Sony Xperia L4 julkistettiin – edullinen puhelin 21:9-näytöllä ja kolmella kameralla

Sony Xperia L3 ei välttämättä ollut kaikkein kiinnostavin puhelin maailmassa, mutta juuri julkistettu Sony Xperia L4 näyttää sen sijaan mielenkiintoiselta useiden päivitysten kera.

Tulevassa puhelinmallissa on 6,2 tuuman 720 x 1 680 -resoluutioinen 21:9-näyttö, joka on isompi ja aavistuksen tarkempi kuin Xperia L3:ssa. Tätä suurempi uutinen on kuitenkin näytön kuvasuhde, joita kovinkaan moni valmistaja Sonyn lisäksi ei tunnu käyttävän puhelimissaan. Uusi Xperia L3 onkin edullisempi tapa saada Sony Xperia 5:n tai Xperia 10:n tarjoamat näyttöedut.

Normaalia leveämpi kuvasuhde helpottaa Sonyn mukaan muun muassa samanaikaisten toimintojen suorittamista samalla ruudulla sekä kuvien ja videoiden katselua aavistuksen laajemmalta näytöltä.

(Image credit: Sony)

Sony Xperia L4:ssä on myös kolme takakameraa. Pääkennona toimii 13 megapikselin f/2,0-aukolla varustettu linssi, jonka kyljessä on 5 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma sekä 2 megapikselin f/2,4 syvyyslinssi. Vaikka kameroiden tarkemmat ominaisuudet eivät ole mitään maata järisyttäviä, kolmen kameran järjestelmä on varsin kohtuullinen vaihtoehto edulliseksi tarkoitetussa puhelimessa.

Lisäksi puhelimessa on 3 580 mAh akku, jonka yhtiö väittää kestävän koko päivän läpi kiireisessäkin käytössä. Lisäksi se tukee pikalatausta.

Jäljellä olevat toiminnot eivät sen sijaan nouse mitenkään erityisemmin esille. Etupuolella on 8 megapikselin selfie-kamera, puhelimen kyljessä on sormenjälkitunnistin ja puhelimessa itsessään on Android 9, 64 gigaa tallennustilaa, microSD-korttipaikka, 3 gigaa RAM-muistia ja MediaTek Helio P22 -piirisarja.

Kaksi jälkimmäistä ovat samat kuin Xperia L3:ssa, joten valitettavasti puhelin ei näyttäisi olevan suorituskyvyn osalta paljoa edeltäjäänsä parempi.

Sony Xperia L4 julkaistaan kevään 2020 aikana mustana tai sinisenä. Puhelimen tarkempi hinta julkistetaan myöhemmin.