Arvostelussa PlayStation Now

PlayStation Now tarjoaa pelaajille mahdollisuuden suoratoistaa tai ladata pelejä kuukausimaksua vastaan, mikä säästää aikaa ja kiintolevytilaa. Vaikka palvelu ei ole kaikille, PS Now on kehittynyt paljon sitten julkaisun.

PlayStation Now, tai PS Now lyhyemmin, on kokenut muutoksia vuosien varrella ja muuttunut sittemmin yhdeksi parhaimmista pelien tilauspalveluista.

Sony osti vuonna 2012 tuolloin lähes tuntemattoman pilvipelipalvelu GaiKain 380 miljoonan dollarin hintaan. Tuolloin ostos herätti paitsi innostusta myös kosolti epäilyksiä, eikä täysin aiheetta.

Kuinka tavallinen käyttäjä voisi odottaa voivansa ylläpitää tasaisen ja nopean verkkoyhteyden kokonaista pelikertaa varten? Ja miten Sony voisi hinnoitella PS Nowin siten, että sekä kuluttajat että kehittäjät kokevat hyötyvänsä diilistä?

Sittemmin PlayStation on kasvanut entistä suuremmaksi, nettiyhteydet parantuneet ja PlayStation Now alkanut kuulostaa paremmalta kuin alussa. Myös kilpailijoita on noussut, kuten Microsoftin xCloud-palvelu.

Uuden latausominaisuuden myötä käyttäjät voivat ladata itselleen PS4- ja PS2-pelejä konsolille ja pelata näitä ilman verkkoyhteyttä, jolloin mahdollisista verkkoyhteyden huolista ei tarvitse aina välittää. Palvelu on tätä myötä saanut myös kovan kilpailijan Xbox Game Passista, joka tosin vaatii käyttäjiltä niin ikään pelien lataamisen konsolille tai koneelle pilvipelaamisen sijaan.

Mikä on PlayStation Now?

PlayStation Now on Sonyn digitaalinen pelien suoratoistopalvelu. Yksinkertaisesti sanottuna käyttäjät maksavat Sonylle kuukausimaksun saadakseen käsiinsä Netflix-tyylisen yli 500 pelin valikoiman käyttöönsä, joita pelataan suoraan verkon yli ilman tarvetta erillisille levyille tai latauksille.

Toisin sanoen aiemmat pelien vuokraukset ovat siirtyneet elokuvien ja sarjojen lailla kuukausimaksullisiin tilauspalveluihin.

PlayStation Now oli pitkän aikaa saatavilla ainoastaan PS4:lle, mutta palvelu on sittemmin tuotu myös Windowsilla varustetuille PC:lle.

Pelien osalta valikoima on myös parantunut vuosi vuodelta. Suurin osa peleistä ovat PlayStation 3:n aikaisia, mutta hiljattain valikoimiin on saatu myös PS2-pelejä. Valitettavasti PS Vita -peleistä on sen sijaan luovuttu.

PS Nowin käyttöliittymä

Kun käyttäjä on valinnut itselleen mieluisan pelin, palvelu yhdistää kaukaiselle serverille, josta peli lähetetään käyttäjälle pelattavaksi. Tässä kestää hetki, jonka jälkeen peli pyörii käyttäjän laitteella.

Tästä huolimatta pelit näyttävät täysin samankaltaisilta kuin fyysisetkin versiot, joten näiden alkuvalikosta voi aloittaa pelaamisen tai sukeltaa hetkeksi valikoihin. Palvelu ei kuitenkaan remasteroi maagisesti vanhoja pelejä, vaan Icon ja Rogue Galaxyn kaltaiset pelit näyttävät myös vanhoilta ja näiden ulkoasu riippuu pitkälti käyttäjän oman television ylösskaalauskyvyistä.

Jos peliä ryhtyy pelaamaan suoratoiston kautta, tällöin sitä ei tarvitse ladata lainkaan. PS4- ja PS2-pelit voi kuitenkin ladata halutessaan omalle laitteelle. Joten jos haluat pitää tiedostot esimerkiksi konsolilla ja olla välittämättä mahdollisesti nettiyhteyden katkeamisesta, tähän tarjotaan mahdollisuus.

PlayStation Nowin käyttöliittymä on äärimmäisen yksinkertainen ja kenties jopa liiankin. Palvelun valikkonäkymästä näkee vain pelejä, jotka on jaoteltu esimerkiksi genren mukaan.

Alaspäin selatessa kategoriat muuttuvat aavistuksen harvinaisemmiksi tarjoten JRPG-pelejä tai 2D-taistelupelejä. Kategorioita on kourallinen valittavaksi, ja osan peleistä voi löytää useammasta genrestä.

Valittuaan pelin ensimmäisen kerran, se näkyy jatkossa käyttäjän alkunäkymässä, jolloin sitä on helppo jatkaa myös tulevaisuudessa.

Palvelun alkuaikoina elättelimme ehkä hieman naiivisti toiveita siitä, että PlayStation Now olisi pelien Netflix. Toiveenamme oli, että kuukausimaksua vastaan saisimme käsiimme minkä tahansa pelin palvelusta ikuisiksi ajoiksi, kunhan tilaus vaan olisi voimassa.

PlayStation Now ei ole kehittynyt aivan siihen suuntaan, joskaan palvelu ei ole missään nimessä huono.

Suoratoistopalvelun ei tarvitse tehdä muuta kuin lähettää sisältöä servereiltä konsoleille. Sen täytyy tietää, milloin lähetyksen laittaa tauolle sekä muutamia muita komentoja, mutta muutoin palvelu ei vastaanota mitään komentoja.

Sen sijaan jatkuvan tiedon vastaanottaminen reaaliajassa on syy, miksi PlayStation Now on varmasti puhdas painajainen koodaajille. Tämä vaikuttaa myös pitkälti siihen, onko oma kokemus lähempänä nautinnollista viiveetöntä pelattavuutta vai täysin pelikelvotonta pätkimistä.

PS Nowin pelikirjasto

Viimeisipiä PS Now -pelejä: God of War GTA 5 Prey Metro 2033 Redux Bloodborne Dirt 4

Viimeisimmän tilaston mukaan PlayStation Now -palvelussa on yli 700 peliä, joista iso osa PS4- ja PS2-pelejä on myös ladattavissa koneelle.

Ne vaihtelevat laajalti kehutuista huippupeleistä, kuten Red Dead Redemptionista tai The Last of Usista, aina rakastettuihin indie-peleihin sekä täysin yhdentekeviin tusinatuotteisiin.

Mutta jopa keskinkertaiset pelit tekevät palvelusta arvokkaan. Saints Row 3:n, Enslaved: Odyssey to the Westin, Darksidersin ja Catherinen kaltaiset pelit ovat palvelussa mukana, joiden seurana katalogiin lukeutuvat myös PlayStation-hittejä kuten Shadow of the Colossus, Ico ja Ratchet and Clank. Puhumattakaan Batman Arkham -trilogiasta, Until Dawnista, Borderlandsista, BioShock: Infinitesta ja Ultra Street Fighter IV:stä.

Näiden lisäksi PlayStation Now -palvelua on mahdollista käyttää myös tietokoneilla, joten Bloodbornen kaltaiset PlayStation-yksinoikeudet ovat ensimmäistä kertaa pelattavissa PC:llä.

Valitettavasti kaikki pelit eivät kuitenkaan kestä muistelua, ja pelikirjaston sadat pelit ovat olleet jo vuosien ajan unohdettuja nimikkeitä.

Vaihtelevuutta riittää silti laidasta laitaan ja laadusta toiseen, joten palvelun valikoimassa on varmasti jokaiselle jotakin. Valikoima on lisäksi parantunut vuosi vuodelta. Tosin hieman samaan tapaan kuin PlayStation Plus -tilauksen kuukausittaiset etupelit, myös PS Now joutuu arpomaan välillä himottujen pelien ja välittömästi unohdettavien nimikkeiden välillä.

Ja toisin kuin kilpaileva Xbox Games Pass, PlayStation Now ei anna käyttäjilleen uusimpia AAA-pelejä. Vastapainoksi sen kautta pääsee käsiksi lukuisiin vanhempiin peleihin, joita olisi muuten vaikea päästä pelaamaan.

PS Nowin hinta

PlayStation Now voisi tarjota yhtiön 20-vuotisen historian parhaimpia ja tunnetuimpia pelejä, mutta jos palvelun hinnoittelu osuisi väärään, millään tällä ei olisi merkitystä. Siksi Sony onkin keskittynyt erityisesti viime vuosina tarkastelemaan PlayStation Now -palvelun hintaansa, jotta ongelmilta vältyttäisiin.

Lokakuussa 2019 Sony tiputti palvelun hinnat 14,95 eurosta 9,95 euroon kuukaudessa. Kuukausimaksun lisäksi palvelun voi ostaa myös kolmen kuukauden erissä hintaan 24,95 euroa tai koko vuosi kerrallaan 59,95 euroa.

Säästöjä merkittävämpi tekijä hinnanalennuksessa on tosin entistä kilpailukykyisempi kokonaisuus, sillä Microsoftin Xbox Games Pass on ollut jo pitkän aikaa 9,99 euroa kuukaudessa.

Palvelun alkuaikoina PlayStation Nowista pystyi myös vuokraamaan pelejä kuukausimaksun sijaan, mutta ominaisuudesta on sittemmin luovuttu.

Alla olevista kuvista voit nähdä, miten palvelu toimi. Kuvissa näkyy kolme eri peliä, yksi PS3:lle, PSN:lle ja PS4:lle, ja näiden hinnan muutos ajan saatossa.

Uskomme PlayStation Now -palvelun löytävän yleisön pelaajista, jotka haluavat täydentää PS4-kokemustaan nimikkeillä, joita he eivät välttämättä muutoin ostaisi. Tai vaihtoehtoisesti luopumalla omasta fyysisestä pelikokoelmastaan kokonaan.

Tämä tosin riippuu pitkälti siitä, miten Sony aikoo hyödyntää omaa pelien suoratoistopalveluaan. Inhateellisessamaailmassa pelit julkaistaisiin samaan aikaan PS Nowissa ja kaupoissa, jolloin kuukauden suurimpia pelejä pääsisi pelaamaan pelkän kuukausimaksun voimin.

On myös harmillista, ettei Sony ole liittänyt vieläkään PS Now - ja PS Plus -palveluitaan yhteisen kuukausimaksun alle, sillä erilliset kuukausitilaukset nostavat nopeasti omia kuukausikustannuksia.

PS Nowin suoratoiston laatu

Palvelun suoratoiston laatu kaipaisi myös hieman parannettavaa, vaikka sitäkin on hiljalleen paranneltu vuosien varrella. Pelien käynnistys kestää 30-45 sekuntia, minkä lisäksi pienetkin verkkoyhteyteen liittyvät ongelmat haittaavat merkittävästi pelattavuutta.

Sonyn oma suositus sopivaksi nettiyhteydeksi on 5 megan liittymä, mutta saumattoman pelikokemuksen saa oikeastaan vasta 10-15 megan liittymällä. Tosin visuaalisesti vaativammat AAA-pelit, kuten Bloodborne tai Batman: Arkham City, vaativat vielä suuremman verkkoyhteyden toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Joka tapauksessa verkkoyhteys kannattaa ylläpitää Ethernet-kaapelin välityksellä, eikä Wi-Fin kautta. Edes hetkellisesti katkennut nettiyhteys johtaa pelin päättymiseen, jolloin ainoa mahdollisuus jatkaa on edellisestä tallennuspisteestä.

Palvelun alkuaikoina lähes mikä tahansa vähänkään vaativampi peli johti usein nykimiseen. Mitä enemmän ruudulla tapahtui, sitä heikommin pelin toisto onnistui. Onneksi Sony on parantanut yhteyksiä vuosien varrella merkittävästi, ja esimerkiksi Bloodbornen pelaaminen verkon välityksellä on nykyään jo lähes ongelmatonta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Sony voisi parantaa palvelun suorituskykyä entisestään optimoimalla servereitä ja avaamalla datakeskuksia lisää ympäri maailmaa. Ja huolimatta verkkoyhteytesi nopeudesta, suosittelemme silti testaamaan palvelun ilmaisen koeviikon avulla ennen kuin siihen sitoutuu kuukausiksi kerrallaan.

Pidimme

Sony lunastaa lupauksen tarjoamalla palvelussaan kattavan kattauksen pelejä. Tällä hetkellä pelejä on jo yli 700 kappaletta, ja määrä kasvaa koko ajan. Se toimii samalla vanhojen pelien emulaattorina, jolloin PS4:n taaksepäin yhteensopivuuden puute ei haittaa suuresti.

Pilvipelaaminen ei vaadi myöskään konsolilta kiintolevytilaa tai latausten odottelua, joten peleistä toiseen voi hypätä vaivihkaan. Kannattaa kuitenkin pitää huoli, että oma nettiyhteys on riittävä ja vakaa pelien pelaamista varten.

Olemme myös innoissamme siitä, että palvelu on nykyään saatavilla myös PC-pelaajille.

Emme pitäneet

PlayStation Now -palvelulla ei näytä olevan kiinnostusta pysyä ajantasalla, vaan sinne julkaistavat pelit vaihtelevat laajasti laadun ja julkaisuvuoden suhteen. Uusia pelejä himoitsevien ei siis kannata suunnata katsettaan tähän.

Toinen isompi ongelma on jo mainittu verkkoyhteys, joka saattaa huonommilla nopeuksilla tehdä pelaamisesta kelvotonta ja katkaista pelikokemuksen kokonaan. Jälkimmäisessä tapauksessa voi menettää samalla monen tunnin edestä edistystä.

Yhteenveto

PlayStation Now on kehittynyt palveluna merkittävästi julkaisunsa jälkeen. Tuolloin se tarjosi vain 80 peliä pelattavaksi, eikä pelejä voinut ladata itselleen vielä pitkään aikaan. Siirtymä täysin kuukausimaksulliseksi suoraviivaisti myös asioita.

Palvelun kehittyessä ja yhä useamman kehittäjän nähdessä pelien suoratoiston olevan tulevaisuus, myös PlayStation Nowin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Kannattaako PS Now kuitenkin tilata, riippuu pitkälti kahden seuraavan kysymyksen vastauksestasi: haittaako sinua pelata pari vuotta vanhoja pelejä, ja haittaako hetkelliset verkkoyhteydestä johtuvat nykimiset pelikokemustasi liiaksi?

Jos ei, niin tarjolla on tällä hetkellä yli 700 peliä pelattavaksi. Jos taas emmit, niin siinä tapauksessa suosittelemme odottamaan kolmansien osapuolten saapumista palveluun tai Sonyn mahdollista käytännönmuutosta, jolloin myös uudemmat pelit saataisiin PS Nowiin.

Nykyisellään palvelusta uupuvat kuitenkin säännöllisesti tulevat hyvät ja pakollista pelattavaa olevat pelit, jotka nostaisivat sen arvoa kuluttajien silmissä.

PlayStation Now on silti selkeä tulevaisuus niin Sonylle kuin kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokselle. Laajentunut pelikirjasto sekä mahdollisuus ladata PS4- ja PS2-pelejä koneelle tekevät palvelusta houkuttelevan, etenkin kaikille niille, joilla on nopea nettiyhteys pelien pelaamista varten.