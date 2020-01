Sony vihjailee PS5:n kätkevän sisälleen vielä isoja yllätyksiä

Sony on jo julkistanut muutamia tärkeitä yksityiskohtia PlayStation 5:stä, kuten seuraavan sukupolven konsolin julkaisuikkunan, logon ja joitain teknisiä tietoja. Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryanin mukaan osa PS5:n parhaista ominaisuuksista on kuitenkin vielä paljastamatta.

Business Insider Japanille antamassaan haastattelussa, jonka on kääntänyt Gematsu, Ryan paljastaa, että konsolin paremman suorituskyvyn lisäksi PS5:ssä on uniikkeja ominaisuuksia, jotka erottavat sen edeltäjästään.

"PlayStation 5:ssä on vielä uniikkeja elementtejä, jotka tekevät siitä erilaisen aiempiin konsoleihin verrattuna", Ryan kertoo. "Sen 'isoimmat muutokset' on vielä julkistamatta."

Uniikki viehätys

Ryan myös vahvisti PlayStation 5:n entuudestaan tiedossa olevat muutokset, sekä kertoi hieman lisää tulevan PS5-ohjaimen parannuksista.

"Joka kerta, kun uusi konsoli julkaistaan, prosessori ja grafiikat paranevat", Ryan sanoo. "Ne houkuttelevat tietenkin, mutta meillä täytyy olla myös erityisempiä valtteja. Olemme jo vahvistaneet käyttävämme SSD-asemaa, jolloin lähes olemattomat latausajat ovat merkittävä muutos entiseen."

"3D-audio sekä ohjaimen haptinen palaute ovat myös tällaisia asioita, ja kun käyttäjät pääsevät kokeilemaan niitä, he huomaavat niiden merkityksen. Pelkästään Gran Turismo Sportin pelaaminen PlayStation 5:n ohjaimella on täysin erilainen kokemus. Vaikka se toimii erinomaisesti nykyisellä ohjaimella, siihen ei ole enää paluuta, kun on kokenut haptisen palautteen sekä adaptiivisten liipaisimien antaman tuntuman."

Vaan mitä nämä loput vihjaillut ominaisuudet ovat? Ensinnäkin odotamme näkevämme, miltä PlayStation 5 näyttää todellisuudessa. Mutta muotoilun lisäksi voimme ainoastaan spekuloida, mitä Sonylla on hihoissaan PS5:tä varten.