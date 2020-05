The Last of Us 2:n kehitys on saatu valmiiksi – julkaisu edelleen kesäkuussa

Naughty Dog on vahvistanut The Last of Us 2:n kehityksen olevan valmis, ja kauan odotettu jatko-osa on suunnitellusti saapumassa kauppoihin 19. kesäkuuta.

Pelin luova ohjaaja Neil Druckmann kertoi uutisesta YouTube-videossa, jossa hän kertoi pelin "siirtyneen kultaan". Tämä tarkoittaa sitä, että Naughty Dog on lähettänyt lopullisen version pelistä jakelijoille, eli maallikon termein, The Last of Us 2:n kehitys on virallisesti päättynyt.

"Viime huhtikuussa kerroimme, että maailmalla vallitsevasta tilanteesta johtuen emme voi vaikuttaa pelin logistiikkaan ja jouduimme siirtämään peliä tuonnemmaksi, jotta saimme pari viikkoa lisäaikaa hioa sitä", Druckmann kertoo videolla. "Ja nyt kun meillä on julkaisupäivä, olemme lähettäneet kultamasteroinnin."

"Se tarkoittaa sitä, että levyjä painetaan parhaillaan ja tiedostot latautuvat PlayStation Networkiin, ja teillä on mahdollisuus saada peli muutaman viikon päästä."

Se on sen arvoinen

(Image credit: Naughty Dog)

The Last of Us 2 julkaistaan 19. kesäkuuta, joka lukittiin kahden viivästymisen jälkeen. Alkujaan pelin oli määrä ilmestyä jo 21. helmikuuta, mutta sitten pelin julkaisupäivää siirrettiin 29. toukokuuta. Studio ilmoitti kuitenkin maaliskuussa, että pelin julkaisua on siirretty toistaiseksi määrittelemättömään ajanjaksoon "logististen ongelmien" vuoksi.

Lopulta huhtikuussa Naughty Dog paljasti The Last of Us 2:n uudeksi julkaisupäiväksi 19. kesäkuuta. Tekijät saattoivat joutua julkistamaan pelin julkaisupäivän suunniteltua nopeammin, sillä pelistä vuodettiin massiivisia tarina- ja juonispoilereita huhtikuussa.

Druckmann uskoo silti, että kokemusta kannattaa odottaa ja kannustaa faneja kokemaan The Last of Us 2 itse, vaikka he olisivatkin spoilaantuneet jo juonesta. Ja nyt kun kehitys on saatu päätökseen, pelin julkaisu ei enää myöhästy enempää.

"Huolimatta siitä, mitä olet lukenut tai nähnyt, mikään ei vedä vertoja sille, että pelaat pelin alusta loppuun itse", Druckmann sanoo. "Se on videopeli, se täytyy pelata itse."