Xbox-pomo Phil Spencer on saanut itselleen jo seuraavan sukupolven Project Scarlett -konsolin

Microsoftin seuraavaa Xbox Project Scarlett -konsolia ei julkaista vasta kuin vuoden päästä, mutta seuraava sukupolvi on käynnistynyt jo erään osalta. Kyseessä on tietenkin Xbox-pomo Phil Spencer, joka mainitsi asiasta omalla Twitter-tilillään.

Spencer kertoo saaneensa konsolin itselleen ja se on nyt hänen "pääkonsolinsa". Mielenkiintoiseksi lyhyen twiitin tekee se, että Spencer pystyy pelaamaan uudella konsolillansa nykyisen Xbox Onen pelejä, liittämään siihen Elite Series 2 -ohjaimen sekä "olemaan yhteydessä yhteisön kanssa".

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.December 4, 2019