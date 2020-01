The Witcher nousemassa Netflixin suosituimmaksi sarjaksi

The Witcher -tv-sarja on katsottavissa Netflixissä

Netflixin viime vuoden viimeinen neljännes oli The Witcherin juhlaa. Yhtiö kertoo uutuussarjansa olevan tiellä suoratoistopalvelun katsotuimmaksi sarjaksi.

Tiistaina julkaistun raportin mukaan sarjan ensimmäistä kautta on katsottu 76 miljoonan tilaajan tunnuksella. Lukeman valtavuudesta kertoo vertailu viimeisen vuosikymmenen muihin hittisarjoihin. Esimerkiksi Game of Thronesin päätösjakson katsoi roimat 19 miljoonaa katsojaa.

Lukema ei kuitenkaan kerro ihan koko totuutta, sillä Netflix perustelee katselukerraksi "tietoiseni valinnan", eli yli kaksi minuuttia kestävänvilkaisun. Kriteeristö on siis huomattavasti löyhempi kuin Nielsenin Game of Thronesin katselukertakriteeri tai edes Netflixin aiempana rajapyykkinä olut 70 prosenttia jakson kokonaismitasta.

Silti on syytä todeta, että 76 miljoonaa käyttäjää päätti antaa Henry Cavillin tähdittämälle The Witcherille yli kahden minuutin verran aikaa näyttää kyntensä. Sarjalle on siis riittänyt kysyntää.

Kruunun kurssi on nousussa

The Witcherin vanavedessä kiinnosti myös The Crown, jonka tuorein kausi on liimannut näyttöpäätteen äärelle 73 miljoonaa katsojaa. Elokuvien saralta puolestaan vahvimmilla oli Michael Bayn ohjaama 6 Underground, joka keräsi 83 miljoonaa seuraajaa.

Raportin muista lukemista on syytä nostaa esille taloustiedot. Netflix kertoo tehneensä vuonna 2019 peräti 20 miljardin dollarin liikevaihdon. Tuloskasvun takana on suosio Yhdysvaltojen ulkopuolella, jossa ylitettiin 100 miljoonaan maksavan tilaajan raja. Pohjois-Amerikassa käyttäjiä on lähes 70 miljoonaa.

Suoratoistopalvelu aikoo käyttää tuottojaan uuden sisällön luomiseen. Tiedossa on muun muassa BoJack Horsemasin kuudes tuotantokausi, Locke and Key sekä Ozarkin kolmas kausi.

Lisäkasvua puolestaan haetaan mobiililaitteiden avulla Aasiasta. Netflix aikoo lisätä aiemmin mukaan tulleiden Malesian, Indonesian ja Intian oheen lisää maita, joissa suoratoistopalvelun äärelle pääsee ainoastaan mobiililaitteilla.