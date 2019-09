Markkinoiden tehokkain puhelin ei saanut kovin suuria muutoksia. Kamera vangitsee entistä tasokkaampia kuvia sekä videoita, ja entisestään parantunut suorituskyky takaa vakuuttavan pelikokemuksen. Muotoilu on kuitenkin pysynyt pitkästyttävän samana jo iPhone X:stä saakka.

Apple kirjoitti mediakutsuihinsa "by innovation only", mutta uudesta iPhone 11 Prosta ei paista juuri mitään mullistavaa kekseliäisyyttä.

iPhone 11 Pro on siitä huolimatta erinomainen puhelin. Applen viimeisin tuotos toi mukanaan selvästi markkinoiden tehokkaimman järjestelmäpiirin, uuden mattamustan värin ja selvästi kehittyneen kameran.

Applea kritisoitiin jo viime vuonna siitä, että se toi markkinoille lähes tismalleen iPhone X:n näköisen iPhone XS:n. Sama teema on jatkunut myös tänä vuonna, sillä iPhone 11 Pro muistuttaa selvästi iPhone XS:ää. Edessä on yhä tuttu massiiviinen näyttölovi, joka tuntuu kilpailijoihin verrattuna suorastaan vanhanaikaiselta.

Ulkonäkö on kuitenkin muuttunut merkittävästi puhelimen kääntöpuolella. Värissä on nyt tyylikäs mattaefekti, ja aiempaa suurempi kameramoduuli näyttää selvästi erilaiselta kuin aiemmin.

Apple näyttää silti uskovan tällä kertaa lähinnä sisäiseen kauneuteen. Selvimmät päivitykset ovat kehittynyt kameratekniikka, entistä tehokkaampi A13 Fusion -piirisarja ja parantunut akunkesto.

iPhone 11: julkaisupäivä ja hinta

Ketään tuskin yllättää, että iPhone 11 Pro on jälleen äärimmäisen kallis laite. 64 Gt:n mallin hinta alkaa 1 179 eurosta, 256 Gt:n 1 349 eurosta ja 512 Gt:n 1 579 eurosta. Tallennustilasta saa siis tuttuun tapaan maksaa melkoista ylihintaa.



Puhelin on saatavilla tähtiharmaana, hopeisena, kultaisena sekä uudessa kiinnostavassa sävyssä, jota Apple nimittää "keskiyönvihreäksi".

iPhone 11 Pro on ennakkotilattavissa 13. päivä syyskuuta ja saapuu kauppoihin 20. päivä syyskuuta.

Kamera

iPhone 11 Pron kamera on puhelimen kiinnostavin päivitys ja keräsikin reippaasti huhuja jo ennen puhelimen julkistusta.

Kameravalikoima koostuu odotusten mukaisesti kolmesta 12 megapikselin kamerasta: pääkennosta, ultralaajakulmalinssistä ja kaksinkertaisesta optisesta zoomista.

Huomiomme kiinnittyi tosin kaikkein ensimmäisenä kamerakennon suureen fyysiseen kokoon. Koko selittyy kuitenkin sillä, että kolme kennoa vaativat entistä enemmän tilaa.

iPhone 11 Pron kamerakenno ei ole mielestämme erityisen kaunis. Olimme toki ehtineet tottua siihen, että iPhonessa on takakuoren pinnasta kohoava kameramoduuli, mutta uusi ratkaisu tuntuu silti menneen turhan pitkälle.

Kameramoduuli on onneksi samaa väriä kuin puhelimen muu takakuori, joten se ei tunnu sentään täysin irralliselta muusta muotoilusta. Muotoiluun todennäköisesti myös tottuu ajan saatossa.

Mutta miltä itse kuvat sitten näyttävät? Joudumme tietysti tuttuun tapaan rajoittamaan kameratestimme Applen (poikkeuksellisen hyvin valaistuun) demotilaan. Kamera vaikutti kuitenkin ensivaikutelman perusteella erittäin hyvältä. Kuvat olivat teräviä ja värit luonnollisia.

iPhonen muotokuvaominaisuus on kehittynyt selvästi aiemmasta. Siinä on nyt uusi korkeaa valotusta hyödyntävä toiminto, joka mahdollistaa kohteen selvemmän leikkaamisen taustasta.

Kuvat ovat siis entistä terävämpiä ja yltävät lähemmäs studiossa otettuja kuvia. Aiempaa tehokkaampi digitaaliprosessointi osaa myös tunnistaa paremmin kohteen ja taustan välisen rajan.

Suurin osa kameran erinomaisuudesta on kuitenkin pikemminkin uuden apusuorittimen keinoälyn kuin itse kameran kennojen ansiota.

Esimerkiksi hämäräkuvausominaisuudet ovat parantuneet selvästi iPhone X:stä ja iPhone XS:stä. Emme vielä osaa sanoa yltääkö se esimerkiksi Google Pixelin tasolle, mutta ensivaikutelmamme toiminnosta ovat positiiviset.

Uuden ultralaajakulmalinssin ansiosta kuviin saa nyt myös mahtumaan entistä enemmän kohteita. Kuvan saa rajattua kätevästi myös jälkikäteen, jos esimerkiksi jonkin kuvattavan kohteen pää on jäänyt vahingossa ruudun ulkopuolelle.

iPhone 11 Pro osaa myös suositella erilaisia vinkkejä kuvaukseen, jos se huomaa esimerkiksi rajauksen olevan pielessä.

Muotoilu ja näyttö

Olemme tottuneet siihen, ettei Applella ole tapana uusia puhelintensa muotoilua radikaalisti jokaisen mallin kohdalla. iPhone 11 Pro jatkaakin pitkälti samalla uralla kuin iPhone X ja iPhone XS.

Toivomme tietysti joka vuosi, että Apple päättäisi tuoda jotain uutta muotoiluun faniensa iloksi, sillä tuoreeseen puhelimeensa toivoisi toki jotain muutakin uutta kuin pelkän kameramoduulin. Seuraavaa muotoilusukupolvea saadaan kuitenkin nähtävästi odottaa vielä ensi vuoteen.

Apple onkin ehkä huomannut, että muotoilun vaihtaminen neljän mallisukupolven välein on optimaalinen ratkaisu, sillä täysi uusiminen on varsin kallista lystiä.

iPhone 11 Prossa on siis yhä kiiltävän metalliset pyöristetyt reunat ja 5,8-tuumainen näyttö ehkäpä markkinoiden suurimmalla näyttölovella. Puhelimen alareunassa on kaksi ritilää, joista vain toisessa on kaiutin. iPhonen toinen kaiutin löytyykin puhelimen kuulokeosasta.

Olisi silti epäreilua sanoa, että iPhone 11 Pro näyttää täysin samalta kuin viime vuoden malli. Sen takakuori on nimittäin selvästi erilainen uuden kameramoduulin ja mattapintaisen viimeistelyn ansiosta. Se tuntuu hieman aiempaa mukavalta kädessä, mutta ero ei ole järisyttävän suuri.

Puhelimen pohjasta löytyy kaikkien toiveiden vastaisesti edelleenkin Lightning-liitäntä, vaikka käyttäjät ovat haaveilleet jo vuosia USB-C-liitännästä. Kyseinen liitäntä löytyy jo muun muassa iPad Prosta ja MacBookeista – sekä tietysti käytännössä kaikista tänä vuonna julkaistuista älypuhelimista.

Liitäntä saapunee kuitenkin ensi vuonna, kun Applen odotetaan viimeinkin antavan iPhone-mallistollensa sen kovasti kaipaama suurempi päivitys.

iPhone 11 Pro on saatavilla, tähtiharmaana, hopeisena, kultaisena ja keskiyönvihreänä.

iOS 13, suorituskyky ja akunkesto

Apple lanseerasi iPhone 11 Pron myötä myös iOS 13:n, joka on viimeisin versio Applen mobiilikäyttöjärjestelmästä. Sen myötä iPhonet saavat monia käteviä uutuusominaisuuksia – jotka tosin päätyvät selvästi vanhempiinkin Apple-laitteisiin.

Uudet iPhonet nostavat sen sijaan jälleen koko mobiiliteollisuuden rimaa siitä, mihin nykypuhelinten suorituskyky yltää. Mainoslause "maailman nopein puhelin" kuuluu yhä oikeutetusti Applelle. iPhone 11 Prota on käytännössä mahdotonta saada hidastumaan edes rankimmissa peleissä.

A13 Bionic -järjestelmäpiiri vauhdittikin puhelimen vakuuttavaan pelikokemukseen. Se pyöritti käytännössä peliä kuin peliä natiiviresoluutiolla 60 kuvaa sekunnissa. Esimerkiksi Pascal's Wager -pelissä näkemämme heijastukset päähenkilön haarniskassa olivat uskomattoman yksityiskohtaisia ja pelikokemus oli äärimmäisen sulava.

Ilo loppuu kuitenkin lyhyeen, jos puhelimen akku pääsee hupenemaan silmissä alta aikayksikön. Onneksi Apple on parantanut myös puhelintensa murheenkryyniä: akunkestoa.

iPhone 11 Prossa on Applen mukaan neljä tuntia pidempi akunkesto kuin iPhone XS:ssä, mutta testaamme väitettä luonnollisesti vielä varsinaisen arvostelujaksomme aikana.

Uskomme Applen kasvattaneen akkukennon kokoa iPhone XS:ään verrattuna, mutta valmistaja ei ilmoita tuttuun tapaan akun tarkkoja teknisiä tietoja. Oletamme akun riittävän tällä kertaa joka tapauksessa koko päivän käyttöön.

Puhelimessa ei ole Samsungin ja Huawein tapaan käänteistä langatonta latausta, mutta se tukee normaalia langatonta latausta. iPhone 11 Pron mukana tulee nyt myös Applen pikalaturi, mutta jää nähtäväksi, kuinka hyvin sen latausnopeudet pärjäävät Android-kilpailijoille.

Ensiarvio

TechRadar on osallistunut jo vuosien ajan Applen julkistustilaisuuksiin. Sinä aikana olemme oppineet, että yhtiö taitaa hyvän show'n rakentamisen paremmin kuin kukaan muu. Kun juhlahumu haihtui salista, huomasimme jälleen joutuvamme tyytymään varsin pieniin päivityksiin.

iPhone 11 Pro ei ole missään nimessä huono laite, mutta siltä tuntuu puuttuvan sellaisia avainominaisuuksia, jotka saisivat nykyiset iPhone-käyttäjät himoitsemaan puhelinta. Esimerkiksi suurin osa iPhone X:n omistajista jää todennäköisesti odottamaan suosiolla ensi vuoteen.

Uudessa mallissa on silti myös paljon hyvää. iPhone 11 Pron kamera on saanut selvän päivityksen, ja Apple onkin jälleen toden teolla kiinni vuoden parhaan kamerapuhelimen tittelissä.

Ei myöskään sovi unohtaa, että iPhone 11 Pro on markkinoiden tehokkain puhelin. Sen A13 Bionic -järjestelmäpiiri on jälleen täysin omassa kategoriassaan ja pystyy vaikuttavaan suorituskykyyn erityisesti pelaamisessa.