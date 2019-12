Samsung Galaxy S11 saa todennäköisesti Galaxy Note 10 Plussan akun

Nykypäivien tehokkaat lippulaivamallit vaativat suurta akkukapasiteettia kestääkseen koko päivän rasituksen. Näyttäisikin siltä, että Samsung aikoo panostaa merkittävästi Galaxy S11:n akunkestoon.

Nyt puhelimen mahdollisesta akusta on vuotanut ensimmäinen kuva, sillä SafetyKorea-sertifiointiyhtiö julkaisi sivuillaan otoksen, josta näkee 4 500 mAh:n kapasiteetin.

Akkukennon koko nostaisi Galaxy S11:n suoraan Galaxy Note 10 Plussan rinnalle, jossa on tismalleen samankokoinen akku. S11:n akunkesto on kuitenkin todennäköisesti vielä Noteakin parempi, sillä puhelimessa on oletettavasti pienempi käyttö kuin Note 10 Plussassa.

Emme ole kuulleet vielä juurikaan huhuja Galaxy S11:n akun koosta, mutta aiemman vuodon perusteella Galaxy S11 Plus saisi valtavan 5 000 mAh:n akkukennon. Se olisi käytännössä yksi markkinoiden suurimmista.

Suurimmassa osassa nykylippulaivoista akun koko asettuu 3 000–4 000 mAh:iin, ja esimerkiksi Samsung Galaxy S10:ssä oli varsin vaatimaton 3 400 mAh:n akkukenno. 4 500 mAh:iin siirtyminen voisi siis olla merkittävä parannus aiempaan malliin verrattuna.

Toisaalta Galaxy S11:n odotetaan saavan aiempaa suurempi näyttö jopa 120 Hz:n virkistystaajuudella, 108 megapikselin kamera ja uusia kasvojentunnistustoimintoja, joten myös virrankulutus tulee kasvamaan. Käyttöaika ei siis välttämättä parannu aiemmasta.

Samsung julkaisee Galaxy S11 -sarjansa helmikuussa 2020. Seuraamme siihen saakka kaikkia puhelimen viimeisimpiä huhuja ja uutisia.