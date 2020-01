Sony vahvisti jättävänsä E3 2020 -pelimessut välistä (päivitetty)

Sony on vahvistanut virallisesti, ettei yhtiö aio osallistua pelialan vuotuiseen suurtapahtuma E3 2020:aan tänäkään vuonna. Kyseessä on jo toinen peräkkäinen vuosi, kun PlayStation-brändiä ei nähdä messukeskuksen sisätiloissa.

Tiedote lähetettiin GamesIndustry.bizille, jonka mukaan Sony "ei koe E3 2020:n olevan oikea tapahtuma yhtiön tämän vuotiselle visiolle. Me rakennamme maailmanlaajuista tapahtumastrategiaamme vuodelle 2020 osallistumalla satoihin kuluttajatapahtumiin ympäri maailmaa... Meillä on tulossa mahtavia PlayStation 4 -pelejä, ja tulevan PlayStation 5:n myötä tämä vuosi on faneille todellinen juhlan vuosi."

Mahdollisen poisjäämisen ennusti eilen tunnettu analyytikko Michael Pachter. Hän kertoi VGC:lle antamassaan haastattelussa epäilevänsä Sonyn jättävän E3:n myös tänä vuonna väliin, vaikka yhtiö valmistautuu tuomaan PlayStation 5 -konsolin markkinoille loppuvuodesta.

"Omien tietojeni mukaan he eivät ole tulossa [E3:een]", Pachter sanoo. "Mielestäni se on suuri virhe, sillä heidän 'keskittyminen kuluttajiin' ei sovi yhteen alan tärkeimmän tapahtuman sivuuttamisen kanssa. Toivon heidän tulevan toisiin aatoksiin, mutta olen sen suhteen skeptinen."

Wedbush Securitiesin analyytikkona toimiva Pachter kertoi lisäksi hiljattain, että GTA 6:n julkaisu nähdään aikaisintaan vuonna 2022. Tämä on eittämättä pelisarjan ystäville ikävä uutinen, mutta hänen kommenttinsa Sonyn suhteen on vielä suurempi huolenaihe.

Sony, tule takaisin!

Sonyn poissaolo E3 2019:ssä oli iso menetys tapahtumalle ja faneille, jotka halusivat nähdä yhtiön messukeskuksessa, mutta monet elättelivät toivoja, että Sony säästää vain paukkuja tälle vuodelle PS5:n julkaisua varten.

Odotimmekin näkevämme konsolin virallisen paljastuksen sekä laajemman kattauksen sen julkaisupeleistä.

Huolimatta mahdollisesta E3:n sivuutuksesta vuosi 2020 on Sonylle joka tapauksessa merkittävä, sillä seuraavan sukupolven PS5-konsoli julkaistaan loppuvuodesta. Yhtiön välinpitämättömyys pelitapahtumaa kohtaan käy myös osaltaan järkeen, sillä yhtiö voi nykyään tuottaa ja lähettää omat lähetykset, kuten State of Playn, suoraan PlayStation-faneille ympäri maailmaa.

E3:lla on silti iso merkitys monien pelaajien sydämissä, ja Sonyn jatkuva poissaolo yhtenä konsolivalmistajien merkittävimpänä osapuolena ei pode hyvää tapahtuman tulevaisuudelle.

Viime vuoden tapaan E3 2020:ssa nähtäneenkin isoista konsolivalmistajista ainoastaan Microsoft ja Nintendo, mikä saattaa vaikuttaa myös Sonyn nykyiseen etulyöntiasemaan ennen pitkään.