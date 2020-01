Paras 4K-televisio 2020: valitsimme 7 terävintä vaihtoehtoa

(Image credit: LG)

4K-televisiot eivät ole enää tulevaisuuden toivelistalla, vaan niitä alkaa löytyä melkein joka kodista ja jokaiselta valmistajalta.

Jos haluat siis erinomaista kuvanlaatua ja raha ei ole este, valinnanvaraa on useiden upeiden televisioiden suhteen. Valmistajat pitävät myös kilpailullaan huolen siitä, että niissä kussakin on alan viimeisintä teknologiaa.

Viimeisten vuosien ajan TechRadar onkin arvostellut kaikkein uusimmat televisiot ja miettinyt niiden pohjalta, mitkä mallit ovat vuoden 2020 parhaimmat 4K-televisiot.

4K-teknologia ei välttämättä ole edelleenkään edullista, joten olemme siksi valinneet listalle kattavan vaihtoehdon myös pienemmällä budjetilla liikkeellä oleville.

Listalla nähdäänkin lukuisia erinomaisia vaihtoehtoja, mutta odotamme siihen tulevan muutoksia pitkin vuotta. Mutta kannattaako uusien mallien vuoksi odottaa? Se riippuu. Mitä uudempi televisio, sitä kalliimpi se on. Joten jos etsit uutta televisiota, paras vaihtoehto on ostaa hivenen vanhempi malli, joka saapuu todennäköisesti alennukseen uusien tieltä.

Uusien mallien saapuessa jo pian nyt on hyvä aika ostaa itselleen sopiva 4K-televisio, sillä valmistajat ovat halukkaita tyhjentämään varastojaan uusien tieltä. Pääsimme tutustumaan CES 2019 -tapahtumassa mielenkiintoisiin uusiin malleihin, joista arvostelua kannattaa odottaa ainakin LG Signature Series OLED TV R:stä, Sony Master Series Z9G:stä sekä Panasonic GZ2000:sta.

Mutta ennen näiden perusteellisia arvosteluja ja mahdollisia listalle pääsyjä, on hyvä tutustua tämän hetken parhaimpiin yksilöihin.

Hyvän 4K-television valmistus ei ole vain sitä, että ruutuun ängetään mahdollisimman monta pikseliä. Kyse on näiden pikseleiden laadusta. Näiden osalta on jo olemassa vieläkin uudempaa tekniikkaa, kuten HDR eli High Dynamic Range sekä Wide Colour Gamut (WCG), jotka lupaavat laittaa pikselit todella loistamaan.

Valinnanvaraa televisioissa on tietysti hurjasti, ja oikean valinnan tekeminen saattaa vasta-alkajasta tuntua mahdottomalta tehtävältä. Sinun onneksesi olemme käyneet vuosien aikana läpi satoja – ellei tuhansia eri televisioita. Tähän kokemukseen pohjautuen olemme nyt laatineet listan parhaista 4K-televisioista.

Päivitämme myös listaa jatkuvasti parempien tuotteiden ilmestyessä, joten älä ihmettele, jos lista näyttää erilaiselta kuin viime käynnilläsi tällä sivulla.

Paras 4K-televisio lyhyesti:

Samsung Q90 QLED TV LG C9 OLED Series Panasonic GZ1500 OLED TV LG B9 Series OLED Sony Bravia A9G OLED Philips 803 OLED Samsung Q80 QLED TV

Mitä 4K-televisioista tulee tietää?

Näillä näytöillä ei ole pelkästään nelinkertaista pikselimäärää iäkkäämpiin (mutta silti toki kunnioitettuihin) 1080p-veljiinsä verrattuna, vaan 4K-näytöt myös sisältävät useimmiten uutta teknologiaa kuten High Dynamic Range (HDR) sekä Wide Color Gamut (WCG) jotka todella päästävät pikselit loistamaan kaikessa upeudessaan.

Yksi tärkeimmistä syistä 4K:n todelliseen lentoonlähtöön on ollut se, että pelikonsolit, kuten PS4 Pro ja Xbox One X, ovat todella ottaneet 4K:n ominaisuudet omikseen, samoin kuin Blu-ray-teollisuus sekä videostriimauspalvelut. Lähestulkoon kaikki merkittävät kaupalliset toimijat ovat siis hypänneet 4K Ultra HD -junan kyytiin.

Täsmennettäköön vielä, että vaikka televisiovalmistajat käyttävät usein 4K:ta ja Ultra HD:ta synonyymeinä, niin kyseiset termit eivät teknisesti ottaen tarkoita täysin samaa. 4K on niin sanottu elokuvaresoluutio, joten se on hieman tavallista leveämpi. Sen resoluutio on 2 160 x 4 096 , kun taas Ultra HD:n resoluutio on 2 160 x 3 840. Ero havainnollistetaan selkeästi esimerkiksi yllä olevan videon kohdasta 00:50 eteenpäin.

Yllä olevalla videolla johdatamme sinut 4K:n maailmaan ja selitämme UHD:n ja 4K:n eron.

Samsung Q90 QLED TV. Lähde: Samsung.

1. Samsung Q90R QLED TV (2019)

Paras 4K-televisio tällä hetkellä

65-tuumainen: Samsung QN65Q90R | 75-tuumainen: Samsung QN75Q90R

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Häikäisevä HDR-kuva

Laajat katselukulmat

Kattavat älytoiminnot

Kaunis muotoilu

Ei Dolby Visionia

Ei Dolby Atmos -kaiuttimia

Viime vuonna Samsungin Q9FN oli listamme kärkisijalla. Paikka oli ansaittu loistavilla ominaisuuksilla, erinomaisella kuvanlaadulla sekä hyvillä älytoiminnoilla, jotka tukivat muun muassa Bixbya ja Samsung SmartThingsia.

Se ei ollut kuitenkaan täydellinen, ja etenkin sen katselukulmat olivat karmaisevan huonot sekä liian aggressiivinen paikallinen himmennys onnistui hävittämään mustan detaljeja.

Samsung on selkeästi ottanut virheistä opikseen, sillä ne on korjattu Q90:ssä. Uudessa mallissa on selkeästi paremmat katselukulmat, jotka yltävät jopa OLED-televisioiden tasolle. Paikallinen himmennys tuottaa todellisen mustan tason peittämättä yksityiskohtia, minkä lisäksi uusi Ultra Black Elite -suodatin on suoranainen ihme onnistuessaan hylkimään taustavaloa.

Q90:n kuva pystyy kilpailemaan suoraan OLED-televisioiden kanssa luonnollisine värisävyineen, kirkkaine yksityiskohtineen, syvine mustineen ja upeine varjoineen. Se jopa ylittää minkä tahansa OLED-television HDR:n suhteen, jolloin kuvat ovat hengen salpaavan yksityiskohtaisia.

Oikeastaan ainoa kritiikkimme Q90:ntä kohtaan on Dolby Vision -tuen puute. Mutta kaikilta muilta osa-alueiltaan kyseessä on ilmiömäinen televisio, joka nostaa QLED-mallit kokonaan uudelle tasolle.

Lue arvostelu: Samsung Q90R QLED TV

2. LG C9 OLED Series

Älykkäin OLED-televisio?

55 tuumaa: LG OLED55C9 | 65 tuumaa: LG OLED65C9 | 77 tuumaa: LG OLED77C9

Dolby Vision ja Atmos

Älykäs käyttöliittymä

Kaunis muotoilu

Kirkkauden puute vs LCD

Heikot kaiuttimet

LG:n C9 OLED jatkaa yhtiön vakuuttavaa menestysputkea viemällä toistamiseen hintansa laadukkaimman OLED-television paikan.

Tämän vuoden mallissa ei ole merkittävästi uutta viime vuoden malliin verrattuna, mutta toisen sukupolven a9-suoritin tekee kuvasta entistä paremman. Eloisa kuva tarjoaakin syvät mustat ja rikkaat värit, joista OLED-paneelit ovat tunnettuja.

Lisäksi televisiossa on tuki Dolby Visionille ja Dolby Atmosille, mutta ei valitettavasti kilpailevalle HDR10+:lle. WebOS-älytoiminnot ovat myös ilmiömäiset ja käyttöliittymä on selkeä ja sujuva käyttää.

Markkinoilla on toki kalliimpia OLED-televisioita, joissa on paremmat kaiuttimet, mutta jos kaipaat huippupaneelia hyvään hintaan, C9 on valintasi. Jos hinnasta haluaa hieman tinkiä, suosittelemme siirtymään LG B9:n puoleen.

Lue arvostelu:: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

3. Panasonic GZ1500 OLED TV

3. Panasonic GZ1500 OLED TV

Panasonic on valmis elokuviasi varten

Loistavat kaiuttimet

Dolby Vision ja HDR10+

Aavistuksen rajalliset älytoiminnot

Jää jälkeen kirkkaudessa

Hollywoodin videoeditoijat käyttävät syystä OLED-televisioita, sillä ne päihittävät lukuisat muut vaihtoehdot markkinoilla. Vaikka LG ja Sony on eittämättä kategorian kärkinimiä, Panasonic ei jää suinkaan jälkeen.

GZ1500 on tästä fantastinen esimerkki, ja se jää yhtiön edullisen GZ1000:n ja huipputason GZ2000:n välimaastoon tarjoten molempien vahvuudet.

Televisio käyttää samaa paneelia ja HCX Pro -prosessoria kuin edullisempi GZ1500, joten siinä on upea kuva, jossa on vain pienoisia ja todennäköisesti huomaamattomaksi jääviä värisävyvirheitä ja häntimistä. Sen sijaan sen eteenpäin suunnatut kaiuttimet tarjoavat puolestaan äänimaiseman, jota on vaikea saada saman hinnan tuotteista.

Lue arvostelu: Panasonic GZ1500 OLED TV

4. LG B9 Series OLED

4. LG B9 Series OLED

Edullinen OLED-vaihtoehto

LG:n edullisin OLED vuonna 2019

Rikkaat värit ja terävä näyttö

Vanhempaa suoritinta

Ei HDR10+-tukea

Haluatko hyvän OLED-television ilman järkyttävää hintalappua? LG:n B9 OLED on silloin valintasi.

Se on LG:n vuoden 2019 malliston edullisimpia OLED-televisioita, minkä vuoksi siinä ei ole uusinta a9 Gen 2 -suoritinta, joka löytyy kalliimmista isosisaruksista, vaan yksinkertaisempi a7 Gen 2 -malli.

Kaikkein edullisimpien OLED-televisioiden suhteen kannattaa olla aina varovainen, sillä ne eivät välttämättä saavuta hintaansa nähden hyvää kuvanlaatua. LG:n B9 on tosin toista maata, sillä sen dynaamisessa kuvassa on upea kontrasti ja elävä värimaailma, joka yltää lähes malliston kalliimpien mallien tasolle. Tummissa kohdissa on tosin havaittavissa pientä kohinaa.

Lue arvostelu: LG B9 OLED TV

5. Sony Bravia A9G OLED TV

5. Sony Bravia A9G OLED TV

A9G Master Series kilpailee parhaiden kanssa

Huippuluokan ylöspäin skaalaus

Acoustic Surface+ -ääni

Muotoilu

Ei HDR10+

Vuoden 2019 A9G OLED -mallissa on huipputason ylöspäin skaalaus, jonka avulla SD- ja HD-tason kuvat saa näyttämään kirkkailta ja yksityiskohtaisilta. Lisäksi OLED-paneeli toistaa värit upeasti, ja siinä on erinomainen kontrasti. Sonyn priimatason Acoustic Surface+ Audio -teknologia takaa myös loistavan äänentoiston, joka toistetaan suoraan paneelista erillisten kaiuttimien sijaan.

HDR10+:n puute saattaa tosin vaivata joitakin, mutta tämä on silti verrattain pieni miinus muutoin erinomaisessa televisiossa.

Lue arvostelu: Sony A9G Master Series OLED

6. Philips 803 OLED

6. Philips 803 OLED

Paras 4K-televisio hinta-laadultaan

Loistava kuvanlaatu

Kolmisivuinen Ambilight

Vain 2 täyttä 4K HDMI -sisääntuloa

Philips on merkittävästi parantanut kuvan suorituskykyä vuoden 2018 OLED-televisioistaan, ja tämä näkyy etenkin Philips 803 OLED -mallin parannellussa kontrastissa ja upeissa väreissä. Yhtiön toisen sukupolven P5 Perfect Processing Engine tarjoaa tuplasti enemmän suorituskykyä alkuperäiseen nähden, joka oli jo itsessään varsin vakuuttava suoritin.

Vaikka 903 on sarjan lippulaivamalli, sen merkittävin parannus 803:een on Bowers & Wilkins -kaiutinjärjestelmä, mikä tekee jälkimmäisestä kannattavamman ostoksen.

Philips jää listan häntäpäähän muutamien ärsyttävyyksien vuoksi, joihin lukeutuu huono TV-tarjonta, ainoastaan kaksi täysin varustettua UHD HDMI -sisääntuloa ja Dolby Visionin puute. Jos nämä eivät kuitenkaan haittaa, Phillipsin Ambilight-taustavalo sekä lupaus Android Oreo TV OS -käyttöjärjestelmään päivityksestä tekevät tästä houkuttelevan vaihtoehdon.

Lue arvostelu: Philips 803 OLED

7. Samsung Q80 QLED TV

7. Samsung Q80 QLED TV

Keskiluokan QLED-televisio

Suora taustavalo

Erinomainen kuvasuoritin

Ei Dolby Visionia

Samsung Q80R QLED ei ole vuoden näyttävin QLED-televisio, vaan se jää muun muassa Samsung Q90:n ja Samsung Q85:n jälkeen. Näiden erot voivat olla pienet, mutta Q80R:n päästyäsi olet säästänyt jo ison summan rahaa.

Q80R:ssä on silti kaikki, mikä tekee QLED:ista QLED:in, eli toisin sanoen mykistävän kirkas näyttö, suora taustavalo sekä Samsungin uusi Ultra Viewing Angle -teknologia, joka pitää värit rikkaina jopa sivusta katsoessa. Lisäksi se tukee Samsungin Bixbyä ja Airplay 2:ta.

Valitettavasti se ei tue Samsungin muiden mallien lailla Dolby Visionia, vaan tukee sen sijaan HDR10+:aa.

Jos siis haluat hyvän kompromissin hinnan ja suorituskyvyn väliltä, tämä on yksi parhaista 4K-televisioista.

Lue arvostelu: Samsung Q80 QLED TV