaimen, joka voi olla Googlen oma tai esimerkiksi Xbox Onen tai PS4:n ohjain.

Lopuksi käyttäjät tarvitsevat vielä nettiyhteyden, joka saattaa tuottaa ongelmia hitaampien yhteyksien päässä oleville käyttäjille. Google Stadia toimii silti jopa 10 megan yhteyksillä ja vaatii 35-megasen 4K HDR/60 fps -pelaamista varten.

Sitten on vielä Stadia Pro -tilaus, joka on toistaiseksi pakollinen lisä. Tulevaisuudessa tilausta ei kuitenkaan tarvita, vaan kun ilmainen versio julkaistaan vuonna 2020, Stadian kautta voi ostaa pelejä ja pelata niitä palvelua tukevien laitteiden kautta ilman erillistä tilausmaksua.

Toistaiseksi kuukausimaksullinen Stadia Pro on kuitenkin pakollinen lisä. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden pelata 4K HDR -laadulla, minkä lisäksi tilaajat saavat yhden tai kaksi ilmaista etupeliä julkaisussa sekä alennuksia kauppapaikalla löytyviin muihin peleihin. Stadia Pro EI ole kuitenkaan Netflixin kaltainen tilausmaksu, jolla saa valtavan kirjon pelejä pelattavakseen.

(Image credit: TechRadar)

Google Stadia -sovellus: mitkä laitteet tukevat sitä?

Sisäänkirjautuminen sekä varsinainen palvelu vaatii Google Stadia -sovelluksen Android- tai iOS-laitteissa. Kirjautumisen jälkeen pelin voi suoratoistaa joko Chromecast Ultraan tai mennä Stadia.com-sivuilla suoratoistaakseen sen tietokoneelle.

Kolmas vaihtoehto on aavistuksen hankalampi, mutta Stadia-ohjaimen voi liittää myös Google Pixel 3:een, Google Pixel 3a:han tai Google Pixel 4:ään ja pelata näiden kautta. Mikä tahansa muu puhelinmalli johtaa vikailmoitukseen, jossa palvelu pyytää liittämään sen Chromecast Ultraan.

Jokaisella kolmella vaihtoehdolla on hyvät ja huonot puolet, joihin käymme tarkemmin käsiksi suorituskykyä käsittelevässä kappaleessa. Google on kuitenkin tehnyt erinomaista työtä mahdollistaakseen ohjaimen liitettävyyden kolmeen eri vaihtoehtoon, jolloin laitteesta toiseen hyppiminen toimii saumattomasti. Tietääksemme palvelu ei tue kuitenkaan samanaikaista suoratoistoa kahteen eri laitteeseen, joten tiliä ei kannata välttämättä jakaa muille.

(Image credit: Google / TechRadar)

Stadian sisältö ja julkaisupelit

Stadian julkaisupelit Assassin's Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection**

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown**

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Attack on Titan: Final Battle 2*

Farming Simulator 2019*

Final Fantasy XV*

Football Manager 2020*

Grid 2019*

Metro Exodus*

NBA 2K20*

Rage 2*

Trials Rising*

Wolfenstein: Youngblood* * = Lisättiin päivää ennen julkaisua ** = Saapuvat ilmaiseksi Stadia Pro -tilaajille

Stadian pelivalikoima jättää toivomisen varaa. Mukana on muutamia todella hyviä pelejä, kuten Red Dead Redemption 2 ja Mortal Kombat 11, mutta myös pelejä, kuten Just Dance 2020, joilla saattaa olla pienempi pelaajakunta.

Palvelussa on toistaiseksi vain yksi yksinoikeuspeli, kauhupeli GYLT, ja tulevaisuudessa valikoimiin lisätään muun muassa Watch Dogs Legion, Baldur's Gate 3, Marvel's Avengers sekä Cyberpunk 2077.

Alkujaan Google Stadian julkaisuvalikoimassa piti olla vain 12 peliä, mutta määrä tuplattiin vain päivä ennen julkaisua kahteenkymmeneenkahteen. Samurai Shodown lisättiin samalla ilmaispeliksi Stadia Pro -tilaajille.

Viime hetken lisäys on omalta osaltaan paljastava, sillä se todistaa Googlen pystyvän lisäävän palveluun hyvin nopealla aikataululla ison kattauksen valmiiksi optimoituja pelejä. Toisin sanoen palvelun valikoimaan voidaan lisätä säännöllisesti uusia pelejä.

Googlen kannalta on hyvä, että yhtiöllä on rahaa ja mahdollisuuksia lisätä palveluun uusia pelejä samaan tapaan kuin Microsoft tekee Xbox Game Passin kanssa. Ongelmana on vain se, että valikoima on aina rajallisempi verrattuna vaikkapa Steamin kaltaisiin palveluihin. Lisäksi se on paljon suljetumpi ympäristö, sillä Google toimii aina päättäjänä sen suhteen, mitkä pelit hyväksytään ja lisätään palveluun.

Lyhyesti sanottuna Googlen pelitiimi on jo vakuuttanut käyttäjät pystyvänsä lisäämään uusia pelejä vaivihkaan, mutta palvelun valikoima on aina rajattu juuri samasta syystä.

Google Stadian käyttöliittymä

Stadian käyttöliittymä on erinomainen ja todella helppokäyttöinen. Sekä mobiilialustoilla että PC:llä alkuvalikko näyttää käytännössä kaikki omistamasi pelit, joista päällimmäisenä ovat viimeksi pelatut.

Tietokoneella käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus etsiä ja lisätä ystäviä sekä selailla omaa valokuvagalleriaa peleistä otetuilla kuvakaappauksilla. Mobiiliversion näkymä on samankaltainen, mutta siinä on erilliset välilehdet Stadia Store -kauppapaikkaan sekä videoita, uutisia ja Stadian blogimerkintöjä sisältävälle syötteelle.

Palvelussa ei kuitenkaan ole järin syvällisiä tietoja peleistä, jos sitä verrataan esimerkiksi Xbox Onen moni-ikkunaiseen näkymään tai Steam-kauppapaikan kuratoituun ja tuhtiin sovellukseen. Samaan hengenvetoon Google ei ole ängännyt yksinkertaista näkymää täyteen kaikesta turhasta, ja lisäominaisuuksia voidaan lisätä aina myöhemmin, kun tarve ilmenee.

(Image credit: Google)

Google Stadia -ohjain

Stadia ohjain tuntuu hieman samalta kuin Xbox Onen peliohjain koon ja tuntuman osalta. Samassa linjassa olevat tatit on lainattu puolestaan PS4:n DualShock 4:stä, mutta niissä on samanlainen karhea pinnoite kuin Xbox Onen ohjaimessa.

Näppäinten osalta ohjaimessa on äänekäs D-Pad, joka tuntuu responsiiviselta, sekä neljä kirjaimella merkittyä painiketta Xbox Onen tapaan. Lisäksi siinä on neljä erikoispainiketta: menu (start), options (select), Google Assistant ja Capture, jolla voi kaapata kuvakaappauksia sekä aikanaan yhdistää YouTube Gamingiin. Etuosassa on puolestaan ohjaimen virtanäppäin.

Sen alapuolella on 3,5 mm liitäntä kuulokkeita varten, ja selkämyksessä on puolestaan USB-C-liitäntä latausta ja yhdistämistä varten. Lopun kruunaavat luonnollisesti liipaisimet ja olkanäppäimet.

Olkanäppäimissä on tuntuva naksahdus painaessa, mutta liipaisimet tuntuvat sen sijaan hieman pehmeiltä, eikä niissä ole haptista palautetta. Uutinen voi tulla pettymyksenä pelaajille, jotka odottivat pääsevänsä tuntemaan ajopelien tienpinnat tai räiskintäpelien ampumisen.

Vaikka Stadia-ohjain tulee sekä Premiere- ja Founders-versioiden mukana ja on käytännössä palvelun pääohjain, Google on kertonut lisäävänsä tuen myös Xbox One - ja DualShock 4 -ohjaimille. Tuen lisäämisen tarkempaa aikataulua ei ole kuitenkaan vielä paljastettu.

Google Stadian ominaisuudet

Puuttuvista ominaisuuksista, joita emme päässeet testaamaan julkaisussa, puheenollen. Google Stadiassa ei ole tällä hetkellä tukea Google Assistantille tai suoratoistolle YouTubeen YouTube Gamingin kautta.

Milloin saamme nämä toiminnot? Google ei ole valitettavasti antanut tarkempaa aikataulua Google Assistantille, joka tuntuu olevan kuitenkin yhtiön häntäpäässä tulevien ominaisuuksien tuomisessa. Suoratoisto YouTubeen nähtäneen aikaisemmin, sillä suoratoisto on yksi Stadian todennäköisistä valteista striimaajien kohdalla. Tällekään ei ole kuitenkaan annettu vielä julkaisuikkunaa.

Muita puuttuvia ominaisuuksia ovat YouTuben ja Stadian välinen pelituki, jossa YouTube-videossa nähdyn pelin pariin voisi hypätä pelaamaan yksinkertaisesti videota klikkaamalla, jolloin se käynnistyisi Stadiassa. Toiminto on edelleen kehitteillä, mutta sitä ei välttämättä nähdä vielä lähikuukausina.

Tällä hetkellä Stadia tarjoaa kuvakaappaukset ja ystävälistan. Julkaisussa oleviin tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu ohjaimen saumaton tuki useamman alustan välillä. Vaikka emme onnistuneet jatkamaan peliä aivan täysin siitä pisteestä, mihin jäimme toisella laitteella, peli jatkui kuitenkin vain minuutin tai kaksi tapahtuneesta.

Uskomme uusien ominaisuuksien saapuvan tipottain tulevien kuukausien aikana, mutta julkaisun alla palvelu tuntuu hieman karsitulta.

(Image credit: Rockstar)

Suorituskyky

Vaan miten Stadia toimii käytännössä? Tähän kysymykseen olemme halunneet saada vastauksen palvelun julkistuksesta lähtien ja nyt osaamme vastata siihen: erinomaisesti.

Testasimme Stadiaa kolmella eri laitteella: PC:llä, Chromecast Ultralla sekä Google Pixel -puhelimella. Testipeleinä toimi kolme keskenään hyvin erilaista peliä.

Suorituskyky (150 megan verkkoyhteys selaimella)

150 megan verkkoyhteydellä Stadia on loistava, eikä se poikkea juuri lainkaan normaalista tietokoneella pelaamisesta.

Pelasimme ensin muutaman tunnin Stadialle yksinoikeudella saapunutta GYLTia Chrome-selaimen kautta, emmekä huomanneet pelaamisen aikana minkäänlaista nykimistä tai pakkausvirheitä kuvassa. Toki pelin käynnistyksessä kesti hieman, mutta sen jälkeen kokemus oli täysin saumaton.

Tämä kokoonpano on paras suurimmassa osassa tapauksista, ja etenkin sellaisten pelien suhteen, joissa viivettä ei saa olla (räiskintä- ja taistelupelit).

Suorituskyky (50 megan Wi-Fi-yhteydellä Chromecast Ultran kautta)

Langallisen yhteyden jälkeen siirryimme kaksisuuntaiseen 5 Ghz -yhteyteen, jonka kanssa Stadialla ei ollut myöskään suuria ongelmia. Huomasimme tosin pienen äänivirheen muutoin erinomaisessa suorituksessa.

Tätä testiä varten halusimme testata peliä, jonka tiesimme näyttävän hyvältä 4K HDR -televisiossa, joten suoratoistimme Destiny 2:n puhelimessa olevan Stadia-sovelluksen kautta olohuoneen televisioon.

Vaikka olimme epäileväisiä, Destiny 2 pyöri 4K-resoluutiossa 60 ruudun kuvataajuudella ja 50 megan langattomalla yhteydellä ilman huomattavaa viivettä tai pakkausvirheitä jopa kaikkein toiminnallisimpien hetkien aikana.

Tässäkin tapauksessa pelin käynnistyksessä kesti hetken, minkä lisäksi huomasimme noin puolen sekunnin viiveen äänien kanssa esimerkiksi aseella ampuessa. Varsinaisen pelattavuuden suhteen tällä ei ollut kuitenkaan vaikutusta.

Suorituskyky (15 megan Wi-Fi-yhteys Pixel 3a XL:n kautta)

Viimeistä testiä varten kokeilimme Stadiaa uuden Wi-Fi-yhteyden kautta, joka Ooklan antaman testin perusteella ylsi maksimissaan 15 megaan. Odotimme testistä katastrofia, mutta olimme onneksi väärässä.

Google lähetti meille Pixel 3a XL:n arvostelua varten, joten laitoimme palvelun testiin kaikkein huonoimmalla kokoonpanolla ja testasimme Mortal Kombat 11:tä. Vaikka pelatessa huomasi selkeästi hidastumisia, suurimman osan ajasta peli toimi silti moitteetta.

Miltä yhteyserot näyttävät käytännössä? Ensinnäkin Stadia tiputtaa pelin resoluution HD-tasosta heikompaan, jos yhteys ei riitä. Jos tämä ei korjaa ongelmaa, peli itsessään hidastuu ja sitten pikakelaa tapahtuneen nopeasti. Olemme kokeneet vastaavaa myös PlayStation Now -palvelua käyttäessä, joten kokemus ei ole millään tapaa uusi tai yllättävä.

Lohdutuksena kyseinen hidastuminen ei tappanut peli-iloamme, joskin ne ovat anteeksiantamattomia verkkopeleissä tai muissa viiveettömyyttä vaativissa peleissä. Yleensä lagipiikin jälkeen peli pyöri jälleen useamman minuutin ajan moitteetta ennen seuraavaa piikkiä.

Google Stadia vuonna 2020 ja sen jälkeen

Blogimerkinnässään Google sanoo lisäävänsä 120 peliä palveluun vuoden 2020 aikana. Näistä kymmenen on Stadiaan yksinoikeudella saapuvia nimikkeitä. Uusien pelien lisäksi Google kertoo lisäävänsä 4K-tuen verkkoselaimiin jossain vaiheessa tänä vuonna, minkä lisäksi Stadia-tuki aiotaan lisätä myös muihin Android-puhelimiin.

Viimeisimpien päivitysten mukana Stadia toimii nyt kaikissa Chromecast Ultra -laitteissa, eikä ainoastaan Founders Edition -julkaisun mukana tulleissa. Stadia Pro -tilaus sisältää puolestaan ilmaisina etupeleinä Destiny 2:n ja Samurai Shodownin lisäksi Thumperin, Rise of the Tomb Raiderin ja Farming Simulator 19:n.

Google Assistant -tuki lisättiin hiljattain, minkä lisäksi myös saavutukset saapuivat viimein palveluun. Google Assistant -tuen lisäämisessä PC:lle menee kuitenkin vielä hetki samoin kuin langattoman tuen lisääminen Stadia-ohjaimeen selaimella pelatessa. Näiden odotetaan lisättävän lähikuukausina.

Osta, jos...

Sinulla on vähintään 100 megan netti

Stadia on suoratoistopalvelu, joten se toimii luonnollisesti hyvin pitkälti käyttäjän oman nettiliittymän ehdoilla. Mitä parempi liittymä ja sijainti Googlen servereihin nähden, sitä parempi pelikokemus on kokonaisuudessaan.

Et jaksa ladata ja päivittää pelejä ja konettasi

Pelasit sitten PC:llä tai konsolilla, olet varmasti joutunut odottamaan ainaisten päivitysten valmistumista minuuttitolkulla. Stadian kohdalla pelit päivittyvät Stadian omilla servereillä, joten latausajat ovat historiaa. Sama koskee myös pelikalustoa, sillä enää sinun ei tarvitse omistaa huipputehokasta PC:tä tai konsolia pelataksesi vuosia.

Älä osta, jos...

Olet todella kilpailullinen pelaaja ja etsit uutta alustaa

Huonolla liittymällä varustetut käyttäjät eivät luonnollisesti saa Stadiasta kaikkia hyötyjä irti, mutta sama koskee myös tuntikausia pelaavia kilpailullisia pelaajia, jotka vaativat peleiltään viiveetöntä kokemusta. Stadia on todella nopea 100 megan tai korkeammilla liittymillä, mutta se ei koskaan korvaa kotitietokonetta viiveettömyyden osalta.