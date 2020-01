Samsung Galaxy S20 Ultrasta on tulossa äärimmäisen tehokas ja kallis

Kuulimme jo aiemmin, että kaikki Samsung Galaxy S20 (tai S11) -sarjan laitteet saisivat 12 Gt:a RAM-muistia.

Nyt olemme kuitenkin saaneet jälleen uusia tietoja, joiden perusteella Samsung antaisi huhutulle Galaxy S20 Ultra -huippumallilleen vieläkin enemmän ruutia ranteeseen.

XDA Developersin Max Weinbach paljasti tulevan Galaxy S20 Ultran tekniset tiedot twiitissään. Hän kommentoi myös, että komponentit ovat jo niin hyvät, että niille on vaikea keksiä mitään hyödyllistä käyttöä.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB. It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option. 108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide. 5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.January 13, 2020