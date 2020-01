Xbox Series X saa kaiken huomion E3 2020:ssa kiitos Sonyn poisjäämisen

Viimeisen vuorokauden aikana pelialan analyytikko Michael Pachter ennusti Sonyn jättävän E3 2020:n välistä, mitä seurasi varsin piakkoin Sonyn virallinen vahvistus ja nyt Microsoftin vastaus.

Xbox-pomo Phil Spencer on vakuuttanut faneille, ettei Microsoft ole aikeissa jättää E3-tapahtumaa syrjään, vaan saapuu pelialan suurtapahtumaan normaaliin tapaan.

Spencer ilmoitti asian omalla Twitter-tilillään, jossa hän paljasti tiiminsä työskentelevän jo E3-tapahtumaa varten, vaikka Sony jättääkin tämän vuoden välistä.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020January 14, 2020