Xbox Series X -pelit: kokosimme kaikki konsolille julkistetut pelit

Xbox Series X:n tulevia pelejä on paljastettu entistä enemmän, kun lähestymme konsolin loppuvuodesta tapahtuvaa julkaisua. Tiedämmekin nyt paljon paremmin, mitä Microsoftin seuraavan sukupolven konsolilta voi odottaa ensimmäisten kuukausien pelitarjonnan osalta.

Tiedämme lisäksi, että uusi Xbox-konsoli on tehokkain pelikonsoli koskaan, kun se julkaistaan loppuvuodesta 2020. Sen pitäisikin jättää tehojen osalta jälkeen yhtä vakuuttavan PS5:n, joka julkaistaan niin ikään samoihin aikoihin.

Emme tiedä kuitenkaan vielä aivan kaikkea, joskin heinäkuussa järjestetty Xbox Games Showcase esitteli meille ison liudan Microsoftin omien studioiden pelejä. Näihin lukeutuivat muun muassa konsolin julkaisupeli Halo Infinitestä nähty pelikuva sekä muun muassa Avowed ja Fable.

Aiemmin toukokuussa saimme ensimmäisen silmäyksen Xbox Series X:lle saapuvista peleistä. Tuolloin julkaistiin kolmansien osapuolten seuraavan sukupolven tarjontaa. Xbox Games Showcasen jälkeen meillä on nyt entistä kattavampi kuva Xbox Series X:n ensimmäisten vuosien pelitarjonnasta.

Jos haluat tietää, millaisia pelejä pääset pelaamaan seuraavan sukupolven konsoleilla, olemme konneet tähän listaan kaikki Microsoftin ja muiden julkaisijoiden julkistamat pelit. Odotamme listan kasvavan lähikuukausina.

Kaikki juuri julkistetut Xbox Series X -pelit

Pidämme silmällä kaikkia uusia Xbox Series X -pelijulkistuksia, joita emme ole maininneet vielä listalla. Lisäsimme juuri sivulle kaikki Xbox Series X:lle heinäkuun tapahtumassa julkistetut pelit.

Echo Generation

Echo Generation oli ensimmäinen Xbox Games Showcasessa esitelty peli, joskin se nähtiin jo ennen varsinaista tapahtumaa. Videon perusteella kyseessä on "vuoropohjainen seikkailupeli", jonka kehityksestä vastaa Cococucumber ja joka julkaistaan vuonna 2021 Xbox Onelle ja Xbox Series X:lle. Trailerissa on häivähdys Stranger Thingsia, kiitos syntikkavetoisen soundtrackin, metsässä sijaitsevan mökin ja yliluonnollisia kohtaavien teinien.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Exomecha

Mikä on Exomecha? Peliä kuvaillaan "ilmaiseksi verkossa pelattavaksi kilpailulliseksi ensimmäisen persoonan räiskinnäksi", jossa nähtävästi taistellaan mechoilla valtavia robotteja vastaan. Tuotetiedot kerrotaan pelissä olevan "uniikki battle royale -pelitila", koska nämä tuntuvat olevan nykyään pakollisia.

Peli ei ole kuitenkaan yksinoikeus, sillä se saapuu Xbox Onen ja Xbox Series X:n lisäksi PC:lle.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

State of Decay 3

State of Decay 3 on jatkoa suositulle avoimen maailman zombipelille State of Decay 2, Peli sai hieman ristiriitaisen vastaanoton, ja kritiikki kohdistui etenkin itseään toistavaan pelimekaniikkaan. Xbox Series X:n kasvaneet kyvyt saattavat tuoda muutoksia tähän ongelmaan.

Trailerissa nähdään yksinäinen selviytyjä metsässä, joka jahtaa epäkuollutta hirveä varsijousen kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan The Last of Us 2.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Forza Motorsport

Seuraavaksi esiteltiin Forza-sarjan seuraava osa kaikille autohulluille. Valitettavasti pelistä ei nähty tapahtumassa paljoakaan, mutta se sisältää todennäköisesti jälleen tuttuun tapaan nopeita autoja ja useita ratoja kisattavaksi.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Tell Me Why

Life is Strange -kehittäjä Dontnodin uutukainen vaikuttaa olevan sisarusdraama, jossa toisistaan erillään eläneet veli ja sisko palaavat yhteen ja alkavat selvittää menneitään. Peli oli julkistettu jo aiemmin PC:lle, mutta nyt tiedämme sen tulevan myös Xbox Series X:lle.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Ori and the Will of the Wisps

Kyllä, tämä peli on jo julkaistu, mutta saimme tapahtumassa vahvistuksen sen tulosta myös Xbox Series X:lle. Mukana tulee virkistystaajuuden päivitys 120 Hz sekä 4K HDR -tuki.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Avowed

Obsidian esitteli Groundedin ja uuden The Outer Worlds -laajennuksen jälkeen vilauksen studion seuraavasta The Elder Scrollsia muistuttavasta roolipelistä, Avowed.

Emme tiedä pelistä vielä paljoakaan, mutta se näyttäisi olevan laaja roolipeli, jossa pelaajat voivat loitsia ja käyttää aseita samaan aikaan.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Vaikka kyse ei ole kokonaisesta pelistä, Xbox Games Showcasessa nähtiin The Outer Worldsin ensimmäinen laajennus, Peril on Gorgon. Se näyttäisi jatkavan satiirisen roolipelin tarinaa ja ilmestyvän 9. syyskuuta. Se on ensimmäinen kahdesta suunnitellusta laajennuksesta.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

As Dusk Falls

Mielenkiintoinen ja visuaalisesti mykistävä traileri esitteli pelin nimeltä As Dusk Falls. Peli kattaa 30 vuoden ajanjakson lounaisesta Amerikasta, ja sitä kuvaillaan "interaktiiviseksi draamaksi". Juoni näyttäisikin osuvan tunteisiin kertoessaan tarinan tulehtuneen perheen väleistä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Psychonauts 2

Kauan odotettu Psychonauts 2 on tulossa Xbox Series X:lle, ja peli näyttää odotuksen arvoiselta. Traileri antaa pelille musikaalisen tunnelman, ja videolla nähdään Jack Black laulamassa pelin soundtrackille. Toivottavasti hän on isommassa roolissa myös itse pelissä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Stalker 2

Yli vuosikymmen S.T.A.L.K.E.R. -pelin PC-julkaisusta selviytymispeli on saamassa virallista jatkoa seuraavalle konsolisukupolvelle. Räiskintää, kauhua ja selviytymistä yhdistävä peli miellyttää varmasti monia pelaajia, ja uuden konsolin tehoja ja näytönohjainta hyödyntäen luvassa on varmasti jotain karmivaa.

Kyseessä on PC- ja Xbox-yksinoikeus, joten peliä ei nähdä PS5:llä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Warhammer 40,000: Darktide

Tässä "väkivaltaisessa neljän pelaajan yhteistyötoiminnassa" taistellaan läpi vihollislaumojen aseiden ja varusteiden turvin. Left 4 Dead -tyylisestä Warhammer-mätkinnästä Vermintide parhaiten tunnettu Fatshark toimii kehittäjänä, joten peliltä voidaan odottaa melko messevää menoa.

Peli julkaistaan vuonna 2021 ainoastaan PC:lle ja Xbox Series X:lle.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Tetris Effect: Connected

Tetrixin mielenkiintoinen remix-versio saa moninpelilaajennuksen. Vaikka alkuperäinen vuonna 2018 julkaistu peli oli ajallinen PS4-yksinoikeus, laajennus näyttäisi sen sijaan suosivan Xbox Series X:ää ja PC:tä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Fable

Tapahtuman suurin yllättäjä oli lyhyt Fable-kiusoitteluvideo, joka oli jätetty luonnollisesti viimeiseksi. Trailerilla nähtiin taianomainen maailma täynnä keijuja ja sammakoita, ja peli eittämättä näyttää Fablelta. Se vaikuttaa enemmän uudelleenkäynnistykseltä kuin kokonaan uudelta jatkolta, mutta emme tiedä toistaiseksi, miten pitkällä Playground on pelin kehityksessä. Kyseessä on joka tapauksessa fanit tyydyttävä julkistus, joka saapuu yksinoikeudella PC:lle ja Xboxille.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

The Gunk

Steamworldin kehittäjät julkistivat uuden 3D-toimintapelin, joka näyttäisi keskittyvän jätteiden ja pelille nimen antavan mustan gunk-töhnän puhdistukseen. Mukana näyttäisi olevan myös toimintaa ja valtava hirviömäinen peto, joka päätti trailerin.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Everwild

Yllättävä julkistus tapahtumassa oli Raren seuraava uusi peli, Everwild, joka vahvistettiin Xbox Series X:lle. Peli käyttää upeaa cel-shading-tyyliä ja on selkeästi ympäristöteemainen tarina ystävyksistä, jotka pyrkivät auttamaan luonnon ekosysteemiä ja siellä asuvia fantastisia eläimiä.

Emme tiedä paljoakaan Everwildista, mutta Rare sanoi sen antavan "ikimuistoisia, vetovoimaisia ja merkityksellisiä kokemuksia pelaajille".

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

New Genesis: Phantasy Star Online 2

Xbox Onelle ja PC:lle julkaistu ilmaispelattava verkkopeli jatkaa tarinaansa seuraavan sukupolven Xbox Series X:llä vuonna 2021. Julkaisun yhteydessä peliin tuodaan uusi planeetta tutkittavaksi.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

CrossfireX

Kuulimme CrossfireX:stä ensimmäisen kerran jo vuonna 2019, mutta saimme uuden katsauksen pelin yksinpelikampanjaan Showcase-tapahtumassa. Tyyliltään peli näyttäisi olevan klassinen räiskintäpeli, jossa on paljon aseita, futuristisia haarniskoja ja hiiviskelyä. Pelin tarinasta vastaa suomalainen Remedy, joka kertoi TechRadarille tarkemmin pelin kehityksestä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Kaikki aiemmat Xbox Series X:lle julkistetut pelit

Microsoft esitteli Xbox Series X:n pelitarjontaa ensimmäisen kerran 7. toukokuuta, jolloin esiteltiin konsolin tehoja pelikäytössä. Tuolloin nähtäville saatiin lähinnä ulkoisten kehittäjien pelejä ja trailereita, kun taas Microsoftin omien studioiden pelit esiteltiin 23. heinäkuuta.

Voit tutustua julkistettuihin peleihin alla. Olemme lisänneet listalle myös kaikki pelit, jotka paljastettiin PS5:n omissa tilaisuuksissa ja jotka on vahvistettu saapuvan myös Xbox Series X:lle. Lisäämme pelejä sitä mukaa, kun saamme tietää uusista julkistuksista.

Kannattaa huomioida, että vaikka monet peleistä tulee sekä PS5:lle että Xbox Series X:lle, kaksi alla olevaa peliä ovat Xbox Series X -yksinoikeuksia: The Medium ja Scorn.

Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft on vahvistanut Assassin's Creed -sarjan seuraavan osan saapuvan PS5:lle ja Xbox Series X:lle ja hyödyntävän Smart Deliveryä.

Assassin's Creed Valhalla seuraa viikinkisoturi Eivoria, joka johdattaa heimonsa Norjasta Englantiin, jossa saksonien vastarinta käy kaikille kalliiksi.

Tuorein osa nojaa entistä vahvemmin roolipelillisiin elementteihin ja antaa pelaajalle mahdollisuuden rakentaa ja hallita asutustaan, ryöstää lähikaupunkeja resurssien toivossa ja perustaa liittoja muiden heimojen kanssa.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Battlefield 6

Electronic Arts on vahvistanut Battlefield 6:n tulevan Xbox Series X:lle ja PS5:lle vuonna 2021.

GameSpotille antamassa haastattelussa EA kertoi Battlefield 6:n tarjoavan "uudenlaisia innovaatioita seuraavan sukupolven alustoilla". Emme vielä tiedä sen enempää pelistä saati tuleeko se nykyisille konsoleille.

Xbox Series X Optimized? Ei ole vahvistettu.

Bright Memory Infinite

(Image credit: Microsoft)

Tiedämme pelin tulevan myös PC:lle, ja että aiemman Bright Memory -pelien omistajat saavat uuden osan ilmaiseksi.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Call of the Sea

Call of the Sea näyttäisi olevan kerrontavetoinen mysteeripeli, jossa pelaajat etsivät kadonnutta miestään Tyynenmeren viidakoiden, meren ja saarien kätköistä.

Peli saapuu Xbox Game Passiin ja tukee Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Chivalry 2

Chivalry 2 on ensimmäisen persoonan moninpeli, jossa pelaajat ottavat yhteen keskiaikaisissa 64 hengen taisteluissa. Peli on vahvistettu nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille, minkä lisäksi se tukee alustojen välistä pelaamista.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Chorus

Chorus on avaruustaistelusimulaattori, joka lainaa Mass Effect -tyyliä ja Ritari Ässä -tematiikkaa galaktisen räiskinnän tueksi.

Pelin nimen ympärillä on pientä epäselvyyttä, sillä se näytettäisiin kirjoitettavan CHORVS, mutta puhumme siitä selkeuden nimissä Choruksena. Joka tapauksessa peli lupailee "mielen muuttavia kykyjä" ja roimasti avaruustaistelua, jolla testata Xbox Series X:n kyvyt.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Control

Remedy Entertainment vahvisti kehutun yliluonnollisen toimintapeli Controlin saapuvan PS5:lle ja Xbox Series X:lle. Emme tiedä pelistä sen enempää, mutta lupasi tiedottaa asiasta myöhemmin.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Cris Tales

Cris Talesia kuvaillaan "indie-rakkauskirjeeksi klassisia JRPG-pelejä kohtaan". Peli näyttääkin kauniisti piirretyltä toimintaseikkailulta, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kulkevat rinnakkain synkässä fantasiatarussa.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red on vahvistanut Cyberpunk 2077:n saapuvan PS5:lle ja Xbox Series X:lle ja tukevan Smart Deliveryä, jonka avulla Xbox One -version ostajat saavat ilmaiseksi myös pelin Xbox Series X -version.

Lisäksi studio aikoo julkaista "kunnollisen seuraavan sukupolven version" Xbox Series X:lle myöhemmin.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Demon Turf

Demon Turf on psykedeelinen 3D-tasoloikinta, jossa kova päähenkilö Beebz taistelee tiensä demonien kuningattareksi. Peli julkaistaan PC:lle, Xbox Series X:lle ja Switchille joko vuonna 2020 tai 2021.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Destiny 2

Destiny 2 saapuu Xbox Series X:lle ja tukee Smart Deliveryä. Hahmon voi siirtää myös nykyiseltä polvelta seuraavalle, mutta emme tiedä vielä, saapuuko peli pelattavaksi jo julkaisussa. Saamme tietää lisää hieman myöhemmin.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Dirt 5

Codemastersin klassinen rallipelisarja Dirt saa jatkoa ja saapuu seuraavan sukupolven konsoleille. Olemme nähneet pelistä vain nopean vilauksen, jonka perusteella luvassa on kaunista ja pölyistä kaahailua. Dirt 5 tukee myös Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Dustborn

Dustborn on yksinpelattava tarinallinen toimintaseikkailu, jossa ohjataan joukkoa eripuraisia henkilöitä läpi Yhdysvaltojen tarkoituksenaan toimittaa paketti. Peli julkaistaan nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille vuonna 2021.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Dying Light 2

Techland on vahvistanut studion tulevan zombitoimintapeli Dying Light 2:n saapuvan nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Far Cry 6

Far Cry 6 julkaistaan Xbox Series X:lle ja se tukee Smart Deliveryä.

Peli sijoittuu "ajan pysäyttämälle trooppiselle saarelle" nimeltä Yara, jota hallitsee Breaking Badista tutun Giancarlo Espositon esittämä diktaattori Anton Castillo. Hän pyrkii palauttamaan vallan takaisin saarelle yhdessä poikansa Diegon kanssa. Samaan aikaan saarella kytee vallankumous, jonka yhtenä soturina pelaaja nousee hirmuvaltiasta vastaan.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

FIFA 21

EA on vahvistanut FIFA 21:n liittyvän Maddenin seurasksi Xbox Series X:lle tänä vuonna. Pelin Xbox Onelle saavat samalla Xbox Series X -version, joskin tämä tarjotaanjulkaisijan Dual Entitlement -ohjelman kautta. Saavutukset ovat molempien versioiden kesken yhtenäiset.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Fortnite

Fortnite julkaistaan Xbox Series X:lle julkaisussa. Tarkemmat tiedot pelin seuraavan sukupolven sovituksesta ovat vielä salassa, mutta odotamme näkevämme ainakin visuaalisia parannuksia, vaikka peli näyttää jo nykyisellään upealta.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Gears 5

Gears 5 saatettiin julkaista jo vuonna 2019, mutta The Coalition paljasti tuovan pelin myös paranneltuna Xbox Series X:lle "loppuvuodesta 2020". Peli pyörii 60 ruudun kuvataajuudella ja 4K-resoluutiolla, ja Microsoft väittää siirtymä pelin ja välivideoiden välillä olevan sulava. Myös latausaikojen luvataan olevan merkittävästi nopeammat.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Gods and Monsters

Gods and Monsters saatetaan julkaista milloin vain huhtikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana, mutta tiedämme sen ainakin tulevan myös Xbox Series X:lle. Pelin oli määrä saapua jo aiemmin, mutta sen julkaisua siirrettiin muutaman muun Ubisoftin pelin kanssa hiljattain.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Gothic

THQ Nordic on vahvistanut uusivansa vuonna 2001 julkaistun kulttiklassikon ja tuovan sen Xbox Series X:lle. Uusioversion kerrotaan olevan "mahdollisimman uskollinen alkuperäiselle kokemukselle", mutta saavan samalla modernin pelattavuuden.

Kehitys on tosin vielä alkutekijöissä, joten emme usko näkevämme peliä vielä hetkeen.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Grand Theft Auto 5 (paranneltu)

Rockstar Games julkaisee GTA 5:n jo kolmannen kerran uusiksi uudelle konsolisukupolvelle. Xbox Series X ja PS5 saavat "uuden ja parannellun" version pelistä, mutta toistaiseksi emme tiedä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Tiedämme kuitenkin, että peli julkaistaan vuonna 2021.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Halo Infinite

Halo Infinite oli ensimmäinen peli, jonka Microsoft vahvisti Xbox Series X:lle.

Kyseessä on konsolin julkaisupeli, mikä ei tule minään suurena yllätyksenä. Master Chief on nimittäin toiminut Xboxin virallisena maskottina jo 18 vuotta.

Muiden Microsoft Studiosin pelien lailla Halo Infinite tukee Smart Deliveryä, joten peliä ei tarvitse ostaa toistamiseen uudelle konsolille. Pelistä julkaistiin myös tuoretta pelikuvaa heinäkuussa järjestetyssä tapahtumassa, ja se on katsottavissa yläpuolelta.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Hitman 3

Hitman 3 saapuu nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille tammikuussa 2021. Peli vie päätökseen World of Assassination -tarinalinjan, joka käynnistettiin vuonna 2016 tehdyllä uusioversiolla. Trailerilla nähdään pelikuvaa Dubaihin sijoittuvasta tehtävästä, joka näyttää odotetun upealta.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Madden NFL 21

Kyllä vain, seuraava Madden-peli tuodaan Xbox Series X:lle. NFL-peli saa toivottavasti seuraavan sukupolven tehoja hyödyntävän ulkoasun ja pelattavuuden. Sen vahvistettiin tukevan myös Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers julkaistaan jo syyskuussa, mutta se päivittyy pelin ostaneille ilmaiseksi PS5- ja Xbox Series X -versioihin. Seuraavan sukupolven versiot ovat näyttävämpiä, sulavampia ja tukevat säteenseurantaa. Saavutukset siirtyvät myös uuteen versioon, joten peliä ei tarvitse aloittaa uusiksi. Peli tukee lisäksi alustojen välistä pelaamista.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger pyrkii Doomiksi Doomin paikalle tarjoten hevimpää musiikkia muun muassa Triviumin Matt Heafyn ja Arch Enemyn Alissa White-Gluzin vokalisoimana. Rytmikäs räiskintäpeli yhdistääkin hevimusiikin demoonien räiskintään, jossa tarkempi osumaprosentti tehostaa myös musiikkia ja pelaajan kykyjä.

Peli julkaistaan nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille vuonna 2021.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

NBA 2K21

NBA 2K21 julkistettiin näyttävän trailerin kera, joskin haluamme nähdä todellista pelikuvaa ennen kuin uskomme näkemäämme. Yhtiön koripallopelit saapuvat usein syyskuussa, mutta seuraavan sukupolven konsoleille peli saapuu vasta aikaisintaan konsoleiden julkaisussa.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Observer: System Redux

Observer on jo julkaistu nykyisille alustoille, mutta Blooper Team -studio on paljastanut remasteroivansa kauhupelinsä PS5:lle ja Xbox Series X:lle entistä paremmilla grafiikoilla, uudella tarinasisällöllä ja paremmalla pelattavuudella. Tulossa "loppuvuodesta 2020".

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Outriders

People Can Fly on vahvistanut tuovansa yhteistyöräiskintä Outridersin PS5:lle ja Xbox Series X:lle loppuvuodesta. Emme tiedä pelistä tällä hetkellä paljoa sen enempää, mutta studio on tunnettu näyttävistä räiskintäpeleistään.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Overcooked: All You Can Eat

Tämä herkullinen kokoelma sisältää Overcookedin ja Overcooked 2:n, jotka tuodaan paranneltuina, lisävarustettuina ja alustojen välisen pelituen kera Xbox Series X:lle.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Paradise Lost

Paradise Lost on ensimmäisen persoonan seikkailupeli, joka löytää postapokalyptisestä Puolasta natsien bunkerin ja ryhtyy selvittämään tuhoisan menneisyytensä historiaa. Peli julkaistaan PS5:lle ja Xbox Series X:lle myöhemmin tänä vuonna.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Planet Coaster: Console Edition

Planet Coaster on vahvistettu saapuvan kaikille alustoille myöhemmin tänä vuonna, joten huvipuistoaan harkitsevat pääsevät luomaan oman digitaalisesti. Peli on saatavilla jo PC:lle, joten odotamme mielenkiinnolla, miten se taipuu uusille konsoleille.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Pragmata

Capcomin uutukaisesta ei ole kerrottu vielä hirveästi, mutta trailerilla nähdään astronautti, pieni tyttö ja toismaailmallisia voimia futuristisessa ympäristössä. Emme myöskään näe peliä vielä hetkeen, sillä se julkaistaan Xbox Series X:lle ja PS5:lle vasta vuonna 2022.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine julkistettiin Ubisoftin E3-pressissä vuonna 2019, mutta sittemmin se on myöhästynyt tilikaudelle 2020-2021. Peli on myös vahvistettu seuraavan sukupolven konsoleille, joten näemme sen aikanaan myös Xbox Series X:llä.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Rainbow Six Siege

Myös alkuperäinen Rainbow Six Siege ollaan tuomassa seuraavan sukupolven konsoleille, ja näillä näkymin ajankohta on heti Xbox Series X:n julkaisussa. Onneksi peli tukee alustojen välistä pelaamista, joten ystävistään ei tarvitse luopua seuraavan polven konsoliloikkaa tehdessään.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Recompile

Recompile päästää pelaajat ohjaamaan älykästä virusta digitaalisessa maailmassa, joka yhdistää perinteistä seikkailua dynaamiseen ja pelaajan valintoihin perustuvaan kerrontaan. Millainen virus sinä aiot olla?

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Resident Evil 8: Village

Vaikka Resident Evil -sarja tunnetaan ennen kaikkea kolmannen persoonan selviytymiskauhusta, sarjan tuoreet osat ovat ottaneet suunnaksi muutaman persoonan vähemmän. Resident Evil 8: Village saapuu myös Xbox Series X:lle ja näyttäisi hyödyntävän neljännestä osasta tuttua miljöötä pelotellakseen pelaajia.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Scarlet Nexus

Bandai Namco esitteli uuden toimintapelinsä, jonka anime-tyylinen ulkoasu, kuvottavat viholliset ja psykokinesiaan perustuva toiminta näyttää mielenkiintoiselta. Pelin on vahvistettu tukevan myös Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Scorn (Xbox Series X -yksinoikeus)

Scornin traileri oli vähintäänkin ahdistava, ja peli viekin pelaajat harmaaseen ja veriseen maailmaan. Jos visuaalisuus herättää fiboja Alienista, niin ei ihme. Pelin inspiraationa on toiminut Alien-suunnittelija H.R. Gigerin taide. Pelinä kyse on ensimmäisen persoonan kauhusta.

Pelin kerrottiin olevan Xbox Series X -yksinoikeus, mutta sillä on olemassa myös Steam-sivu, joten kyseessä on todennäköisesti vain ajoitettu yksinoikeus.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Second Extinction: Reclaim Earth

Maa on kukistettu. Kokoa joukkosi. Ammu dinosaurukset. Tämä räiskintäpeli päästää pelaajat ampumaan dinoja pelastaakseen Maa. Nimi ei ole järin koukuttava, mutta traileri näyttäisi vihjailevan yhteistyöllisestä ja kilpailullisesta pelattavuudesta.

Xbox Series X Optimied? Kyllä.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Xbox Series X:n nimi ja muotoilu julkistettiin virallisesti Game Awards 2019:ssä, jossa nähtiin myös Xbox Series X:lle saapuva Hellbladen jatko-osa.

Emme tiedä vielä paljoakaan Senua's Saga: Hellblade 2:sta, mutta sen kerrotaan hyödyntävän uuden konsolin tehoja ja näyttää todella upealta.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes näyttäytyy tässä pelissä totuttua nuorempana, kun hän matkaa Välimeren ympäristöä tutkimassa äitinsä kuolemaa. Kuuluisa etsivä tekee Xbox Series X -debyyttinsä vuonna 2021.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

The Ascent

The Ascent hyödyntää kyberpunk-estetiikkaa yläviistosta kuvatun räiskinnän puitteissa, ja lopputulos näyttää upealta. Kyseessä on myös ensimmäinen peli Neon Giant -kehittäjiltä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic julkisti Gollumin jo maaliskuussa 2019, ja sittemmin pelin on vahvistettu saapuvan myös PS5:lle ja Xbox Series X:lle. Julkaisupäivä nähdään joskus vuonna 2021.

Nimensä mukaisesti pelissä päästään pelaamaan Klonkulla toimintaseikkailussa, joka kertoo ikonisen hahmon tarinan Klonkun silmistä.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

The Medium (Xbox Series X -yksinoikeus)

The Medium on seuraavan sukupolven konsolille saapuva psykologinen kauhupeli, jonka takana ovat Blair Witch -kehittäjät ja Silent Hill -sarjan säveltäjä.

Pelaajat ohjaavatkin Marianne-nimistä meediota, joka kulkee samanaikaisesti meidän ja toispuoleisessa maailmassa. Emme maltakaan päästä käsiksi peliin, joka tuntuu ja ennen kaikkea kuulostaa Silent Hillin henkiseltä perilliseltä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlinesin jatko-osa on täällä! Vampyyrileikkejä päästään jatkamaan uusin kyvyin ja entistä isommassa maailmassa, joka näyttää olevan omiaan testaamaan Xbox Series X:n kykyjä.

Lisäksi edellinen peli julkaistiin vuonna 2004, joten onkin jo aika päästä palaamaan ikoniseen maailmaan.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.

Warframe

Digital Extremes on paljastanut tuovansa ilmaiseksi pelattavan scifi-räiskinnän Warframe myös PS5:lle ja Xbox Series X:lle. Emme tosin tiedä vielä milloin tämä tapahtuu.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Watch Dogs: Legion

E3 2019:ssä julkistettu Watch Dogs Legions oli alkujaan saapumassa jo maaliskuussa 2020, mutta julkaisu viivästyi sittemmin 29. lokakuuta. Peli tuodaan myös seuraavan sukupolven konsoleille, ja Xboxin osalta se tukee Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

WRC 9

FIA World Rally Championshipin seuraava virallinen osa kurvaa tiensä myös PS5:lle ja Xbox Series X:lle. Ensimmäiset pääsevät peliin käsiksi jo syyskuussa, mutta peli julkaistaan myöhemmin myös seuraavalle sukupolvelle.

Peli päästää pelaajat kaahaamaan muun muassa Keniassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa. Luvassa on yli 400 km edestä tienpätkää kaikissa kolmessatoista vuoden 2020 sovitussa kisassa.

Myös WRC 10 ja WRC 11 on vahvistettu.

Xbox Series X Optimized? Ei vielä vahvistettu.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza-pelisarjan tuorein osa on vahvistettu seuraavan sukupolven konsoleille, ja Xbox Series X:lle se tuodaan heti konsolin julkaisussa.

Like a Dragon julkaistiin Japanissa jo alkuvuodesta, mutta länteen peli saadaan vasta loppuvuonna. Peli tukee lisäksi Smart Deliveryä.

Xbox Series X Optimized? Kyllä.