Samsung Galaxy Fold 2 saanee jälleen viime vuoden järjestelmäpiirin

Jos odotit Samsung Galaxy Fold 2:sta korealaisyhtiön tehokkainta puhelinta, tulet todennäköisesti pettymään. Tunnettu vuotaja Ishan Agarwal kertoi nimittäin MySmartPricelle, että puhelin käyttäisi viimevuotista Snapdragon 855 -järjestelmäpiiriä.

Kyseinen järjestelmäpiiri ei toki ole millään mittapuulla huono vaihtoehto, sillä sitä käytetään yhä monessa myynnissä olevassa Android-lippulaivassa. Snapdragon on kuitenkin kehittänyt jo tehokkaamman 855 Plussan ja 865:n.

Jos huhu pitää paikkansa, Galaxy Fold 2 ei kilpailisi suorituskykynsä puolesta vuoden muiden parhaiden lippulaivamallien kanssa. Tieto ei toisaalta olisi täysi yllätys, sillä aiempien huhujen mukaan Fold 2 olisi pienempi kuin alkuperäinen Samsung Galaxy Fold. Valmistaja saattaisi siis hyvinkin etsiä keinoja kustannusten vähentämiseksi, jotta hinta saadaan lähemmäs tavallisia lippulaivamalleja.

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #SamsungLink: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0nJanuary 7, 2020