Ensiarviossa Apple AirPods Pro

Uudet AirPods Prot ovat monen kaipaama suurempi uudistus alkperäisille AirPodeille. Ikonisista täysin langattomista nappikuulokkeista ehdittiin julkaista jo aiemmin tänä vuonna toisen sukupolven malli, mutta uusitulla muotoilulla ja vastamelutoiminnolla varustetut Prot ovat selvästi näkyvämpi päivitys kuin niin kutsutut AirPods 2:t.

Applen uudet kuulokkeet ovat myös selvästi tavallisia AirPodeja tyyriimmät, sillä niiden hintalappu asettui peräti 279 euroa. Ne ovat siis jopa kalliimmat kuin Applen talliin kuuluvat Powerbeats Prot.

Hinnannousulle saa kuitenkin myös reilusti katetta, sillä kuulokkeet on päivitetty perusteellisesti uudella muotoilulla sekä monilla hyödyllisillä ominaisuuksilla. Mutta miten Applen vastamelukuulokkeet pärjäävät meluisassa ympäristössä tai ripeämmällä juoksulenkillä?

AirPods Pro: hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

AirPods Prot saapuvat myyntiin tänään 30.10., joten julkaisu- ja myyntipäivän väli on poikkeuksellisesti vain pari päivää. Apple halunnee kuitenkin saada kuulokkeet juuri joulumarkkinoille ennen Singles' Dayta, Black Fridayta ja Cyber Mondayta.

On hyvä huomata, etteivät AirPods Prot korvaa nykyisiä AirPodeja, vaan ne ovat ikään kuin sen premium-malli. Siksi myös hintalappu on kohonnut tuntuvasti perusmalliin nähden.

AirPods Prot maksavat 279 euroa, joten 179 euron hintaiset AirPodit tuntuvat niiden rinnalla suorastaan edullisilta. Hintaero kaventuu kuitenkin merkittävästi, jos haluat kuulokkeillesi langattoman latauskotelon, sillä se nostaa perusmallin hinnan 229 euroon. Pro-mallissa on puolestaan aina langaton lataus.

Hinnoittelu on melko linjassa muiden huippulaatuisten täysin langattomien nappikuulokkeiden kanssa, mutta rajoittaa varmasti kuulokkeiden suosiota perusmalliin verrattuna.

Käyttöönotto

AirPodien sovellus varmistaa, että olet valinnut parhaiten istuvat korvasovittimet. (Image credit: TechRadar)

AirPods Prot toimivat odotetusti vaivatta iPhonen tai iPadisi kanssa. Kun avaat latauskotelon, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti laitteeseesi.

Applen mukaan "edistyneempien ominaisuuksien käyttäminen vaatii kuitenkin iOS 13.2:n tai sitä uudemman käyttöjärjestelmän". Emme ole täysin varmoja, mihin ominaisuuksiin Apple viittasi (ehkäpä uuteen äänenvoimakkuudensäätöön Ohjauskeskuksessa), mutta testasimme kuulokkeita joka tapauksessa uusimmalla käyttöjärjestelmällä.

AirPods Prot yhdistyvät automaattisesti puhelimeesi ja kaikkiin muihin Apple-laitteisiisi (Apple Watchiin, iPadiin ja Maciin), joihin olet kirjautunut iCloud-käyttäjälläsi. Et siis joudu parittamaan kuulokkeitasi moneen kertaan.

Kun olet saanut kuulokkeesi paritettua, suosittelemme suuntaamaan Bluetooth-asetuksiin, jossa voit varmistaa kuulokkeiden optimaalisen istuvuuden sekä tarkistaa, ovatko valitsemasi korvasovittimet oikean kokoiset.

Testi tapahtuu käytännössä toistamalla lyhyt musiikkinäyte, jonka aikana kuulokkeiden mikrofonit arvioivat, kuulostaako ääni siltä, miltä pitääkin. Jos kaikki on kunnossa, saat vihreän merkin. Kuulokkeet sopivat useimpiin korviin ja istuvat napakasti myös liikkuessa.

Muotoilu ja käyttökokemus

(Image credit: Future)

Kun kuulokkeet laittaa ensimmäisen kerran päähän, huomaa välittömästi niiden keveyden. Ne tuntuvat korvissa niin huomaamattomilta, että niiden olemassaolon meinaa unohtaa hetken käytön jälkeen.

Kokeilimme Applen uusia langattomia nappikuulokkeita luonnollisesti myös reippaalla juoksulenkillä. Kuulokkeet pysyivät tiukasti päässä koko treenin ajan, eivätkä siitä huolimatta painaneet korvia epämukavasti.

Kuulokkeiden sangat ovat selvästi lyhyemmät kuin AirPods 2:ssa, joten Prot ovat myös hieman mukavammat korvissa.

Sankoihin on asennettu pienemmästä koostaan huolimatta kapasitiiviset anturit, jotka tunnistavat kosketuksen. Pidempi puristus aktivoi Transparency-tilan (kerromme siitä lisää myöhemmin) ja pikainen puristus pysäyttää musiikin. Kaksoispuristus hyppää puolestaan seuraavaan kappaleeseen.

Sangat ovat aiempaa pienemmät. (Image credit: Future)

Kosketuskontrollit vaativat aluksi pientä totuttelua, koska kuulokkeiden lyhyisiin varsiin oli hieman hankalaa osua. Parin tunnin käytön jälkeen toimintoon kuitenkin tottui ja se tuntui luontevalta. On harmi, etteivät kuulokkeet anna kosketukselle mitään haptista palautetta, koska se parantaisi sormien tuntumaa.

Kontrolleja pystyy räätälöimään oman makunsa mukaan, joten puristuksen voi asettaa esimerkiksi aktivoimaan Sirin. Olisimme kuitenkin toivoneet kuulokkeisiin myös äänenvoimakkuudensäätöä. Puhelimen kaivaminen taskusta ei toki ole kovin vaivalloinen tehtävä, mutta ominaisuudesta olisi hyötyä esimerkiksi juostessa.

Kuulokkeiden korvasovittimien vaihtaminen on hyvin applemainen kokemus. Silikonista sovitinta ei hivuteta pois kuulokkeen päältä, vaan se yksinkertaisesta loksahtaa paikalleen saumattomasti. Pieneltä tuntuva asia kohottaa mukavasti Pro-mallin premium-tunnelmaa. Seuraava ajatuksemme on kuitenkin automaattisesti se, kuinka paljon kadotetun korvasovittimen uusiminen maksaa, jos ne vaativat oman erityisen kiinnitysmekanisminsa.

(Image credit: TechRadar)

Silikonisovittimien irrottaminen saattaa tuntua hieman kömpelöltä, sillä ne eivät irtoa kuulokkeista välittömästi ja vaativat hieman raakaa voimaa. Pienen totuttelun jälkeen rakenne tuntuu kuitenkin vakaalta ja helppokäyttöiseltä. Harva meistä ylipäätään vaihtelee erikokoisten sovittimien välillä ensimmäisen kerran jälkeen.

Kuulokkeiden sisälle on asennettu optinen anturi ja kiihtyvyysanturi, joten AirPods Prot osaavat katkaista musiikin automaattiseti, kun otat kuulokkeen pois korvasta.

Napit istuvat korviin niin tiiviisti, ettei niiden putoamista tarvitse pelätä edes rajummassa menossa. Kokeilimme muun muassa juosta kuulokkeet päässä vaihtelevaan tempoon, mutta AirPods Prot pysyivät hyvin päässä koko puolen tunnin treenin ajan.

Hikoileminen alkaa väistämättä löystämään kuulokkeita lopulta pois korvista, mutta sama ongelma vaivaa myös kaikkia muita nappikuulokkeita, joita ei olla tarkoitettu erityisesti treenaamiseen.

Uusi muotoilu on selvästi parempi kuin alkuperäisissä AirPodeissa, jotka putosivat korvista jo päätä kääntäessä, mutta tiukempiin treeneihin kannattaa yhä hankkia varsinaiset sporttikulokkeet.

AirPods Prot ovat kiistatta kalliit, mutta niiden viimeistely on Applelle tyypillisesti laadukasta. Muotoiluun tehdyt pienet muutokset parantavat selvästi kuulokkeiden käyttökokemusta.

Äänenlaatu ja vastamelutoiminto

(Image credit: Future)

Kalliin hintalapun myötä odotamme odotimme luonnollisesti parannuksia myös äänenlaatuun. Apple pyrki vastaamaan toiveisiimme uusimalla kuulokkeiden elementit, parantamalla bassotoistoa, "selkeyttämällä keski- ja ylä-ääniä" sekä tuomalla pakettiin mukautuvan taajuuskorjaimen.

AirPods Prot kuulostivatkin yleisesti ottaen paremmilta kuin tavalliset AirPodit. Matalat taajuudet ovat huomattavasti syvempiä ja vokaaliosuudet kuulostavat aiempaa selvemmiltä. Koska kuulokkeet istuvat syvemmälle korviin ja eristävät paremmin melua, äänenvoimakkuus tuntuu kovemmalta. Et siis enää joudu huudattamaan nappejasi täysillä, vaikka olisitkin keskellä hälinää.

Häiriöäänistä aiheutuva ärsytys hälvenee muutenkin taka-alalle, sillä kuulokkeiden aktiivinen vastamelutoiminto onnistuu eristämään ympräistön melko tehokkaasti. Sen saa käyttöön puristamalla kuulokkeen vartta tai kytkemällä sen päälle iPhonesta tai Apple Watchista.

(Image credit: Future)

AirPods Prot piilottavat sisäänsä kaksi mikrofonia, jotka analysoivat sekä kuulokkeiden itsensä toistamaa ääntä että ulkoista taustamelua.

Kuulokkeiden oman äänentoiston analysoimiseen tarkoitettu mikrofoni tarkkailee sointia ja tekee tarvittavia parannuksia ääneen musiikin tyylin perusteella. Ulkoinen mikrofoni tunnistaa puolestaan taustahälinän, jotta kuulokkeet voivat toistaa vastakkaisessa vaiheessa olevan äänen melun vaimentamiseksi.

Emme voi käytännössä testata kuulokkeiden oman äänenlaadun parantamiseen tarkoitettua algoritmia, koska toimintoa ei saa pois päältä. Vastameluominaisuudella on kuitenkin suuri vaikutus käytännössä. Kuulokkeet eivät sulje Sony WH-1000XM3:n tavoin pois kaikkea ympärilläsi tapahtuvaa, mutta auttaa silti enemmän kuin passiiviset "tulppakuulokkeet".

(Huomasimme kuitenkin lyhyen testin aikana yhden erikoisen ilmiön: Jos AirPods Prot olivat päällä, mutta emme toistaneet niistä musiikkia, kuulimme välillä vaimean "woob woob" -äänen. Epäilemme, että ääni johtuisi taustalla toimivasta vastamelutoiminnosta, mutta se vaikuttaa jonkinlaiselta bugilta. Ääni ei kuulu jatkuvasti, mutta on hieman huolestuttava ja tuntuu oudolta korvissa.)

AirPods Pron ominaisuuksia saa säädettyä iPhonesta. (Image credit: TechRadar)

AirPods Prot ovat saaneet myös kätevän Transparency-tilan, joka päästää tarvittaessa ympäröivät äänet kuulokkeiden läpi. Se on erityisen kätevä esimerkiksi kaupan kassalla, kun et jaksa asettaa kuulokkeita takaisin koteloon muutamaksi sekunniksi.

Toiminto perustuu siihen, että kuulokkeet toistavat mikrofonien tallentaman äänen suoraan korviisi. Transparency-tilaan siirtyminen on toteutettu saumattomasti, joten ympäröivä maailma ei romahda suoraan niskaasi, vaan häilyy rauhallisesti musiikkisi tilalle. Voit teoriassa pitää musiikkia päällä myös keskustellessasi, mutta vastapuolen kuuleminen muuttuu hankalaksi jo silloin, kun äänenvoimakkuus on asetettu puoleen väliin. Jos musiikki on sen sijaan tauotettu, keskustelu kuuluu läpi niin luonnollisena, ettet edes muista pitäväsi kuulokkeita päässäsi.

Mainoksen perusteella kuulokkeiden varsia täytyy vain hieman hipaista Transparency-tilan aktivoimiseksi, mutta todellisuudessa se vaatii selvästi enemmän voimaa. Kokemus on erilainen kuin odotimme, mutta sen käytön oppii nopeasti.

(Image credit: TechRadar)

Vastemelutoiminnolla vaikutti kuitenkin olevan vaikeuksia, kun AirPodeja käytti puheluihin meluisissa tiloissa. Kuulokkeet näyttivät hiljentävän ääntäsi automaattisesti, kun puhut kovempaan ääneen, joten äänesi ei kuulu niin vahvasti kuin sen kuuluisi.

Transparency-tilan käyttäminen ajaa sinut myös puhumaan automaatisesti lujempaan ääneen. Alustavien testiemme perusteella jouduimme tuolloin myös puhumaan hieman normaalia selkeämmin, jotta vastaanottaja ymmärsi kaiken sanomamme.

Akunkesto

(Image credit: Future)

Jätimme tämän kategorian viimeiseksi, koska emme ole vielä ehtineet testata kuulokkeiden akunkestoa kattavasti lyhyen ensiarviomme perusteella.

Valmistajan mukaan kotelon pitäisi tarjota 24 tunnin akunkesto ja AirPods Prot toimisivat yhdellä latauksella noin viisi tuntia. Jos kuitenkin käytät vastamelu- tai Transparency-toimintoa, akunkesto putoaa neljään ja puoleen tuntiin. Puheaikaa luvataan puolestaan noin kolme ja puolituntia.

(Image credit: TechRadar)

Jos haluat ladata kuulokkeet pikaisesti työmatkaa varten, AirPods Prot saavat tunnin edestä kuunteluaikaa jo viiden minuutin latauksella.

Kotelon lataaminen hoituu nopeiten Lightning-kaapelilla. Ratkaisu ei ole kuitenkaan kaikkein kätevin, sillä kaapelin toisessa päässä on USB-C-liitin. Jos koneessasi ei ole USB-C-liitäntää tai et omista iPhone 11 Pron laturin adapteria, latauskaapeli saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia. Olisiko molempien päiden muuttaminen USB-C:ksi ollut turhan hankalaa?

(Image credit: Future)

Ensiarvio

Applen uudet AirPods Prot vaikuttavat lyhyen testimme perusteella mainiolta valinnalta päivittäiskäyttöön. Kosketuskontrollit vaativat hieman totuttelua, ja olisimme kaivanneet kuulokkeisiin integroitua äänenvoimakkuudensäätöä.

Aktiivinen vastamelutoiminto ja Transparency-toiminto olivat kuitenkin suuria parannuksia alkuperäisiin AirPodeihin verrattuna, ja äänenlaatu oli kohentunut selvästi perusmalliin nähden. Kuulokkeiden muotoilu istuu päähän huomattavasti napakammin ja ne ovat mukavan huomaamattomat korvissa pidempienkin kuuntelusessioiden aikana.

Vaikka AirPods Prot ovatkin selvästi kalliimmat kuin tavalliset AirPodit, rahoilleen saa merkittäväsit vastinetta. Jos siis välität äänenlaadusta ja käytät kuulokkeita esimerkiksi työ- tai koulumatkoilla, Pro-malli on todennäköisesti lisähintansa väärti.