PS5:lle yksinoikeudella saapuvat pelit ovat Sonyn mukaan tärkeämpiä kuin koskaan ennen

Sony uskoo PS5:lle julkaistavien yksinoikeuspelien olevan keino, jolla yhtiö päihittää Microsoftin Xbox Series X:n myöhemmin tänä vuonna.

PS4:llä on nähty vuosien varrella lukuisia erinomaisia yksinoikeuspelejä, kuten Marvel's Spider-Man, God of War ja Horizon: Zero Dawn. Sony esitteli viime viikolla yhdeksän uutta peliä, jotka tuodaan yksinoikeudella PlayStation 5:lle myöhemmin tänä ja ensi vuonna. Näihin lukeutuivat muun muassa Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ja Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sonyn taktiikka poikkeaa merkittävästi Microsoftin omasta seuraavan sukupolven konsolin yksinoikeuksien suhteen. Microsoft on aikeissa tuoda nimittäin omat Xbox Series X:lle saapuvat pelit, kuten Halo Infiniten, myös Xbox Onelle sekä julkaisee ne julkaisupäivänä osana Xbox Game Pass -palvelua.

Sony on sen sijaan luvannut tuovansa tietyt pelit ainoastaan PS5:lle ja hyödyntävän kaiken uuden konsolin tehoista.

Vain PlayStationilla

The Guardianille antamassaan haastattelussa Sonyn varapuheenjohtaja Simon Rutter painotti yksinoikeuksien olevan "äärimmäisen tärkeitä. Paljon tärkeämpiä kuin luulen niiden olleen koskaan aiemmin." Rutter myös uskoo yksinoikeuksien olevan välttämättömiä, jotta kehittäjät voivat puristaa kaiken irti konsolin kyvyistä.

"PlayStationin studiot pystyvät ottamaan konsolin tehoista kaiken irti, koska heillä on läheiset suhteet alustan kehittäjiin. Tämä on mielestäni arvokas ominaisuus alustanomistajalle", Rutter sanoo. "[PlayStation] voi luottaa studioverkostoon esitelläkseen kaikki innovaatiot, joita pyrimme tuomaan esille... kun yksinoikeus on yhtä voimakas kuin Marvel's Spider-Man tai Horizon, ne ovat tärkeitä pelejä, joita ihmiset haluavat pelata."

Tästä esimerkkinä Rutter mainitsee Gran Turismo 7:n, joka "hyötyy lähes jokaisesta PS5:n teknologisesta parannuksesta."

Loikkaus sukupolvesta seuraavaan

Taannoisessa GamesIndustry.bizin haastattelussa Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryan heijasteli yhtiön tavoitteita ja sanoi, ettei pelaajien kannata odottaa PS5-pelien saapuvan PS4:lle. "Olemme aina sanoneet uskovamme sukupolviin", Ryan sanoo. "Uskomme, että kun kehität kokonaan uuden seuraavan sukupolven konsolin, sen pitäisi olla ominaisuuksiltaan ja hyödyiltään sellainen, jota ei saa aiemmista konsolisukupolvista. Ja siihen, että ihmiset kehittävät pelejä, jotka hyödyntävät näitä ominaisuuksia."

"Me uskomme sukupolviin, ja oli kyse sitten DualSense-ohjaimesta, 3D-audiosta tai SSD-aseman monipuolisista käyttömahdollisuuksista... me uskomme siihen, että PlayStation-yhteisö haluaa jotain uutta, jotain erilaista ja jotain sellaista, josta voi nauttia ainoastaan PS5:llä."

Saadessamme loppuvuodesta kahteen täysin erilaiseen strategiaan perustuvaa konsolia, joista toinen keskittyy teknologian maksimaaliseen hyödyntämiseen ja toinen arvoon, onkin mielenkiintoista nähdä, kumpi lähestymistapa resonoi paremmin kuluttajien keskuudessa.