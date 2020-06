Arvostelussa Asus Zephyrus G14

Asus Zephyrus G14 on loistava pelikannettava. Sen huipputehot, erinomainen akunkesto sekä nopea näyttö tekevät siitä sopivan pelialustan pelasitpa missä päin maailmaa tahansa.

Kahden minuutin pika-arvio

Asus Zephyrus G14 nousi parrasvaloihin, kun AMD hyödynsi uutta kannettavaa pelitietokonetta esitellessään uusia Ryzen 4000 -prosessoreita. Nyt on helppo ymmärtää päätöksen taustat. Ulkoisesti ohut ja kevyt laite on sisältä silkkaa asiaa: erityisesti akunkesto sekä suoritusteho ovat markkinoiden terävintä huippua. Sekä AMD että Asus ovat osuneet napakymppiin.

Noin 1 800 euroa kustantava Zephyrus G14 on kalliimman puoleinen, mutta samalla se pystyy perustelemaan hintansa. Esimerkiksi saman verran kukkaroa rokottava Lenovo Legion Y740 sisältää myös RTX 2060 -näytönohjaimen, mutta laite jää RAM-keskusmuistin ja huomattavasti heikomman prosessorin vuoksi selväksi kakkoseksi.

Myös prosessoritaisto perustelee hintalapun. Kun Asusin AMD Ryzen 9:llä varustettu kannettava saa vastaansa Intel Core i7 -laitteet, Zephyrus poistuu kehästä ylivertaisena voittajana. Pienenä kauneusvirheenä on toki syytä huomata ulkoasu, sillä eihän Asusin tuorein pelikannettava miellytä silmää MSI GS65 Stealthin tavoin. Kuori tuntuu kuitenkin varsin merkityksettömältä murheelta, kun tehot ja akunkesto pitävät kilpailijoiden vaihtoehtoja pilkkanaan.

Asus Zephyrus G14 jättää tekniikassaan silti vielä pienen pullonkaulan, sillä sen näytönohjaimena on edelleen RTX 2060. Huippulaadukas prosessori sekä muiden komponenttien tehot saavat väkisinkin pohtimaan sitä, mihin huippunäytönohjaimella oikein yllettäisikään. Jossittelusta huolimatta 1080p-näytöllinen laite pystyy tällä hetkellä pyörittämään markkinoiden jokaista pelijulkaisua maksimiasetuksilla – ja jääpä piippuun vielä varaakin.

Asus Zephyrus G14:llä on vastattava ensimmäisenä Ryzen 4000 -prosessoria käyttävänä pelikannettavana suuriin odotuksiin. Kokeilujaksomme aikana kävi kuitenkin selväksi, että kyseessä on paitsi edelläkävijä mutta myös niin erinomainen kannettava, että se jää historiaan yhtenä merkkipaaluna.

(Image credit: Future)

Spec sheet TechRadarin arvostelema Asus Zephyrus G14 oli varustettu seuraavilla spekseillä: Suoritin: 3.0GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8-ytiminen, 12 Mb välimuisti, kellotus @ 4.3 GHz)

Näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Gt GDDR6)

Keskusmuisti: 16 Gt DDR4 (3,200 MHz)

Näyttö: 14-inch Full HD (1,920 x 1,080) IPS, 120 Hz

Kovalevy: 1Tb SSD (PCIe)

Liitännät: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI-out, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mic-in, 1 x Headphone-out

Liitettävyys: Intel Wi-Fi6 (802.11ax); Bluetooth 5.0

Paino: 1,60 kg

Koko: 32,4 x 22,4 x 1,79 cm

Hinta ja saatavuus

Asus Zephyrus G14 on myynnissä Suomessa monissa eri kaupoissa, joskin saatavuuden kanssa voi hyvinkin olla vaikeuksia. Hintahaitari nimittäin paljastaa, että tarjolla on useampia erilaisia vaihtoehtoja. Suurimmassa osassa laitteen prosessori on tiputettu Ryzen 9:stä alaspäin, mikä tarkoittaa samalla tiputusta suorituskyvyssä.

Vaihtoehtoja on runsaasti, sillä esimerkiksi prosessorien osalta tarjolla on Ryzen 5, Ryzen 7 sekä Ryzen 9. Tästä syystä onkin suositeltavaa pitää silmät auki laitetta etsiessä, sillä halvimmalla hinnalla varustettu paketti ei välttämättä olekaan sama laite kuin mikä oli haussa.

Emme ole vielä testanneet muita Zephyrus G14 -sarjan laitteita kuin meille tulleen läppärin, joten muiden osalta kehuminen, kritisointi tai kommentointi ei ole mahdollista. Tämä arvostelu on tehty joka tapauksessa listattujen teknisten tietojen mukaisella laitteella. Ja niiden perusteella on helppo sanoa, että noin 1 800 euroa kustantava kannettava pelitietokone tarjoaa rahoille mitä oivallisinta vastinetta. Aloitetaanpa siis muotoilulla.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Kun huomioi laitteiston tehokkuuden, Asus Zephyrus G14 onnistuu yllättämään ohuudellaan ja keveydellään. 1,59 senttiä paksu ja 1,6 kiloa painava kone on todellakin kannettava. Tietenkin markkinoilla on vielä kevyempiä vaihtoehtoja peruskäyttöön, mutta Asus saa joka tapauksessa koostaan puhtaat paperit.

Pelikannettavien tapauksessa edes koostaan valttikortin tehneet Razer Blade 15 tai MSI GS65 Stealth eivät saa napattua Zephyrusista niskalenkkiä. Kiitos tästä kuuluu magnesiumista valmistetulle rungolle. Sen ansiosta Asus Zephyrus G14 on paras vaihtoehto jopa niille, jotka arvostavat pelikannettavissa keveyttä.

Keveys ja ohkaisuus ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, sillä laitteen täytyy kestää tarkastelua myös muilla osa-alueilla.

Asus Zephyrus G14 on varsin perinteisen näköinen, joskin osa yhtiön pelilaitteita käyttäneistä saattaa pitää kantikkuutta turhankin rajuna. Kansi on puolitettu viistomaisella rajauksella, jossa toinen osio on muotoiltu pienillä pistekohoumilla. Markkinoille on tuotu laitteesta myös versio, jossa nämä on valaistu valkoisia LED-valoille, mutta sen toimivuudesta tai vaikutuksesta akunkestoon ei voida tällä kertaa sanoa mitään, sillä arvostelulaitteessa ei moisia erikoisuushärpäkkeitä ollut.

Laitteessa on runsaasti ilmastointiaukkoja pitkin teräväkulmaisia sivuja. Vaikka ne nyt eivät ole varsinaisesti ilo silmälle, on niiden määrä ja sijainti ulkonäköä tärkeämpää. Kukapa haluaisikaan katkaista pelisessionsa lämpöongelmien takia? Olipa käytössä pelitietokone tai kovassa rasituksessa oleva kannettava, käyttäjät ovat taatusti tottuneet erikoisratkaisuissaan ja tuuletusaukoissaan pieniin epämukavuuksiin ylikuumenemista välttääkseen.

Erittin mukava ja hyvin aseteltu näppäimistö on ilo sormille. Toimivuus onnistuu yllättämään, sillä yleensä pienikokoisten koneiden kohdalla joudutaan väkisinkin tekemään kompromisseja. Sellaiseksi voi enintään kutsua näppäimistön pehmeää tuntumaa, joka ei varmasti ole kaikkien mieleen. Mikäli haaveissa on ääntä pitävä mekaaninen näppäimistö, Asus Zephyrus G14 jättää toivomisen varaa.

Erityisen onnistuneeksi osa-alueeksi osoittautuvat näppäimistön päällä olevat erikoispainikkeet. Toki kyseessä on makuasia, mutta esimerkiksi äänenvoimakkuuden muuttaminen yhdellä napilla on erittäin käytännöllinen lisämauste. Yhden painikkeen taakse on jemmattu Armory Crate -sovellus, jonka avulla voi muokata järjestelmän suorituskykyyn liittyvä asioita sekä valaistuksia.

Laitteen kosketuspaneeli ajaa asiansa. Useamman sormen kosketukset onnistuvat ongelmitta ja ovat tarpeeksi tarkkoja. Koska kyseessä on peliläppäri, suurin osa käyttänee kannettavan tietokoneen kanssa pelihiirtä. Tästä syystä kosketuspaneeli jääkin kivaksi pikkulisäksi, ei niinkään elintärkeäksi vaatimukseksi.

(Image credit: Future)

Myös näyttö on hintaan nähden erinomainen, vaikka käytössä ei olekaan 4K OLED -paneelia. 120 Hz:n virkistystaajuudella pyörivä 1080p-näyttö ajaa asiasta enemmän kuin hyvin. Myös testitulokset vakuuttavat: ruutu yltää täyteen sRGB-spektriin, joten pelaajat eivät joudu joustamaan väreistäkään. Ja jos resoluutio huolestuttaa, huoli pois: 14-tuumainen ruutu ei korkeampia lukemia tarvitsekaan.

Tällä hetkellä monet valmistajat panostavat nimittäin todella korkeisiin resoluutioihin, mutta suuntaus on monin tavoin kyseenalainen. Ensinnäkin se kuluttaa akkua huomattavasti enemmän, minkä lisäksi ero on pieneltä ruudulta tihrustettuna lopulta todella vähäinen. RTX 2060 -näytönohjaimen ansiosta saatu 120 Hz:n virkistystaajuus on huomattavasti arvokkaampi asia.

Lopputulos onkin erinomainen. Kokeilimme pyörimisen sujuvuutta Doom Eternalilla asettamalla asetukset 1080p-resoluutiolla Ultra Nightmare -tasolle (tosin tekstuurit olivat vain Ultra-tasolla johtuen 6 Gt:n välimuistista). Sulava liike tuntuu kuin käytössä olisi laadukas pelimonitori.

Suunnittelupöydällä on huomioitu myös kaiutinten sijainti. Toisin kuin yleensä, tällä kertaa ämyrit eivät sijaitse laitteen pohjassa. Äänenlaatuun toivoisi silti vielä pientä lisäparannusta, sillä erityisesti Doom Eternalin räjähdykset eivät yltäneet toivotulle tasolle. Ongelma ratkeaa onneksi pelikuulokkeiden avulla.

Asus Zephyrus G14 tarjoaa liitäntämahdollisuuksia jokaiseen lähtöön. Laitteessa on kaksi USB 3.2 Gen 1 Type A- sekä kaksi USB 3.2 Gen 2 Type-C -porttia, joista yhtä voi käyttää koneen lataamiseen. Tarjolla on myös erilliset liittimet lataamiselle, HDMI:lle sekä 3,5 mm:n kuulokemikrofonille. Roima liitinvalikoima on kannettavalle koneelle erinomainen lisäsäväys.

Ainoa merkittävä puute on webkamera. Suurimmalle osalle tämä tuskin on erityisen suuri ongelma, mutta erityisesti striimaajia ratkaisu harmittaa. Onneksi puutteen saa kierrettyä markkinoiden parhailla webkameroilla.

(Image credit: Future)

Benchmarks Näin Asus Zephyrus G14 suoriutui testeissämme: 3DMark Sky Diver: 34,347; Fire Strike: 13,950; Time Spy: 5,872

Cinebench R20: 3,961 cb

Geekbench 4 Single-Core: 5,265; Multi-Core: 29,907

Geekbench 5 Single-Core: 1,202; Multi-Core: 7,815

PCMark 8 Home: 4,692

PCMark 8 Battery Life: 5 tuntia 37 minuuttia

Battery Life (TechRadar movie test): 8 tuntia 10 minuuttia

Total War: Three Kingdoms: 128 fps (1080p, Low) 44 fps (1080p Ultra)

Metro Exodus: 115 fps (1080p, Low), 38 fps (1080p, Ultra)

Suorituskyky

AMD Ryzen 9 4900HS pyyhkii kilpailijoillaan pöytää. Sen 3,0 Ghz:n lähtotaso on kellotettavissa 4,3 Ghz:iin, mikä on tämän hetken markkinoilla täysin omassa luokassaan. Prosessorikilpailun tilanne on niin selvä, että voidaankin sanoa taistossa olevan AMD:n uusin sekä sitten ne muut.

Vaikka verrokkina käytettäisiin Alienware m17:n täysiveristä ja ylikellotettua Intel Core i9-9980HK:ta, AMD hoitaa silti homman kotiin. Esimerkiksi Cinebench R15 -testissä Zephyrus haali 1 782 pistettä, jonka rinnalla Alienwaren 1 182 kalpenee vitivalkoiseksi. Ero on huimat 34 prosenttia laitteen hyväksi, joka on puolet halvempi kuin joulukuussa arvosteltu Alienware m17.

Hauskuus ei lopu kuitenkaan tähän. Geekbench 4 -testissä Zephyrus ottaa luonnollisesti valtikan itselleen moniytimisten kilpailussa 29 907 pisteellä, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin Core i9:llä. Erikoisinta on kuitenkin se, että Zephyrus yltää myös single-core-testissä virhemarginaalin sisään iskemällä tauluun tulokseksi 5 265.

Tämä onnistuu pitkälti uuden seitsemän nanomillisen AMD Zen 2 -arkkitehtuurin avulla. Uusi teknologia yhdistettynä suunnitelijoiden oivalluksiin takaavat lopputuloksen, jossa vajaa parikiloinen peliläppäri pystyy tarjoamaan täysin pöytäkoneeseen verrattavan suorituskyvyn.

Kaikesta huolimatta on muistettava, että Asus Zephyrus G14 on pelikannettava, joten suorituskyky pelatessa on kenties tärkeämpää kuin raaka prosessoriteho. RTX 2060 Max-Q:n avulla Zephyrus pärjää onneksi tälläkin osa-alueella lähes moitteitta.

3DMark Time Spyn piinapenkkiin istutettu – vai pultattu? – peliläppäri haali ultra-asetuksilla pyöritetystä Metro Exodusista 5 872 pistettä varsin hyvällä 38 kuvan ruudunpäivityksellä. Halusimme vielä kokeilla tulosta tuoreella Doom Eternalilla, jossa ruudunpäivitys pyöri tasaisella 120 fps:llä.

Vertailu vastaavanlaisiin Intelin prosessorilla ja RTX 2060:lla pyöriviin kilpailijoihin on vaikeaa, sillä verrokkeja ei oikeastaan ole tarjolla. Asusin päätös käyttää ikääntynyttä näytönohjainta tuoreen huippuraudan sijasta on erikoinen, mutta toivottavasti tulevaisuudessa saadaan nauttia myös Ryzen 9:n sekä NVidia GeFore RTX 2080:n yhteistyön hedelmistä. Tokkopa olisimme sen jonon ainoat innokkaat.

(Image credit: Future)

Akunkesto

AMD Ryzen 4000:n tehot nousevat hankintapäätöksen ykkösperusteeksi, mutta sen sijaan akunkesto onkin huomattavasti kiinnostavampi juttu. Tämä kuitenkin vaatii hitusen pohjatietojen kertaamista.

Olemme eläneet maailmassa, jossa pelikannettavissa riittää puhtia yleensä vain kolmeksi tai neljäksi tunniksi. Joissain ani harvoissa tilanteissa on tarjolla myös vaihtoehtoja, jotka yltävät peräti viiteen tuntiin. Joka tapauksessa on selvää, että aktiivisen pelaajan on syytä ottaa latauspiuha mukaan, jotta pelisessio ei katkea kesken.

Nämä ajat ovat viimein ohi.

Elokuvatestissämme laitoimme 1080p-resoluutiolla varustetun elokuvan pyörimään yhä uudelleen ja uudelleen. Asus Zephyrus G14 ylsi uskomattoman kovaan kahdeksaan tuntiin ja 10 minuuttiin. Vertailuna voidaan nostaa yksinomaan akunkestoon panostava HP Elite Dragonfly, jolla vastaava lukema on minuuttia enemmän. Kaiken kukkuraksi HP:n kannettavassa ei ole dedikoitua näytönohjainta ja lämpötehokin jää alle puoleen.

Akunkestoa mittaavassa PCMark8-testissä Asus Zephyrus G14 iski tauluun neljä tuntia ja 47 minuuttia. Vertailun vuoksi nostetaan esille erinomainen Alienware m15 R2, joka selvisi G14:n rinnalla vaatimattomat kaksi tuntia ja 45 minuuttia.

Emme ole ikinä nähneet peliläppäreiden saralla mitään lähellekään samanveroista akunkestoa kuin mihin Asus Zephyrus G14 yltää. AMD on luvannut Ryzen 4000 -sarjan kohdalla kuun taivaalta, ja yhtiö on näemmä oikeasti pystynyt sen sieltä noukkimaan. Intelin toimistolla on syytä olla yllätyksiä takataskussa tai ahkera kehitystyö käynnissä, jotta yhtiö pysyy kilpailussa mukana.

(Image credit: Asus)

Ohjelmisto ja ominaisuudet

Asus on pakannut Zephyrus G14:n kylkiäiseksi kolme sovellusta. Mukana ovat ROG Game Visual, Armory Crate sekä GameFirst VI. Näistä jokainen päästää mittauttamaan peliläppärin tehoja. Game Visual keskittyy kuvan parissa näpertämiseen. Sen avulla voi säätää asetuksia ja hallinnoida värien lämpöä.

GameFirst VI päästää optimoimaan verkkopelien yhteyksiä, minkä lisäksi se kertoo jopa lähialueen parhaat yhteyspisteet. Kun testasimme sen toimintaa New Yorkin keskustassa, verkkoyhteyskartta oli lievästi sanottuna villi. Rauhallisemmissa kotioloissa se helpottaa kuitenkin optimaalisen yhteyden valintaa.

Armory Crate puolestaan hoitaa käytännössä kaiken muun. Sovellusta näpräämällä saa esimerkiksi vaihdettua tuulettimien nopeutta sekä hallinnoitua RGB-asetuksia. Erikoisin ominaisuus on kaikki asennetut pelit etsivä välilehti, minkä jälkeen sen avulla voi käynnistää ja hallinnoida teoksiaan mielin määrin. Ominaisuus on eittämättä hyvä aikoina, joina pelimarkkinat ovat hajautuneet yhä useampaan erilliseen palveluun.

Osta jos...

Haluat loistavan akunkeston Jos olet jo pitkään toivonut pelikannettavaa, joka jaksaa pyöriä kuin Ultrabook konsanaan, odotuksesi on viimein päättynyt. Asus Zephyrus G14 pyörii ongelmitta koko päivän.

Tarvitset tehokkaan prosessorin

Teitpä sitten raskasta suunnittelutyötä tai haluat muuten vain prosessoriltasi kovia tehoja, Asus Zephyrus G14 on kuin tehty sinulle. Tehot voi ammentaa ongelmitta myös striimaamiseen, joskin silloin täytyy ostaa webkamera erikseen.

Haluat todella kevyen pelikannettavan

Alle kaksisenttinen pelikannettava painaa vaatimattomat 1,6 kilogrammaa, joten laitteen kantaminen on juuri niin helppoa kuin voi vain toivoa.

Älä osta jos...

Tarvitset webkameran

Suurimmalle osalle webkameran puuttuminen tuskin on kummoinenkaan juttu, mutta mutta mikäli videopalaverit tai rupatteluhetket ovat tärkeitä, kannattaa katse suunnata muualle tai napata erillinen webkamera ostoskoriin mukaan.