Resident Evil 3:n uusioversio julkistettiin virallisesti – näyttävä traileri paljastaa ehostetun ulkoasun

Taannoisten vuotojen jälkeen Capcom on julkistanut virallisesti Resident Evil 3:n saavan uusioversion, joka julkaistaan 3. huhtikuuta 2020. Pelin ensimmäinen traileri esittelee hyvin samankaltaisen muodonmuutoksen kuin tänä vuonna julkaistu Resident Evil 2 sai omalta osaltaan uusioversiossa, ja kolmannen osan Raccoon City ja hahmot näyttävät yhtä lailla realistisilta.

Tällä kertaa julkaisu saapuu tosin moninpelin kera. Muutama kuukausi sitten julkistettu 1 vs 4 -asymmetrinen moninpeli Project Resistance julkaistaan osana Resident Evil 3:a. Capcomin aiemmat yritykset moninpelien suhteen ovat saaneet vaihtelevan vastaanoton, joten nähtäväksi jää, miten yhtiön uusin yritys pärjää fanien käsissä.

Resident Evil 3 comes to PlayStation 4, Xbox One, and PC beginning April 3rd, 2020! Return to Raccoon City as Jill Valentine escapes an unstoppable pursuer in this re-imagining of the survival horror classic.🌿 https://t.co/wAFcSWPGjf pic.twitter.com/0aYyiUscWIDecember 10, 2019