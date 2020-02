Warcraft III: Reforgedin julkaisu on ollut ongelmallinen – mutta Blizzard aikoo korjata pelin

Warcraft III: Reforged on ollut alituisten kiistojen kohteena pelin julkaisusta lähtien, ja nyt Blizzard on antanut oman virallisen tiedotteen pelille annetulle palautteelle.

Tähän palautteeseen lukeutuu muun muassa 0,5 pisteen arvosana Metacriticissä, mikä on huonoin arvosana koskaan yli 20 000 käyttäjäarvion pelissä.

Warcraft III: Reforgedin foorumilla julkaistussa tiedotteessa yhtiö pahoittelee tilannetta: "Haluamme pyytää anteeksi kaikilta niiltä, jotka eivät ole saaneet haluamaansa kokemusta, ja haluamme jakaa suunnitelmamme sen suhteen, mitä teemme seuraavaksi."

Suurimmat valitukset kohdistuvat tiettyjen ominaisuuksien puutteeseen, joiden Warcraft III: Reforgedin luvattiin alkujaan sisältävän, mikä on johtanut syytöksiin valheellisesta mainonnasta.

Näihin lupauksiin lukeutuu muun muassa täysin uudelleen muokatut välianimaatiot, jotka Blizzard kertoi pyörtäneensä viime vuoden BlizzConissa pitääkseen kokemuksen mahdollisimman lähellä alkuperäisteosta. Blizzard kertoo: "Tärkein huomio on siinä, että kampanja kertoo yhden klassisen tarinan Warcraft-historiasta, ja halusimme säilyttää sen mahdollisimman uskollisena Warcraft III:lle sekä antaa pelaajille mahdollisuus kokea nämä unohtumattomat hetket sellaisenaan (uusien animaatioiden ja paremman grafiikan kera)."

Valitettavasti tämän ilmoittaminen BlizzConissa tuntui jääneen lähes jokaiselta välistä, minkä takia se on aiheuttanut nyt närää.

Bigger bugbears

Se ei ole kuitenkaan ainoa ongelma. Warcraft III: Reforged näyttää vähän hiomattomalta, sillä siinä on lukuisia bugeja, joita Blizzardin peleissä ei yleensä tule vastaan.

Blizzard kertoi etsivänsä juuri bugia, jonka takia värit ja sävyt näyttävät erilaisilta pelin Classic-tilassa parannellun Reforged-versioon verrattuna, ja että monia muita päivityksiä aiotaan tuoda isossa köntässä.

Päivityksen ajankohdasta Blizzard sanoo: "Odotamme julkaisevamme sen myöhemmin tällä viikolla. Päivitys korjaa monia muitakin asioita, kuten hahmopotrettien animaatioita, ääniongelmia, käyttöliittymää ja muuta."

Ehkä suurin Reforgedin tuoma ongelma on ollut kuitenkin siinä, etteivät sen ongelmat ole koskeneet ainoastaan uutta versiota, vaan myös alkuperäistä Warcraft III:a. Toisin sanoen ongelmat yltävät myös käyttäjiin, jotka eivät ole edes ostaneet remasterointia.

Uusintajulkaisun myötä alkuperäinen Warcraft III on saanut vaivoikseen liudan uusia bugeja, sillä pelit on yhdistetty saman katon alle. Tämän vuoksi alkuperäisestä pelistä on poistettu klaanit, profiilit ja kilpailullinen ranked-pelitila kokonaan. Myös klassiset kustomoidut kampanjat on poistettu.

Blizzard kommentoi asiaa: "Toinen huolta aiheuttanut asia koskee verkko-ominaisuuksia, kuten tilastoja ja klaaneja, jotka koskevat kaikkia Warcraft III -pelaajia, mukaan lukien heitä, jotka eivät ole ostaneet Reforged-versiota."

"BlizzConissa puhuimme paljon tiimin kanssa työstä, jolla voimme toteuttaa sulavan siirtymän vanhasta järjestelmästä uuteen MMR-järjestelmään samaan tapaan kuin teimme StarCraft: Remasteredin kanssa. Aivan kuten Remasteredinkin kanssa, myös Reforgedissa lisäämme nämä osana isoa päivitystä, joka korjaa samalla monia ongelmia, joita alkuperäisen Warcraft III -pelin omistajat ovat joutuneet kokemaan."

Ongelmat eivät lopu kuitenkaan tähän, vaan muutoksia on tehty myös pelin allekirjoitettaviin EULA-sopimuksiin, jotka ovat niin ikään aiheuttaneet närää pelaajien keskuudessa.

Blizzard kommentoi asiaa tiedotteessaan näin: "Tiedämme, ettei tämä päivitys vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta olemme sitoutuneita kehittämään ja tukemaan peliä. Toivomme teidän odottavan loppuviikosta sekä myöhemmin julkaistaviin päivityksiin ja kertomaan meille, mitä mieltä olette pelin kehityssuunnasta."

Nämä ovat parhaat PC:t pelaamiseen vuonna 2020

Lähde: Windows Central