iPhone 12:n hinnan väitetään olevan edeltäjäänsä edullisempi

Olemme kuulleet aiemmin Applen tuovan mahdollisesti tänä vuonna markkinoille oman 5G iPhonen, mutta sen rinnalla yhtiö näyttäisi julkaisevan edelleen myös 4G:llä varustettuja iPhone 12 -malleja. Tuoreimmat huhut väittävät tietävän, millä hinnalla näitä myydään.

Vähän tunnettu ja siten hivenen kyseenalainen Twitter-käyttäjä @omegaleaks väittää, että neljästä odotetusta iPhone 12 -mallista kahteen edulliseen tuotaisiin vaihtoehdot 4G:n ja 5G:n välillä, jolloin tulevien laitteiden määrä nousisi kuuteen.

Hän kertoo myös kuulleensa hinnoista, ja hänen mukaansa 4G:llä varustettu iPhone 12 alkaisi lähtöhinnaltaan 549 dollarista ja aavistuksen isommalla näytöllä varustettu todennäköisesti iPhone 12:ksi ristitty malli olisi sata dollaria kalliimpi. Jos väite pitää paikkansa, olisivat molemmat mallit edullisempia kuin viime vuonna julkaistu iPhone 11.

Tosin euroiksi käännettynä ja Suomeen saapuvissa malleissa hinnat olisivat todennäköisesti reilun satasen tästä kalliimpia, eli noin 700 ja 800 euroa.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 maxiphone 12(4g) if it happens will be 549$4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.June 25, 2020