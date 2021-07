Samsung Galaxy Z Fold 3: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut

Taittuvien puhelinten markkinat saavat mitä todennäköisimmin uuden huippumallin piakkoin. Ennusmerkkien valossa näyttää lähes varmalta, että Samsung Galaxy Fold 3 esitellään elokuun 11. päivä pidettävässä tilaisuudessa.

Kuten nimestä voi päätellä, Fold 3 on syyskuussa 2020 julkaistun Samsung Galaxy Z Fold 2 -mallin seuraaja. Edeltäjä onnistui paikkaamaan monia ensimmäisen Z Foldin kestävyysongelmia, minkä lisäksi sen etunäyttö oli huima parannus. Mitä voimmekaan odottaa kolmannen sukupolven taittuvalta puhelimelta?

Taittuvat puhelimet ovat edelleen varsin pienen kohdeyleisön laitteita. Ensimmäisten sukupolven mallien ongelmiin ovat lukeutuneet näytön taittuminen, akkukesto sekä usealle näytölle suunniteltujen sovellusten kömpelyys. Toistaiseksi puhelimet ovat lisäksi olleet varsin kookkaita. Tältä osin uskomme näkevämme parannusta, jotta taittuvat puhelimet saataisiin ohuemmiksi, kevyemmiksi ja yksinkertaisesti helpommin käytettäviksi.

Samsung saattaa hyvinkin tuoda kolmanteen Z Fold -malliin mainittuja parannuksia. Huhut viittaavat kuitenkin muutamiin yksittäisiin muutoksiin. Ensinnäkin puhelimen uskotaan viimein sisältävän S Pen -kosketuskynän. Ja kun markkinoille on mitä ilmeisimmin tulossa myös Samsung Galaxy Z Flip 3, uskomme Z Fold 3:n keskittyvän enemmän suorituskykyyn ja työkäyttöön. Tämä olisi järkevää senkin takia, että tänä vuonna ei nähtävästi saada ollenkaan uutta Note-puhelinta.

Keräsimme kaikki Samsung Galaxy Z Fold 3 -huhut ja -tiedot tähän artikkeliin. Kannattaa huomioida, että päivitämme tätä juttua uusien tietojen saapuessa. Lisäksi artikkelin loppuun on merkitty vielä toivelista siitä, mitä haluaisimme nähdä seuraavalta taittuvalta huippupuhelimelta.

Tuorein tieto Galaxy Z Fold 3 paljastettaneen elokuun 11. päivä. Samsung järjestää tuolloin Unpacked-tilaisuuden, ja ennakkomaistiaisten valossa taittuvat puhelimet ovat esityksen keskiössä.

Lyhyesti

Mikä se on? Samsungin seuraava taittuva puhelin

Samsungin seuraava taittuva puhelin Milloin se julkaistaan? Elokuun 11. päivä 2021... todennäköisesti

Elokuun 11. päivä 2021... todennäköisesti Paljonko se maksaa? Todennäköisesti alkaen 2 099 €

Hinta ja julkaisu

Hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 3 julkistetaan lähes varmasti elokuun 11. päivä, jolloin Samsung järjestää Unpacked-tilaisuuden. Vaikka esiteltäviä laitteita ei ole vahvistettu, on Z Fold 3 erittäin todennäköinen vaihtoehto.

Varsinainen myyntipäivä ei ole vielä selvillä. Huhujen mukaan laite kuitenkin saapuu kauppoihin elokuun 27. päivä. Mikäli julkistus todella nähdään 11. päivä, tuntuisi tämä varsin loogiselta ja uskottavalta.

Samsung Galaxy Z Fold 2 maksoi julkaisussaan huimat 2 099 euroa (1 999 dollaria). Uskomme kolmannen sukupolven Z Foldin maksavan suunnilleen saman verran. Tarkkoja summia ei ole vielä mainittu, mutta mallin on huhuttu olevan todella kallis.

Toisenkinlaisia huhuja on ilmoilla. SamMobile arveli Samsung Galaxy Z Fold 3:n olevan jopa 20 prosenttia edeltäjäänsä edullisempi. Mikäli tämä pitää paikkansa, olisi hinta luultavasti 1 799 euroa. Myös muualla on kerrottu hinnan olevan aavistuksen Z Fold 2:n julkaisuhintaa alhaisempi.

Viimeisimmän arvion mukaan laite saattaisi maksaa noin 1 899 euroa (1 745 dollaria). Vaikka tämä tarkoittaisi merkittävää hinnanpudotusta, olisi laite silti todella kallis suuren yleisön huomioiden. Vuodon mukaan ennakkotilaajat saavat vielä kaupan päälle Samsung Galaxy Watch 4 -älykellon.

Huhut ja vuodot

Huhut ja vuodot

Mitä kaikkea tiedämme tiedämme Samsung Galaxy Z Fold 3 -älypuhelimesta? Itse asiassa varsin paljonkin. Olemme koostaneet huhut ja vuodot erillisiksi osa-alueiksi.

Näyttö ja muotoilu

Vuotaneet markkinointimateriaalit antavat varsin kattavan kuvan Samsung Galaxy Z Fold 3:n ulkonäöstä. Tiedot paljastavat selustassa olevat kolme kameraa sekä värivaihtoehdot, jotka ovat musta, hopea, vihreä ja beige. Tuoreimman huhun mukaan beige olisi kuitenkin nimetty uudelleen, ja tuore nimitys olisi 'kermanvärinen' (cream).

Materiaalit mainitsevat sekä S Pen -kosketuskynän sekä näytön alle kätkeytyvän kameran. Lähteen mukaan Galaxy Z Fold 3:n alumiiniset reunat ovat tasapintaiset ja näytön kestävyydestä pitää huolen Gorilla Glass Victus -turvalasi.

Kuva 1/2 (Image credit: @TheGalox_) Kuva 2/2 (Image credit: @TheGalox_)

Olemme nähneet vuotaneita kuvia uutuusmallista muutamasta eri lähteestä. Osa kuvista on nähtävissä alapuolella.

Otokset esittelevät Samsung Galaxy Z Fold 3:n mustassa, sinisessä ja pinkissä värivaihtoehdossa. Potretit näyttävät niin ikään selustan kolmikamerajärjestelmän, kameraloven sekä puhelimen edessä mitä todennäköisimmin sijaitsevan näytön alle piilotetun etukameran.

Vaikka kuviin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, on muotoilu todennäköisesti varsin lähellä totuutta. Uskottavuutta lisää erityisesti johdonmukaisuus eri lähteiden välillä.

Kuva 1/3 (Image credit: 91Mobiles) Kuva 2/3 (Image credit: 91Mobiles) Kuva 3/3 (Image credit: 91Mobiles)

Kolmas vuoto jatkaa samalla linjalla muotoilun osalta. Lisäksi se kertoo puhelimen sisältävän taittuvan 7,5-tuumaisen AMOLED 120 Hz -näytön sekä 6,2-tuumaisen etunäytön. Puhelimen mitat ovat puolestaan suljettuna 158,1 x 64,8 x 14,5 mm ja avattuna 158,1 x 128,1 x 6,6 mm.

Maailmalle on vuotanut kaiken kukkuraksi 360 asteen GIF-videoita, jotka esittelevät puhelinta eri kulmista. Allekin lisätyn materiaalin takana on varsin luotettava lähde, ja kun tiedotkin täsmäävät aiempiin huhuihin, pidämme tätä lähes varmana.

pic.twitter.com/8A4jTffvFJJuly 10, 2021 See more

Mielenkiintoinen huhu kertoo mahdollisesta kahdesta erilaisesta Samsung Galaxy Z Fold 3 -mallista. Lähde ei kerro versioiden eroavaisuutta, mutta mitä ilmeisimmin molemmissa on 5G-tuki. Olemme kuulleet eri yhteydessä maininnan Samsung Galaxy Z Fold Lite -mallista, joten kyse voi hyvinkin olla tästä.

On mahdollista, että Galaxy Z Fold 3 sisältäisi aiempaa pienemmän ulkoisen näytön. Jos se todella on 5,4-tuumainen, olisi se merkittävästi edeltäjän 6,23-tuumaista vastaavaa pienempi. Suhtaudumme tähän skeptisesti, mutta tämäkin voisi olla sidoksissa edullisempaan Lite-malliin.

Pienenevää näyttöä on perusteltu toisaalla varsin uskottavasti. Väitteen mukaan pienempi ruutu mahdollistaisi säilytystilan S Pen -kosketuskynälle. Tämä tuntuu mahdolliselta ajatukselta.

Huhuissa on mainittu Z Fold 3:n olevan hitusen aiempaa pienempi. Tiedon mukaan päänäyttö olisi kooltaan 7,5 tuumaa (Z Fold 2:ssa 7,6") ja etunäyttö taasen 6,2 tuumaa.

Osittain tämänkin ansiosta Z Fold 3:n huhutaan olevan noin 13 grammaa edeltäjäänsä kevyempi, mikä tarkoittaisi noin 269 gramman elopainoa. Painonpudotuksessa helpottaa huhujen mukaan pienenevä akku. Vastaavasti mallin huhutaan olevan IP-luokiteltu, joten se olisi sekä veden- että pölynkestävä.

Mallin suojalasi on uutisoinnin mukaan edeltäjäänsä kestävämpää. Arvion perusteella UTG-lasi on tuplasti paksumpi kuin Z Fold 2:ssa. Vielä tuoreempi huhu kertoo taittuvan näytön kestävintä tähän asti.

Voisiko Z Fold 3:n runko olla kenties titaanilla tai hiilellä terästettyä? Tämä on mahdollista, sillä Samsungin patentti viittaa 'Armor Frame' -tavaramerkkiin.

Periaatteessa mahdollisten joskin hyvin epätodennäköisten huhujen joukosta on nostettava esiin alla oleva patentti, jonka perusteella Samsung työskentelee taittuvan puhelimen parissa, jossa ei olisi lainkaan ulkoisia painikkeita. Suunnitelman perusteella kaikki käyttö perustuu eleisiin, pyyhkäisyihin ja kosketuksiin. Emme kuitenkaan usko teknologian olevan valmista Galaxy Z Fold 3:n julkaisuun mennessä.

(Image credit: LetsGoDigital / Samsung)

Kamera ja akku

Mahdollisten Samsung Galaxy Z Fold 3 -uudistusten joukossa on näytön sisällä oleva kamera. Väite on kuultu kerran jos toisenkin, ja aika saattaisi viimein olla kypsä kyseiselle teknologialle. Jopa Samsungin edustaja on puhunut asiasta. On kuitenkin syytä painottaa, että mikäli teknologia heikentää näyttöä tai kuvanlaatua, jäänee se tälläkin kertaa pois.

Kuvaamisesta puheenollen on syytä pitää odotukset maltillisina. Vuotojen perusteella Z Fold 3:n kolmoiskamera on lähes identtinen edeltävän Z Fold 2 -mallin kanssa. Ainoa merkittävä muutos olisi yhden kameran siirtyminen näytön alle.

Lähteen listauksen perusteella kamera todella pysyisi ennallaan. Pääkamerajärjestelmän uskotaan sisältävän 12 MP:n pääkameran, 12 MP:n ultralaajakulmakameran sekä 12 MP:n telelinssin, joiden avulla onnistuu 2-kertainen optinen tarkennus. Edustalla on puolestaan 10 MP:n selfiekamera. Ainoa muutos vaikuttaisi olevan taittuvan näytön alle piiloutuva 16 MP:n selfiekamera.

Samaiset megapikselimäärät on mainittu myös toisessa lähteessä, joskaan tässä tapauksessa kameroiden tarkoitusperiin ei pureuduttu samanlaisella pieteetillä. Joka tapauksessa kamerat ovat nähtävästi pysymässä ennallaan.

Akkukeston osalta luvassa näyttäisi olevan hitusen pienempi 4 380 mAh:n akku. Tämä tarkoittaisi marginaalista pudotusta Z Fold 2:n 4 500 mAh:n akusta alaspäin.

Pudotus voi kuitenkin olla suurempikin. Samsung on sertifioinut Z Fold 3:ksi arvellun puhelimen, jossa olisi 4 275 mAh:n akku. Lisäksi laturi vaikuttaisi tukevan enintään 25 W:n latausta.

Suorituskyky ja ominaisuudet

Kenties merkittävin uutuusominaisuus koskee S Pen -tuen saapumista. Kosketuskynä on tuttu laite esimerkiksi Samsung Galaxy Note 20 -mallistosta, Samsung Galaxy Tab S7 Plus -tabletista ja Samsung Galaxy S21 Ultra -huippupuhelimesta. Patentin mukaan lisäys olisi tulossa myös taittuviin puhelimiin, joten Z Fold 3 lienee todennäköisin vaihtoehto.

Jopa Samsung on vihjaillut S Pen -yhteensopivuudesta, joten lisäys vaikuttaa varsin todennäköiseltä.

Toinen lähde tukee S Pen -tuen saapumista Z Fold 3:een. Tiedon mukaan Samsung olisi tekemässä muutoksia näyttöteknologiaan, jotta kosketuskynä toimii toivotulla tavalla. Tämä vaatii ainakin EMR-teknologian vaihtumista AES-tekniikkaan, jotta kynän kosketukset tunnistetaan paremmin. Lisäksi näytön suojalasin (UTG) uskotaan tuplaantuvan Z Fold 2:n 30 mikrometristä 60 mikrometriin.

Maailmalla kiertää huhu, jonka mukaan Z Fold -sarja pyrkii tekemään Note-malliston turhaksi. Ratkaisun avulla halutaan yksinkertaistaa Samsungin puhelinmallistoa, jolloin vuodessa nähtäisiin aina S-lippulaivamallisto sekä taittuva ja työkäyttöön tarkoitettu Z Fold -puhelin. Samsungin edustaja on tukenut ajatusta toteamalla, että S Pen -tuellinen Z Fold 3 on tulossa ja Note-mallisto ei olisi enää jatkumassa.

Ratkaisu olisi harmillinen Note-malliston käyttäjille. Toisaalta Samsung Galaxy S21 Ultra tukee jo kosketuskynää, joten kyseinen malli lienee monille kiehtovampi vaihtoehto.

Olemme kuulleet, että Samsung Galaxy Z Fold 3 pitää odotetusti sisällään vähintään 256 Gt tallennustilaa ja pyörii Android 11 -käyttöjärjestelmän päälle rakennetulla Samsung One UI 3.5 -käyttöliittymällä. Toisen huhun mukaan luvassa saattaa olla myös 512 Gt tallennustilalla varustettu malli.

Teknisten tietojen osalta on mainittu "huippusalaisella suorittimella" toimiva taittuva puhelin. Tämän perusteella käytössä ei ehkä olekaan Snapdragon 888 tai Exynos 2100, jotka ovat jo hyvin tuttuja monista yhteyksistä. Toisaalta samaisen lähteen mukaan suoritin olisi sittenkin Snapdragon 888.

Olemme kuulleet useista lähteistä Snapdragon 888 -maininnan, joten tämä lienee lopullinen valinta. Myös 12 Gt:n RAM-muisti sekä 512 Gt:n tallennustila on mainittu.

Luvassa voi hyvinkin olla uudenlaisia työkaluja terveyden seurantaan. Samsungin patentti vihjaa sekä sydänkäyrän että verenpaineen mittaukseen.

Lopuksi on mainittava vielä hitusen hauskempi patentti . Samsung suunnittelee näytöt yhdistävien saumojen valaistusta. Kenties Z Fold 3 tuo RGB-valot reunaan ja täten valoa pimeyteen?

(Image credit: LetsGoDigital/Samsung)

Mitä haluamme nähdä?

Mitä haluamme nähdä?

Huhut on nyt huhuiltu, joten on aika laittaa oma kristallipallomme sekä toivelistamme eetteriin. Meillä on monenlaisia toiveista Samsungin seuraavan taittuvan lippulaivamallin suhteen, joten tässä niistä merkittävimmät.

(Image credit: Future)

1. Lisää tallennustilaa

Z Fold 2 on teknisesti markkinoiden parhaimmistoa tallennustilaa lukuun ottamatta. 256 Gt:n tallennuskapasiteetti sekä microSD-korttipaikan puuttuminen ovat merkittäviä heikkouksia muuten hyvässä puhelimessa.

Toiveissa onkin vähintään 512 Gt ja mieluummin 1 Tt, minkä lisäksi microSD-paikka olisi mukava lisäys. 256 Gigatavuun jämähtäminen tuntuisi kuitenkin lähes rikolliselta.

(Image credit: Future)

2. Helpompaa yhden käden käyttöä

Z Fold 2 tekee vaikutuksen – mutta vain kahta kättä käyttämällä. Vaikka puhelin olisi suljettu, sen 6,2-tuumainen etunäyttö ja kookas 16,8 mm:n paksuus tekevät siitä todella hankalan vempaimen yhden käden pikakäyttöön.

Avattuna tilanne on tietysti erilainen, mutta 7,6-tuumainen ruutu on tällöinkin melkoinen jättiläinen. Toivottavasti tähän löydetään jonkinlainen parannus.

(Image credit: Future)

3. Paremmat kamerat

Z Fold 2 sisältää mukiinmenevät kamerat, mutta samalla se jää selvästi Samsungin S-sarjan lippulaivapuhelimien varjoon. Kolme 12 MP:n takakameraa eivät mahdu edes samaan lauseeseen Samsung Galaxy S21 Ultran huippujärjestelmän kanssa.

Kenties 108 MP:n pääkamera on liioittelua, mutta jonkinlainen harppaus olisi silti mukava nähdä.

(Image credit: TechRadar)

4. Monta näyttöä kerralla

Jos vuoden 2020 omituisimmat puhelimet antoivat meille jotain ihmeteltävää, olivat ne hämmästyttävän visionääriset suunnitelmat. Esimerkiksi LG Wing 5G mahdollistaa kuvaamisen etu- ja takakameralla samanaikaisesti.

Kun Z Fold 2 kerta sisälsi useamman näytön sekä kuusi kameraa, toivoimme Samsungin tarjoavan niille monipuolisempia mahdollisuuksia. Z Fold 3 onkin oivallinen paikka vapauttaa mielikuvitus!

(Image credit: Future)

5. Isompi ja nopeammin täyttyvä akku

Vaikka Z Fold 2 on kooltaan noin tuplasti isompi kuin tavalliset älypuhelimet, on sen akku vaatimaton 4 500 mAh. Monet budjettimallitkin pitävät lukemaa pilkkanaan.

Kun huomioi ylimääräisen näytön ja 5G-tuen, olisi isompi akku paikallaan. Ja lisäksi lataustehon nopeutuminen 25 W:stä ylöspäin tuntuu lähes pakolliselta.