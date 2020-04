Samsung Galaxy Fold 2 näyttäisi saavan Galaxy S20:n parhaat kameraominaisuudet

Alkuperäisessä Samsung Galaxy Foldissa on kohtalainen kamera, mutta jokseenkin vaatimaton määrä megapikseleitä nykypuhelimiin verrattuna. Tähän näyttäisi tulevan kuitenkin muutos Samsung Galaxy Fold 2:n kohdalla.

Näyttöanalyytikko Ross Youngin mukaan Samsung Galaxy Fold 2:ssa olisi kolmen kameran järjestelmä, joiden kennojen megapikselit olisivat 12, 16 ja 64. Nykyisessä Foldissa vastaavat lukemat ovat 12, 12 ja 16 megapikseliä.

Hän ei kuitenkaan tarkenna, mikä kunkin kennon rooli on, mutta pääkennon ohella puhelimessa on todennäköisesti yksi laajakuvakulma ja yksi telelinssi. Oletamme näiden myös vastaavan Samsung Galaxy S20:n kamerajärjestelmää, jolloin 64 megapikselin kenno olisi telelinssille ja siten kattaisi 3-kertaisen zoomin ja 30-kertaisen digitaalisen zoomin.

More Galaxy Fold 2 Leaks:Camera - The main camera consists of a triple camera configuration with 12MP/16MP/64MP lenses with dual optical image stabilization vs. last year at 12/12/16MPs.April 27, 2020