Paras langaton mesh-reititin

Jos haluat ratkaista verkko-ongelmasi kertaheitolla, markkinoiden parhaat langattomat mesh-reittimet ovat uusi ystäväsi. Mesh-reitittimien tarkoituksena on antaa käyttäjille paljon luotettavampi ja vahvempi signaali talon jokaiseen nurkkaan ja minimoida mahdolliset katvekohdat kokonaan. Ja jos olet miettimässä ratkaisua isoon tilaan tai useita laitteita sijaitsevaan ympäristöön, tämä on kaikkein paras ja kustannustehokkain ratkaisu.

Langattomat mesh-reitittimet rakentuvat tukiasemien ympärille. Tavanomaisissa langattomissa reitittimissä on vain yksi laite, joka tarjoaa verkon. Mesh-laitteissa on sen sijaan useita tukiasemia, jotka voi asettaa haluamiin pisteisiin alueella. Nämä asemat pitävät huolen siitä, että myös päälaitteen katveessa olevat pisteet tulevat katetuksi ja tekevät langattomasta verkosta luotettavamman ja yhtenäisemmän.

Eikä tällaisen kokoamiseen tarvitse IT-ammattilaista, vaan se hoituu kätevästi itse.

Jos olet tuskaillut kotona takkuilevan verkon kanssa, suosittelemme siinä tapauksessa harkitsemaan ja mahdollisesti investoimaan vuoden 2020 parhaisiin mesh-reitittimiin. Olemme valinneet tälle listalle parhaita mesh-reitittimiä useisiin eri käyttötarpeisiin, joten etsit sitten parasta hinta-laatusuhdetta, helpoiten asennettavaa tai silmille miellyttävintä, löydät listalta varmasti omasi.

Nämä ovat markkinoiden parhaat langattomat reitittimet

Näiden parhaiden wifi-laajennusten avulla voit puolestaan jatkaa verkkoa

Parhaat langattomat mesh-reitittimet silmäyksellä:

Google Nest Wifi Google Wifi Netgear Orbi Netgear Orbi WiFi 6 Netgear Orbi AC1200 TP-Link Deco M5 Ubiquiti Amplifi HD Linksys Velop

Google Nest Wifi parantaa elämänlaatua (Image credit: Google)

1. Google Nest Wifi

Google Wifi ja Home tuodaan yhteen

Nopeus: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz samanaikainen kaksitaajuus | Liitettävyys: Kaksi Gigabit Ethernet -liitäntää | Ominaisuudet: Edistynyt turvasiru, Nest Wifi -piste Google Assistantin kera, yksityisyysasetukset

Erinomainen muotoilu

Sisäänrakennetut älykkäät kaiuttimet

Yksinkertainen ohjattavuus

Ei merkittäviä parannuksia suoritukseen

Ei kannata korvata aiempaa mesh-verkkoa

Mikä on parempi kuin markkinoiden paras mesh-reititin? Mesh-reititin, jossa on sisäänrakennettu älykaiutin. Jos olet älykodin edelläkävijä, rakastat varmasti Googlen Wifi-linjaston uutta tulokasta. Google Nest Wifi menee askeleen edemmäksi yhdistämällä Google Wifin yksinkertaisen mutta tyylikkään muotoilun sekä suorituskyvyn älykaiuttimen tuomiin etuihin. Toisin sanoen saat yhdessä laitteessa kahden laitteen edut entistä viehättävämmässä ja kompaktimmassa muodossa.

Jos valkoinen väri ei myöskään miellytä, saa tuotetta myös hiekan ja harmaan väreissä. Mikä taas parhaisiin mesh-reitittimiin tulee, Google Wifi on edelleen yksi markkinoiden parhaimmista laitteista. Nyt sen saa vain kaiuttimen kera.

Valitettavasti laitetta ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla Suomessa.

Lue arvostelu: Google Nest Wifi

Google dominoi mesh-markkinoita Google Wifin avulla.

2. Google Wifi

Paras langaton mesh-järjestelmä

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: 101,41 Mbps, 2,4 GHz lataus: 47,53 Mbps | Liitettävyys: 2 x Gigabit Ethernet -liitäntää per Wifi-piste (1 WAN ja 1 LAN -portti molemmissa) | Mukana tulevat tukiasemat: 1-3 | Ominaisuudet: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX-keilanmuodostus, Bluetooth Smart -valmius

Helppo asentaa

Edullinen

Rajoitetut laiteasetukset

Google Wifi on todennäköisesti paras langaton mesh-reititin, jonka olemme koskaan testanneet. Siinä ei ole ainoastaan riittävästi kaistaa tarjotakseen läpi kodin kattavan nopean langattoman verkon, se on myös melko edullinen ja helppo asentaa. Asennus on itse asiassa niin yksinkertaista, ettei käyttäjän tarvitse kuin ladata sovellus puhelimeen, skannata QR-koodeja ja asettaa tukiasemat ympäri taloa. Google Wifin avulla Google on valloittanut mesh-markkinat.

Lue arvostelu: Google Wifi

Netgear Orbissa on riittävästi Ethernet-liitäntöjä. (Lähde: Netgear)

3. Netgear Orbi

Kallis mutta tehokas

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: 90,14 Mbps, 2,4 GHz lataus: 93,69 Mbps | Liitettävyys: 4 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet -liitäntää (1 WAN + 3 LAN reitittimelle, 4 LAN satelliitille), 1 x USB 2.0 -portti | Mukana tulevat tukiasemat: 2-4 | Ominaisuudet: 4 Gt flash-muisti, 512 MB RAM, AC3000, MU-MIMO -valmius

Erinomainen suorituskyky

Nätti muotoilu

Kallis

Jos hinnalla ei ole väliä, suosittelemme tutustumaan Netgear Orbiin, joka saattaa olla yksi vuoden parhaimmista mesh-reitittimistä. Toisin kuin Google Wifi, jossa verkko rakentuu kolmen identtisen tukiaseman varaan, Netgear Orbissa on yksi pääreititin ja useampi satelliittitukiasema, jotka kytketään verkkovirtaan muualle kotona.

Sen lisäksi Orbissa on riittävästi Ethernet-liitäntöjä, mikä on elintärkeä kaikille useita johdolla verkkoon kytkettäviä laitteita omistaville. Tämä reititin on eritoten paras vaihtoehto käyttäjille, jotka käyttävät verkkoa pelaamiseen usealla laitteella.

Lue arvostelu: Netgear Orbi

Orbi WiFi 6 on erinomainen vaihtoehto mesh-verkon perustukseksi. (Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6

Netgear tuo Wi-Fi 6:n Orbi-laitteidensa seuraan

Nopeus: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) kolmitaajuus, jossa 1x 2,4 GHz (1200 Mbps), 2x 5 GHz (2400 Mbps) | Liitettävyys: 2,5 Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satelliittiasemat - 4x Gigabit Ethernet | Ominaisuudet: Keilanmuodostus epäsuorasti ja suorasti 2,4 GHz / 5 GHz -taajuuksille

Erinomainen kattavuus ja nopeus

Helppo asentaa ja käyttää

Todella kallis

Wi-Fi 6 -tuki on verrattain vähäistä

Jos olet valmis hyppäämään jo Wi-Fi 6:n kelkkaan, silloin Orbi WiFi 6 on paras vaihtoehtosi mesh-verkkojen osalta. Se ei suinkaan ole tarkoitettu pelkkään arkikäyttöön, minkä takia sillä on noin 799 euron hintalappu. Mutta jos kaipaat isoon tilaan päivitystä nopeampaan ja luotettavampaan langattomaan verkkoon, silloin tämä on jokaisen euron väärti. Lisäksi se on helppo asentaa ja käyttää, mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon ihmisille, joilla ei välttämättä ole paljoa kokemusta langattomista verkoista.

Lue arvostelu: Netgear Orbi WiFi 6

Kolmitaajuinen Orbi Whole Home AC1200 tarjoaa hyvän suorituskyvyn kohtuulliseen hintaan. (Image credit: Netgear)

5. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System

Nopea, edullinen kolmitaajuuksinen langaton mesh-verkko

Nopeus: IEEE 802.11ac kaksitaajuus, jossa 1x 2,4 GHz (400 Mbps), 1x 5 GHz (866 Mbps) | Liitettävyys: 2 x Gigabit Ethernet | Ominaisuudet: Keilanmuodostus epäsuorasti ja suorasti 2,4 GHz / 5 GHz -taajuuksille

Edullinen kaksitaajuuksinen langaton mesh-verkko

Hyvä suorituskyky

Ilmaiset parentaaliasetukset rajalliset

Vain yksi Ethernet-liitäntä

Kolmitaajuuksinen Orbi Whole Home AC1200 tarjoaa tasaisen suorituskyvyn verrattain kohtuulliseen hintaan ja on siten hyvä vaihtoehto pieniin ja keskikokoisiin talouksiin. Se on helppo asentaa ja sopii aloittelijoille, joskin Netgearin päätös käyttää Disneyn kuukausimaksullista Circle-palvelua vanhemmille tarkoitettuja asetuksia varten on outo. Ethernet-liitäntöjen vähyys sekä Orbi-sovelluksesta puuttuvat asetukset saattavat myös olla liian iso miinus osalle.

TP-Link Deco M5 on edullinen tapa saada langaton verkko kotiin. (Lähde: TP-Link)

6. TP-Link Deco M5

Edullinen langaton mesh-ratkaisu

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: 76,69 Mbps | Liitettävyys: 2 x Gigabit liitäntää per Deco M5 -yksikkö, 1 x USB Type-C -liitäntä, Bluetooth 4.2 | Mukana olevat tukiasemat: 1-3 | Ominaisuudet: Neliydin suoritin, MU-MIMO -valmius, Reititinpohjainen antivirussuojaus, Alexa-tuki

Hinta-laatusuhde

Helppo asentaa

Kilpailijoita hitaampi

Jos etsit hyvää tapaa asentaa kotiisi kattava langaton verkko edulliseen hintaan, TP-Link Deco M5 on siinä tapauksessa hyvä vaihtoehto. Se ei välttämättä ole yhtä nopea kuin tällä listalla olevat muut mesh-reitittimet, mutta jos et kaipaa nopeinta mahdollisinta kaistaa, tämä ei ole luultavasti iso ongelma. Muiden listalla olevien laitteiden tapaan tämän mallin asennus on helppoa, ja TP-Link Deco M5 on yksi parhaimmista langattomista mesh-reitittimistä heille, jotka eivät ole välttämättä järin perehtyneitä tekniikkaan.

Lue arvostelu: TP-Link Deco M5

Ubiquiti Amplifi HD:sta löytyy paljon rakastettavaa. (Lähde: Ubiquiti)

7. Ubiquiti Amplifi HD

Tyyliä ja suorituskykyä

Nopeus: 802.11AC 5 GHz lataus: 74,1 Mbps | Liitettävyys: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Tukiasemat: 1 x reititin, 2 x tukiasemaa | Ominaisuudet: Modulaarinen verkko, moderni muotoilu, LCD-kosketusnäyttö

Moderni muotoilu

Äärimmäisen tehokas

Kallis

Jos rakastat Applen muotoiluestetiikkaa, kaipaat näyttäviä laitteita kotiisi ja sinulla on taskunpohjalla ylimääräistä, kannattaa tutustua Ubiquiti Amplifi HD:hen. Tässä mesh-reitittimessä riittää rakastettavaa, jos asut isossa talossa ja haluat ottaa kaiken irti mesh-verkostasi. Laite ei välttämättä lunasta paikkaansa pienemmässä tilassa, sillä markkinoilla on tällöin edullisempia vaihtoehtoja.

Ubiquiti Amplifi HD on hieman kallis, mutta maksat teknologiasta, joka on tyylikäs ja tarjoaa paljon. Laite on siis hintansa väärti ja siten erinomainen vaihtoehto parhaiden mesh-reitittimien listallemme.

Lue arvostelu: Ubiquiti Amplifi HD

Linksys Velopin yksinkertaisuudessa on jotain viehättävää. (Lähde: Linksys)

Yksinkertaista kauneutta

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: 117,46 Mbps | Liitettävyys: 2 x Gigabit Ethernet porttia per yksikkö (1 WAN ja 1 LAN jokaisessa) | Tukiasemat: 1-3 | Ominaisuus: Opastettu asennus, modulaarinen, helpot parentaaliasetukset, Auto-fix

Yksinkertainen asennus

Kallis

Vaikka Linksys Velop on kalliimpi ja ei yhtä nopea kuin monet muut tällä listalla olevat langattomat mesh-reitittimet, Linksys Velopin yksinkertaisuudessa on jotain kaunista. Vaikka se on kilpailijoitaan kalliimpi, Velop viehättää varmasti käyttäjiä, joiden ei tarvitse miettiä asennusta. Asiaan perehtyneet säästävät ennemmin rahansa asentaakseen laitteet itse, mutta monille käyttäjistä Linksys Velop on käytännöllisyyden vuoksi yksi parhaimpia mesh-reitittimiä. Se on lisäksi täysin modulaarinen, joten siihen voi lisätä niin monta tukiasemaa kuin haluaa.

Lue arvostelu: Linksys Velop