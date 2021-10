Arvostelussa Logitech MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini ei välttämättä innosta pelaajia tai toimistotyöntekijöitä, mutta se suorastaan mullistaa joustavan etätyöskentelijän elämän. Siinä onkin runsaasti ominaisuuksia, jotka tekevät sen käyttämisestä helppoa huolimatta siitä, minkä laitteen kanssa se on paritettu tai missä sitä joutuu käyttämään.

Pika-arvio

Logitech MX Keys Mini on kompakti tenkeyless-näppäimistö, joka on suunnattu yhtiön rakastetusta MX Keys -mallista pienempää versiota kaivanneille käyttäjille. Isosisaruksensa lailla MX Keys Mini on suunniteltu luovan alan työntekijöille ja ammattilaisille, mikä tekee siitä poikkeavan pääasiallisesti pelaajille suunnatuista kompakteista näppäimistöistä.

Numpadin leikkaaminen tekeekin näppäimistöstä helpomman kannettavan, mutta hinnaltaan MX Keys Ministä saa silti pulittaa 109 euroa, eli saman verran kuin alkuperäisestä MX Keys -mallista.

Mallista on tarjolla omat versiot Mac- ja Windows-käyttäjille, joskin periaatteessa näitä voi käyttää ristiinkin. Mac-version näppäimet on aseteltu iOS-käyttäjille tutumpaan järjestykseen, minkä lisäksi sitä on ainoastaan saatavilla harmaana. Windows-malli saapuu sen sijaan harmaan lisäksi pinkkinä ja grafiittina.

(Image credit: Future)

Kirjoituskokemus on näppäimistöllä miellyttävä, ja näppäimet on suunniteltu ergonomia edellä sopimaan käyttäjän sormenpäihin. Kyseessä ei ole kuitenkaan mekaaniset kytkimet, mutta painallukset tuntuvat silti napakoilta. Harmillisesti näppäimistö on kuitenkin pysyvästi hieman kallellaan, eikä sitä voi säätää millään tavalla. Jos olet siis tottunut kirjoittamaan tasaisella näppäimistöllä, MX Keys Mini ei tarjoa sitä mahdollisuutta.

Laitteen pohjassa olevat kumitassut noudattavat valittua väriä ja pitävät sen paikallaan käytännössä millä tahansa pinnalla. Näppäimistön heilumista ei tarvitse huolehtia edes aggressiivisesti painaessa, eikä se myöskään tee pintoihin naarmuja.

Logitech on pitänyt huolta siitä, että MX Keys Mini on ympäristöystävällinen. Grafiittimallista 30 % on käytetty kierrätetystä muovista, kun taas harmaassa ja pinkissä suhde on 12 %. Lisäksi näppäimistö tuntuu kestävältä ja kevyeltä.

Emme nimittäin havainneet minkäänlaisia jälkiä tai naarmuja, kun kuljetimme näppäimistöä repussa muiden lisävarusteiden kanssa. Logitechilta ei kuitenkaan ole saatavilla MX Keys Minille suunniteltua koteloa tai suojaa, joten sellaista kaipaavien täytyy etsiä tukea kolmansilta osapuolilta.

Näppäimistö on lisäksi täysin langaton. Yhtiö uskoo Bluetoothin voimaan langattomien adaptereiden sijaan, joten liitettävyys toimii pääasiallisesti Bluetoothilla. MX Keys Mini tukee kuitenkin myös yhtiön uutta Logi Bolt USB-vastaanotinta, mutta sitä ei voi liittää USB-C:hen.

Jos MX Keys Minin parittaa MX Anywhere 3 - tai MX Master 3 -hiiren kanssa, silloin voi käyttää yhtiön Flow-järjestelmää siirtääkseen näppäimistön eri tietokoneiden välillä. Erillisen Easy Switch -toiminnon avulla näppäimistön voi parittaa kolmeen eri laitteeseen, joihin voi yhdistää jatkossa näppärästi oikealla ylhäällä olevien pikanäppäinten kautta.

(Image credit: Future)

Laitteen akku kestää täydellä latauksella noin kymmenen päivää tai viisi kuukautta ilman taustavalaistusta. Erillisen Logitech Options -sovelluksen kautta voi myös seurata näppäimistön akkukestoa, minkä lisäksi se kytkee automaattisesti taustavalaistuksen pois päältä, kun akku uhkaa loppua.

Taustavalaistuksen osalta MX Keys Minissä on älykäs liiketunnistin, joka sytyttää valot päälle ilman erillistä painiketta. Koimme tämän toimivan testissämme pääosin tarkasti, mutta muutaman kerran valot syttyivät päälle, kun kättä heilutti näppäimistön yläpuolella. Valaisu itsessään on pehmeä ja sopii täydellisesti hämärässä työskentelyyn, sillä se ei ole niin kirkas, että se rasittaisi silmiä.

Ja jos numpadille ei ole tarvetta, asteen kompakti näppäimistö tuo muutamia käteviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen kumppanin Covid-19-pandemian jälkeisessä hybridiympäristössä.

Toimintonäppäinten luokse on sijoitettu kolme erillistä näppäintä: järjestelmän mykistys, emoji ja sanelu. Järjestelmän mykistys toimii kuten voisi odottaa. Se hiljentää mikrofonin välittömästi, jolloin mykistystoimintoa ei tarvitse etsiä ohjelmasta itsestään. Mykistys toimii niin peleissä kuin Microsoft Teamsissa tai Discordissa.

Emojipainike avaa puolestaan erillisen emoji-ikkunan, josta oman lempiemojin voi pistää näppärästi viestiketjuihin ja ystäville. Sanelupainike avaa taas järjestelmän vakiosanelimen, jolloin voit tallentaa ylös puhetta ilman kirjoittamisen vaivaa.

Kaikki ominaisuudet toimivat jokaisella sovelluksella, joita käytimme. Niistä muodostui nopeasti myös todella hyödyllisiä ja aikaa säästäviä työkaluja kiireiseen työpäivään. Lisäksi kompakti muotoilu varmistaa sen, että näppäimistön voi siirtää helposti toiseen paikkaan tai vaihtaa laitteesta toiseen, kiitos Easy Switch -toiminnon.

MX Keys Mini ei sovi kuitenkaan kaikille, ja erityisesti pelaajat haluavat ennemmin näppäimistön, joka on suunniteltu eritoten pelaamista ajatellen ja sisältää enemmän RGB-valoja. Vastaavasti toimistotyöntekijät arvostavat numpadia huomattavasti enemmän kuin pientä kokoa taulukkolaskentaohjelmia käyttäessä. Mutta henkilöille, jotka joutuvat matkaamaan töiden ja kodin sekä useiden eri laitteiden välillä, Logitech MX Keys Mini tarjoaa näppärän ja miellyttävän vaihtoehdon.

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat tyylikkään näppäimistön

Monet nykyiset näppäimistöt on saatavilla vain yhdessä värissä, mutta MX Keys Minin sävyvalikoima kattaa useamman. Lisäksi muotoilu on kauttaaltaan upea.

Haluat kompaktin vaihtoehdon

Jos et käytä Numpadia, silloin pienempi näppäimistö säästää tilaa ja pitää työympäristön siistinä. Lisäksi se on helpommin siirrettävissä toisaalle.

Käytät useita laitteita

Logitechilla on loistava langaton liitettävyys useiden laitteiden välillä, joten MX Keys Minin voi vaihtaa nopeasti kannettavan, pöytäkoneen, tabletin ja jopa mobiililaitteiden välillä.

(Image credit: Future)

Älä osta, jos...

Etsit edullista vaihtoehtoa

109 euroa on kallis hinta pienestä näppäimistöstä. Vaikka pidämme mallia kuitenkin hintansa väärtinä, tarjolla on edullisempiakin vaihtoehtoja.

Haluat RGB-elämyksen

Taustavalaistus on kaunis, mutta sävyjä on tarjolla vain valkoinen, eikä sitä voi kustomoida.

Et osaa kirjoittaa kallistuksessa

MX Keys Minin näppäimet on pysyvästi lievässä kallistuksessa, joten jos olet tottunut kirjoittamaan tasaisella näppäimistöllä, tämä voi aiheuttaa epämukavuutta.