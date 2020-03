HBO työstää tv-sarjaa hittipeli The Last of Usista – mukana Chernobylin sekä pelisarjan ohjaaja

Pelistudio Naughty Dogin ohjaaja sekä varatoimitusjohtaja Neil Druckmann osallistuu yhdessä Chernobyl-sarjan luoneen Craig Mazinin kanssa työstämään tv-sarjaa The Last of Us -pelistä, kertoo The Hollywood Reporter.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiwMarch 5, 2020

Druckmann ja Mazin käsikirjoittavat ja tuottavat sarjaa yhdessä HBO:n Carolyn Straussin kanssa, joka on tuttu nimi niin Game of Thronesista, The Wirestä kuin The Sopranosistakin. Mukana on myös Naughty Dog -pomo Evan Wells.

Sarja tuotetaan yhteistyössä HBO:n, Sony Pictures Televisionin sekä PlayStation Productionsin kanssa. Kyseessä on näistä viimeisimmän ensimmäinen sarjaluomus.

Walking Dead saa todellisen haastajan

Lähteen mukaan sarja pohjautuu alkuperäisen The Last of Usin tarinaan, jonka on käsikirjoittanut Druckmann. Mukana saattaa myös olla sisältöä tulevasta The Last of Us Part II -teoksesta, joka ilmestyy toukokuun 29. päivä.

Pelisarja sijoittuu tautien riivaamaan maailmaan, jossa painopisteenä on teini-ikäisen Ellien sekä kovanaamaisen Joelin välinen suhde. Kaksikko yrittää löytää rohtoa sairauteen, jolle Ellie on immuuni. Jo tässä olisi runsaasti tekemistä, mutta työtä hidastavat niin ikään sairastuneet otukset kuin murhanhimoiset rosvotkin.

"Näin sanoinkuvaamattoman upean taiteen muuttaminen tv-sarjaksi on ollut unelmani jo vuosien ajan, ja on todellinen kunnia saada tehdä se Neilin kanssa", kommentoi Mazin asiaa tiedotteessa.

Mazin työskentelee parhaillaan myös toisen peliaiheisen tuotoksen kanssa, sillä puuhalistan kärkipaikalla komistelee parhiallaan Borderlands-elokuva.