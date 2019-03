Ensiarviossa Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro on vahva puhelin, joka onnistuu täyttämään kaikki nykylippulaivan vaatimukset. Siinä ei kuitenkaan ole juuri muuta käänteentekevää kuin uusi kameratekniikka. Puhelimen neljä takakameraa ja jopa 50-kertainen zoomi saavat aikaan käsittämättömiä tuloksia – mutta onko puhelin liikaa yhden valttikortin varassa?

Huawei on muuttunut altavastaajasta yhdeksi maailman suurimmista puhelinvalmistajista. Tästä on kiittäminen yhtiön ansiokasta markkinointia – sekä tietysti jatkuvasti kehittyviä puhelimia.

Uusi Huawei P30 Pro lainaa monia ominaisuuksia syksyllä julkaistusta Mate 20 Prosta, mutta on tehnyt pieniä muutoksia muotoiluun sekä asentanut malliin yhden tämän hetken tasokkaimmista kameroista. Se on myös selvästi tehokkaampi kuin sen ohella julkaistu edullisempi Huawei P30.

Ehdimme kokeilla puhelinta muutaman tunnin ajan ja sen perusteella puhelimessa oli paljon vanhaa, mutta myös jotain aivan uutta.

Huawei P30 Pro: hinta ja myyntipäivä

Huawei P30 Pro -mallien hinnoittelu ja tekniset tiedot eroavat monesta muusta maasta, sillä meille on tarjolla sekä 6 Gt:n että 8 Gt:n RAM-muistilla varustettu malli, mutta vain kaksi eri tallennustilavaihtoehtoa: 128 Gt (849 €) ja 256 Gt (949 €). Tämän muutoksen ansiosta Suomen hinnat ovat käytännössä edullisemmat kuin monilla muilla markkinoilla. Vertailun vuoksi Huawei itse ilmoitti P30 Pron kansainväliseksi lähtöhinnaksi 999 euroa.

P30 Pro on tilattavissa jo tänään ja puhelinta löytyy jopa jo joistakin myymälöistä. Huawei P30 Pron aikaiset ostajat saavat puhelimen kaupan päälle myös Huawei Watch Gt -älykellon. Kyseinen kampanja on voimassa 7.4. saakka.

Näyttö ja muotoilu

Puhelimen kaarevat reunat antavat pitävän otteen.

Huawei P30 Pro on tarjolla Suomessa vaaleansinisenä (Kristalli), sinisestä vihreään vaihtuvana liukuvärinä (Revontuli) sekä kiiltävänä mustana. Kaksi ensimmäistä värivaihtoehtoa ovat upean kimaltelevia ja musta on puolestaan heijastava kuin peili – ainakin ennen ensimmäisiä sormenjälkiä.

Emme tiedä vielä puhelimen tarkkoja mittoja, mutta sen 6,47-tuumainen OLED-näyttö on lähes reunaton. Puhelimen yläosassa on yhä pieni näyttölovi, mutta siihen on sijoitettu pelkästään etukamera.

Näyttölovi tuntui jo hieman vanhanaikaiselta ratkaisulta. Odotimme Huaweilta hole-punch-näyttöä.

Tuntui oudolta kuulla Huawein kehuvan näyttölovea "kauniiksi", kun yhtiö on puhunut aiemmissa briiffeissään, että hole-punch-kamera on tulevaisuuden ratkaisu – tai niin ainakin Huawein sisaryhtiö Honor kertoi meille. Molemmilla yhtiöillä on sama muotoilutiimi.

Revontuli ja musta värivaihtoehto P30 Prosta.

Yleisvaikutelmamme näytöstä on se, että ruutu tarjoaa hyvän katselukokemuksen vaatimattomasta Full HD -resoluutiostaan huolimatta. Siinä on erittäin korkea maksimikirkkaus, joka suorastaan häikäisee katsojan. Meillä ei ole kuitenkaan tietoa, onko näytössä jonkinlaista HDR-tekniikkaa.

Ei kannata myöskään innostua liikaa puhelimen OLED-tekniikasta. Näytön värit ovat nimittäin todellisuudessa melko vaisuja, mutta luonnollisia. Se ei ole tietenkään mikään varsinainen vika, mutta suosittelemme silti kokeilemaan näyttöä luonnossa ennen ostopäätöksen tekemistä.

Huawei P30 Prossa ei ole mitään mullistavia muotoilu-uudistuksia. Näyttö taipuu tyylikkäästi puhelimen alumiinisivuille, jotka ovat oikeastaan melko paksut. Oikealta reunalta löytyy äänenvoimakkuudensäädin ja virtapainike, jotka on sijoitettu luonnolliselle korkeudelle.

Kyseisen alumiinireunuksen alaosasta löytyy USB-C-liitäntä ja alaspäin suunnattu monokaiutin. Puhelimessa ei kuitenkaan ole harmiksemme perinteistä kuulokeliitäntää, vaikka edullisempi P30 saakin sen.

Olisimme halunneet nähdä puhelimessa stereokaiuttimet, sillä käytännössä kaikissa saman hintaluokan kilpailijoissa on kaksi kaiutinta. Selitys löytyy kuitenkin yksinkertaisesti siitä, ettei P30 Prossa ole perinteistä kuulokeosaa, vaan näyttö tuottaa puhelun äänen värisemällä korvaa vasten. Sekä kaiuttimen että kuulokeosan äänenlaatu on kohtuullinen, muttei parhaiden joukossa.

P30 Pron ylpeys löytyy laitteen takaosasta. Neljästä eri kennosta koostuva suurikokoinen kamera saa puhelimen keinumaan pöydällä, mutta se on kohtuullinen kompromissi kameran tarjoamasta edistyneestä tekniikasta.

Kamera

P30 Pron neljä kameraa.

Huawei P30 Pron valttikortti on ehdottomasti sen monipuolinen kameratekniikka. Valmistaja itse rohkeni jopa väittää, että P30-sarjan kameratekniikka mullistaisi koko älypuhelinmarkkinat. Suurin painotus kohdistuu 40 megapikselin Super Spectrum -kennoon, joka pääsee aivan käsittämättömiin ISO-arvoihin ja hyödyntää laajaa f1,6-aukkoa laadukkaisiin hämäräkuviin.

Valmistaja hehkuttaa SuperSpektrumia erityisesti sen vuoksi, että se korvaa tyypillisen RGB-tekniikan vihreät pikselit kahdella keltaisella pikselillä. Valmistajan mukaan kamera pystyy tämän ansiosta saamaan kuvaan enemmän valoa ja tarkempaa väridataa. Tekniikan pitäisi helpottaa punaisen ja vihreän valon keräämistä.

Kun tämän tekniikan yhdistää Huawein kehittyneeseen keinoälyyn, lopputulokset ovat vakuuttavia. Kamerassa on myös viisinkertainen telefotolinssi, parempia muotokuvia ottava time-of-fligt-kenno ja 20 megapikselin ultralaajakulmalinssi.

Kuva 1/4 Tässä on vain tavallinen kuva, eikö vain? Kuva 2/4 Yllätys, kuva olikin zoomattu. Kuva 3/4 Ai vieläkin enemmän zoomattu?! Kuva 4/4 Ei, Huawei pääsi vasta alkuun. Tässä on kuvan todellinen etäisyys. Tämä on käsittämätön temppu puhelimelta.

P30 Prossa on lisäksi 10-kertainen häviötön zoomi, joka yhdistelee optista zoomia, digitaalista zoomia ja fiksua keinoälyä. Digitaalisen zoomin saa itse asiassa parhaimmillaan jopa 50-kertaiseksi. Se riittää esimerkiksi kuun kuvaamiseen, keikkakuvien ottamiseen yleisöstä käsin tai naapurin väijymiseen. Emme suosittele jälkimmäistä.

Puhelimen kamera kykenee selkeisiin ulko- ja sisäkuviin ja ottaa kuvat nopeasti. Otoksissa näkyy kuitenkin Huaweille tyypillistä yliterävöittämistä, mikä saattaa ärsyttää luonnollisempia kuvia hakevaa käyttäjää.

Muotokuvien boke-efekti näyttää tyylikkäältä, vaikka kuvan ottaminen kestikin toisinaan melko kauan. Itse asiassa kamerasovellus pyysi pitämään puhelinta paikallaan lähes joka kerta kuvaa ottaessamme. Ideana on antaa keinoälylle lisäaikaa kuvan parantamiseen.

Kuva 1/2 Etukameran laatu on kohtuullisen hyvä, mutta korkea pikselimäärä ei tunnu tuovan juuri lisäarvoa kuviin. Kuva 2/2 Syvyysanturin työskentely kesti melko pitkään.

Yökuvaustila ei tehnyt meihin vielä suurta vaikutusta, mutta toisaalta myös koeasetelmamme oli rajallinen. Hyvin valaistussa demotilassa on nimittäin vaikea ottaa täysin autenttisia pimeäkuvia, vaikka kääriytyisikin takkinsa sisään.

Omien kokeidemme perusteella iPhone XS Max otti käytännössä yhtä hyviä hämäräkuvia kuin P30 Pro, mutta kokeilemme kameraa perusteellisemmin myöhemmässä vaiheessa, kun saamme puhelimen pitkäaikaiseen testiimme.

Kuva 1/2 Tämä kuva otettiin melkein pimeässä, mutta puhelimen keinoäly onnistui valaisemaan kuvan yllättävän hyvin. Kuva 2/2 f3,4-aukolla varustettuun zoom-linssiin vaihtaminen heikentää laatua merkittävästi.

Etukamera on tehokas – oikeastaan tehokkaampi kuin olisi tarpeen, sillä kamerassa on huimat 32 megapikseliä.

Etukamerassa on uusi "hymyntunnistus", joka ottaa kuvan automaattisesti siinä vaiheessa, kun kohde hymyilee. Huomasimme kuitenkin, että jouduimme hymyilemään leuat väärinä, jotta toiminto tunnistaisi hymyn.

Huawei P30 Pro loistaa kuitenkin erinomaisella zoomillaan. 5-kertainen optinen zoomi ja 10-kertainen hybridizoomi toimivat uskomattoman hyvin. Kokeilimme myös huvin vuoksi zoomata pieneen julisteeseen tien toisella puolella, ja testimme osoitti, että 50-kertaisella zoomillakin saa otettua odotettua terävämpiä kuvia.

Positiivisena yllätyksenä 50-kertaisen zoomin käyttäminen onnistuu hyvin myös vapaalla kädellä. Huawein keinoäly onnistuu vakauttamaan kuvan niin hyvin, ettei se heilu juurikaan edes vahvalla zoomilla.

Akunkesto

Huawei P30 Pron suuri näyttö sopii hyvin myös netin selaamiseen.

Huawei ei paljastanut P30 Pron akunkestoa, mutta akkukennon koko on vaikuttavat 4 200 mAh:a, joten laturia ei tarvinne hamuilla aivan hetkeen.

Valmistajan aiemmissa puhelimissa on ollut myös kattavat virransäästötoiminnot, jotka auttavat pidentämään akunkestoa entisestään. Odotammekin puhelimen selviävän helposti koko päivän jopa raskaammalla käytöllä.

Vaikka akun varaus lopulta pääsisikin laskemaan turhan alas vaikkapa ennen lähtöä illan rientoihin työpäivän jälkeen, 40 watin pikalataus lataa P30 Pron akun tyhjästä 70 prosentiin vain puolessa tunnissa.

Puhelin hyödyntää myös ripeää 15 watin langatonta latausta – ja se kykenee Mate 20 Pron tavoin lataamaan lisäksi toisia laitteita langattomasti. Kyseinen ominaisuus on kuitenkin sen verran tehoton, että toisen puhelimen lataaminen voi kestää suorastaan tuskallisen kauan.

Käyttökokemus

Huawei P30 Prossa on valmistajan oma EMUI 9.1 käyttöliittymä, Kirin 980 -suoritin ja 8 Gt:n RAM-muisti. Tallennustilaa on saatavilla joko 128 Gt:a, 256 Gt:a tai 512 Gt:a mallista riippuen.

Puhelimella surffailu on juuri niin nopeaa kuin nykypäivän lippulaivamallilta odottaisit. Käyttöliittymä tuntuu sulavalta ja yhteydet toimivat äärimmäisen nopeasti testeissämme.

EMUI 9.1 on viimeisin versio Huawein omasta Android-käyttöliittymästä, eikä se ole enää niin raskas kuin ensimmäiset versiot. Käyttöliittymässä ei ole myöskään enää yhtä paljon erilaisia pop-up-ilmoituksia. Uudet nopeammat komponentit ja selkeä näyttö saavat Huawei P30 Pron tuntumaan tehokkaalta päivittäiskäytössä.

Käyttöjärjestelmässä oli kuitenkin vielä toistaiseksi muutamia ärsyttäviä bugeja. Esimerkiksi AI video editorista ei löytynyt mahdollisuutta editoida videoklippejä ilman inputia, vaikka tämän pitäisi olla mahdollista puhelimessa.

EMUI ei ole myöskään vielä aivan yhtä sulava kuin Applen iOS tai Samsungin One UI. Jotkin käyttöliittymän elementit tuntuvat nimittäin edelleenkin turhan monimutkaisilta ja joskus räätälöintimahdollisuuksia on turhankin paljon. Käyttöliittymä on kuitenkin ottanut valtavan harppauksen siihen nähden, missä Huawei oli vielä viisi vuotta sitten.

Ensituntumamme

Pohjassa ei ole harmiksemme 3,5 mm:n kuulokeliitäntää, vaikka liitäntä löytyy halvemmasta P30:stä.

Huawei P30 Pro on yksi vahvimmista puhelimista, jonka valmistaja on koskaan kehittänyt, mutta se tuntuu samalla lähinnä pakolliselta vuosipäivitykseltä.

Uudet värit ovat mukava lisä mallistoon, pienikokoinen näyttölovi ei ärsytä turhan paljon ja puhelimen kamerajärjestelmä tarjoaa jotain aidosti uutta älypuhelinmarkkinoille.

Puhelimen tarkempaa suorituskykyä on mahdotonta arvioida vielä tässä vaiheessa ennen kuin pääsemme vertailemaan sitä viime vuoden Mate 20 Prota ja P20 Prota vastaan. Palaamme asiaan lopullisessa arvostelussamme.

Kaikki jutun kuvat: TechRadar