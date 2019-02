Galaxy S10 juhlii tyylikkäästi Samsungin 10-vuotista S-sarjaa. Siinä on miellyttävän näköinen Infinity-O-näyttö, kolme takakameraa, näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin ja kaksisuuntainen langaton lataus. Se on saanut lukuisia eri päivityksiä, mutta samalla myös sen hinta on kohonnut uudelle tasolle.

Samsung Galaxy S10 on rohkea päivitys, joka saa Samsung-fanit hamuamaan aiemman Galaxy-mallinsa päivitystä samalla tavalla kuin iPhone X sai meidät haluamaan vanhojen iPhonejen vaihtamista tuoreempaan.

Oma testiaikamme S10:n kanssa todisti, että se on suuri harppaus eteenpäin, mutta puhelimessa on myös omat sudenkuoppansa.

Puhelimen todellinen myyntivaltti on sen 6,1-tuumainen Infinity-näyttö. Siinä on lähes reunasta reunaan ulottuva näyttö, joka kaartuu puhelimen reunojen ympärille. Samsungin uudessa puhelinmallistossa ei ole enää tilaa reunoille.

Sen Infinity-O-näyttö on itse asiassa niin suuri, että Samsung joutui siirtämään etukameransa näytön oikeaan yläkulmaan. Niin sanottu hole-punch-kamera on todennäköisesti vuoden 2019 suurin muotoilutrendi älypuhelimissa. Erityisen vaikuttavaa on kuitenkin se, että Samsung on onnistunut upottamaan kaikki anturinsa suoraan Super AMOLED -näyttöön.

Lasin alle on asennettu myös uusi ultraääntä hyödyntävä sormenjälkitunnistin. Samsung on siis siirtänyt sormenjälkitunnistimensa juuri sinne, minne se kuuluukin.

S10 jatkaa Honor View 20:n debytoimaa hole-punch-kameratrendiä, joka poistaa viimeinkin ärsyttävät näyttölovet – korvaten ne toisella vähemmän ärsyttävällä vaihtoehdolla. Siinä on myös OnePlus 6T:stä, Huawei Mate 20 Prosta ja muutamasta Vivo-puhelimesta tuttu näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin. Nämä kaksi ratkaisua mahdollistavat liki reunattoman näytön, joka kattaa 93,1 prosenttia puhelimen etuosasta.

Galaxy S10:n kolmoiskamera pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monipuoliset ominaisuudet. Siinä on normaalin linssin lisäksi myös telefoto- ja ultralaajakuvalinssin. Ultralaajakulma on tervetullut lisä puhelimeen, sillä se mahdollistaa esimerkiksi suurten ryhmäkuvien ottamisen ilman turhaa peruuttamista kauemmas kohteista.

Ultralaajoja linssejä on toki nähty LG:n puhelimessa jo vuosien ajan, viimeksi LG V40:ssä . Samsungin kamerat ovat kuitenkin olleet koko ajan parempia hämärämmissä olosuhteissa, joten teknologia on onneksemme saapunut vihdoin siihen lippulaivamalliin, johon sitä toivoimme.

Galaxy S10:n hankkiminen hyödyttää myös omistajan ystäviä, sillä sen kaksisuuntainen langaton lataus, PowerShare, mahdollistaa minkä tahansa Qi-lataustekniikkaa tukevan puhelimen tai lisälaitteen lataamista. Tämäkin idea on tuttu Huaweilta, joka lanseerasi teknologian jo syksyllä julkaistussa Huawei Mate 20 Prossa.

Samsung Galaxy S10 onkin eräänlainen kokoelma kaikkia viime aikojen parhaita puhelininnovaatioita, jotka on onnistuttu pakkaamaan yksiin kuoriin. Siinä on kuitenkin myös täysin uusia ominaisuuksia, kuten Wi-Fi 6 -tekniikka ja HDR10+, joita ei olla nähty vielä missään toisessa älypuhelimessa.

Valmistajalla julkaisi yhdellä kertaa niin monta puhelinta, että vaikuttaa kuin se haluaisi kaikkien vanhojen malliensa omistajien päivittävän johonkin uudemmista malleista. S10 ei kuitenkaan ole enää mikään ylemmän keskiluokan malli, vaan on noussut toden teolla lippulaivojen hintoihin. Se on siitä huolimatta yhä halvempi kuin pienemmällä 5,8-tuuman näytöllä varustettu iPhone XS.

Onkin oikeastaan kiinnostavaa huomata, että Samsungin pahin kilpailija vuonna 2019 näyttäisi olevan korealaisvalmistaja itse. Sen Galaxy S10e on halvempi ja lähes yhtä hyvä kuin S10, Galaxy S10 Plus viehättää puolestaan niitä käyttäjiä, jotka etsivät huippuluokan lippulaivaa. Uudet äärimmäisen kalliit Galaxy S10 5G ja Galaxy X ovat vielä asia erikseen. Ne on suunnattu lähinnä tekniikkaintoilijoille, jotka haluavat kokea uusimmat innovaatiot ennen kaikkia muita.

10-vuotiaan Galaxy S -sarjan viime vuosien päivitykset ovat olleet melko tylsiä, mutta S10 tuo vihdoin niin suuren päivityksen, että se houkuttelee käyttäjiään päivittämään uudempaan malliin. Olemme ehtineet testata puhelinta vasta rajallisen ajan, joten päivitämme lopulliseen arvosteluumme vielä tarkempia tietoja puhelimen kamerasta, suorituskyvystä ja akunkestosta. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin kiistatta selvää, että Galaxy S10:stä on kehkeytymässä yksi vuoden parhaista puhelimista.

Samsung Galaxy S10:n myyntipäivä ja hinta

Galaxy S10 saapuu myyntiin perjantaina 8. päivä maaliskuuta, eli viikkoa aiemmin kuin viime vuoden malli. Puhelin on ennakkotilattavissa Suomeen välittömästi.

Puhelimen hinta on kohonnut Suomessa jo 949 euroon, joka on huimat 150 euroa enemmän kuin Galaxy S9:n kohdalla. Hinnankorotus tuntuu suurelta aiempaan verrattuna.

Jos pidät puhelimesta, mutta kammoksut sen korkeaa hintaa, sinulla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Voit joko valita sen sijasta 799 euron hintaisen Galaxy S10e:n, tai lohduttautua sillä, että Apple veloittaa 5,8-tuumaisesta iPhone XS:stä vieläkin enemmän.

Jos ennakkotilaat Galaxy S10:n ennen maaliskuun 8. päivää, saat lisäksi kaupan päälle 159 euron arvoiset Galaxy Buds -kuulokkeet.

Samsung Galaxy S10:n tekniset tiedot Paino: 157 g

Mitat: 149.9 x 70.4 x 7,8 mm

Käyttöjärjestelmä: Android 9

Näytön koko: 6,1 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Suoritin: Kahdeksanytiminen

RAM-muisti: 8 Gt

Tallennustila: 128 / 512 Gt

Akku: 3 400 mAh

Takakamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Etukamera: 10 MP

Näyttö

"Samsungin näytöt ovat niin hyviä, että jopa kilpailijamme käyttävät niitä", Samsungin markkinointijohtaja Paul Guzek totesi TechRadarille. Vaikka se olikin selvästi suora piikki Applea kohtaan, hänen kanssaan on vaikea olla eri mieltä.

Itse asiassa Galaxy S10:n 6,1-tuumainen Super AMOLED -näyttö on parempi kuin mikään vaihtoehto, jota Samsung myy kilpailijoilleen. Siinä on tyylikkäät kaarevat reunat, jotka jatkuvat puhelimen kylkien yli, sen kirkkaus riittää hyvin jopa kirkkaissa ulko-olosuhteissa ja sen HDR10+-tuki tarjoaa erinomaisen kontrastin ja väritoiston.

Uusi Infinity-O-näyttö erottuu joukosta. Samsung on onnistunut välttämään näyttöloven kokonaan ja valinnut sen sijaan leikata laserilla palasen pois näytön oikeasta kulmasta ja asentaa siihen pakollisen etukameran. Ratkaisu muistuttaa läheisesti Honorin View 20:tä.

Onko hole-punch-kamera sitten yhtään sen vähemmän tiellä kuin näyttölovi? Annamme tuomiomme siitä vasta lopullisessa arvostelussamme, kun olemme saaneet totutella hetken puhelimen uuteen muotoiluun päivittäiskäytössämme. Jo tässä vaiheessa voi kuitenkin sanoa, että Samsung on antanut puhelimelleen enemmän näyttöpinta-alaa kuin koskaan aiemmin.

Suurelta kuulostavaa 6,1-tuumaista näyttöä ei kannata kuitenkaan pelästyä, sillä S10:n mitat ovat kohtuulliset 149,9 x 70,4 x 7,8 millimetriä ja se painaa 157 grammaa. Se on siis hieman korkeampi ja leveämpi kuin 5,8-tuumaisella näytöllä varustettu Galaxy S9, mutta yllättäen selvästi ohuempi ja hieman kevyempi kuin edeltäjänsä. Näytön kattama osuus puhelimen etupuolen pinta-alasta on kasvanut aiemmasta 83,6 prosentista huimaan 93,1 prosenttiin.

Samsung on säilyttänyt yhä puhelimen kuulokeosan ja ohuen reunan näytön alaosassa. Itse asiassa yläreunaa paksumpi alareuna paistaa silmään enemmän kuin näytön oikeaan ylänurkkaan asennettu kamera.

Näytöstä on kuitenkin kaiken kaikkiaan vaikea olla pitämättä. Pienikokoinen kamera ei häiritse päivittäiskäytössä, vaan siihen tottuu aivan yhtä nopeasti kuin näyttöloveenkin.

Muotoilu

Samsung Galaxy S10:n muotoilu ei kuitenkaan aiheuta juuri muita suuria yllätyksiä. Se noudattaa nimittäin yhä pääasiassa Samsungin tuttuja muotoilulinjoja.

Puhelimen ohut alumiinikuori on asennettu kahden kaartuvien lasien väliin, ja takakuoren värivaihtoehdoiksi on saatavilla Suomessa ainakin valkoinen (Prism White), musta (Prism Black) ja vihreä (Prism Green).

Takakuoressa on hyvin hienovarainen kameramoduuli, johon on asennettu puhelimen kolmoiskamera. Kaksisuuntainen langaton lataus ei sen sijaan näy millään tavalla ulospäin. Puhelimen takakuori säväyttääkin erittäin puhtaalla ulkoasullaan, jota ei olla pilattu ulos sojottavalla kameramoduulilla tai tökeröllä sormenjälkitunnistimella.

Samsungin uusi kaksisuuntainen langaton lataus, PowerShare, toimi ongelmitta koko testiemme ajan. Onnistuimme lataamaan sillä esimerkiksi Galaxy Buds -kuulokkeita ja jopa iPhone XS Maxia. Langattoman latauksen saa aktivoitua kätevästi ilmoitusvalikon pikanäppäimestä.

Valmistaja itse mainitsi PowerSharen hyötyinä muun muassa mahdollisuuden ladata ystäväsi puhelinta tai käyttää perinteiseen laturiin kiinnitettyä Galaxy S10:tä Galaxy Budsien latausalustana. Samsung ilmoitti tosin, ettei PowerShare ominaisuus toimi, jos puhelimen akku on pudonnut alle 30 prosentin.

Puhelimen etupuolelle on asennettu puolestaan näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin. Monet Android-puhelimet ovat käyttäneet takakuoreen sijoitettuja skannereita iät ja ajat, mutta Samsung piti sormenjälkitunnistinta puhelimen etupuolella aina Galaxy S7:ään saakka. Sen siirtäminen takakuoreen tuntui meistä hieman vieraalta, joten olemme iloisia sormenjälkitunnistimen paluusta puhelimen etupuolelle.

Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään tyypillinen skanneri, sillä se käyttää sormenjäljen tunnistamiseen ultraääntä. OnePlus 6T:n ja Huawei Mate 20 Pron vastaavat ratkaisut ovat hyödyntäneet heikompia optisia antureita. Samsungin käyttämän Qualcommin tekniikan kerrotaan olevan edellä mainittuja nopeampi ja turvallisempi. Pyrimme testaamaan väitteen paikkansa pitävyyttä pidemmän testijaksomme aikana. Tähän saakka se on toiminut käytössämme moitteetta.

Puhelimessa on myös yksi klassikko-ominaisuus, joka on pysynyt samana aina ensimmäisestä Galaxy S:stä lähtien: 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Samsung on yksi harvoista puhelinvalmistajista, joka on pitäytynyt kuulokeliitännässä vuodesta toiseen. Erityisen yllättävää siitä tekee se, että yhtiö lanseerasi samalla uudet langattomat Galaxy Budsit.

Kamera

Samsung haluaa, että voit ottaa kuvia mistä kulmasta hyvänsä, joten Galaxy S10:ssä on kolmoiskamera 12 megapikselin peruslinssillä, 12 megapikselin optisella telefotolinssillä ja uudella 16 megapikselin ultralaajakulmalinssillä.

Aiomme testijaksomme aikana käydä perinpohjaisesti läpi, miten kamera toimii, kuinka se pärjää luokkaa johtavalle Pixel 3:lle ja miten hyviä ultralaajakuvia se saa otettua. Samsungin 123 asteen kuvakulma on melko laaja, joten kaikki kuvattavat kohteet pitäisi saada mahtumaan ruutuun jopa lähietäisyydeltä. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että kuvat saattavat saada samalla epätoivotun kalansilmäefektin. Ultralaajakulmalinssisä ei ole muista linsseistä poiketen optista kuvanvakautusta.

Puhelimen etupuolella on yksi 10 megapikselin kamera kahdella automaattitarkennuksella, kalliimmassa Galaxy S10 Plussassa on lisäksi toinen 8 megapikselin kamera, joka on tarkoitettu parempien muotokuvien ottamiseen.

Kameran keinoälytoiminto on saanut nyt 10 uutta kategoriaa, joten se osaa erottaa esimerkiksi kissan ja koiran. Kamerassa on myös uusi apusuoritinta hyödyntävä Shot Suggestions -toiminto, joka antaa vinkkejä kuvan parempaan sommitteluun.

Myös videokuvaus on saanut päivityksen, sillä ohjelmisto on päivitetty tukemaan HDR10+-kuvausta ja tarjoamaan digitaalisen kuvanvakautuksen. Samsungin mukaan päivityksen tarkoituksena on saada Ultra HD -video näyttämään niin tasaiselta kuin action-kameroissa. Emme kuitenkaan odota vielä aivan GoPro Hero7 Blackin tasoista jälkeä.

Tekniset tiedot ja akunkesto

Samsung Galaxy S10 saa kunnollisen päivityksen myös konepellin alle, sillä siinä on nyt täysin uusi Exynos-suoritin.

Puhelimessa on myös 8 Gt:a RAM-muistia, mikä on valtava päivitys viime vuoden 4 gigatavusta. Tallennustilaksi voi valita joko 128 Gt:a tai 512 Gt:a. Samsungin muisti on yhä tuttuun tapaan laajennettavissa ulkoisella muistikortilla.

Puhelimessa on 3 400 mAh:n akku aiemman 3 000 mAh:n sijaan. Emme kuitenkaan odota suurta päivitystä akunkestoon, sillä myös puhelimen näyttö on selvästi aiempaa suurempi. Samsung kertoo akun kestävän koko päivän, mutta otamme tähän tarkemmin kantaa lopullisessa arvostelussamme.

Puhelimessa on myös uuden sukupolven Wi-Fi 6, joka tukee saumatonta siirtymistä Wi-Fi-verkkojen välillä ja tarjoaa neljä kertaa suuremman nopeuden kuin 802.11ax. Sen pitäisi tarjota myös 20 prosenttia nopeampi yhteys, mutta sen todellinen hyödyntäminen vaatii upouuden reitittimen.

Tähän malliin ei kuitenkaan ole tarjolla S10 Plussasta ja Note 9:stä löytyvää tehokasta höyrykammiojäähdytystä. Jos siis pelaat puhelimellasi pitkiä aikoja, kannattaa harkita jompaa kumpaa edellä mainituista malleista.

Ensivaikutelmamme

Galaxy S10 on ansiokas juhlamalli 10-vuotiaalle S-sarjalle. Siinä on uudenlainen näyttö, joka kattaa merkittävästi suuremman osan puhelimen etuosasta, aiempaa tasokkaampi kolmoiskamera ultralaajakulmalinssillä sekä entistä tehokkaammat komponentit.

Ystäväsi tulevat myös arvostamaan uutta kaksisuuntaista langatonta latausta, joka mahdollistaa lähes kaikkien puhelinmallien ja lisälaitteiden lataamisen Galaxy S10:llä.

Puhelin onnistuu rikkomaan Galaxy S -sarjan aiemman kaavan ja tarjoamaan juuri niin paljon uutta, että vanhempien mallien käyttäjien on vaikea vastustaa päivittämistä upouuteen S10:een. Se on kuitenkin myös selvästi entistä kalliimpi, joten moni käyttäjistä saattaa päätyä tällä kertaa edullisempaan Galaxy S10e:hen.

Päivitämme yhä ensiarviotamme sitä mukaa, kun ehdimme kokeilla puhelimen ominaisuuksia kattavammin.

Kuvat: TechRadar