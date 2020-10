UFC 254 livenä: Näin katsot Khabib–Gaethje-huippuottelun lauantaina suorana!

Abu Dhabin Fight Island, Tappelusaari, isännöi lauantaina viimeistä kertaa tänä vuonna UFC-iltaa, ja kongi kumahtaa sen kunniaksi komeasti: UFC-ilta 254 tarjoilee vuoden odotetuimman kohtaamisen, kun häkkiin astelevat kevytsarjan mestaruusottelussa voittamaton Habib Nurmagomedov ja ykköshaastajansa Justin Gaethje.



Suomessa ottelu on katsottavissa Viaplayssä.

Habib Nurmagomedov on ollut sivussa Octagonista peräti 13 kuukautta. Korona esti hänen matkustamisensa otteluihin keväällä Venäjältä, ja kesällä koitti henkilökohtainen tragedia: Habibin valmentajaisä Abdulmanap menehtyi koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Samaan aikaan Gaethje on noussut venäläisen ykköshaastajaksi, joten luvassa on totisesti vuoden odotetuin mittelö mestaruusvyöstä.

Live stream UFC 254 Monet Fight Islandin ottelutapahtumista on nähty myöhään yöllä Suomen aikaa, mutta nyt katseluaika on Suomessakin inhimillisempi – monelle jopa paras mahdollinen: Lähetys ja illan ensimmäiset ottelut starttaavat Viaplayssä jo klo 21, ja The Matchin starttiaikaa lienee siten hivenen puolenyön jälkeen.

Justin Gaethje on kiivennyt kevytsarjan tikkaita ylöspäin vauhdilla, ja etenkin dominoiva esitys Tony Fergusonia vastaan toukokuussa teki vaikutuksen. Nyt hän pyrkii painitaustansa suomalla vahvuudella väsyttämään hallitsevaa mestaria.

Uransa kaikki 28 ottelua Nurmagomedov on kokenut – ja selvittänyt – kaiken mahdollisen. Voittoputki on UFC-historian pisin, ja matkalla on kaatunut jopa itse Conor McGregor. Habib on erityisen tunnettu taidostaan pitää ja uuvuttaa vastustajansa matossa, josta harva on löytänyt ulospääsytietä.



Habibin eli raa'an voiman voitto on jälleen todennäköinen, mutta juuri UFC 254 -illassa ennakoidaan olevan yksi kaikkien aikojen mahdollisuuksista mestarin kukistumiseen. Nurmagomedovilla on alla raaka painonpudotus, joka "huipentui" perjantain punnituksessa, jonka hän läpäisi nipin napin vain riisuutumalla lopulta täysin alasti.

Suomessa UFC-katsojien koti on jo pidempään ollut V Sportin suoratoistopalvelu eli Viaplay. Sillä on luonnollisesti yksinoikeus myös tähän UFC 254 -iltaan, pääottelunaan Habib–Gaethje.



Lähetys starttaa Suomen aikaa klo 21, joten pääottelu lienee luvassa jonkin verran puolenyön jälkeen. UFC 254 kuuluu Viaplayn kuukausipakettiin, eli katsojien pay-per-view-kukkaroon ei tällä(kään) kertaa kajota.



Ennen vapaaottelua urheilun ystäviä hemmotellaan Viaplayssä Englannin Valioliigalla, jota pelataan pitkin lauantaita, myöhäisimpänä Liverpoolin ja Sheffield Unitedin kohtaaminen klo 22 alkaen. Viaplayn tuotteistus on tätä nykyä simppeli: Urheilut kuuluvat Viaplay Total -pakettiin, jonka voi tilata minimissään kuukaudeksi kerrallaan 34,99 euron kuukausihintaan.

Mitä muuta Viaplay Totalissa on?

UFC-iltojen lisäksi Viaplayn pääsisältöjä urheilussa ovat jalkapallo ja jääkiekko. Englannin kahden korkeimman sarjatason lisäksi palvelussa lentävät muun muassa Huuhkajat sekä Saksan Bundesliiga. Jääkiekossa fokus on tällä hetkellä KHL:ssä ja alkuvuodesta jälleen myös NHL:ssä.

TechRadar vertaili aiemmin lokakuussa Suomessa myytäviä, urheilua sisältäviä suoratoistopaketteja täällä.

UFC 254 -illan koko ohjelma

PÄÄKORTTI

Habib Nurmagomedov vs JustinGaethje; kevytsarja

Robert Whittaker vs Jared Cannonier; keskisarja

Alexander Volkov vs Walt Harris; raskassarja

Islam Makhachev vs Rafael Dos Anjos; kevytsarja

Cynthia Calvillo vs Lauren Murphy; naisten kärpässarja

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba; raskas keskisarja

Jacob Malkoun vs Phillip Hawes; keskisarja

ALKUERÄKORTTI

Stefan Struve vs Tai Tuivasa; raskassarja

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov; välisarja

Da-Un Jung vs Sam Alvey; raskas keskisarja

Nathaniel Wood vs Casey Kenney; Catchweight

Umar Nurmagomedov vs Sergey Morozov; kääpiösarja

Liana Jojua vs Miranda Maverick; naisten kärpässarja

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev; kevytsarja