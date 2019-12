OnePlus julkistaa uuden mysteerisen konseptipuhelimen tammikuussa

OnePlussalla on isot suunnitelmat älypuhelinten suhteen, mikä näkyy jo yhtiön erinomaisissa vuonna 2019 julkaistuissa malleissa. Se nähtäneen myös tammikuussa 2020, kun yhtiö aikoo paljastaa mysteerisen konseptipuhelimensa.

Yhtiö on itse julkistanut konseptipuhelimen olevan olemassa ja esittelevänsä sen Las Vegasissa järjestettävässä vuotuisessa CES 2020:ssa tammikuussa, jolloin OnePlus julkistaa OnePlus Concept One -puhelimen.

Tapahtuman ja konseptipuhelimen julkistus liittyvät yhtiön kuudenteen vuosipäivään, jota OnePlus viettää tänään 17. joulukuuta.

Konseptipuhelin on yhtiön esittelemä puhelin, jota ei ole kuitenkaan tarkoitus julkaista laajemmassa mittakaavassa tai välttämättä lainkaan. Sen sijaan sen avulla esitellään usein uutta teknologiaa, jonka parissa yhtiö parhaillaan työskentelee.

Vastaavia esimerkkejä on nähty Xiaomilta Mi Mix Alphan sekä TCL:n Dragonhingen kanssa, kun taas Oppo paljasti hiljattain nimettömän prototyyppimallin. Yksikään näistä kolmesta puhelimesta ei saavu yleiseen jakoon, mutta niiden avulla on esitelty mielenkiintoisia uusia teknologisia saavutuksia.

Emme valitettavasti tiedä paljoakaan tulevasta puhelimesta, mikä on osin tarkoituskin. OnePlus haluaa todennäköisesti ällistyttää meidät uusilla ja odottamattomilla teknologioilla. Tiedämme kyseessä olevan kuitenkin puhelin, sillä yhtiö puhuu tiedotteessaan nimenomaan puhelimesta.

Tiedämme kuitenkin, ettei kyseessä ole ainoa sarjassaan. Puhelimen nimi on Concept One, joten näemme tulevaisuudessa varmasti myös Concept Twon ja niin edelleen. Yhtiö puhuu konseptipuhelimien sarjasta myös tiedotteessaan.

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever. Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2FDecember 17, 2019