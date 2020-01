Samsung Galaxy Foldin todelliset myyntiluvut paljastuivat odotettua huomattavasti alhaisemmiksi

Samsung väitti loppuvuodesta 2019 toimittaneensa yli miljoona yksikköä Samsung Galaxy Fold -puhelimia, mutta yhtiö veti väitteen nopeasti takaisin kertoen, että kyseinen luku olikin odotetut myynnit. Nyt olemme saaneet tietää viralliset myyntiluvut, jotka jäävät huomattavasti alhaisemmiksi.

CES 2020:ssa puhumassa ollut Samsungin mobiiliosaston toimitusjohtaja Koh Dong-Jin kertoi "meidän myyneen 400 000 - 500 000 Galaxy Fold -puhelinta", uutisoi Yonhap News Agency.

Vaikka lukema on merkittävä pudotus alkuperäisestä väitteestä, se on silti varsin vakuuttava määrä ottaen huomioon, kuinka kallis Samsung Galaxy Fold on.

Samsung Galaxy Fold maksaa 2 100 euroa, joka on lähes tuplasti kalliimpi kuin yhtiön lippulaivamalli. Puhelimen uusi teknologia on myös saattanut olla riskiostos, sillä kuluttajat eivät tienneet, mitä saivat.

Taitettavien nousu

Ottaen nämä huomioon sekä syyskuussa alkaneen myynnin ja joillakin alueilla loppuunmyydyn valikoiman, puoli miljoonaa myytyä yksikköä kuulostaa hyvältä. Se myös viittaisi siihen, että taitettavilla puhelimilla on kysyntää.

Samsung saattaa ottaa myös merkittävän askeleen tuomalla taitettavat puhelimet valtavirtaan, sillä huhuttu Samsung Galaxy Fold 2 saatetaan nähdä jo 11. helmikuuta yhdessä Samsung Galaxy S11 -sarjan rinnalla. Sen huhuillaan olevan pienempi ja edullisempi malli kuin nykyinen, mikä saattaisi vedota laajempaan ostajakuntaan.

Taitettavat puhelimet saapuivat markkinoille ongelmien saattelemana, kun Galaxy Fold jouduttiin vetämään myynnistä ja suunnittelemaan osin uusiksi kestävyysongelmien vuoksi. Mutta jos Samsung onnistuu ylläpitämään momentuminsa Fold 2:n ongelmattomalla julkaisulla, taitettavien puhelinten näkyminen yhä useamman kädessä saattaa olla odotettua nopeampaa.

