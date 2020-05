Samsung Galaxy A21s:n vuodot paljastavat edullisen puhelimen valtavalla akulla

Jos olet kaivannut uutta Samsungin puhelinta, mutta Galaxy S20:n hinta ei miellytä, vaihtoehtosi kasvaa todennäköisesti piakkoin uudella ehdokkaalla. Tuore vuoto on nimittäin paljastanut merkittäviä tietoja huhutusta Samsung Galaxy A21s -mallista, jossa on samankaltaisuuksia Galaxy S20:n kanssa, mutta huomattavasti edullisemmalla hintalapulla varustettuna.

Luotettavana vuotajana tunnettu Roland Quandt on saanut käsiinsä täydelliset tekniset tiedot ja liudan renderöintejä Galaxy A21s:stä Winfuture.den kautta. Näiden mukaan kyseisessä mallissa on 6,5 tuuman 720 x 1 600 -resoluution näyttö, 5 000 mAh akku, 3 gigaa RAM-muistia, 32 tai 64 gigaa tallennustilaa sekä Exynos 850 -järjestelmäpiiri. Kyseessä on uusi suoritin, jossa on ilmeisesti kahdeksan ydintä ja 2 GHz maksimikellotaajuus.

Sen lisäksi Samsung Galaxy A21s:ssä väitetään olevan neljä kameraa, jotka ovat 48 megapikselin f/2.0 pääkenno, 8 megapikselin laajakulma ja kaksi muuta toistaiseksi määrittelemätöntä linssiä. Edessä nähdään puolestaan 13 megapikselin kamera, minkä ohella puhelimessa on microSD-korttipaikka, NFC, Android 10 ja kuulokeliitäntä.

This is the Samsung Galaxy A21s. All specs and a ton of real actually official not-just-the-front or some-fake-made-by-a-store-out-for-clicks pics: https://t.co/YybhFAVUApMay 13, 2020