OnePlus 8 saanee 120 hertsin QHD+ OLED -näytön

OnePlus esitteli uuden sukupolven näyttöpaneelinsa, jonka odotetaan saapuvan OnePlus 8 -sarjaan vielä tämän vuoden aikana. Kiinan Shenzenissä järjestetyssä 2020 Screen Technology -tapahtumassa paljastettiin QHD+ OLED -näyttö, jonka virkistystaajuus on huimat 120 hertsiä.

120 hertsin näyttöjä on nähty aiemmin vain Asuksen ROG Phone 2:ssa, Razer Phone 2:ssa ja Redmi K30:ssä. Myös iPad Prossa on vastaava virkistystaajuus, mutta siihen vaihtoehdot oikeastaan loppuvatkin. Jopa 90 hertsin näytöillä varustetut puhelimet ovat vielä melko harvinaisia, vaikka OnePlus on käyttänyt tekniikkaa jo OnePlus 7 Prosta asti.

Kiinalaisvalmistajan uudessa 2K-näyttöpaneelissa on 240 Hz:n näytteenottotaajuus kosketukselle, sen havaittava väriero (Just Noticeable Color Difference, JNCD) on vain 0,8 ja paneeli tukee HDR-tekniikkaa. Myös taustavaloanturi on päivitetty erottamaan 4096 eri valotasoa, joten automaattisessa kirkkaudensäädössä on enemmän pelivaraa kuin missään toisessa Android-puhelimessa.

Näyttöön on sisäänrakennettu MEMC-siru (Motion Estimation/Motion Compensation), joka on tuttu esimerkiksi televisioista. Sen ruudunpäivitystekniikka auttaa vähentämään liikkeen epäterävyyttä.

OnePlus paljasti myös, että uudessa QHD+ OLED -näytössä on lyhyempi vasteaika kuin yhtiön aiemmissa puhelimissa.

Korkean ruudunpäivitysnopeuden ansiosta käyttäjät saavat entistä sulavamman käyttökokemuksen erityisesti pelatessaan sekä skrollatessaan. Esimerkiksi moni PC-pelaaja käyttää samasta syystä 144 Hz:n päivitysnopeudella varustettuja näyttöjä. Videoita katsellessa eroa ei sen sijaan huomaa, sillä käytännössä kaikki sisältö on kuvattu enintään 60 fps -kuvataajuudella.

Vaikka suurin osa nykypuhelimista käyttääkin yhä vain 60 hertsin paneeleita, 120 hertsin vaihtoehdot tulevat varmasti yleistymään vuonna 2020. Ainakin Samsung Galaxy S11:een/S20:een sekä Applen iPhoneihin on huhuttu vastaavia näyttöpaneeleita.