Ensiarviossa OnePlus 7T

OnePlus 7T on niin suuri päivitys, että sen soisi saada nimekseen OnePlus 8. Uusi sulava 90 Hz:n näyttö, tehokas Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiiri ja äärimmäisen nopea pikalataus tekevät puhelimesta mainion vaihtoehdon jopa tehokäyttäjälle. Perusmalli on saanut lähes kaikki OnePlus 7 Pron parhaat ominaisuudet ja selvästi erottuvan uuden muotoilun.

Saimme OnePlus 7T:n käyttöömme jo puolitoista viikkoa ennen puhelimen julkaisua. Emme kuitenkaan vielä pysty antamaan puhelimelle arvosanaa, sillä mallin hinta julkistetaan vasta 10.10. Lontoossa järjestettävässä julkistustilaisuudessa.

Jos odotit OnePlus 7T:stä vain kevyttä komponenttipäivitystä, meillä on sinulle iloinen yllätys. Kiinalaisvalmistaja ei nimittäin säästellyt perusmallinsa uudistamisessa, vaan päätti yksinkertaisesti tuoda siihen kaikki OnePlus 7 Pron kehutut ominaisuudet.

7T on monessa mielessä ikään kuin OnePlus 7 Pron pienikokoisempi versio, joten se tarjoaa Pro-mallista tutun premium-kokemuksen myös hieman kompaktimpaan laitteeseen. Näin ollen se asettuu kiinnostavaan välimaastoon OnePlus 7:n ja 7 Pron (sekä todennäköisesti Lontoossa julkaistavan 7T Pron) keskelle.

Uudessa 7T:ssä on kaksi selvästi kehittynyttä osa-aluetta: näyttö ja kamerat. Myös muotoilua on päivitetty lisäämällä takakuoreen täysin uudenlainen pyöreä kameramoduuli sekä pienentämällä näyttölovea. Uudesta designistaan huolimatta puhelin on onnistunut säilyttämään seiskasta tutun yhden käden käytettävyyden

Uusi 7T on saanut entistä tehokkaamman pikalatauksen, joka on puolentoista viikon käyttökokemuksemme perusteella erittäin ripeä. Lisäämme tarkat lataustestit arvosteluumme kuitenkin vasta pidemmän käyttöjakson jälkeen. Lisätehoa on saatu myös puhelimen suorituskykyyn, sillä OnePlus 7T:ssä on Snapdragonin uusi 855 Plus -järjestelmäpiiri.

Viisi kuukautta sitten julkaistu OnePlus 7 sai arvostelussamme 4/5 tähteä loistavasta hinta-laatusuhteestaan. 7T:n hinta tulee kuitenkin nousemaan, joten aiempaa tyyriimmällä uutuusmallilla on paljon pelissä.

OnePlus 7T:n värivaihtoehdot ovat luonnollisessa valossa melko lähellä toisiaan. (Image credit: Joonas Nurmela)

Hinta ja saatavuus

OnePlus ei julkistanut vielä puhelimen hintatietoja, joten joudumme malttamaan vielä 10.10. järjestettävään Lontoon julkistustilaisuuteen saakka. Intiassa hinta oli kuitenkin noussut 70 euroa OnePlus 7:ään verrattuna.



Puhelin saapuu Suomeen todennäköisesti heti ensimmäisten maiden joukossa ja tulee myyntiin lähes kaikille suurimmille jälleenmyyjille. Puhelimen värivaihtoehdot ovat käytännössä todella lähellä toisiaan, mutta sininen Glacier Blue on kirkkaampi kuin harmaa Frosted Silver.

Sininen Glacier Blue -väri hohtaa tyylikkäästi kirkkaassa päivänvalossa. (Image credit: Elisa Huttunen)

Muotoilu

OnePlus 7 Prosta tuttu mattapinta.

Harmaa ja sininen värivaihtoehto ovat lähellä toisiaan.

Uusi pyöreä kameramoduuli ja pienempi näyttölovi.

OnePlus 7T:n muotoilukieli on tuttua OnePlus 7:stä. Puhelimessa on yhä kaareva takaosa ja pisaramainen näyttölovi, mutta aiemmista T-malleista poiketen 7T:n erottaa edeltäjästään jo ensisilmäyksellä. Uuden mallin tunnistaa erityisen helposti takapuolelta, sillä pyöreä kamera-asetelma erottuu jo kaukaa. OnePlussan mukaan pyöreä muoto on saanut inspiraationsa perinteisistä kameroista.

Jokaisella on varmasti oma mielipiteensä kameran muotoilusta, mutta siinä on ainakin yksi kiistaton hyöty. Kameramoduulin symmetrisen muodon ansiosta puhelin pysyy nimittäin hyvässä tasapainossa myös ollessaan lappeellaan pöydällä. Se ei siis keiku vahingossakaan, kun yrität avata laitteen lukitusta.

OnePlus 7T:n takakuoreen on tehty toinenkin merkittävä muutos, sillä puhelin on saanut 7 Prosta tutun mattapintaisen viimeistelyn. Koska takakuoren lasi ei ole enää kiiltävä, se ei kerää aivan yhtä paljon sormenjälkiä kuin edeltäjänsä.

Puhelimen mitat ovat 160,94 x 74,44 x 8,13 mm:ä ja se painaa 190 grammaa. OnePlus 7T on siis hieman ohuempi ja kevyempi kuin OnePlus 7 Pro ja toisaalta hieman pidempi ja paksumpi kuin OnePlus 7.

Kompaktin muotoilunsa ansiosta puhelinta on helpompi käsitellä kuin 7 Prota. 7T:tä pystyy nimittäin käyttämään hyvin myös yhdellä kädellä, ja puhelin mahtuu vaivatta taskuun. Suosittelemme kuitenkin vuoraamaan puhelimen suojakuoreen, sillä takakuoren pinta on varsin liukas.

OnePlus 7T (keskellä) sijoittuu kokonsa puolesta OnePlus 7:n (vasemmalla) ja OnePlus 7 Pron (oikealla) väliin. (Image credit: Future)

Oman testilaitteemme väri on sininen Glacier Blue, mutta harmaa Frosted Silver -väritys on varsin lähellä sinistä sävyä. Testilaitteemme väritys tuntui puolestaan ikään kuin haaleammalta versiolta OnePlus 7 Pron Nebula Bluesta. Suomeen ei ole toistaiseksi tulossa mitään muita värivaihtoehtoja.

7T:n liitännät ja painikkeet ovat täysin identtiset 7 Pron kanssa. Fyysinen kytkin yleisen, värinän ja äänettömän tilan välillä vaihtamiseen sekä yhdistetty virta- ja lukitusnäppäin sijaitsevat puhelimen oikealla kyljellä. Virtapainike on juuri oikeassa kohdassa, jotta sitä on helppo painaa oikean käden peukalolla. Vasemmalla puolella sijaitseva äänenvoimakkuudensäätö istuu sopivasti etusormen alle, kun puhelinta pitää luonnollisessa asennossa.

USB-C-liitäntä, SIM-korttipaikka ja kaiutin on sijoitettu puhelimen alaosaan. Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata pienen muutoksen myös antennien sijoittelussa.

OnePlus 7T:stä puutuu kuitenkin kaksi 7 Pron ikonista muotoiluelementtiä: kaareva näyttö ja pop-up-etukamera. 7T:ssä onkin sen sijaan tasainen näyttö ja noin 31 % aiempaa pienempi pisaramainen näyttölovi. Meidän mielestämme menetykset eivät ole merkittävän suuria, jos puhelimen hinta asettuu riittävän kohtuulliselle tasolle.

Näytön kirkkaus riittää kohtuullisesti myös suorassa auringonpaisteessa. (Image credit: Elisa Huttunen)

Näyttö

6,55-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö.

Sulava 90 Hz:n virkistystaajuus.

HDR 10+ -tuki takaa elävän katselukokemuksen.

OnePlus 7T:n näyttö on saanut suuren päivityksen, sillä se on selvästi OnePlus 7:ää suurempi ja parempi. Näyttö vastaa paperilla 7 Prota, mutta koossa, muodossa, resoluutiossa ja näyttöpaneelien laadussa on yhä eroja. 7T:ssä on 6,55 tuuman Full HD+ AMOLED -näyttö, jossa on entistä ohuemmat reunat. Näytössä on myös HDR 10+ -tuki ja 90 hertsin virkistystaajuus.

Korkeamman virkistystaajuuden edut näkyvät parhaiten pelatessa ja selatessa sosiaalisten medioiden feedejä. Käyttökokemus on selvästi sulavampi kuin "perinteisissä" näytöissä, ja näyttöön totuttuaan ei haluaisi enää vaihtaa takaisin 60 hertsiin.

Uuden OnePlus 7T:n (taaempi puhelin) näyttölovi on pienempi kuin OnePlus 7:ssä. (Image credit: Future)

7T:ssä on pitkä 20:9-kuvasuhde – kiitos kutistuneen pisaramaisen näyttöloven. Näyttöön on käytetty uutta E3-materiaalia, jonka kerrotaan suodattavan haitallista sinistä valoa jopa 42 prosenttia tinkimättä kuitenkaan väritoistosta. Puhelin osaa myös parantaa videota korostamalla värejä ja kontrastia.

Näyttö onnistuikin vakuuttamaan meidät testeissämme. Se ei toki ole yhtä upea kuin 7 Pron kaareva QHD-näyttö, mutta puhelimet painivat toki myös eri hintaluokissa. Litteällä näytöllä on kuitenkin myös omat etunsa, sillä se ei ole yhtä herkkä heijastuksille tai vahinkokosketuksille.

Näyttö sopii erinomaisesti videoiden katseluun ja pelien pelaamiseen, mutta suurimman vaikutuksen tekee yhä sulavalta tuntuva skrollaaminen. Korkeampi virkistystaajuus merkitsee on mielestämme oleellisempi parannus arkikäyttöön kuin hieman korkeampi resoluutio. Korkea 1 000 nitin maksimikirkkaus auttaa saamaan selvää sisällöistä myös kirkkaassa auringonpaisteessa.

OnePlus 7T:ssä on näytönalainen sormenjälkitunnistin. (Image credit: Future)

Näytönalainen sormenjälkitunnistin

OnePlussan puhelimissa on ollut näytönalaiset sormenjälkitunnistimet jo 6T:stä saakka, ja skannerista on kehittynyt yksi markkinoiden nopeimmista. OnePlussan mukaan puhelimen lukitus aukeaa vain 0,21 sekunnissa. Emme pystyneet mitata tarkkaa aikaa omilla testeillämme, mutta sormenjälkitunnistin toimi käytännössä nopeammin kuin esimerkiksi Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Suorituskyky

Qualcomm Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri parantaa hieman suorituskykyä.

8 Gt RAM -muistia, 128 tai 256 Gt:a tallennustilaa.

OnePlus 7T:ssä on Qualcommin uusin Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, joka tuo hienoisen parannuksen puhelimen suorituskykyyn. Benchmark-testien perusteella 7T saavutti 10–15 prosenttia paremman suoritintehon ja 15 prosenttia paremman graafisen tehon kuin OnePlus 7.

Suomessa myytävissä puhelimessa on aina 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Kansainvälisesti saatavilla on myös 256 Gt:n malli, mutta lisätilaa kaipaavat suomalaiset joutuvat päivittämään suoraan OnePlus 7 Prohon tai tulevaan OnePlus 7T Prohon.

OnePlus 7T selvisi kaikista suorituskykytesteistämme vaivattumasti, emmekä kokeneet testiemme aikanaa minkäänlaista hidastumista. Miellä ei ollut toistaiseksi saatavilla monia 90 hertsin virkistystaajuutta hyödyntäviä pelejä, joten testasimme graafisesti vaativaa PUBGia 60 fps:n kuvataajuudella. Muutaman tunnin pelisession jälkeen kävi selväksi, että puhelin on mainio valinta kaikille mobiilipelaamisesta innostuneille. Adreno 640 -näytönohjain selviää helposti kaikista Google Play -kaupan peleistä.

OnePlus 7T:ssä on entistä tehokkaampi pikalataus. (Image credit: Future)

Akunkesto

Nopeampi Warp Charge 30T -laturi lataa puhelimen täyteen noin tunnissa.

Akku kestää koko päivän.

Pidimme jo OnePlus 7:n akunkestosta, mutta 7T:ssä on sitäkin suurempi 3 800 mAh:n akkukenno. Vaikka näyttö kuluttaakin enemmän virtaa kuin aiemmin, akunkesto tuntuu säilyneen samalla tasolle. Aktiivisesta käytöstä huolimatta puhelimen akku kesti aina päivän loppuun saakka.

Kokeillessamme akkua ääriolosuhteissa pelaamalla ja käyttämällä kameraa aktiivisesti saavutimme kuuden tunnin rajapyykin. Testatessamme myös striimata 45 minuutin videon Netflixistä täydellä äänenvoimakkuudella ja kirkkaudella mobiiliverkon välityksellä. Puhelin menetti tuona aikana akkua 9 prosenttia. 20 minuutin sosiaalisten medioiden selaaminen aiheutti akkuun 7 prosentin loven.

Akun loppumista ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä OnePlus hyödyntää uutta Warp Charge 30T -lataustekniikkaa, joka on jopa 18 prosenttia tehokkaampi kuin aiemmassa mallissa. Sen latausalgoritmia on tehostettu siten, että akun saa ladattua 50 prosenttiin jo 20 minuutissa ja täyteen noin tunnissa.

OnePlus on myös kehittänyt lataustekniikkaansa siten, että puhelin latautuu tasaisella nopeudella, eikä lämpene ladatessa, vaikka pelaisit samalla intensiivisiä pelejä.

OnePlus 7T:n uusi kameramoduuli. (Image credit: Future)

Käyttöliittymä

Ensimmäinen puhelin, joka saa Android 10:n suoraan paketissa.

OxygenOS on edelleenkin yksi markkinoiden parhaista käyttöliittymistä.

Uudet eleet helpottavat navigointia.

OnePlus 7T on markkinoiden ensimmäinen puhelin, johon on tehdasasennettu Android 10. Yhtiön oma OxygenOS 10.0 -käyttöliittymä pohjautuu Googlen uusimpaan käyttöjärjestelmään. Vaikka se eroaakin ulkoisesti hieman stock-Androidista, se seuraa käytännössä samoja periaatteita kuin Googlen alkuperäinen käyttöjärjestelmä. Se on kevyt, selkeä ja tyylikkään minimalistinen.

OxygenOS onkin yksi suosikkikäyttöliittymistämme sen sulavan käyttökokemuksen ansiosta. OnePlus onkin onnistunut optimoimaan skrollauksen, animaatiot ja erilaiset siirtymäefektit mainiosti.

Android 10:n myötä edelliselle sivulle saa nyt palattua pyyhkäisemällä näytön vasemmasta reunasta keskustaa kohti. Aukinaisten sovellusten välillä saa puolestaan vaihdettua pyyhkäisemällä sivulle näytön alareunassa sijaitsevasta palkista. Eleet tuntuvat tutuilta erityisesti iPhone-käyttäjille. Jos kuitenkin olet tottunut perinteiseen navigointipalkkiin, voit käyttää myös sitä.

Käyttäjä voi valita nyt ikonien muodoksi joko neliön, pisaran tai suorakulmion. Myös viestisovellus on saanut uuden toiminnon, jonka ansiosta viesteihin pystyy asettamaan tiettyjä avainsanoja roskapostin suodattamiseksi.

Mielestämme OxygenOS on jälleen onnistunut välttämään turhanpäiväisen bloatwaren, mutta tarjoamaan silti riittävästi räätälöintimahdollisuuksia Androidin elävöittämiseen oman makunsa mukaan.

Käyttöliittymä saa myös uuden kuvagalleriasovelluksen, älykkäät kuva-albumit sekä muutaman päivityksen hyvinvointiominaisuuksiin.

Yksi OnePlus 7T:n suurimmista päivityksistä on puhelimen kamera. (Image credit: Future)

Kamera

Kamera on yksi OnePlus 7T:n suurimmista päivityksistä. Siinä on 48 megapikselin laajakulmakamera f1,6:n aukolla, 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi ja 12 megapikselin telefotolinssi kaksinkertaisella optisella zoomilla. Kamera on pääasiassa sama kuin 7 Prossa, mutta telefotolinssin optinen zoomi on kolminkertaisen sijaan "vain" kaksinkertainen.

Toinen päivitys on makrokuvaus, jonka ansiosta kohteesta saa otettua kuvia jopa 2,5 senttimetrin etäisyydeltä. Lisäksi yökuvaustilaa pystyy käyttämään myös ultralaajakulmalinssin kanssa ja kuvanvakautus on kehittynyt paremmaksi.

Testatessamme kameraa, puhelin käytti vielä keskeneräistä ohjelmistoa, joten oletamme kameran kehittyvän vielä ohjelmistopäivityksen myötä. Siksi kerromme lopullisen mielipiteemme kamerasta vasta hieman pidemmän testiajan jälkeen.

Ensiarvio

OnePlus 7T on ikään kuin OnePlus 7 Pro kompaktimmassa koossa ja mielestämme paras T-päivitys, jonka yhtiö on koskaan julkaissut. Se vaikuttaakin täydelliseltä vaihtoehdolta käyttäjille, joiden mielestä 7 Pro on tuntunut turhan suurelta puhelimelta.

Sen sulava 90 hertsin näyttö on erinomainen, suorituskyky on vähintään samalla tasolla kuin 7 Prossa ja akun lataus käy äärimmäisen nopeasti. Puhelin häviääkin OnePlus 7 Prolle enää näytön resoluutiossa ja pop-up-etukamerassa.

Jos OnePlus asettaa puhelimen hinnan sopivalle tasolle, siitä saattaa kehkeytyä yksi alemman premium-luokan kiinnostavimmista vaihtoehdoista.