Paras halpa tabletti: Enemmän vastinetta rahoillesi

Tarvitsetko kipeästi uuden tabletin, muttet halua käyttää siihen tuhatta euroa? Älä huoli, sillä juuri nyt markkinoilla on tarjolla enemmän kohtuuhintaisia vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin. Uskomme näkevämme ainakin kourallisen kohtuuhintaisia, mutta laadukkaita Android-tabletteja. Applelta lienee kuitenkaan turha odottaa alle 400 euron hintaista iPadia, joten omenalogolla varustettua laitetta kaipaavan ainoa toivo on etsiä iPad Minin vanhempia malleja.

Edulliset tabletit ovat tällä hetkellä jonkinlaisessa taantumassa. Kiinnostavia julkistuksia tulee nimittäin aiempaa harvemmin ja uudistukset keskittyvät lähinnä kalleimpiin malleihin.

Jos etsit uutta tablettia, etkä ole varma hintahaarukastasi, suosittelemme lukemaan ensin arvostelumme parhaista tableteista vuonna 2019. Arvostelumme voittaja oli odotetusti uusin iPad Pro. Valitettavasti se on myös todella kallis, joten hyvää hinta-laatusuhdetta etsivät tyytynevät mieluummin tämän oppaan vaihtoehtoihin.

Itse asiassa yksikään Applen tableteista ei mahtunut mukaan listallemme liian korkean hintansa vuoksi. Jos kuitenkin etsit nimenomaan iPadia voit lukea niistä lisää paras iPad -oppaastamme.

Tämä listauksemme keskittyy kaikista parhaisiin edullisiin tabletteihin. Valitettavasti vaihtoehtoja ei ole turhan paljon, joten listamme on hieman totuttua niukempi. Uskomme kuitenkin, että kaikki listaamamme laitteet tarjoavat sinulle loistavan hinta-laatusuhteen.

1. Huawei MediaPad M3 8

Markkinoiden paras edullinen tabletti

Paino: 322 g | Mitat: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 6.0 | Näytön koko: 8,4 tuumaa | Resoluutio: 1600 x 2560 | Prosessori: Kirin 950 | Muisti: 32 Gt/64 Gt | Akku: 5100 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 8 MP

Tehokkaat sterokaiuttimet

Ohut, kevyt ja tyylikäs alumiinirunko

Keskinkertainen kamera

Ei sovellu pelaamiseen

Huawein MediaPad M3 8.0 on tämän hetken paras edullinen tabletti. Laitteessa on loistava näyttö, riittävästi tehoa ja sujuvasti toimiva Android-käyttöjärjestelmä. MediaPad tarjoaakin paljon vastinetta rahoillesi.

Yksi Huawein parhaista puolista on sen ohut ja kevyt alumiinirunko, joka on käytännöllisyytensä lisäksi myös erittäin tyylikkään näköinen.

MediaPadin näyttö on terävä ja siinä on erilaisia väriasetuksia, joiden ansiosta näytön värisävyjä saa säädettyä oman maun mukaan. Myös kaiuttimet ansaitsevat erityismaininnan, sillä niistä lähtee vaikuttavan paljon ääntä tabletin kokoon nähden.

Lue koko arvostelu: Huawei MediaPad M3 8.0

2. Lenovo Tab 4 8 Plus

Täydellinen matkakumppani

Paino: 300 g | Mitat: 210 x 123 x 7 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.0 | Näytön koko: 8 tuumaa | Resoluutio: 1200 x 1920 | Prosessori: Snapdragon 625 | Muisti: 16 Gt tai 64 Gt | Akku: 4850 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Vahva suorituskyky

Premium-muotoilu

Naarmuuntuu helposti

Kamera voisi olla parempi

Kaikkien älypuhelinten ja tablettien maailmassa on hankala suunnitella laite, joka erottuisi joukosta persoonallisuudellaan ja laadullaan.

Lenovo Tab 4 8 Plus on kuitenkin onnistunut tehtävässä. Valmistajalle tuttuun tapaan Tab 4 8 Plus erottuu joukosta edukseen tehden keskihintaisesta Android-tabletista jälleen huomionarvoisen.

Jos siis omistat jo Android-laitteen, matkustat päivittäin julkisilla kouluun tai töihin ja haluat Amazonin tablettia hienomman laitteen, on tämä tabletti oiva valinta!

Lue koko arvostelu: Lenovo Tab 4 8 Plus

3. Samsung Galaxy Tab S2

Tehokas Android-tabletti on nyt aiempaa edullisempi

Paino: 265 g tai 389 g | Mitat: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm tai 237,3 x 169 x 5,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Fire OS | Näytön koko: 8 tuumaa tai 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1536 x 2048 | Prosessori: Exynos 5433 | Muisti: 32 Gt tai 64 Gt | Akku: 4000 mAh tai 5870 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 2,1 MP

Ohut ja kevyt muotoilu

Hyvä suorituskyky

Akunkesto voisi olla parempi

Keskinkertainen kamera

Julkaisuhetkellään Galaxy Tab S2 oli Samsungin ohuin ja kevyin tabletti. Vaikka se onkin sittemmin joutunut luopumaan tittelistään, on Galaxy Tab S2 edelleen kevyt 8-tuumaiseksi tabletiksi.

Mallista on saatavilla myös kalliimpi 9,7-tuuman versio, mutta käytännössä laitteiden ainoat erot ovat näytön ja akun koko. 8-tuumaisessa on siis täysin samat tehot ja yhtä tarkka näyttö.

Metallinen runko tekee tabletista laadukkaamman oloisen, mutta takakuori on kuitenkin päällystetty muovilla. Mukavana lisänä laitteen sisäänrakennettua muistia saa laajennettua edullisesti microSD-kortilla.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Tab S2