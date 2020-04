Xbox Series X:n julkaisua ei aiota siirtää ainakaan mahdollisten pelimyöhästymisten takia

Xbox Series X:n julkaisupäivä on edelleen loppuvuosi 2020, eikä sitä aiota siirtää, vaikka jotkin julkaisupelit saattaisivat myöhästyä. Ei edes silloin, vaikka kyseessä olisi vahvistettu julkaisupeli Halo Infinite.

Näin ainakin väittää Xbox-pomo Phil Spencer IGN:lle antamassaan haastattelussa, jossa hän kertoo, että jos konsoli on tuolloin vaan valmis julkaistavaksi, sen julkaisuun ei vaikuta mikään tietty peli.

"Luulen, että jos kaikki olisi jo valmiina, ohjelmisto, palvelut ja itse laite, emme jäisi odottamaan mitään yksittäistä peliä", Spencer sanoo. "Ajattelet tietenkin heti Haloa, joka on ikoninen peli meidän konsolijulkaisuissa."

"Bonnie ja hänen tiiminsä on tehnyt erinomaista työtä Halo: Infiniten kanssa", Spencer jatkaa. "He oppivat työn parissa aivan kuten me kaikki. Luulen meidän menevän mieli avoimena tavoitteemme suhteen, mutta en usko, että siirtäisimme kokonaisvaltaista julkaisua minkään yksittäisen pelin v uoksi. Mielestäni meidän pitää vain olla mahdollisimman läpinäkyviä ihmisille siitä, missä ja mihin olemme menossa."

Halo Infinite on julkistettu olevan Xbox Series X:n yksi julkaisupeleistä, ja se julkaistaan konsolin kanssa joskus loppuvuodesta 2020. Vaikka seuraava Halo-peli on tällä hetkellä pysynyt aikataulussa, Spencer painotti, että heidän prioriteetti juuri nyt on "tiimien turvallisuus ja terveys."

Tilanne elää

(Image credit: Microsoft)

Verkossa on levinnyt huhuja, joiden mukaan Xbox Series X:n julkaisu siirtyisi Covid-19-pandemian vuoksi. Mutta nyt kun Kiinassa sijaitsevat tehtaat on saatu takaisin valmiuteen, Microsoft odottaa edelleen julkaisevansa Xbox Series X:n aikataulun mukaisesti. Spencerin mukaan yhtiöllä ei ole edes varasuunnitelmaa vielä.

"Meillä ei ole tällä hetkellä mitään syytä epäillä, ettemmekö saisi konsolin ulos aiotusti", Spencer sanoo. "Mutta tilanne elää reaaliajassa ja meidän prioriteetti on tiimimme turvallisuus ja terveys."

Sen sijaan Xbox on kohdannut toisenlaisia ongelmia. Pandemian vuoksi kaikki Microsoftin tiimit ovat siirtyneet etätyöhön, mikä on tuonut omat haasteet Xbox Series X:n kehitykselle.

"Kaksi suurinta haastetta tällä hetkellä on videopelin kehittäminen kotoa käsin, kun tiimi koostuu sadoista ihmisistä, eikä sen seuraaminen ole helppoa", Spencer selittää.

"Laitteiston osalta kerroin julkisesti, että minun Series X on kotona testikäytössä. Ja niin paljon kuin nautinkin siitä, tuo testiaika on elintärkeää konsolin kehityksessä ja haluamme huolehtia siitä, että annamme tarpeeksi aikaa testata myös alustaa. Joten olemme joutuneet siirtämään monet testeistä koteihin."

"Sanoisin, ettei tilanne ole missään nimessä helppo. Tilanteen suhteen on jouduttu venymään, ja tunnen, kuinka tämä näkyy myös tiimeissä."

Sonysta

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X ei ole kuitenkaan ainoa seuraavan sukupolven konsoli tälle vuodelle. Myös PS5 julkaistaan samassa julkaisuikkunassa, ja sen suhteen on yhtälailla kuultu huhuja. Sonyn edustajat ovat kuitenkin vahvistaneet, ettei PlayStation ole myöhästymässä.

"Me ja Sony olemme samassa veneessä, ja käsittelemme asian eri tavoilla", Spencer kertoo IGN:lle.

Kun häneltä kysyttiin mielipidettä kilpailusta, Spencer sanoi, ettei vertailu toiseen ole välttämättä "tarpeellinen harjoite", vaan sen sijaan Xbox on pyrkinyt määrittelemään "omat pelaaja-, kokemus- ja luojatavoitteet" itselleen.

Mutta mitä Xbox-pomo piti viime kuussa esitellyn PS5:n teknisistä tiedoista?

"Olen vakuuttunut Series X:n suunnasta", Spencer sanoo. "Mielestäni Mark ja hänen tiiminsä on tehnyt erinomaista jälkeä audioprosessin suhteen ja heidän SSD-teknologia on vakuuttava. Kun näimme viimein tiedot virallisesti, olin vielä vakuuttuneempi meidän valitsemasta suunnasta."

Hinta, pelit ja E3

(Image credit: Microsoft)

Näiden lisäksi Spencer on luottavainen Xbox Series X:n hintapisteen suhteen, kun se viimein julkistetaan, minkä lisäksi hän sanoi, ettei yhtiö aio julkaista kaikkia parhaita pelejä heti julkaisussa.

"Momentumin kasvattamiseksi emme aio keskittyä julkaisupäivään, vaan tärkeämpää on ylläpitää jatkuva pelien julkaisuputki sekä meidän omilta että ulkopuolisilta studioilta", Spencer sanoo.

"En usko, että on tarpeen julkaista kahdeksan uutta peliä heti julkaisupäivänä, vaan ne voisi aivan yhtä hyvin julkaista tasaisemmin."

Emme kuitenkaan näe yhtään näistä peleistä E3 2020:ssa, joka peruutettiin koronapandemian vuoksi. Sen sijaan Xbox järjestää oman digitaalisen tapahtuman, jossa kuulemme todennäköisesti lisää Xbox Series X:n peleistä ja tulevaisuudesta.

"Aiomme järjestää julkistuksia seuraavien kuukausien ajan ja pitkin kesää", Spencer sanoo. "Tarkastelemme luultavasti, miten tiimit saavat asioita valmiiksi ja miten parhaiten käyttää digitaalisia kokemuksia tuomaan faneille sitä, mitä he haluavat, sillä se on tervein tapa järjestää asiat."