Tällainen on Xboxin uusi Smart Delivery – yksi peliostos kattaa kaikki alustat

Microsoft on paljastanut lisää Xbox Series X -konsolista ja sen uuden mielenkiintoiselta ominaisuudelta kuulostavan Smart Delivery -toiminnon.

Mitä Smart Delivery käytännössä tarkoittaa? Se liittyy pelien omistusoikeuteen. Lyhyesti sanottuna, jos ostat Smart Deliveryä tukevan pelin Xboxille, saat samalla oikeuden samaan peliin kaikilla muillakin Xbox-alustoilla.

Joten jos ostat esimerkiksi Halo Infiniten Xbox Onelle ja haluat myöhemmin pelata sitä Xbox Series X:llä, sinun ei tarvitse ostaa peliä enää uusiksi, vaan sama ostos toimii sekä Xbox Onella ja Xbox Series X:llä.

Sukupolven väliset nimikkeet ovat tuttu näky konsolisyklien alku- ja loppuvaiheessa, joten Microsoftin käytäntö tulee eittämättä tarpeeseen. Microsoft aikoo tuoda Smart Delivery -ominaisuuden kaikkiin omien studioiden peleihinsä, minkä lisäksi muun muassa CD Projekt Red on kertonut Cyberpunk 2077:n saavan saman toiminnallisuuden.

Alla kaikki, mitä tiedämme Xbox Smart Deliverystä.

Microsoft kutsuu Smart Deliveryä teknologiaksi, joka mahdollistaa "pelin ostamisen kerran tietäen, että pelasi peliä Xbox Onella tai Xbox Series X:llä, omistat parhaan mahdollisen version juuri sille Xboxille."

Smart Deliveryä tukevat kaikki Xbox Game Studiosin pelit, joista Halo Infinite nostettiin esimerkkinä esille. Tämä tarkoittaa sitä, että pelin tarvitsee ostaa vain kertaalleen, jolloin siitä saa parhaan mahdollisen version omalle konsolille. Jos ostat siis Halo Infiniten Xbox Onelle ja päätät myöhemmin ostaa sen kylkeen myös Xbox Series X:n, saat samalla uudelle konsolille parhaiten optimoidun version pelistä.

Käytännössä Smart Delivery varmistaa peliostoksesi tulevaisuuden varalle. Kyseessä ei ole myöskään taaksepäin yhteensopivuudesta, jossa pelaisit Xbox One -versiota Halo Infinitestä Xbox Series X:llä, vaan ihan vastaava peli, jonka saisit jos ostaisit pelin varta vasten Xbox Series X:lle.

Microsoft on lupautunut tuomaan Smart Deliveryn kaikkiin omiin peleihinsä, joihin lukeutuu Halo Infiniten ohella Gears 5, Ori and the Blind Forest, minkä lisäksi ulkopuoliset kehittäjät ja julkaisijat voivat myös tukea teknologiaa halutessaan. Toivomme kovasti heidän tekevän niin. Kehittäjät voivat jopa "valita käyttävänsä sitä peleihin, jotka julkaistaan Xbox Onelle ensin ja vasta myöhemmin Xbox Series X:lle".

Smart Delivery koskee todennäköisesti ainoastaan digitaalisia ostoksia, joissa pelien omistusoikeuksia voidaan valvoa. Xboxin virallinen tiedote ei kuitenkaan tee jaottelua erikseen digitaalisen ja fyysisen pelin välillä. Olemme lähestyneet Microsoftia asian tiimoilta ja päivitämme artikkelia tarvittaessa.

Halo Infinite tukee Xbox Smart Deliveryä sekä kaikki Xbox Game Studiosit, jotka saapuvat Xbox Onelle ja Xbox Series X:lle. Näitä pelejä ei ole kuitenkaan julkistettu vielä, mutta joukossa saattaa olla muun muassa Raren tuleva Everwild sekä Senua's Saga: Hellblade 2.

Kolmannen osapuolten suhteen kehittäjät ja julkaisijat saavat vapaat kädet toiminnon lisäämisen suhteen. Ensimmäinen iso peli, jonka kerrottiin tukevan Smart Deliveryä on Cyberpunk 2077.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85wFebruary 24, 2020