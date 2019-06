Xbox Project Scarlett: tekniset tiedot, julkaisupäivä ja vahvistetut pelit Xboxin seuraavan sukupolven konsolille

Uusi Xbox-konsoli tekee tuloaan, ja se kantaa toistaiseksi nimeä Xbox Project Scarlett.

Kyseessä on projektinimi, mutta Microsoft julkisti viimein seuraavan sukupolven konsolinsa E3 2019 -lehdistötilaisuudessaan. Ja kaikki merkit osoittavat kyseessä olevan todellinen peto.

"Meille konsoli on tärkeä ja keskeinen osa tarjoamaamme kokemusta. Konsolin täytyisi olla suunniteltu, rakennettu ja optimoitu yhtä ja vain yhtä asiaa varten: pelaamista", Xbox-pomo Phil Spencer esitteli tulevaa konsolia. Samalla hän paljasti yhtiön uudistuneen lähestymistavan keskittyä ennen kaikkea parhaimman mahdollisen pelikonsolin tekemiseen. Muutoksesta voinee kiittää Xbox Onen epäselvää ja epäonnistunutta julkaisua.

"Tämä on käänteentekevä hetki pelaamisenne historiassa."

"Me Team Xboxissa olemme omistautuneet tuomaan teille parhaat mahdolliset pelit löydettäväksi. Tämä hetki on pelaamisen historian luovin ja energisin aika olla pelaaja. Pelit ja pelaajat voivat olla merkittävä yhdistävä voima tässä maailmassa."

Xbox Project Scarlett näyttäisi olevan äärimmäisen tehokas pelikonsoli, jossa on kustomoidut AMD:n komponentit sekä SSD-asema. Näiden luvataan tarjoavan innovatiivisia mahdollisuuksia pelikehitykseen.

Tämän tiedämme tällä hetkellä konsolista, jonka uskomme saavan myöhemmin nimen Xbox Two.

Xbox Project Scarlettin sisäisiä komponentteja. (Lähde: Microsoft)

Xbox Project Scarlett: pääpiirteet

Mikä se on? Xbox Project Scarlett on seuraavan sukupolven Xbox-konsoli, eli Xbox Two

Xbox Project Scarlett on seuraavan sukupolven Xbox-konsoli, eli Xbox Two Xbox Project Scarlettin julkaisupäivä: Microsoft antoi Xbox Project Scarlettin julkaisupäiväksi joulupyhät 2020, joka koostuu lokakuun ja joulukuun välisistä kuukausista ensi vuonna.

Microsoft antoi Xbox Project Scarlettin julkaisupäiväksi joulupyhät 2020, joka koostuu lokakuun ja joulukuun välisistä kuukausista ensi vuonna. Mitä voin pelata sillä? Halo Infinite on ensimmäinen julkistettu peli, minkä lisäksi kaikki Xbox Onelle julkaistut pelit ovat taaksepäin yhteensopivia.

Xbox Project Scarlettin komponentteja. (Lähde: Microsoft)

Xbox Project Scarlett tekniset tiedot ja julkaisupäivä

Olemme nähneet Xbox Project Scarlettista vain pari videota, joten emme tiedä siitä vielä paljoakaan. Emme edes sen virallista nimeä. Meillä on silti hyvä käsitys konsolin sisuksista löytyvistä komponenteista, ja Xbox Project Scarlettin tekniset tiedot vaikuttavatkin lupaavilta.

Konsoli käyttää kustomoitua AMD:n prosessoria, joka hyödyntää Zen 2 - ja Navi-arkkitehtuuria. Xbox Project Scarlett on neljä kertaa tehokkaampi kuin Xbox One X. Se pystyy pyörittämään pelejä 120 Hz kuvataajuudella, siinä on mahdollisuus 8K-resoluutioihin sekä hyödyntämään samanaikaisesti säteenseurantaa.

Laitteen tallennustilana toimii PS5:n tapaan SSD-kiintolevy, jolloin sen kiintolevytilaa voi käyttää virtuaalisena RAM-muistina parantaakseen latausaikoja jopa 40-kertaisesti. Tämän vuoksi kehittäjät voivat loihtia maailmoihinsa ennennäkemättömän paljon lisää yksityiskohtia. Perinteisen RAM-muistin suhteen konsolissa on mehukasta GDDR6-muistia.

Pidämme myös todennäköisenä, että juuri julkistettu ja ennakkotilattavissa oleva Xbox Elite Wireless Controller Series 2 on uuden konsolin mukana tuleva ohjain. Peliohjain julkaistaan jo 4. marraskuuta 2019 nykyisille laitteille. Tämä voi tosin olla vain toiveajattelua meidän osalta, mutta toisaalta ohjaimen julkistuksessa käytetty kieli voisi viitata tämänsuuntaiseen.

Halo Infinite on Project Scarlettin yksinoikeus. (Lähde: Microsoft)

Halo Infinite nähdään konsolin julkaisupelinä. Suositun pelisarjan tuorein osa tuo takaisin Master Chiefin, mutta hänen uusimmat taistelut eivät jää pelaajien ainoiksi vaihtoehdoiksi. Xbox Project Scarlett tukee kolmen sukupolven takaista taaksepäin yhteensopivuutta, joten Scarlettin tulevien pelien lisäksi myös Xbox Onen, Xbox 360:n ja alkuperäisen Xboxin pelit toimivat konsolilla.

Xbox Project Scarlett julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Saamme toivottavasti tietää piakkoin lisää konsolista mukaan lukien virallisen julkaisupäivän sekä lopullisen nimen. Aiempien huhujen perusteella Microsoft olisi kehittämässä kahta eri Xbox-konsolia, koodinimiltään Anaconda ja Lockhart, joista toinen olisi todennäköisesti nyt nähty huipputehokas konsoli ja toinen edullisempi ja suoratoistoon keskittyvä malli. Jäämme odottamaan, nähdäänkö ensi vuonna todella kaksi Xbox-konsolia, mutta ainakin Microsoft on heittänyt Sonylle varteenotettavan haasteen PlayStation 5:n suhteen.