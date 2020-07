Microsoft-pomo vahvisti Xbox Series X:n marraskuisen julkaisun

Jo hyvän aikaa on ollut tiedossa, että Xbox Series X saapuu markkinoille loppuvuodesta eli kansainvälisittäin aikaikkunalla "Holiday 2020". Spekulaatioissa on pidetty todennäköisimpänä marraskuuta saapumista, ja nyt asiaan on saatu korkealta taholta varsin vahvoja viitteitä.

Bloombergin Dina Bass tiedusteli asiaa Microsoftin talousjohtaja Amy Hoodilta osana sijoittajille pidettyä tapahtumaa. Bass kysyi mikäli uusi laite on yhä aikataulussa marraskuista julkaisua varten.

Bassilta pyydettiin tarkennusta Twitterissä siihen, mainitsiko Hood nimenomaisesti Xbox Series X:n julkaisukuukaudesta puhuttaessa. Toimittaja kertoi kysyneensä "uudesta konsolista" ja "marraskuun julkaisusta", johon Hoodin kerrotaan vastanneen myöntävästi.

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."July 22, 2020