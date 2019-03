Ensiarviossa Huawei Mate 20 Pro

Huawei tunnetaan yhtiönä, joka on tuonut useita kiinnostavia innovaatioita älypuhelinmarkkinoille. Yhtiö ei ollut kovin tunnettu vielä pari vuotta sitten, mutta viimeistään Mate 10- ja P20-sarjojen jälkeen kiinalaisvalmistaja on onnistunut vakuuttamaan myös länsimaiset kuluttajat.

Nyt yhtiöllä on lanseerannut kaikkien aikojen edistyneimmän puhelimensa: Huawei Mate 20 Pron.

Huawei Mate 20:n rinnalla julkaistava Pro-malli eroaa edullisemmasta versiostaan monessa suhteessa – ja ansaitsee oikeutetusti premium-leimansa. Mallien komponentit ovat kuitenkin melko samanlaiset. Molemmissa on Huawein viimeisin 7 nanometrin tekniikkaan perustuva Kirin 980 -suoritin, 128 Gt tallennustilaa ja 6 Gt RAM-muistia.

Puhelimessa nähdään monia futuristisia ominaisuuksia, ja se maksaa enemmän kuin olemme kiinalaisista älypuhelimesta tottuneet pulittamaan. Mate 20 Pro on selvästi Huawein kruununjalokivi, joka pyrkii saavuttamaan maailman parhaan älypuhelimen tittelin.

Kestääkö Mate 20 Pro siis vertailun iPhone XS:ään ja Samsung Galaxy Note 9:ään? Tiedämme lopullisen vastauksen ehdittyämme testata laitetta perinpohjaisemmin. Tässä ovat kuitenkin ensimietteemme viiden päivän testijakson jälkeen.

Huawei Mate 20 myyntipäivä ja hinta

Emme tiedä vielä Suomen myyntipäivää, mutta päivitämme tiedon tähän välittömästi saatuamme vahvistuksen Huaweilta.

Mate 20 Pro maksaa 1 049 euroa (päivitämme tarkan Suomen hinnan myöhemmin), joten se on selvästi kalliimpi kuin 799 euron hintainen Mate 20. Rahoilleen saa kuitenkin myös suuren määrän premium-ominaisuuksia, jotka parantavat puhelimen käyttökokemusta merkittävästi.

Muotoilu

Puhelin näyttää ensisilmäyksellä hävähdyksen Samsung Galaxy S9 Plussalta. Sen kaareva lasinen näyttö ja alumiininen runko muistuttavat kieltämättä Samsungia, mutta puhelimesta löytyy silti pienen etsinnän jälkeen myös Huaweille tyypillisiä piirteitä.

Ensimmäisenä silmiin osuu tietysti näyttölovi, joka on selvästi suurempi kuin Mate 20:n tyylikäs pisaramainen lovi. Pro-mallin tapauksessa siihen on täytynyt kuitenkin mahduttaa enemmän tekniikkaa kuin edullisemmassa versiossa.

Suurin syy suurempaan näyttöloveen on kasvojen tunnistukseen vaadittava 3D-tekniikka, joka on huomattavasti turvallisempi kuin Mate 20:n käyttämä yksinkertainen kuvantunnistus.

Omissa testeissämme Mate 20 Pron 3D-tunnistus toimi huomattavasti nopeammin kuin Applen ja Samsungin vastineet, mutta näytön lukituksen saa avattua vieläkin modernimmalla tavalla. Puhelimessa on nimittäin myös näyttölasin alle upotettu sormenjälkitunnistin.

Sormeaan ei voi silti asettaa mihin tahansa näytöllä, vaan lukitusnäyttöön on merkattu oma ikoni skannerin löytämiseksi. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu alhaalta katsottuna suunnilleen näytön kolmasosan kohdalle, joten se on hieman ylempänä kuin uskoisi. Sijaintiin tottuu kuitenkin nopeasti, eikä siihen kiinnitä enää huomiota muutaman päivän käytön jälkeen.

Jos näyttölasin alle sijoitettu sormenjälkitunnistin ei kuulosta enää riittävän erikoiselta, Mate 20 Pro tarjoaa toisenkin futuristisen ominaisuuden, joka on vieläpä täysin ainutlaatuinen. Huawein lippulaiva on maailman ensimmäinen puhelin, joka toimii langattomana latausalustana mille tahansa Qi-teknologiaa tukevalle laitteelle. Sillä pystyy siis käytännössä lataamaan kaikkia suosituimpia älypuhelimia ja erilaisia lisälaitteita.

Lataustekniikka sijaitsee puhelimen takaosassa, joten toista älypuhelinta saa ladattua yksinkertaisesti asettamalla puhelimet selätysten. Lataus ei tapahdu luonnollisestikaan yhtä nopeasti kuin virtapistokkeesta, mutta pystyt ainakin pelastamaan ystäväsi pinteestä akkujen hiipuessa.

Sisaruksensa tavoin Mate 20 Prossa on kolme takakameraa, jotka on aseteltu neliömaiseen muodostelmaan (neljännessä rinkulassa on LED-salama). Ratkaisu saattaa näyttää hieman erikoiselta kuvissa, mutta näyttää luonnossa huomattavasti hillitymmältä. Se myös erottaa puhelimen selvästi kilpailijoistaan.

Mate 20 Prossa ei edeltäjänsä tavoin ole lainkaan 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää. Saat siis ostaa Bluetooth-kuulokkeet, adapterin tai käyttää mukana tulevia USB-C-kuulokkeita.

Kuten ehkä osasit odottaakin, laitteen takakuoreen on kirjattu Huawein ja Leican logot. Midnight Blue -värivaihtoehdossa on lisäksi "hyper optical display pattern" -viimeistely, joka luo laitteeseen kuvioidun pinnan ja tekee siitä vastustuskykyisemmän sormenjäljille.

Muut värivaihtoehdot ovat Midnight Black ja P20-sarjasta tuttu violetista vihreään vaihteleva Twilight-liukuväri. Kummassakaan niistä ei ole sinisen värivaihtoehdon tyylistä pinnoitetta.

Mate 20 Pro on Mate 20:stä poiketen täysin veden ja pölynkestävä IP68-luokituksen mukaisesti.

Mate 20 Pron virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö löytyvät puhelimen oikealta puolelta. Huawei P10:stä alkanut perinne jatkaa kulkuaan myös Mate 20 Prossa: virtapainikkeessa on edelleenkin punainen tehosteväri.

Painikkeissa on hyvä tuntuma, mutta ne ovat mielestämme turhan lähekkäin toisiaan. Otimmekin testimme aikana tahtomattamme lukuisia kuvankaappauksia.

Puhelimen pohjassa on aiemmin mainitsemamme USB-C-liitäntä, ja sen vieressä on kaksipuolinen SIM-kelkka, johon saa SIM-kortin lisäksi Huawein oman laajennettavan muistin: NanoSD:n.

Valmistaja päätti siis, että tavalliset MicroSD-kortit vievät likaa tilaa, joten se kehitti oman NanoSD-standardin. Tällä hetkellä kukaan valmistaja ei vielä tue sitä, mutta päivitämme lisätietoja siitä sitä mukaa, kun tekniikka yleistyy. Ensivaikutelmien mukaan NanoSD-korteista tulisi odotetusti kalliimpia kuin suurikokoisemmista edeltäjistään.

Näyttö

Huawein uudessa lippulaivassa on 6,39-tuumainen OLED-näyttö QHD+-resoluutiolla. Näyttö on kaikin tavoin selvästi tasokkaampi kuin Mate 20:ssä. Vaikka edullisemmassa mallissa onkin hieman suurempi 6,53-tuumainen näyttö, se on toteutettu heikommalla IPS LCD -tekniikalla ja sen resoluutio on vain Full HD+.

Jos olet käyttänyt aiemmin OLED-näyttöistä puhelinta, kuten Huawein Mate 10 Prota tai P20 Prota, olet varmasti huomannut, kuinka suuri hyöty tekniikasta on. Mustat värit ovat huomattavasti syvempiä, kontrastisuhde on ääretön ja kuva on selvästi yksityiskohtaisempi.

Huawein Mate 20 Pro ei tee poikkeusta sääntöön, ja siinä on kaiken lisäksi myös HDR-tuki. Näyttö pystyykin toistamaan uskomattoman selkeitä ja eloisia kuvia.

Ääretön kontrasti pääsee oikeuksiinsa tummasävytteisten kuvien lisäksi esimerkiksi silloin, jos käyttäjä haluaa "piilottaa" laitteen näyttöloven. Siinä tapauksessa näyttö sammuttaa näyttöloven vieressä olevat pikselit ja muodostaa puhelimen yläreunaan yhtenäisen mustan palkin.

Kaiken lisäksi puhelimessa ei näkynyt merkkiäkään ärsyttävästä sisältöön sopeutuvasta taustavalaistuksen säädöstä (CABC), joka häiritsi meitä Mate 10 Pron kohdalla. CABC himmensi tuolloin automaattisesti näytön kirkkautta käyttäessämme valkoiselle pohjalle kehitettyjä sovelluksia – tehden näytöstä himmeän oloisen. Ominaisuutta ei saanut aiemmin myöskään kytkettyä pois käytöstä.

Käyttöliittymä ja suorituskyky

Mate 20 Pro pyörittää vakiona Huawein omaa Android 9:ään perustuvaa käyttöjärjestelmää, EMUI 9.0:aa.

Jos olet käyttänyt Huawei-puhelimia viime vuosien aikana, tiedät melko hyvin, mitä voit odottaa. Käyttöliittymä on tunnettu erityisesti iOS:n tyylisestä tavasta näyttää kaikki sovellukset kotinäytöllä. Jos näkymä ei kuitenkaan miellytä, voit vaihtaa sen Androidin tavalliseen sovellusvalikkoon.

EMUI-käyttöliittymä alkaa väistämättä osoittamaan hieman ikääntymisen merkkejä. Se on säilynyt pitkälti ennallaan aina Huawei Mate 9:stä saakka. Onneksi käyttäjät voivat ainakin valita nyt myös kaikissa Huawein omissa sovelluksissa toimivan tumman teeman, joka tuo käyttöliittymään hieman uutta särmää.

Mate 20 Prossa on Huawein viimeisin Kirin 980 -suoritin, jota mainostettiin aiemmin tänä vuonna älypuhelinmarkkinoiden ensimmäiseksi 7 nanometrin suorittimeksi. Applen 7 nanometrin tuotantotekniikkaan perustuvat A12 Bionic -suorittimet nähtiin kuitenkin iPhone XS:ssä ja XS Maxissa ennen Huaweita. Sanottakoon silti, ettei vastaavia suorittimia ole vielä yhdessäkään toisessa Android-puhelimessa.

Uudet suorittimet ovat poikkeuksellisen tehokkaita, ja koneoppimisen ansiosta puhelin on vieläkin nopeampi eniten käytetyissä sovelluksissasi.

Kirin 980:n kahdeksan ydintä perustuvat ARM:n viimeisimpiin tuotoksiin. Se on ensimmäinen suoritin, jossa on uudet ARM Cortex A76 -ytimet ja Mali-G76-näytönohjain. Kirin 980:ssä on neljä Cortex A76 -ydintä ja neljä A55-ydintä.

Ytimet suunnitellut ARM kertoo, että Cortex A76:t tarjoavat "kannettavan tasoisen suorituskyvyn". Huawein itsensä mukaan Kirin 980:n suoritinteho on 75 % parempi kuin Kirin 970:ssä. Mali-G76 tarjoaa puolestaan 46 % aiempaa tehokkaamman graafisen suorituskyvyn.

Uusi suoritin ei ole Huawein mukaan ainoastaan nopea, vaan myös huomattavasti energiatehokkaampi. Prosessorin kohdalla parannusta on tapahtunut 57 % ja näytönohjaimen osalta peräti 178 %.

Kiinnostavaa kyllä, Huawei on jakanut neljä Cortex A76 -ydintä kahtia 2,6 GHz:n ja 1,92 GHz:n ytimiksi. Ytimet käyttävät eri jännitetasoa, joten laitteen virrankulutus on tavallista alempi myös tehokäytössä.

Akunkesto ja kamera

Mate 20 Prossa on valtava 4 200 mAh:n akku, joten siinä olevan luokkansa paras akunkesto. Lyhyen testijakson aikana huomasimme, että puhelimessa saattoi olla akkua 8 tunnin työpäivän jälkeen vielä jopa 80 %.

Jos kuitenkin onnistut kuluttamaan akun pelimaratonin yhteydessä, saat ladattua sen nopeasti takaisin täyteen mukana tulevan pikalaturin avulla. Peräti 40-wattinen laturi lataa laitteen 70 prosenttiin jo puolessa tunnissa. Langaton pikalatauskin yltää jopa 15 wattiin.

Meidän täytyy testata puhelinta vielä perusteellisemmin saadaksemme tarkemman idean Mate 20 Pron akunkestosta. On myös kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon akunkesto paranee, kun näytön resoluutiota laskee puhelimen asetuksista.

Huaweilla on ollut tapana lanseerata uudet kamerainnovaationsa P-sarjan myötä ja hioa niitä paremmaksi seuraavassa Mate-sarjassa. Tämä pätee myös Mate 20 -mallistoon, sillä puhelimessa on samaan tekniikkaan pohjautuva kolmoiskamera kuin P20 Prossa.

Laitteessa on siis 40 megapikselin pääkamera ja kolminkertaisella optisella zoomilla varustettu telefotolinssi. Tällä kertaa Huawei on kuitenkin korvannut tavanomaisen mustavalkokennon ultralaajalla linssillä. Ratkaisu tuttu hiljattain julkaistusta LG V40:stä.

Mustavalkokennosta luopuminen tarkoittaa sitä, että Huawei on virittänyt 40 megapikselin pääkameran selviämään sekä RGB- että mustavalkotilassa.

Ultralaaja kenno, kolminkertainen optinen zoomi ja viisinkertainen hybridizoomi tekevät Mate 20 Prosta markkinoiden monipuolisimman kamerapuhelimen. Huawei itse kertoo, että ultralaaja kenno auttaa myös makrokuvissa, sillä kohteesta saa otettua kuvia jopa 2,5 senttimetrin päästä.

P20 Pron tavoin kameran pääkenno kykenee ottamaan 40 megapikselin kuvia (RAW-tuella). Oletuksena kamera on kuitenkin asetettu 10 megapikseliin, ja hyödyntää ympäröiviä pikseleitä joko tarkempien värien saavuttamiseksi tai viisinkertaisen zoomin tuottamiseen.

Huawei toi keinoälyn kameroihinsa viime vuonna Kirin 970 -suorittimen yhteydessä. Nyt keinoälyominaisuuksiin on satsattu entistä enemmän tuomalla laitteeseen keinoälyyn keskittyvä kaksiytiminen prosessori.

Keinoäly tunnistaa edelleenkin automaatisesti kuvausolosuhteet ja säätää asetukset optimaalisiksi juuri kyseiseen tilanteeseen. Huawein mukaan kamera pystyy kuitenkin nyt tunnistamaan useita eri kohteita ja valitsemaan yhteen kuvaan useampia eri keinoälyfilttereitä. Se pystyy esimerkiksi tunnistamaan järven rannalla otetusta kuvasta niin taivaan, veden, koiran kuin sen omistajankin, ja säätämään asetuksensa erikseen jokaiselle kohteelle.

Huawei käyttää keinoälyprosessoriaan myös muutamiin kiinnostaviin kikkoihin tarkennuksen ja boke-efektin kanssa. Voit esimerkiksi muuttaa muotokuvan taustalla näkyvät sumeat valot pyöreiksi tai vaikkapa sydämiksi. Toisaalta voit lisätä kuvaan erilaisia valotusefektejä, kuten valokeilan, sälekaihtimet tai huuruisen lasin. Kamerasta löytyy paljon muitakin hauskoja ominaisuuksia, joihin palaamme lopullisessa arviossamme.

Mate 20 Pron keinoälyllä höystetty kamera on myös saanut uuden HiVision-toiminnon, joka on käytännössä Huawein oma versio Bixby Visionista tai Google Lensestä. HiVision pystyy siis esimerkiksi tunnistamaan maamerkkejä, taideteoksia tai jopa etsimään verkkokaupoista kuvaamasi tuotteen. Se kykenee myös lukemaan QR-koodeja tai kääntämään tekstiä reaaliajassa. Huawein mukaan kuvantunnistus ja käännökset perustuvat Microsoftin teknologiaan.

Myös videokameran ominaisuudet ovat vakuuttavia. Puhelin kykenee nauhoittamaan 4K-videota 30 fps -kuvataajuudella ja superhidastuettua kuvaa aina 960 fps:ään saakka. Huawei kertoo, että Mate 20 Pro kykenee poistamaan hidastuskuville tyypillisen valojen vilkkumisen lähes kokonaan keinoälyprosessorinsa ansiosta.

Ensivaikutelmamme

Mate 20 Pro on selvästi kehittynein puhelin, jonka Huawei on koskaan valmistanut. Vaikkei se ulkoisesti eroakaan suuresti muista Android-kilpailijoistaan, sillä on hihassaan monia merkittäviä teknisiä innovaatioita.

Puhelimen ominaisuudet näyttölasin alle upotetusta sormenjälkitunnistimesta ainutlaatuisiin langattomiin latausominaisuuksiin tekevät siitä kiistatta yhden markkinoiden moderneimmista puhelimista. Kun pakkaan lisätään vielä upea kolmoiskamera, valtava 4 200 mAh:n akku ja loistava QHD+ OLED-näyttö, on kasassa ehdoton menestystarina.

Premium-ominaisuudet ovat kuitenkin samalla nostaneet puhelimen myös markkinoiden kalleimpaan hintaluokkaan. Onkin kiinnostavaa seurata, valitsevatko kuluttajat Mate 20 Prota, kun samalla hinnalla saisi myös Samsung Galaxy Note 9:n.

Viiden päivän testijaksomme perusteella Mate 20 Prosta saattaa hyvinkin kehittyä Huawein suurin menestystarina.