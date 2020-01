Studio Ghiblin elokuvat saapuvat Netflixiin jo helmikuun alusta alkaen

Vuosien hartaan odotuksen jälkeen Studio Ghibli on viimeinkin päättänyt tuoda animaatioelokuvansa myös striimauspalveluihin.

Netflixissä nähdään siis pian 21 elokuvaa ehkäpä Japanin legendaarisimmalta elokuvastudiolta. Onneksemme valikoima on saapumassa myös Suomeen tulevien kuukausien aikana.

Ratkaisu on täyskäännös Ghiblille, jonka elokuvia on pystynyt katsella aiemmin elokuvateatterin lisäksi vain fyysisiltä kopioilta tai TV-kanavilta. Nyt Ghibli alkoi kuitenkin myymään elokuviaan myös digitaalisiin kanaviin – ja Netflix putsasi saman tien koko pöydän.

From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix. We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1January 20, 2020