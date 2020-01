Samsung Galaxy Fold 2:ssa saattaa olla pienempi akku mutta kestävämpi näyttö

Samsung Galaxy Fold 2 tai Samsung Galaxy Z Flip, kuten sitä todennäköisesti kutsutaan, on alkuperäistä Galaxy Foldia kestävämpi, joskin sitä joutunee lataamaan useammin.

Näin väittää ainakin XDA Developersin kirjoittaja Max Weinbach, jonka mukaan puhelimessa olisi ainoastaan 3 300 mAh akku. Hän myös sanoo kuulleensa nimen olevan jo aiemmin huhuttu Z Flip.

Jos akkutieto pitää paikkansa, kyseessä ois merkittävästi heikompi akku kuin alkuperäisen Galaxy Foldin 4 380 mAh akku. Alkujärkytyksestä huolimatta kannattaa tosin muistaa muutama asia.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10. January 14, 2020

Ensinnäkin kyseessä on vain huhu, joten tieto voi olla väärä. Toisekseen Samsung Galaxy Fold 2:ssa huhuillaan olevan kaksi akkua, joista toinen saattaisi olla 900 mAh. Weinbachin vuodosta ei käy ilmi, onko 3 300 mAh laskettu kummatkin akut yhteen, vai tulisiko sen päälle lisäksi tuo 900 mAh akku.

Epäilemme kyseessä olevan yhteenlaskettu määrä, mutta tämäkään ei ole välttämättä ongelma. Samsungin tulevan taitettavan puhelimen väitetään olevan paljon pienempi kuin alkuperäinen Galaxy Fold, joten se ei myöskään tarvitse yhtä isoa akkua.

Weinbach sanookin, että akkukeston voi olettaa olevan noin keskikokoisen S10:n luokkaa, mikä tarkoittanee Samsung Galaxy S10:tä, joka on testeissämme kestänyt luotettavasti yhden päivän ajan. Tulos ei tietenkään ole täydellinen, mutta se olisi kohtuullinen.

Samassa yhteydessä Weinbach sanoo Samsung Galaxy Z Flipin käyttävän Snapdragon 855 -piirisarjaa. Olemme kuulleet vastaavaa aiemminkin, mikä tekisi puhelimesta tehottomamman kuin Samsung Galaxy S11, joka nähtäneen samaan aikaan. Heikompi piirisarja tekisi puhelimesta myös edullisemman.

Samsung was very smart with the Galaxy Z Flip (just got word this is the name.)They are using ultra thin glass and plastic. Samsung will be layering a plastic over the ultra thin glass for extra protection. If it gets scratched, it's only the plastic and not the display.January 14, 2020