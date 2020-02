Paras aktiivisuusranneke 2020: Listasimme maailman 10 parasta ranneketta

Aktiivisuusrannekkeet ovat erinomainen tapa seurata omaa aktiivisuutta ja terveyttä pienellä vaivalla. Useimmat parhaimmista ja uusimmista malleista seuraavat harjoitteita, sykettä, stressiä ja lähes kaikkea näiden väliltä erinomaisella tarkkuudella.

Suosittelemme ajattelemaan aktiivisuusrannekkeita eräänlaisinä elektronisina sormina pulssillasi. Ne tarkastelevat elintoimintojasi, unenlaatua, askelia ja toisinaan vielä paljon näiden lisäksi. Jotkut kutsuvatkin näitä älyrannekkeiksi, sillä osa malleista näyttää myös upeilta ranteessa.

Nykyiset aktiivisuusrannekemarkkinat ovat täynnä erinomaisia laitteita iOS 12 - ja Android Q -pohjaisista laitteista lähtien. Suurin osa malleista suoriutuu melko hyvin perinteisistä seurannoista, mutta me olemme kiinnostuneet vain parhaimmista parhaimpiin. Ja niin pitäisi olla sinunkin.

Emme katsasta tässä kaikkien teknisimpiä rannelaitteita – ne löydät parhaiden älykellojen listauksesta täältä , jossa mukana ovat muun muassa Apple Watch 4 , Fossil Sport ja Samsung Galaxy Watch .

Tästä listasta et löydä myöskään Fitbit Ionic iä tai Fitbit Versa a, jotka brändinimistään huolimatta luokitellaan ja hinnoitellaan älykelloiksi. Suurin osa alla olevista aktiivisuusrannekkeista on ilmestynyt viime vuonna, mutta odotamme vuoden 2020 tuovan markkinoille uusia tulokkaita ja siten mullistavan listausta entisestään.

Tarkan euron budjetilla? Täältä löytyvät parhaat edullisemmat fitness-mittarit .

. Fitbitiä etsimässä? Tsekkaa vuoden 2019 parhaiden Fitbitien rankingimme tästä

löydät seitsemän parasta vinkkiä aktiivisuusrannekkeiden käytön aloittamiseen. Haluaisitko käydä pulahtamassa? Lue tästä arviomme parhaista vedenkestävistä fitness-trackereista

Jos siis haluat tämänhetken kiinnostavimmat aktiivisuusrannekkeet, tämä opas esittelee parhaista parhaat. Listasimme tuotteet ominaisuuksien, hintojen, muotoilun sekä puhelimessa käytettävien ohjelmistojen osalta.

Paras aktiivisuusranneke lyhyesti:

Fitbit Charge Garmin Vivosmart 4 Huawei Band 4 Pro Fitbit Inspire HR Garmin Vivosport Honor Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Amazfit Bip Garmin Vivofit 4 Moov Now

Kuva 1/3 Lähde: Fitbit Kuva 2/3 Lähde: Fitbit Kuva 3/3 Lähde: TechRadar

1. Fitbit Charge 3

Ota elämäsi haltuun uudella kuninkaalla

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akun kesto: 6 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Kevyt muotoilu

Iso näyttö

Ei sisäänrakennettua GPS:ää

Näyttö ei ole värillinen

Fitbit Charge 3 on entistä ehostetumpi versio yhtiön suosituimmasta aktiivisuusrannekkeesta ja edellisestä mallista, Fitbit Charge 2:sta. Sen höyhenenkevyt rakenne on entistä huomaamattomampi ja se näyttää ranteessa komealta. Lisäksi laitteen halventunut hinta tekee siitä markkinoiden uuden valtiaan kokonaisvaltaisen aktiivisuuselämyksen tarjoajana.

Laitteen näyttö on isompi ja selkeämpi kuin monen muun tällä listalla olevan aktiivisuusrannekkeen, mutta valitettavasti se on mustavalkoinen näyttö.

Lisäksi siinä ei ole lainkaan sisäänrakennettua GPS:ää, mutta onneksi se on silti vedenkestävä ja ominaisuuksiltaan todella kattava. GPS-toiminto on myös mahdollinen parittamalla laite puhelimen kanssa.

Charge 3 maksaa tosin aavistuksen enemmän kuin listan muut vaihtoehdot. Toisaalta jos pidät Fitbit-sovelluksesta ja -kokemuksesta sekä haluat lisäksi muistutukset sekä erinomaisen unenseurannan, suosittelemme kääntymään tämän yhtiön parhaimman aktiivisuusrannekkeen puoleen.

Lue arvostelu: Fitbit Charge 3

Mitä seuraavaksi? Emme odota seuraavan mallin saapuvan vielä hetkeen, mutta olemme miettineet, mitä haluamme saada Fitbit Charge 4:ltä.

Kuva 1/3 Lähde: TechRadar Kuva 2/3 Lähde: Garmin Kuva 3/3 Lähde: TechRadar

2. Garmin Vivosmart 4

Kertoo kehosi energiatilan ja kehottaa kuntoilemaan otollisimpaan aikaan

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Ohut design

Pitkään kestävä akku

Pieni näyttö

Ei GPS:ää

Listallamme korkeimpana oleva Garmin on aktiivisuusrannekkeen lisäksi yksi parhaista terveysmittaajista.

Laite ei tarkoitettu ammattilaisurheilijoille, kuten muut Garminit, vaan kuntoilijoille, jotka haluavat seurata harjoitteitaan houkuttelevan rannekkeen avulla.

Muihin Garmineihin verrattuna Vivosmartin näyttö on isompi. Akun pitäisi kestää noin viikon – mitä enemmän treeniä, sitä enemmän akkua kuluu. Mutta tässä tapauksessahan akun kuluminen on vain hyvä asia.

Laitteessa on innovatiivinen ominaisuus nimeltä "vartaloakku", joka auttaa käyttäjäänsä oppimaan, milloin on kehon kannalta paras aika treenille. Mittaus tapahtuu käyttäjän energiatason mukaan.

Lue arvostelu: Garmin Vivosmart 4

Mitä seuraavaksi? Garmin Vivosmart 5:stä ei ole toistaiseksi liikkeellä huhuja, mutta nykyinen malli alkaa lähestyä vuoden ikää.

Kuva 1/5 Lähde: TechRadar Kuva 2/5 Lähde: Huawei Kuva 3/5 Lähde: TechRadar Kuva 4/5 Lähde: TechRadar Kuva 5/5 Lähde: TechRadar

3. Huawei Band 3 Pro

Tyyliä ja sisältöä edullisesti

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 14 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Erinomainen akkukesto

Hyvännäköinen värinäyttö

GPS voi olla hidas

Ei hengitys-toimintoa

Huawei Band 2 Pron sijan vie Huawei Band 3 Pro. Tämä on yksi parhaimmista aktiivisuusrannekkeista, jotka voit ostaa tiukalla budjetilla ja saada silti upeat ominaisuudet.

Band 3 Pro sisältää suoraan GPS:n, se on muotoilultaan vesikestävä ja sen 0,95 tuuman värinäyttö tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ranteeseesi.

Laitteen sykemittari on tarkka, ja vaikka GPS voisi paikantaa hieman nopeammin, se on muutoin tarkka. Jos kaipaat edullista ensimmäistä aktiivisuusranneketta, tästä on hyvä aloittaa.

Lue arvostelu: Huawei Band 3 Pro

Mitä seuraavaksi? Odotamme kuulevamme Huawei Band 4 Prosta tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi siitä ei ole saatu mitään tietoa.

Kuva 1/3 Lähde: Fitbit Kuva 2/3 Lähde: Fitbit Kuva 3/3 Lähde: TechRadar

4. Fitbit Inspire HR

Inspiraatio sohvalta nousemiseen

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 5 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Ensiluokkainen muotoilu

Paljon metriikkaa

Ei uintiseurantaa

Ei lähimaksamista

Tämä malli ei ole kaikkein kyvykkäin aktiivisuusranneke listallamme, mutta siinä on riittävästi ominaisuuksia ottaen huomioon laitteen hinnan ja Fitbitin ensiluokkaiset palvelut.

Fitbit Inspire HR:ssä on yllätyksettömästi sykemittari sekä valikoima muita erilaisia fitness-mittareita. Se ei ole aivan niin kyvykäs kuin Fitbit Charge 3, sillä siitä uupuu muun muassa uinnin seuranta sekä lähimaksutuki, mutta toisaalta kyseessä on huomattavasti edullisempi laite.

Se on lisäksi muotoilultaan ohuempi ja mukavampi käyttää kuin monet muut sen kilpailijoista, joten jos kaipaat hieman kevyempää Fitbitiä ranteeseen, Inspire HR on hyvä valinta.

Lue arvostelu: Fitbit Inspire HR

Kuva 1/6 Lähde: Garmin Kuva 2/6 Lähde: Garmin Kuva 3/6 Lähde: TechRadar Kuva 4/6 Lähde: TechRadar Kuva 5/6 Lähde: TechRadar Kuva 6/6

5. Garmin Vivosport

Sporttisempi Garmin

Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Vettä hylkivä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

GPS-trackeriksi pieni

Hyvä akunkesto

Mitäänsanomaton muotoilu

Ei uinnin mittaamista

Vivosport ei ole yhtä tyylikäs kuin useimmat Fitbit-laitteet, mutta syy sen läsnäoloon tällä listalla johtuu juuri Fitbitistä: Tämä on halvempi kuin useimmat Fitbitit ja sisältää sisäänrakennetun GPS:n sekä vakaan viikon mittaisen akunkeston yhdellä latauksella.

Vedenkestävyydestään huolimatta uinnin mittaaminen ei suju helposti, mutta Vivosport loistaa monissa muissa harjoitteissa ja on erinomainen hölkkäämisen ja pyöräilyn mittaamiseen.

Lue arvostelu: Garmin Vivosport

(Image credit: Honor)

6. Honor Band 5

Honorin viimeisin aktiivisuusranneke

Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: : Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: : Android/iOS

Kohtalainen unenseuranta

Kohtuuhintainen

Herkät ilmoitukset

Näyttö ei aina reagoi

Honor Band 5 on selkeä askel parempaan Band 4:stä ja sisältää parannellut fitness-toiminnot sekä kätevän värillisen kosketusnäytön, josta nähdä kaikki tarpeellinen tieto.

Yksi käytännöllisimmistä ominaisuuksista on unenseuranta, joka auttaa käyttäjää maksimoimaan oman uniajan sekä lisäksi seuraa sitä muiden aktiivisuusrannekkeiden lailla.

Kyseessä on myös yksi edullisimmista aktiivisuusrannekkeista, joten jos haluat seuraajan treeneillesi ja unelle, joka ei vie tiliäsi nollaan, Honor Band 5 on valintasi.

Lue arvostelu: Honor Band 5

(Image credit: Xiaomi)

7. Xiaomi Mi Band 4

Xiaomin budjettiranneke

Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: : Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Liitettävä GPS | Akunkesto: 20 päivää | Yhteensopivuus: : Android/iOS

Todella edullinen

Siro muotoilu

Ei pysäytä seurantaa automaattisesti

GPS vain liitettynä

Xiaomi Mi Band 4 on hyvin perinteinen aktiivisuusranneke, joka tarjoaa siron muotoilun, pienen värillisen näytön, varaavat näppäimet sekä liudan harjoitteita seurattavaksi.

Siinä on kuitenkin muutama erinomainen toiminto aktiivisille liikkujille, kuten 20 päivää kestävä akku, kätevä sykemittari ja helposti nähtävä näyttö. Jos siis kaipaat itsellesi sykemittaria, tämä on kätevä vaihtoehto.

Lue arvostelu: Xiaomi Mi Band 4

(Image credit: Amazfit)

8. Amazfit Bip

Näyttää älykellolta mutta on ennemminkin aktiivisuusranneke

Näyttö: Kyllä, mustavalkoinen | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: : Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 1 kuukausi | Yhteensopivuus: : Android/iOS

Tyylikäs design

Erinomainen oma sovellus

Auto-pause-toiminto ei toimi

Monimutkainen käyttöjärjestelmä

Amazfit Bip saattaa näyttää enemmänkin älykellolta kuin listamme muut laitteet, mutta koska sen oma softa keskittyy erittäin tiukasti kuntoiluun, olemme ottaneet sen mukaan listalle.

Designissa on ilmiselviä vaikutteita Apple Watchista, ja ominaisuuksissa löytyy: GPS, tarkka sykemittaus, unen mittaus, maksimihapenottokyvyn mittaus ja niin edelleen.

Ranneke on myös höyhenenkevyt, näyttö on aina päällä ja akunkin pitäisi kestää, käytöstä riippuen, suunnilleen kuukauden.

Jos kaikki yllä listattu kuulostaa hyvältä, ei Amazfitin kanssa voi pahasti mennä vikaan.

Lue arvostelu: Amazfit Bip

Mitä seuraavaksi? Amazfit Bip 2 on jo saatavilla Kiinassa, mutta ei valitettavasti missään muualla.

Kuva 1/4 Lähde: Garmin (Image credit: Garmin) Kuva 2/4 Lähde: TechRadar Kuva 3/4 Lähde: TechRadar Kuva 4/4 Lähde: Garmin

9. Garmin Vivofit 4

Garminin edullinen tulokas

Näyttö: Kyllä, värillinen LCD | Sykkeen seuranta: Ei | Vedenkestävä: Vettä hylkivä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 1 vuosi | Yhteensopivuus: Android/iOS

Super-pitkä akunkesto

Pieni mutta värikäs näyttö

Ei GPS:ää tai sykkeen mittausta

Ei ilmoituksia puhelimesta

Garmin Vivofit 4 on yksi parhaista Garminin koskaan valmistamista aktiivisuusmittareista. Se tarkoittaa paikkaa parhaiden rannekkeiden listallamme.

Pidämme erityisesti Vivofit 4:n super-pitkästä akunkestosta - ranneketta ei tarvitse ladata kokonaiseen vuoteen. Siten voit pitää sitä ensin päivän ja sitten yön unen laadun mittaukseen ilman huolta lataamisesta.

Puhelimen ilmoituksia rannekkeeseen ei saa, mutta sen sijaan saat aina päällä olevan värinäytön sekä tarkat fitnessmittausominaisuudet - jotka eivät tosin ole aivan yhtä monipuoliset kuin listamme kärkipään laitteissa. Lisäksi laite mahdollistaa numeroiden tarkemman tulkitsemisen älypuhelimessa.

Lue arvostelu: Garmin Vivofit 4

Kuva 1/5 Lähde: Moov Kuva 2/5 Lähde: Moov Kuva 3/5 Lähde: Moov Kuva 4/5 Lähde: Moov Kuva 5/5 Lähde: Moov

10. Moov Now

Entinen ykkönen

Näyttö: Ei | Sykkeen seuranta: Ei | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä, puhelimen kautta | Akun kesto: 6 kuukautta

Loistava akunkesto

Edullinen hinta

Rajalliset ominaisuudet

Ei näyttöä

Moov Now on edelleen yksi suosikeistamme parhaiden aktiivisuusrannekkeiden listalla, vaikka se on jo useita vuosia vanha. Se on edullinen, mahdollistaa kaiken tarpeellisen päivittäiseen seurantaan ja tarjoaa ilmiömäisen puolen vuoden akunkeston.

Moov Now'ta ei tosin ole suunniteltu vain askelten mittaamiseen. Sen mukana tulevat vaihtoehdot nyrkkeilyyn, uintiin, kouluttavaan treenaamiseen, juoksuvalmennukseen sekä unen laadun tarkkailuun. Se on aikamoinen paketti.

GPS:ää tai monimutkaisempia aktiivisuusmittareita tästä mallista ei löydy, kuten osasta listamme muista vaihtoehdoista, mutta jos etsit loistavaa, jokapäiväiseen käyttöön sopivaa ja sopivan edullista laitetta, Moov Now on täydellinen valinta.

Lue arvostelumme: Moov Now

Mitä seuraavaksi? Moov Now julkaistiin jo vuonna 2015, joten se alkaa kaivata päivitystä. Emme ole kuulleet kuitenkaan mitään huhuja mahdollisesta uudesta laitteesta.

Etsitkö edullisempaa aktiivisuusranneketta? Katsasta osto-oppaamme vuoden 2019 parhaista edullisista malleista täältä.