Microsoftin pelien suoratoistopalvelu Project xCloud saapuu Suomeen

Microsoftin pelien suoratoistopalvelu Project xCloud on saapumassa Suomeen. Alustan varhaisversio ollaan tuomassa yhdelletoista uudelle alueelle, joihin kuuluu Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Hollanti ja Espanja.

xCloud on Microsoftin vastine Google Stadialle, eli kyseessä on pilvipohjainen palvelu, jonka avulla pelaajat voivat suoratoistaa pelejä Xbox-servereiltä muille laitteille. Toistaiseksi palvelun tuki on rajattu tosin älypuhelimiin ja tabletteihin, joissa on Android 6.0 tai korkeampi sekä joihinkin iOS-laitteisiin.

Suomalaiset käyttäjät voivatkin käydä rekisteröimässä itsensä koeversiota varten. Project xCloudin tuotantovastaava Catherine Gluckstein kirjoittaa blogimerkinnässään, että "kun olemme valmiita aloittamaan, lähetämme lisätietoja rekisteröityneille."

Palvelu on ollut aiemmin käytettävissä jo Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Koreassa.

Tiedotteessa tosin kerrotaan, että osallistujien määrää aiotaan kuratoida, jotta yhteydet eivät ruuhkautuisi Covid-19-pandemian vuoksi. Gluckstein sanookin yhtiön "tarkkailevan Covid-19-tilannetta ja laajentavan Project xCloud varhaistestit yhteentoista länsi-Euroopan maahan sitten, kun niiden julkaiseminen on järkevää."

Hän lisää: "Huolehdimme siitä, että pääsyt ovat maltillisia, jotta yhteydet säästyvät, ja aloitamme siksi testit rajoitetusti ja lisäämme käyttäjiä ajan kanssa."

Pää xPilvessä

Vaikka palvelu on vielä rajallinen, eikä siinä ole kuin murto-osa luvatuista tuhansista peleistä, palvelun laajentaminen useisiin maihin viittaisi siihen, että Microsoft on valmistautumassa Project xCloudin viralliseen julkaisuun.

Julkaisu Xbox Series X -konsolin rinnalla kuulostaisi järkevältä, ja toisi palvelun kuluttajille loppuvuodesta 2020. Uskomme xCloudin saavan tuohon mennessä myös hieman kuluttajaystävällisemmän nimen, joka luultavasti tukisi Xbox-brändiä paremmin.

Osa suomalaisista käyttäjistä jää silti palvelun ulkopuolelle jo tässä vaiheessa, sillä xCloud tukee vain valittuja Android- ja iOS-laitteita. Microsoft on kuitenkin vahvistanut, että tuettujen laitteiden määrää on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa.

Xbox Series X: kaikki mitä tiedämme tällä hetkellä

Lähde: Pocket-Lint